Простреляха смъртоносно полицай по време на лов във Видинско

43-годишен мъж е починал, след като е бил прострелян по време на лов. Инцидентът е станал днес преди обед в землището на село Големаново.
По случая е задържан 48-годишен ловец от същата дружинка, съобщи БНР, позовавайки се на източници от полицията. Уведомена е прокуратурата, образувано е досъдебно производство.
Починалият мъж е полицай от Районното управление в Кула.
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 39 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пустиняк
Коментиран от #6, #11
17:38 04.01.2025
2 Град Козлодуй
17:38 04.01.2025
3 БгТопИдиот🇧🇬
Повечето ми познати "ловци" са меко казано комплексари.
17:41 04.01.2025
4 ццц
17:41 04.01.2025
5 Рядко но стават
Коментиран от #32
17:41 04.01.2025
6 Видинчанин
До коментар #1 от "Пустиняк":Не, пише, че е до Кула. В Ловния парк вече няма какво да се ловува. Там всичко е избито. Дивеч имам предвид, иначе за отстрел има какво.
17:41 04.01.2025
7 редник
Не разбирам тези хора - въоръжени "до зъби" да убиват беззащитни животни - що за удоволствие е това?...
Коментиран от #10
17:44 04.01.2025
8 гост
17:45 04.01.2025
9 Червената шапчица
17:46 04.01.2025
10 Червената шапчица
До коментар #7 от "редник":Лоши хора.... Убиват за удоволствие...
17:48 04.01.2025
11 ГЙДХЙ
До коментар #1 от "Пустиняк":ЛИЦЕТО КОЕТО Е ПРОСТРЕЛЯНО НЕ Е БИЛО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕ Е ПОЛИЦАЙ...НЕ ЛЪЖЕТЕ...
Коментиран от #14
17:49 04.01.2025
12 Соросчиев..
17:49 04.01.2025
13 Горски
17:49 04.01.2025
14 Пустиняк
До коментар #11 от "ГЙДХЙ":Аз викам, че се гърме, бе! Къде съм писал, че е бил на служба и е бил кука? Мое и заря да е било, само предположих, че мое да е това. Кво съм излъгал?
Коментиран от #16
17:54 04.01.2025
15 крАСАВци
17:54 04.01.2025
16 ГЙКЙК
До коментар #14 от "Пустиняк":НИЩО НЯМА СТРАШНО....ТОЙ ПИШЕ ЧЕ МЕДИЙКИТЕ ЛЪЖАТ.
17:57 04.01.2025
17 За алкохол
17:58 04.01.2025
18 Морски
18:16 04.01.2025
19 Един
18:23 04.01.2025
20 хихи
18:23 04.01.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Сила
18:25 04.01.2025
24 А.С.А.В.
18:31 04.01.2025
25 Любовна драма
18:32 04.01.2025
26 Верно ли бе
18:32 04.01.2025
27 А.С.А.В.
18:33 04.01.2025
28 БОГ
18:35 04.01.2025
29 Заглавието е подвеждащо!
18:35 04.01.2025
30 Ха ха красота
18:37 04.01.2025
31 Читател
18:37 04.01.2025
32 Оръжие не се насочва към човек
До коментар #5 от "Рядко но стават":Комунистите Ловджиите и полицаите не са хора
18:39 04.01.2025
33 Отец Дионисий
18:39 04.01.2025
34 Хаха
18:40 04.01.2025
35 Хахо
18:41 04.01.2025
36 Анонимен
18:43 04.01.2025
37 Лазо
18:47 04.01.2025
38 Хорейшо
18:48 04.01.2025
39 йеня
18:50 04.01.2025
40 Скъпи
-Елени.
- Ей, внимавайте да не се изпотрепете!
19:04 04.01.2025