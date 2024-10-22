Разследват смъртта на 60-годишен мъж във Велико Търново

Служители на полицейското управление във Велико Търново разследват причините за смъртта на 60-годишен мъж от ловешкото село Владиня, съобщиха от пресцентъра на полицията в града.

Вчера около 4,00 ч. тялото му е забелязано от преминаващи граждани около контейнери в областния град. На мястото е извършен оглед. Започнато е досъдебно производство.