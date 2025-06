Летният сезон на Бъндеришка поляна в Банско започва на 28 юни

Възможност за спортни дейности, забавления за деца, множество културни събития и най-вече прекрасната природа на Пирин планина очакват гостите на гр. Банско през лятото на 2025 г. На прохладната и слънчева Бъндеришка поляна на 1635 м.н.в. множество атракциони очакват малки и големи. Сред тях ще откриете кула за катерене и надуваеми замъци за най-малките, както и мини голф, мини футбол, тубинг и други забавления на открито.

И тази година най-дългата водна пързалка в Европа предлага 400 метра прохлада, адреналин и положителни емоции. А когато се уморите можете да разчитате на вкусна храна и ледени напитки в ресторант „Бъчвите“. На начална станция на кабинковия лифт също е разположен надуваем замък за деца, които родителите могат да наблюдават от ресторант „Етно“, който се намира в непосредствена близост до атракциона.

За почитателите на спорта Банско предлага възможности за разходки с професионални гидове или колоездене с различни видове електрически колела под наем (градски, планински и шосейни). Информация и цени можете да откриете на сайта - www.banskoski.com. В град Банско спортният център на обновения хотел „4 points by Sheraton“ предлага тенис-кортове, игрища за баскетбол и футбол и т.н.

От 28 юни кабината в Банско ще работи всеки ден от 8 до 16.30 часа. През целия летен сезон, който се предвижда да продължи до началото на месец септември, има възможност за извозване на туристи и с лифтовете Бъндерица 1 и 2, но само предварителна заявка в офиса на „Юлен“ АД, който се намира на начална станция.

Банско предлага през целия летен сезон много лагери и занимания за деца, които можете да откриете на сайта или фейсбук страницата на общината.

Освен спортни активности и почивка сред природа Банско предлага и богата културна програма: от 17 до 19 юли Банско ще бъде арена на рока. В продължение на три дни всички жители и гости на града ще се отдадат на вълнуващите изпълнения на едни от най-обичаните рок групи у нас. В разгара на лятото Банско ще посрещне групите АХАТ, NO MORE MANY MORE, HAMMERHEAD, ODD CREW и българската рок легенда Милена Славова.

Bansko International Jazz Festival 2025 пък ще се проведе за 28 път между 1 и 10 август. Сред гостите са отличените с две награди Грами Джон Бийзли Трио, носителката на Грами Катрин Ръсел, любимата на няколко поколения меломани Камелия Тодорова и много други талантливи музиканти.

Летният културен календар на града под връх Тодорка предлага и Банско Опера Фест, панаир на занаятите, Дни на класическата музика и други културни събития.

А ако просто искате да почивате далеч от натоварените морски курорти, в Банско и околните населени места можете да покарате мотор, да яздите кон, да се отпуснете в някой минерален басейн или да се насладите на прекрасната кухня в механите на Банско.

Напомняме на всички гости да не изхвърлят никакви боклуци сред природата и да я пазят чиста, да не късат растения и да не палят огън! Благодарим за разбирането и съдействието!