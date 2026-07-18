18 юли 2012 г. Атентатът на "Хузбула" на Летище Сарафово

На 18 юли през 2012 година на Летище Сарафово беше извършен бомбен атентат срещу автобус с израелски туристи, при което са убити 7 души и 32 са ранени.
На 18 юли в 17:23 часа на паркинга на летище Бургас Сарафово в Бургас е извършен атентат срещу три автобуса с израелски туристи, които е трябвало да се превозят до хотел „Хризантема“ в Слънчев бряг.
Взривът поразява тежко единия автобус и засяга другия паркиран до него, припомня Blitz.bg. Следствие експлозията най-тежко засегнатия и още два автобуса наблизо са изпепелени от пожар, шофьорът на третия автобус, предназначен за израелците, Виктор Андонов от поморийска транспортна фирма „СтарБус“, реагира светкавично – тича до своя автобус, пали двигателя и с отворени врати го изтегля от паркинга преди да са го обхванали пламъците, като с хладнокръвната си постъпка той спасява много хора и предотвратява още жертви.
Офир Генделман – говорител на израелския премиер Бенямин Нетаняху потвърждава разпространените веднага от медиите съобщения, че става въпрос за терористично нападение срещу израелски граждани, като взривното устройство е било хвърлено по автобуса.
Малко по-късно излизат съобщения, че взривът се е случил след качването на пътник в автобуса, че взривът е станал в багажното му отделение и накрая според българския вътрешен министър, че е станал между два от чакащите израелците 3 автобуса.
В атентата са убити 7 души: 1 българин – шофьора на автобуса Мустафа Кьосов на 36 години семеен с 11-годишно дете от село Юруково, 5 израелски туристи от Ришон ле Цион, Петах Тиква, Акра и атентаторът, ранени са 35 души, 4 много тежко, 18 тежко и останалите леко ранени, една от по-леко ранените е българка – служителка на туристическата фирма „Ортана“, посрещаща израелците.
Освен 3-мата най-тежко ранени израелци всички останали 32 са върнати незабавно в Израел със специален израелски самолет, без да са надлежно разпитани от българските власти.
От МБАЛСМ „Пирогов“, Военномедицинска академия и УМБАЛ „Св. Марина“-Варна пристигат специализирани медицински екипи, а Израел изпраща и самолет със свои специалисти.
Група от ливанци е задържана на летище Варна във връзка с експлозията.
Според българските власти в хода на разследването е изяснено, че „няма замесени български граждани в атентата“, „съпричастни“ към атентата са били поне трима души, двама от които са с австралийски и канадски паспорт и живеят на територията на Ливан.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 в изрел всички са от мосад
10:45 18.07.2025
3 Бонев
10:47 18.07.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Това е страхотно
Коментиран от #9
11:00 18.07.2025
6 Българин 🇧🇬
Коментиран от #16
11:07 18.07.2025
7 Обосновано "следположение"
11:20 18.07.2025
8 Да поздравим
11:36 18.07.2025
9 Ще ще
До коментар #5 от "Това е страхотно":Как-то е тръгнало ще Има, видов Ден наближава.
11:37 18.07.2025
10 Дори Ливанците !
Не са съгласни !
С Това !
Което става !
В България ! Какво Остава !
За Българския Народ !
Потърпевш !
От Режима На Управляващите !
11:57 18.07.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Деций
Коментиран от #15
12:49 18.07.2025
13 МОСАД
Коментиран от #18
12:59 18.07.2025
14 Морски
13:06 18.07.2025
15 зъб
До коментар #12 от "Деций":абсолютно точно...и умния Борисов на заседание на българо американския икономически форум в София каза във връзка с атентата....Обявихме Хизбула за терористична организация....изричайки това той гледаше към присъстващите американци....тоес целта на атентата е изпълнена
13:44 18.07.2025
16 Вальо
До коментар #6 от "Българин 🇧🇬":Гара Буново те взриви братушката ти а не турчина
13:49 18.07.2025
17 А геноцида над газа?
15:16 18.07.2025
18 А геноцида над газа?
До коментар #13 от "МОСАД":БОЛИ мА ПАТОКА ЗА САТАНИСТИТЕ ЮДЕЙ! ТЕ НЕ СА ХОРА. В Иран набързо избиха над 150 мосадовци.
15:19 18.07.2025
19 Аривидерчи
Израел е държава, която извършва атентати по целия свят.
15:34 18.07.2025
20 Къде изчезна Паси
Дано му се е повредила пикочн- гъзовата система и да се озъби скоро!
05:06 18.07.2026