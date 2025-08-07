„Програма „Околна среда“ 2021–2027 г. гради устойчивост срещу климатичните рискове

Климатичните промени са част от нашето ежедневие и изискват незабавни, целенасочени действия. Приоритет „Риск и изменение на климата“ по Програма „Околна среда“ 2021–2027 г. поставя акцент върху превенцията и устойчивостта, като изгражда стабилна основа за справяне с климатичните рискове.

Фокусът е към проактивно изграждане на интегрирана и стратегически устойчива система за управление на риска. България реализира планове за овладяване на риска от наводнения, подсилва уязвимите инфраструктурни участъци, включително критични сегменти от пътната мрежа, и въвежда модерни дистанционни системи за наблюдение и ранно предупреждение. Всички тези мерки целят пряко да защитят живота, здравето и имуществото на хората, както и да запазят социално-икономическата стабилност на регионите.

Особено внимание се отделя на борбата с все по-честите и опустошителни горски пожари. Освен доставката на специализирана техника се организират обучения за служителите и се провеждат информационни кампании за повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на културата на лична отговорност. Така устойчивостта вече не е просто концепция от стратегически документи, а се превръща в реалност, в която гражданите са по-добре подготвени и защитени.

В рамките на петгодишния период на програмата, България вече не само укрепя капацитета си за реакция при бедствия, но полага основите на по-сигурен и устойчив начин на живот. Чрез инвестиции в информираността и подготовката на обществото, страната гради бъдеще, в което климатичните рискове се управляват с навременност и грижа за трайно подобряване на средата и качеството на живот.