Зафиров: Пеевски няма проксита в управлението

"Ролята на БСП в новото управление ще бъде значима", заяви Атанас Зафиров от "БСП - Обединена левица".
Той бе категоричен, че Делян Пеевски няма проксита в управлението.
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16 Януари, 2025 09:02 597 34
"Ролята на БСП в новото управление ще бъде значима", заяви Атанас Зафиров от "БСП - Обединена левица".
Той бе категоричен, че Делян Пеевски няма проксита в управлението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Директор на водопад ли 🤔
Коментиран от #6, #14
09:04 16.01.2025
2 ккк
09:05 16.01.2025
3 Е как да няма
09:06 16.01.2025
4 Тома
09:06 16.01.2025
5 Дориана
09:06 16.01.2025
6 БнР Радио Видин
До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":логичен си
Коментиран от #7, #11
09:07 16.01.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 германеца
Коментиран от #31
09:09 16.01.2025
9 Гост
09:10 16.01.2025
10 Бай Иван
09:11 16.01.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 МИУИ ВАНИУИ
09:12 16.01.2025
13 Верно
09:13 16.01.2025
14 БЕНОВСКА
До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":ИЛИ ДИРЕКТОР НА ВЪЗДУШНИТЕ ИМОТИ ,А МОЖЕ И ГЛАВЕН ЦЕЛУВАЧ НА РЪКАТА БАЦЕВА ,ЧЕ МАСЛО ЗА ЛЕБА ДАВА ТЯ
09:14 16.01.2025
15 Дуньо простия
09:14 16.01.2025
16 На тази
09:15 16.01.2025
17 Пеликански гуша
09:17 16.01.2025
18 Очевидно нямаш полизрението
09:18 16.01.2025
19 БнР Радио Видин
09:21 16.01.2025
20 ХИКС
09:21 16.01.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 БнР Радио Видин
До коментар #11 от "Разкрит":не се казвам Вальо Герба во ИТН тролчо
Коментиран от #29
09:23 16.01.2025
24 Въпрос
09:23 16.01.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Социалист
Коментиран от #27
09:26 16.01.2025
27 Нури
До коментар #26 от "Социалист":всичко е интереси кражби
09:29 16.01.2025
28 Уахахахахах
09:31 16.01.2025
29 Разкрит
До коментар #23 от "БнР Радио Видин":Колкото и ника да смениш......
09:32 16.01.2025
30 БСП ново начало
09:32 16.01.2025
31 Изключение
До коментар #8 от "германеца":са и всички депутати от Възраждане.
09:33 16.01.2025
32 Ще сърбате попарата
09:37 16.01.2025
33 Ми добре, новото управление да
09:37 16.01.2025
34 Шиши
09:39 16.01.2025