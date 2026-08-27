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Простреляха моторист в движение, куршумът го улучил в седалището

Простреляха моторист в движение, куршумът го улучил в седалището

27 Август, 2026 15:46 1 862 31

  • прострелян-
  • моторист-
  • николово

Пострадалият 23-годишен мъж обяснил на униформените служители, че докато управлявал мотоциклета си по улица в селото, бил прострелян с въздушна пушка

Простреляха моторист в движение, куршумът го улучил в седалището - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Моторист е прострелян с въздушна пушка, докато се движел по улица в русенското село Николово. Това съобщиха от полицията в Русе.

Сигнал за инцидента бил подаден около 18:00 часа вчера. Веднага на място пристигнали екипи на полицията и на спешната помощ.

Пострадалият 23-годишен мъж обяснил на униформените служители, че докато управлявал мотоциклета си по улица в селото, бил прострелян с въздушна пушка в областта на седалището. Той бил откаран с линейка в Университетската болница "Канев" в Русе.

По случая се води разследване.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически парк

    25 2 Отговор
    100 патрона ще ти вкарам,ако в крачка те набарам

    Коментиран от #20, #27

    15:48 27.08.2026

  • 2 ами

    66 5 Отговор
    На някой му е писнало да бучат мотори по цял ден на 12 хиляди оборота ... Да се радва че пушката не е 12 калибър

    Коментиран от #26

    15:48 27.08.2026

  • 3 Герги

    29 6 Отговор
    Въздушна пушка примерно 35...40 джаула,ако те умери в главата,поръчай некролога....не са огнестрелни но са много опасни.

    Коментиран от #9, #17

    15:49 27.08.2026

  • 4 хехе

    55 4 Отговор
    Нали знаете лафа, че мотора един вози 100 тормози някой го е боднал с една сачма та белким се кротне. за известно време.

    15:51 27.08.2026

  • 5 Били Хлапето

    39 1 Отговор
    Добър е стрелеца, в двицвцие тццъ ръц. С въздухарка.

    15:51 27.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Казуар

    45 0 Отговор
    Със сигурност е вдигал голям шум.

    15:57 27.08.2026

  • 8 Изродена !

    10 7 Отговор
    Нация !

    15:59 27.08.2026

  • 9 така си е

    33 2 Отговор

    До коментар #3 от "Герги":

    Те за това мотористите трябва да са с каски .А този ако беше и с памперс , нямаше да има проблем

    16:00 27.08.2026

  • 10 ФАКТ

    4 29 Отговор
    Пуслер застреля 1 млн ватника и никой не му каза копче.

    Коментиран от #13, #21

    16:00 27.08.2026

  • 11 Той

    37 1 Отговор
    Като бръмчат по цял ден и на някой му е писнало, защото полицията нищо не прави.

    16:05 27.08.2026

  • 12 6135

    34 2 Отговор
    На снайпериста браво!
    10 дни отпуска за точна стрелба!

    16:05 27.08.2026

  • 13 Безспорен факт

    26 1 Отговор

    До коментар #10 от "ФАКТ":

    Путин те докарва до нервна криза всеки ден и те кара през час да гледаш под леглото дали не се е скрил някой руснак, а дори не знае, че съществуваш:)

    16:08 27.08.2026

  • 14 Гробар

    21 1 Отговор
    Полицията охранява мутрите и феодалите. Народните милиции вземат нещата в свои ръце по места. Да се готви дървената мафия.

    16:09 27.08.2026

  • 15 Браво

    26 1 Отговор
    Поредния тероризирал цяло село си намери майстора!

    16:10 27.08.2026

  • 16 Мухаа ха!

    19 1 Отговор
    Добре,че не е било бренеке,за диви нерези, какъвто със сигурност е този.Хората живеещи на пътя, сигурно са пропищели от нощните и дневните му изгузици.Газ до дупка,със демонтиран ауспух.В София същата бесовица,от двуколесни примати,който задължително, по график буквално в малките часове на нощта, беснеят безнаказано.Газ до дупка,от няколко примата едновременно.Не с въздушна пушка,а ми е идвало от бяс и ярост,ако имам достъп,да ги попилея по пътя с РПГ- без да ги жаля.После задават въпроси ,защо хората ги ненавиждат.Добре го е мелнал някой,но е трябвало в окото.

