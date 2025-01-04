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Простреляха смъртоносно полицай по време на лов във Видинско

Простреляха смъртоносно полицай по време на лов във Видинско

4 Януари, 2025 17:36 1 639 40

  • прострелян-
  • лов-
  • видинско

По случая е задържан 48-годишен ловец от същата дружинка

Простреляха смъртоносно полицай по време на лов във Видинско - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

43-годишен мъж е починал, след като е бил прострелян по време на лов. Инцидентът е станал днес преди обед в землището на село Големаново.

По случая е задържан 48-годишен ловец от същата дружинка, съобщи БНР, позовавайки се на източници от полицията. Уведомена е прокуратурата, образувано е досъдебно производство.

Починалият мъж е полицай от Районното управление в Кула.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиняк

    11 0 Отговор
    Оня ден се гърме у Ловниия парк. Мое и същата случка да е.

    Коментиран от #6, #11

    17:38 04.01.2025

  • 2 Град Козлодуй

    9 4 Отговор
    Кървава Жестокост

    17:38 04.01.2025

  • 3 БгТопИдиот🇧🇬

    43 2 Отговор
    Алкохола не прощава.

    Повечето ми познати "ловци" са меко казано комплексари.

    17:41 04.01.2025

  • 4 ццц

    31 6 Отговор
    Полицаите получават много "благопожелания" и клетви от хората, това се акумулира и в крайна сметка води до немного приятни резултати.

    17:41 04.01.2025

  • 5 Рядко но стават

    10 2 Отговор
    Грешки . Оръжие не се насочва към човек .

    Коментиран от #32

    17:41 04.01.2025

  • 6 Видинчанин

    21 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пустиняк":

    Не, пише, че е до Кула. В Ловния парк вече няма какво да се ловува. Там всичко е избито. Дивеч имам предвид, иначе за отстрел има какво.

    17:41 04.01.2025

  • 7 редник

    40 4 Отговор
    Този случай вероятно е първи за 2025 г., но надали ще е последен.
    Не разбирам тези хора - въоръжени "до зъби" да убиват беззащитни животни - що за удоволствие е това?...

    Коментиран от #10

    17:44 04.01.2025

  • 8 гост

    26 0 Отговор
    Във войната в Украйна - по 1-2 загинали от всяка страна. У нас без война - по 5-7 загинали по пътищата , при битови инциденти и по време на лов! Ония са много милиони, а ние само около 6 милиона! На къде отиваш българино ?

    17:45 04.01.2025

  • 9 Червената шапчица

    16 4 Отговор
    Това е добра новина... Дано да се оправи човека...

    17:46 04.01.2025

  • 10 Червената шапчица

    24 2 Отговор

    До коментар #7 от "редник":

    Лоши хора.... Убиват за удоволствие...

    17:48 04.01.2025

  • 11 ГЙДХЙ

    39 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пустиняк":

    ЛИЦЕТО КОЕТО Е ПРОСТРЕЛЯНО НЕ Е БИЛО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕ Е ПОЛИЦАЙ...НЕ ЛЪЖЕТЕ...

    Коментиран от #14

    17:49 04.01.2025

  • 12 Соросчиев..

    33 0 Отговор
    Тея гадове защо убиват невинните животинки!

    17:49 04.01.2025

  • 13 Горски

    25 0 Отговор
    Ами като се събрали селяци с оръжие какво друго да очакваме. В България и на шизофреници дават разрешение за носене на оръжие.

    17:49 04.01.2025

  • 14 Пустиняк

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "ГЙДХЙ":

    Аз викам, че се гърме, бе! Къде съм писал, че е бил на служба и е бил кука? Мое и заря да е било, само предположих, че мое да е това. Кво съм излъгал?

    Коментиран от #16

    17:54 04.01.2025

  • 15 крАСАВци

    13 2 Отговор
    Поляхте ли успешния лов?

    17:54 04.01.2025

  • 16 ГЙКЙК

    14 0 Отговор

    До коментар #14 от "Пустиняк":

    НИЩО НЯМА СТРАШНО....ТОЙ ПИШЕ ЧЕ МЕДИЙКИТЕ ЛЪЖАТ.

    17:57 04.01.2025

  • 17 За алкохол

    10 0 Отговор
    не се пише , така , че е ясно .

    17:58 04.01.2025

  • 18 Морски

    8 2 Отговор
    Най вероятно е прострелян със съчми! Които са забранени за едър лов. Но няма контрол!

    18:16 04.01.2025

  • 19 Един

    11 0 Отговор
    БОКЛУК по-малко

    18:23 04.01.2025

  • 20 хихи

    16 0 Отговор
    Мъж тръгва на лов. Жена му го пита: - Какво ще отстрелвате днес? - Рогати. - Еееей, ще се изпотрепете бе...

    18:23 04.01.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Сила

    8 1 Отговор
    БРАВО 👏👏👏👏👏👏 НА СЛУКА !!!

    18:25 04.01.2025

  • 24 А.С.А.В.

    11 1 Отговор
    Първата добра новина от много време.

    18:31 04.01.2025

  • 25 Любовна драма

    13 1 Отговор
    На всеки ловен излет е така. Вечерта се изпонапият, легнат си заедно, правят там каквото правят и на сутринта не могат да се понасят. Изобщо това си е занимание за латентни хомосексуалисти, които убиват беззащитни животни да се правят на мъже, защото сами те изпитват съмнения.

    18:32 04.01.2025

  • 26 Верно ли бе

    13 1 Отговор
    Горкият . Отишъл да убива , а пък вместо това го убили него. Как да не го съжалиш ?

    18:32 04.01.2025

  • 27 А.С.А.В.

    9 0 Отговор
    Дано да се изпотрепете всички ловци които трепете горките животни и да се застреляте в а н о с а дано.Амин!

    18:33 04.01.2025

  • 28 БОГ

    7 1 Отговор
    Така трябва

    18:35 04.01.2025

  • 29 Заглавието е подвеждащо!

    6 0 Отговор
    Полицаят си е правил кефа на лов,като частно лице,а не като ...униформен полицай...!

    18:35 04.01.2025

  • 30 Ха ха красота

    7 0 Отговор
    КЕФ ДОБРА НОВИНА

    18:37 04.01.2025

  • 31 Читател

    5 1 Отговор
    Полицая не бил по служба там а е бил на лов.В случая е бил на мястото на дивито прасе 🐷.

    18:37 04.01.2025

  • 32 Оръжие не се насочва към човек

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Рядко но стават":

    Комунистите Ловджиите и полицаите не са хора

    18:39 04.01.2025

  • 33 Отец Дионисий

    6 0 Отговор
    1 държавен хрантутник по малко, бюджета е на алавера

    18:39 04.01.2025

  • 34 Хаха

    6 0 Отговор
    Супер новина само такива да четем

    18:40 04.01.2025

  • 35 Хахо

    5 1 Отговор
    Супер, добра новина. Гръмни ловец, спаси животните.

    18:41 04.01.2025

  • 36 Анонимен

    3 1 Отговор
    Един паразит по-малко.

    18:43 04.01.2025

  • 37 Лазо

    3 1 Отговор
    То стана почти закономерност. Но ловците са си мафия с МВР и с управляващите. Тези 5-6 инцидента само от есента до сега, прострелвания, самозастрелвания, ако бяха с пистолети, досега МВР-мафията, прокурорската мафия и журналята щяха да наддадат вой - айде, забранете напълно оръжието за самоотбрана. Макар че хората със законно оръжие са много по-съвестни и дицплинирани, инцидентите почти липсват, а убийства със законно оръжие на практика няма, или са много, много редки. Но КОС-МВР дава разрешения за ловни оръжия като раздаване на карти за сантасе, а на хората за самоотбрана не дава.

    18:47 04.01.2025

  • 38 Хорейшо

    0 1 Отговор
    Сега като се почне едно... бъзикане на гърмян заек.

    18:48 04.01.2025

  • 39 йеня

    2 0 Отговор
    полицаите са прокълнати

    18:50 04.01.2025

  • 40 Скъпи

    0 0 Отговор
    Какво ще ловувате?
    -Елени.
    - Ей, внимавайте да не се изпотрепете!

    19:04 04.01.2025

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