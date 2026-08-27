Простреляха моторист в движение, куршумът го улучил в седалището

Моторист е прострелян с въздушна пушка, докато се движел по улица в русенското село Николово. Това съобщиха от полицията в Русе.
Сигнал за инцидента бил подаден около 18:00 часа вчера. Веднага на място пристигнали екипи на полицията и на спешната помощ.
Пострадалият 23-годишен мъж обяснил на униформените служители, че докато управлявал мотоциклета си по улица в селото, бил прострелян с въздушна пушка в областта на седалището. Той бил откаран с линейка в Университетската болница "Канев" в Русе.
По случая се води разследване.
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 20 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Исторически парк
Коментиран от #20, #27
15:48 27.08.2026
2 ами
Коментиран от #26
15:48 27.08.2026
3 Герги
Коментиран от #9, #17
15:49 27.08.2026
4 хехе
15:51 27.08.2026
5 Били Хлапето
15:51 27.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Казуар
15:57 27.08.2026
8 Изродена !
15:59 27.08.2026
9 така си е
До коментар #3 от "Герги":Те за това мотористите трябва да са с каски .А този ако беше и с памперс , нямаше да има проблем
16:00 27.08.2026
10 ФАКТ
Коментиран от #13, #21
16:00 27.08.2026
11 Той
16:05 27.08.2026
12 6135
10 дни отпуска за точна стрелба!
16:05 27.08.2026
13 Безспорен факт
До коментар #10 от "ФАКТ":Путин те докарва до нервна криза всеки ден и те кара през час да гледаш под леглото дали не се е скрил някой руснак, а дори не знае, че съществуваш:)
16:08 27.08.2026
14 Гробар
16:09 27.08.2026
15 Браво
16:10 27.08.2026
16 Мухаа ха!
16:12 27.08.2026
17 Гробар
До коментар #3 от "Герги":Ако са го нацелили по задния вход много кофти тръпка. Дано има застраховка стрелба на месо след шумов терор. Но тази анатомична област е много деликатна и няма хирург, който да гарантира благоприятен изход.
16:14 27.08.2026
18 Разбирам ги ама не е готино
Коментиран от #22
16:16 27.08.2026
19 Пепи
16:17 27.08.2026
20 Решението е - с повече газ
До коментар #1 от "Исторически парк":да не те стигат сачмите-)
16:21 27.08.2026
21 Ловна гладкоцевна
До коментар #10 от "ФАКТ":Стига троли навсякъде бе, изродченедно.
16:22 27.08.2026
22 Гробар
До коментар #18 от "Разбирам ги ама не е готино":Е да де ама нека да бъдем реалисти. Тормозиш поне сто души, много от които не познаваш, и се гордееш публично с това. Една откачалка да има сред тях може да ти се случи случка. Всеки си преценява риска и всяко удоволствие се заплаща.
16:22 27.08.2026
23 Дедо ви
16:23 27.08.2026
24 Янко
16:24 27.08.2026
25 факт
16:24 27.08.2026
26 ИВ СЕЛО ИМА ТСКИВСА
До коментар #2 от "ами":МОТОРДЖИИ БЕЗ НОМЕРА КАСКИ ДИИИГАТ ПУШИЛКА И ВЪРТЯТ ГУМИ И СА НЕПРАВОСПОСОБНИ И МАЛОЛЕТНИ
16:26 27.08.2026
27 Последният танкист
До коментар #1 от "Исторически парк":Този път почти съм съгласен с теб ,,Последен софиянец" но аз съм навит не ,,100 патрона",ами само ЕДИН СТО милиметров да им вкарам на тия говеда де ГЪРМЯТ ДЕНОНОЩНО и форсират ,както и на ГЛУХИТЕ КУКИ,в ушите де ...НЕ ГИ ЧУВАТ и САНКЦИОНИРАТ...
16:27 27.08.2026
28 az СВО Победа 81
За форсиране на двигателя моторът трябва да се конфискува, тогава ще има ред и спокойствие!
16:34 27.08.2026
29 Сигурно
16:42 27.08.2026
30 Браво
17:22 27.08.2026
31 Нетърпим
17:25 27.08.2026