    16:12 27.08.2026

  • 17 Гробар

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "Герги":

    Ако са го нацелили по задния вход много кофти тръпка. Дано има застраховка стрелба на месо след шумов терор. Но тази анатомична област е много деликатна и няма хирург, който да гарантира благоприятен изход.

    16:14 27.08.2026

  • 18 Разбирам ги ама не е готино

    9 0 Отговор
    И на мен са ми минавали такива идеи, но след 23:00 часа, когато някой се изфорсира пред вкъщи..... после става тихо и ми минава....

    Коментиран от #22

    16:16 27.08.2026

  • 19 Пепи

    12 1 Отговор
    По десетобалната система за снайпериста -10,Това е решението,друго решение няма,да си помислят следващите.

    16:17 27.08.2026

  • 20 Решението е - с повече газ

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Исторически парк":

    да не те стигат сачмите-)

    16:21 27.08.2026

  • 21 Ловна гладкоцевна

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "ФАКТ":

    Стига троли навсякъде бе, изродченедно.

    16:22 27.08.2026

  • 22 Гробар

    13 1 Отговор

    До коментар #18 от "Разбирам ги ама не е готино":

    Е да де ама нека да бъдем реалисти. Тормозиш поне сто души, много от които не познаваш, и се гордееш публично с това. Една откачалка да има сред тях може да ти се случи случка. Всеки си преценява риска и всяко удоволствие се заплаща.

    16:22 27.08.2026

  • 23 Дедо ви

    15 1 Отговор
    И при нас един моторист тормози целия квартал. Форсира мотора между блоковете най-вече когато е време за сън. Като намерите точния стрелец дайте му телефона. Ще съберем пари съседите да го наемем за една вечер. Като перне джигита в задните части поне една седмица докато не може да седи на мотора ще спим спокойно.

    16:23 27.08.2026

  • 24 Янко

    2 2 Отговор
    А може втората дупка от зад да не е от патрон а от Х....

    16:24 27.08.2026

  • 25 факт

    6 2 Отговор
    над упен ли е карал

    16:24 27.08.2026

  • 26 ИВ СЕЛО ИМА ТСКИВСА

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "ами":

    МОТОРДЖИИ БЕЗ НОМЕРА КАСКИ ДИИИГАТ ПУШИЛКА И ВЪРТЯТ ГУМИ И СА НЕПРАВОСПОСОБНИ И МАЛОЛЕТНИ

    16:26 27.08.2026

  • 27 Последният танкист

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Исторически парк":

    Този път почти съм съгласен с теб ,,Последен софиянец" но аз съм навит не ,,100 патрона",ами само ЕДИН СТО милиметров да им вкарам на тия говеда де ГЪРМЯТ ДЕНОНОЩНО и форсират ,както и на ГЛУХИТЕ КУКИ,в ушите де ...НЕ ГИ ЧУВАТ и САНКЦИОНИРАТ...

    16:27 27.08.2026

  • 28 az СВО Победа 81

    10 1 Отговор
    Много е форсирал двигателя и е скъсал нервите на съселяните си!

    За форсиране на двигателя моторът трябва да се конфискува, тогава ще има ред и спокойствие!

    16:34 27.08.2026

  • 29 Сигурно

    8 1 Отговор
    Сигурно е тормозил селото месеци наред. У нашия град имаше един дебил дето ни тормози посред нощ към 2 години.Накрая тоя питек се шибна в един спрял камион та се куртулИсахме.

    16:42 27.08.2026

  • 30 Браво

    0 0 Отговор
    Само така, ще бръмчи с кочината денонощно.

    17:22 27.08.2026

  • 31 Нетърпим

    0 0 Отговор
    Просто хвърляйте ласото като каубоите и на теглич ама много реват .....

    17:25 27.08.2026

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