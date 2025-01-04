Простреляха смъртоносно полицай по време на лов във Видинско

43-годишен мъж е починал, след като е бил прострелян по време на лов. Инцидентът е станал днес преди обед в землището на село Големаново.

По случая е задържан 48-годишен ловец от същата дружинка, съобщи БНР, позовавайки се на източници от полицията. Уведомена е прокуратурата, образувано е досъдебно производство.

Починалият мъж е полицай от Районното управление в Кула.