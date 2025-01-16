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Зафиров: Пеевски няма проксита в управлението

Зафиров: Пеевски няма проксита в управлението

16 Януари, 2025 09:02 597 34

  • делян пеевски-
  • атанас зафиров-
  • бсп

Ролята на БСП в новото управление ще бъде значима, каза той

Зафиров: Пеевски няма проксита в управлението - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Ролята на БСП в новото управление ще бъде значима", заяви Атанас Зафиров от "БСП - Обединена левица".

Той бе категоричен, че Делян Пеевски няма проксита в управлението.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    24 0 Отговор
    Този какъв точно ще е 🤔
    Директор на водопад ли 🤔

    Коментиран от #6, #14

    09:04 16.01.2025

  • 2 ккк

    21 0 Отговор
    ама от лъжи , никой не ви бярва вече

    09:05 16.01.2025

  • 3 Е как да няма

    27 0 Отговор
    като всичките в кабинета сте негови проксита.

    09:06 16.01.2025

  • 4 Тома

    20 0 Отговор
    Този е със същото тяло като на агент Иван и ще излезе от властта с гуша на пеликан.

    09:06 16.01.2025

  • 5 Дориана

    19 0 Отговор
    Точно обратното ! Зафиров унищожи БСП Ляво обединение . Коалицията се разпада и срива на дъното.

    09:06 16.01.2025

  • 6 БнР Радио Видин

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    логичен си

    Коментиран от #7, #11

    09:07 16.01.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 германеца

    10 0 Отговор
    ЗАЩО ВСИЧКИ БЪЛГ.ПОЛИТИЦИ СА С ОГРОМНИ ШКЕМБЕТА ? Гледам спрягания за премиер Желязков също е напрегнал сакото , дайте му нов костюм .Рабира се има изключения като Кирил Петков , академик Денков и други .

    Коментиран от #31

    09:09 16.01.2025

  • 9 Гост

    16 0 Отговор
    Тоя цървул стана ли някъв министър или само ще граби в сянка???

    09:10 16.01.2025

  • 10 Бай Иван

    9 0 Отговор
    Вярно е, наистина няма ....

    09:11 16.01.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 МИУИ ВАНИУИ

    8 0 Отговор
    ФРЕД ФЛИНКСТОУН - ТЪП,ТЪП ТА ОБЪЛ КАК СЕ ОРИЕНТИРА КЪДЕ Е ВРАТАТА .....МЕДИЦИНСКИ ФЕНОМЕН

    09:12 16.01.2025

  • 13 Верно

    12 0 Отговор
    Нинова създаде Трътлестия !

    09:13 16.01.2025

  • 14 БЕНОВСКА

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    ИЛИ ДИРЕКТОР НА ВЪЗДУШНИТЕ ИМОТИ ,А МОЖЕ И ГЛАВЕН ЦЕЛУВАЧ НА РЪКАТА БАЦЕВА ,ЧЕ МАСЛО ЗА ЛЕБА ДАВА ТЯ

    09:14 16.01.2025

  • 15 Дуньо простия

    9 0 Отговор
    Гузен, негонен бяга 😄😄😄

    09:14 16.01.2025

  • 16 На тази

    8 0 Отговор
    ли подводница трябва да се вярва ? Точно НИКОГА !

    09:15 16.01.2025

  • 17 Пеликански гуша

    10 0 Отговор
    Без никакви човешки и християнски ценности ! Изключителен интересчия !

    09:17 16.01.2025

  • 18 Очевидно нямаш полизрението

    7 0 Отговор
    Очевидно нямаш полизрението да се намираш на тази позиция !

    09:18 16.01.2025

  • 19 БнР Радио Видин

    10 1 Отговор
    ГЕРБ СДС са мутри мафия а ИТН са Златния пръст на Бг Мафията

    09:21 16.01.2025

  • 20 ХИКС

    6 0 Отговор
    Ролята на това БСП ще е нула, един пълнеж от които няма да зависи нищо. Ще са едни подизпълнители на ББ и ГЕРБ. Е може и да се облажат с някоя друга порция от артисалите.

    09:21 16.01.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 БнР Радио Видин

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Разкрит":

    не се казвам Вальо Герба во ИТН тролчо

    Коментиран от #29

    09:23 16.01.2025

  • 24 Въпрос

    7 0 Отговор
    Фред Флинстоун на кого ги разправя тези смешки? И на бебетата е ясно на КОЙ е това правителство и каква е целта му. Спасение, спасение на Буци и Пеевски, и, ако няКОЙ си мисли или се заблуждава, че идват за да направят нещо смислено за хората, това означава, че са в отромно заблуждение. Целта им на тези продажници е да дозакопаят държавата и да досъсипят народа.

    09:23 16.01.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Социалист

    8 0 Отговор
    Само човек, който никога не е стъпвал в България и не знае и една българска дума, може да си помисли, че временният лидер на БСП Атанас Зафиров, ще свърши нещо полезно като вице-премиер, за какъвто се е договорил. Този не става дори за продавач на кебапчета на Бузлуджа, защото ще изяде половината...

    Коментиран от #27

    09:26 16.01.2025

  • 27 Нури

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Социалист":

    всичко е интереси кражби

    09:29 16.01.2025

  • 28 Уахахахахах

    1 0 Отговор
    Уахахахахахахахахахах

    09:31 16.01.2025

  • 29 Разкрит

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "БнР Радио Видин":

    Колкото и ника да смениш......

    09:32 16.01.2025

  • 30 БСП ново начало

    2 0 Отговор
    Ми като няма проксита, що не скочихте до сега на избора за главен прокурор, бе гладник омършавял

    09:32 16.01.2025

  • 31 Изключение

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "германеца":

    са и всички депутати от Възраждане.

    09:33 16.01.2025

  • 32 Ще сърбате попарата

    2 0 Отговор
    Ще се нагушите с герб и ще сте на бунището. Който се е хванал с герб вече е история.

    09:37 16.01.2025

  • 33 Ми добре, новото управление да

    1 0 Отговор
    вкара Пеевски и хората около него в затвора, където им е мястото и ще ви повярваме

    09:37 16.01.2025

  • 34 Шиши

    0 0 Отговор
    БСП -Ново начало , така ги наричат

    09:39 16.01.2025

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