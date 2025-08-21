Новини
България »
Започна проект по изграждане на система за разделно събиране и закрито компостиране за общините Суворово, Девня, Ветрино и Вълчи Дол

Започна проект по изграждане на система за разделно събиране и закрито компостиране за общините Суворово, Девня, Ветрино и Вълчи Дол

21 Август, 2025 08:03 437

  • проект по изграждане на система за разделно събиране-
  • закрито компостиране-
  • суворово-
  • девня-
  • ветрино-
  • вълчи дол-
  • мосв

Проектът се изпълнява по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Започна проект по изграждане на система за разделно събиране и закрито компостиране за общините Суворово, Девня, Ветрино и Вълчи Дол - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Общините Суворово, Девня, Ветрино и Вълчи Дол започват изграждането на система за разделно събиране и закрито компостиране. Целта на проекта е да се намали количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на четирите общини, чрез разделното събиране и оползотворяване на биоразградимите битови отпадъци.

Общият размер на инвестицията е над 4 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ, осигурена от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС) е в размер на 3,23 млн. лв.

По проекта ще бъде изградена инсталация за закрито компостиране с капацитет 4 022 тона годишно, която ще бъде разположена на площадка в землището на гр. Суворово. Съоръжението ще преработва разделно събрани зелени и биоразградими битови отпадъци (хранителни, градински, дървесни, хартия и картон) от населените места на територията на общините Суворово, Девня, Ветрино и Вълчи Дол и ще произвежда висококачествен компост. Ще бъдат осигурени и необходимите техника и съдове за въвеждане на системата за разделно събиране и транспортиране до компостиращата инсталация на събраните отпадъци.

Социално-икономическите ползи от изпълнение на проекта са насочени към подобряване на качеството на околната среда за жителите в четирите общини чрез намаляване на свързаните с депонирането на отпадъци вредни емисии. Изпълнението на проекта допринася и за подобряване на ресурсната ефективност, като в резултат от инвестицията отпадъкът ще се превръща в ресурс – компост. Ще бъдат разкрити и нови работни места, необходими за експлоатация на изградената инфраструктура.

Изпълнението на дейностите ще допринесе за постигане на целите към 2030 г. за разделно събиране и рециклиране, както и за цялостното намаляване на количествата депонирани битови отпадъци в страната.

Проектът се изпълнява в рамките на процедура „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци“, приоритет „Отпадъци“ на ПОС 2021-2027 г.

Предвиденият срок за изпълнение на дейностите е 22 месеца.


България
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове