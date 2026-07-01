Шефът на АПИ: До 3-4 години ще бъдат завършени участъците от магистрала "Хемус" до Велико Търново

До 3-4 години ще бъдат завършени участъците от АМ "Хемус" до Велико Търново. Това каза в "Денят започва" по БНТ председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) инж. Александър Тодоров.
"За мен е важно да довършим тази магистрала, за да може да се пътува спокойно. Специално участъците, които са до Велико Търново, лот 4, 5 и 6 от пътя Плевен–Ловеч, и тези двата, 2-ри и 3-ти лот, които са до пътя Плевен–Ловеч, в рамките на 3–4 години би трябвало да ги завършим, за да може наистина трафикът в Северна България да бъде облекчен."
Тодоров съобщи, че АПИ ще предложи нова стратегия за ограничителните системи по пътищата. Той заяви, че поддръжката на манталитетите трябва да е обвързана с договорите за ремонт, а не както сега по области. Според него това ще позволи по-навременна им подмяна и синхронизиране с ремонтите.
"Предишните договори, които приключиха, са изпълнявани от 2–3 фирми. Новите поръчки, които бяха обявени миналата година и по които имаше жалби, съответно са в КЗК. Вчера ги прекратихме. За да решим този проблем, имаме нова стратегия — да разделим, само една вметка, позициите за ограничителни системи, както масово хората казват мантинели, са 6. Т.е. България е разделена на 6 района, което намалява възможността за добро изпълнение на договорите за ремонт и договорите за подмяна и поддържане на ограничителни системи. Нашата идея е да ги разделим, колкото са договорите за ремонт, и да са в едно. Т.е. договорите за текущ ремонт и поддържане да включват и ограничителни системи, така че да не се получават разминавания. В момента по един договор се извършва някакъв ремонт на пътя, по друг договор трябва да се подмени ограничителната система, но договорите за ограничителни системи са изтекли, новите са спрени и реално не можем да си изпълняваме задълженията."
Шефът на АПИ коментира и възможността на мястото на мантинелите да се поставят бетонни ограничители.
"Има държави, които практикуват поставянето на бетонни ограничителни системи, и други, които използват стоманени. Моето мнение, без да съм експерт в пътната безопасност и ограничителните системи, е че няма еднозначно решение. Бетонните ограничителни системи са корави. Реално погледнато, при удар от лек автомобил, което е масовата част от нашия трафик, те са твърди, не дисипират енергия, т.е. не намаляват енергията на удара и съответно щетите за пътниците и водача ще са доста по-големи. Представете си да се ударите в стена, която е неподвижна. Основното предимство на стоманените ограничителни системи е, че те са деформируеми. Всяка една деформация дисипира енергия, т.е. поглъща енергията на удара и намалява въздействието върху водачите."
Той коментира състоянието на пътната мрежа, натрупаните проблеми в сектора и плановете за завършване на ключови инфраструктурни проекти.
Още в началото на разговора той заяви, че основната му цел е ускоряване на работата по обектите и подобряване на състоянието на пътищата.
„С амбицията да придвижим напред и бързо, качествено всичките пътни обекти, които са в полза на обществото и гражданите. И най-вече да заличим петното върху институцията, тъй като имаме доста отговорности и най-вече зависят човешки животи, за да се погрижим за хората.“
Попитан дали предстоящият одит на Сметната палата ще задълбочи критиките към агенцията, той посочи, че институцията ще съдейства на проверяващите органи.
„Не мога да кажа, нека да видим какво ще излезе от проверката. Ние съдействаме с всичко, което трябва да бъде подадено като информация, за да могат колегите да си свършат работата и да излязат резултатите безпристрастно оценени.“
На въпрос откъде идват натрупаните критики към АПИ, Тодоров посочи комплекс от фактори – дългогодишни проблеми, инфраструктурно изоставане и недостиг на средства.
„През годините натрупването на негативно обществено мнение, проблемите по пътната инфраструктура. Общо взето в европейски, в световен мащаб, недофинансирането на тази инфраструктура и най-вече поддържането води до занижаване на експлоатационните показатели.“
По думите му част от причините са и свързани със състоянието на мрежата.
„В частност и в България недофинансиране е много години назад пътната инфраструктура и в частност поддържането. Реално това са около 20 000 км пътна мрежа, около 4000 пътни съоръжения, които масовото строителство и изграждане на тези пътища и съоръжения е 70-80-те години на миналия век. Реално са естествено амортизирани.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ужас
09:59 01.07.2026
2 име
Коментиран от #10, #27
09:59 01.07.2026
3 3150 година
10:00 01.07.2026
4 честен ционист
10:00 01.07.2026
5 Факт
Коментиран от #11
10:01 01.07.2026
6 Динко Харсъзина
10:01 01.07.2026
7 Докъто няма избити политици
10:02 01.07.2026
8 Моарейн
Коментиран от #16
10:02 01.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 честен ционист
До коментар #2 от "име":За поредна година България е на първо място в света по скъпотия на пътна инфраструктура на глава от населението в света. Това се получава главно заради обществените поръчки, които се печелят от фирми, които дори нямат строителна техника и я наемат от трети компании, или ползват подизпълнители. Така се получава многократно завишаване на разходите.
10:05 01.07.2026
11 хаха
До коментар #5 от "Факт":Ама сериозно ли бе Мантинелко Тиквов Шопарски?
Я мажи филията с мас и отивай на опашката за Хумана!
Коментиран от #13, #22
10:09 01.07.2026
12 шефът
10:13 01.07.2026
13 Драго
До коментар #11 от "хаха":Съвсем сериозно , но не е за примати ! Магистралата до ВАРНА, не до Велико Търново трябваше да е готова 2027 г и на на много по ниски цени .
Коментиран от #15
10:16 01.07.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Че може и по-рано🤔
10:16 01.07.2026
15 хаха
До коментар #13 от "Драго":Продължавай да квикаш ве сглобена Тикво Новоначалска и в Ъзраждана.
10:17 01.07.2026
16 Не бързай
До коментар #8 от "Моарейн":Бързата работа срам за майстора
Коментиран от #21
10:18 01.07.2026
17 А там
10:18 01.07.2026
18 оня с коня
10:21 01.07.2026
19 Вихрогон
10:25 01.07.2026
20 Наката
10:28 01.07.2026
21 Моарейн
До коментар #16 от "Не бързай":Една позната казваше, че бързата кучка е срам за майстора:)
10:31 01.07.2026
22 Пич,
До коментар #11 от "хаха":Филиите с мас не са аргумент - човекът е прав - Бойко щеше да я е довършил до сега! Всичко построено в България след 1989 е в неговите мандати! Факт! Другите много лаят, но на мегдана - нищо! Дори и да е крал, все пак и много е построил - не може да отречете очевидното!
Коментиран от #26
10:31 01.07.2026
23 ИмДжинере ,
10:32 01.07.2026
24 НаХакан Фидан
10:32 01.07.2026
25 Eмигрант
10:50 01.07.2026
26 Какво е построил
До коментар #22 от "Пич,":Тиквата бе мал(к)оумник, ти виждал ли си истинска магистрала и знаеш ли колко десетки години е гаранцията й, една Югославия която не е в ЕС построи 500 км магистрала от Хърватска до Калотина и по нея няма нито кръпки, нито ремонти, нито слаби мантинели, нито неокосени площи встрани, с почистени отводнителни канали и т.н., какво построи този престъпник от Банкя, едни "калдаръми" по които тече вечно "ремонт на ремонта" и мантинели с неодобрени европейски изисквания навсякъде по цялата пътна мрежа ?
10:58 01.07.2026
27 къртицата
До коментар #2 от "име":На Фарьорските острови имаше проект за подводна магистрала.Може да е готова вече.Хората в другите общества строят за да имат удобства.Тук се строи единствена за да се краде.Хемус едва ли ще се построи през този век.Дори е възможно територията да има друго име.Натам вървим.
11:00 01.07.2026