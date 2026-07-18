18 юли 2012 г. Атентатът на "Хузбула" на Летище Сарафово

На 18 юли през 2012 година на Летище Сарафово беше извършен бомбен атентат срещу автобус с израелски туристи, при което са убити 7 души и 32 са ранени.

На 18 юли в 17:23 часа на паркинга на летище Бургас Сарафово в Бургас е извършен атентат срещу три автобуса с израелски туристи, които е трябвало да се превозят до хотел „Хризантема“ в Слънчев бряг.

Взривът поразява тежко единия автобус и засяга другия паркиран до него, припомня Blitz.bg. Следствие експлозията най-тежко засегнатия и още два автобуса наблизо са изпепелени от пожар, шофьорът на третия автобус, предназначен за израелците, Виктор Андонов от поморийска транспортна фирма „СтарБус“, реагира светкавично – тича до своя автобус, пали двигателя и с отворени врати го изтегля от паркинга преди да са го обхванали пламъците, като с хладнокръвната си постъпка той спасява много хора и предотвратява още жертви.

Офир Генделман – говорител на израелския премиер Бенямин Нетаняху потвърждава разпространените веднага от медиите съобщения, че става въпрос за терористично нападение срещу израелски граждани, като взривното устройство е било хвърлено по автобуса.

Малко по-късно излизат съобщения, че взривът се е случил след качването на пътник в автобуса, че взривът е станал в багажното му отделение и накрая според българския вътрешен министър, че е станал между два от чакащите израелците 3 автобуса.

В атентата са убити 7 души: 1 българин – шофьора на автобуса Мустафа Кьосов на 36 години семеен с 11-годишно дете от село Юруково, 5 израелски туристи от Ришон ле Цион, Петах Тиква, Акра и атентаторът, ранени са 35 души, 4 много тежко, 18 тежко и останалите леко ранени, една от по-леко ранените е българка – служителка на туристическата фирма „Ортана“, посрещаща израелците.

Освен 3-мата най-тежко ранени израелци всички останали 32 са върнати незабавно в Израел със специален израелски самолет, без да са надлежно разпитани от българските власти.

Снимка: Фейсбук Веднага след взрива местните власти затварят летище Бургас и пренасочват всички полети към Варна. Започва претърсване на летището за евентуално наличие на други бомби. На мястото пристигат президентът Росен Плевнелиев, вътрешният министър Цветан Цветанов, министрите на здравеопазването и финансите Десислава Атанасова и Симеон Дянков.

От МБАЛСМ „Пирогов“, Военномедицинска академия и УМБАЛ „Св. Марина“-Варна пристигат специализирани медицински екипи, а Израел изпраща и самолет със свои специалисти.

Група от ливанци е задържана на летище Варна във връзка с експлозията.

Според българските власти в хода на разследването е изяснено, че „няма замесени български граждани в атентата“, „съпричастни“ към атентата са били поне трима души, двама от които са с австралийски и канадски паспорт и живеят на територията на Ливан.