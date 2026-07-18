Новини
България »
18 юли 2012 г. Атентатът на "Хузбула" на Летище Сарафово

18 юли 2012 г. Атентатът на "Хузбула" на Летище Сарафово

18 Юли, 2026 04:14 2 182 20

  • сарафово-
  • атентат-
  • хизбула-
  • израел-
  • туристи

Загинаха 7 души, а група от ливанци бе задържана на летище Варна във връзка с експлозията

18 юли 2012 г. Атентатът на "Хузбула" на Летище Сарафово - 1
Снимка: Фейсбук
Факти Факти

На 18 юли през 2012 година на Летище Сарафово беше извършен бомбен атентат срещу автобус с израелски туристи, при което са убити 7 души и 32 са ранени.

На 18 юли в 17:23 часа на паркинга на летище Бургас Сарафово в Бургас е извършен атентат срещу три автобуса с израелски туристи, които е трябвало да се превозят до хотел „Хризантема“ в Слънчев бряг.

Взривът поразява тежко единия автобус и засяга другия паркиран до него, припомня Blitz.bg. Следствие експлозията най-тежко засегнатия и още два автобуса наблизо са изпепелени от пожар, шофьорът на третия автобус, предназначен за израелците, Виктор Андонов от поморийска транспортна фирма „СтарБус“, реагира светкавично – тича до своя автобус, пали двигателя и с отворени врати го изтегля от паркинга преди да са го обхванали пламъците, като с хладнокръвната си постъпка той спасява много хора и предотвратява още жертви.

Офир Генделман – говорител на израелския премиер Бенямин Нетаняху потвърждава разпространените веднага от медиите съобщения, че става въпрос за терористично нападение срещу израелски граждани, като взривното устройство е било хвърлено по автобуса.

Малко по-късно излизат съобщения, че взривът се е случил след качването на пътник в автобуса, че взривът е станал в багажното му отделение и накрая според българския вътрешен министър, че е станал между два от чакащите израелците 3 автобуса.

В атентата са убити 7 души: 1 българин – шофьора на автобуса Мустафа Кьосов на 36 години семеен с 11-годишно дете от село Юруково, 5 израелски туристи от Ришон ле Цион, Петах Тиква, Акра и атентаторът, ранени са 35 души, 4 много тежко, 18 тежко и останалите леко ранени, една от по-леко ранените е българка – служителка на туристическата фирма „Ортана“, посрещаща израелците.

Освен 3-мата най-тежко ранени израелци всички останали 32 са върнати незабавно в Израел със специален израелски самолет, без да са надлежно разпитани от българските власти.

Веднага след взрива местните власти затварят летище Бургас и пренасочват всички полети към Варна. Започва претърсване на летището за евентуално наличие на други бомби. На мястото пристигат президентът Росен Плевнелиев, вътрешният министър Цветан Цветанов, министрите на здравеопазването и финансите Десислава Атанасова и Симеон Дянков.18 юли 2012 г. Атентатът на
Снимка: Фейсбук

От МБАЛСМ „Пирогов“, Военномедицинска академия и УМБАЛ „Св. Марина“-Варна пристигат специализирани медицински екипи, а Израел изпраща и самолет със свои специалисти.

Група от ливанци е задържана на летище Варна във връзка с експлозията.

Според българските власти в хода на разследването е изяснено, че „няма замесени български граждани в атентата“, „съпричастни“ към атентата са били поне трима души, двама от които са с австралийски и канадски паспорт и живеят на територията на Ливан.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 в изрел всички са от мосад

    14 3 Отговор
    и са под пагон на повикване . тогава хамас и хисбула с атентатор атакуват рейса с мосатаджистите . избиват повечето , а другите тежко раняват . службите 9 години разследват . и постмортем осъждат ливанеца . Нормално . бегето са про изрелски настроени . затова изрелтяните идат тук на комар и наложници . но бегейки рядко вземат за мъж изрелец . това е , има си някаква ненавист .

    10:45 18.07.2025

  • 3 Бонев

    12 2 Отговор
    Поне вече и кьоравите видяха, че е имало защо.

    10:47 18.07.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Това е страхотно

    6 2 Отговор
    Нека да има повече такива

    Коментиран от #9

    11:00 18.07.2025

  • 6 Българин 🇧🇬

    12 5 Отговор
    Тази година - точно 30 години от атентата на гара Буново . 9 март , от турски сепаратисти . Срещу вагон за майки с деца (да , при соца имаше раждаемост) . Май пропуснахте да го отбележите ?!

    Коментиран от #16

    11:07 18.07.2025

  • 7 Обосновано "следположение"

    4 0 Отговор
    Вече е ясно кой имаше интерес и чия работа всъщност беше.

    11:20 18.07.2025

  • 8 Да поздравим

    3 3 Отговор
    Нека да поздравим извьршителите, за добре свьршената работа....

    11:36 18.07.2025

  • 9 Ще ще

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Това е страхотно":

    Как-то е тръгнало ще Има, видов Ден наближава.

    11:37 18.07.2025

  • 10 Дори Ливанците !

    3 0 Отговор
    Дори Ливанците !

    Не са съгласни !

    С Това !

    Което става !

    В България ! Какво Остава !

    За Българския Народ !

    Потърпевш !

    От Режима На Управляващите !

    11:57 18.07.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Деций

    7 2 Отговор
    Атентата в Сарафово показа ,че когато Мусат търси поводи за обвинения и последващи действия,живота на техните граждани не струва и стотинка.Тези еврейски схеми са елементарни,да извършиш нещо гнусно,и да обвиниш и внушиш на света ,че друг го е направил!Още по долно е разни наведени служби да започнат да ти приглася,поднасяйки откровени лъжи като информация.В голямата си част населението е тъпо,и това е повода поради който подобни зле скалъпени и съшити с нели конци мероприятия да минават.

    Коментиран от #15

    12:49 18.07.2025

  • 13 МОСАД

    2 4 Отговор
    Един ден троловете в комент секцията няма да има къде да се скрият

    Коментиран от #18

    12:59 18.07.2025

  • 14 Морски

    0 0 Отговор
    Поклон!

    13:06 18.07.2025

  • 15 зъб

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Деций":

    абсолютно точно...и умния Борисов на заседание на българо американския икономически форум в София каза във връзка с атентата....Обявихме Хизбула за терористична организация....изричайки това той гледаше към присъстващите американци....тоес целта на атентата е изпълнена

    13:44 18.07.2025

  • 16 Вальо

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Българин 🇧🇬":

    Гара Буново те взриви братушката ти а не турчина

    13:49 18.07.2025

  • 17 А геноцида над газа?

    2 2 Отговор
    БОЛИ А ПАТОКА ЗА САТАНИСТИТЕ ЮДЕЙ! ТЕ НЕ СА ХОРА.

    15:16 18.07.2025

  • 18 А геноцида над газа?

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "МОСАД":

    БОЛИ мА ПАТОКА ЗА САТАНИСТИТЕ ЮДЕЙ! ТЕ НЕ СА ХОРА. В Иран набързо избиха над 150 мосадовци.

    15:19 18.07.2025

  • 19 Аривидерчи

    7 2 Отговор
    Значи е време отново Нетаняху да заповяда извършването на атентат на територията на България, този път за да обяви някой друг подобно на Хизбула за извършителите.
    Израел е държава, която извършва атентати по целия свят.

    15:34 18.07.2025

  • 20 Къде изчезна Паси

    2 1 Отговор
    Е те тоя що е гнусен, думи немам.
    Дано му се е повредила пикочн- гъзовата система и да се озъби скоро!

    05:06 18.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове