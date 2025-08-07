Новини
България »
Пенкова и Вигенин настояха за общоевропейска стратегия срещу водната криза

Пенкова и Вигенин настояха за общоевропейска стратегия срещу водната криза

7 Август, 2025 09:05 561

  • цветелина пенкова-
  • кристиан вигенин-
  • водна криза-
  • йесика русвал-
  • околна среда

Двамата евродепутати внесоха съвместен парламентарен въпрос към комисаря по околна среда Йесика Русвал

Пенкова и Вигенин настояха за общоевропейска стратегия срещу водната криза - 1
Божидара Дончева Божидара Дончева

В отговор на задълбочаващата се водна криза в редица държави членки на Европейския съюз българските представители в Европейския парламент от Групата на социалистите и демократите, Цветелина Пенкова и Кристиан Вигенин, поставиха остро темата, а също и необходимостта от обща европейска политика за устойчиво управление на водните ресурси. Двамата евродепутати внесоха съвместен парламентарен въпрос към комисаря по околна среда Йесика Русвал с настояване за спешни и дългосрочни действия.

През пролетта и лятото на 2025 г. над 150 000 души в България са засегнати от воден режим, като ситуацията се влошава с всеки изминал месец. Южните региони в страната отчитат напълно пресъхнали водоизточници, а над 60% от водата се губи поради остарялата ВиК мрежа. Това е и най-високият процент в ЕС. Проблемът обаче не е само национален. Германия, Испания, Франция и Италия също страдат от екстремно високи температури, суша, спад на речните нива и сериозни затруднения за индустрията, селското стопанство и битовото водоснабдяване.

„Ситуацията не е изолирана. Европа е в реална водна криза, а реакциите до момента са фрагментарни и неравномерни“, заяви Цветелина Пенкова. По думите ѝ държави като Испания и Германия вече инвестират в модерни решения - от преработка на отпадни води до дигитално управление на ресурсите. Липсва обаче координация на ниво ЕС. Водната сигурност трябва да стане стратегически приоритет в рамките на новата Многогодишна финансова рамка. „Предлагаме създаването на общоевропейски стандарт за минимални водни резерви, механизми за солидарност между държавите и целенасочено финансиране за рехабилитация на ВиК инфраструктурата“, заяви Пенкова. Според нея, кризите от последните години - енергийна, климатична и водна - изискват нови, интегрирани подходи и истинска европейска отговорност.

„Приветстваме приетата през юни от Европейската комисия Стратегия за устойчивост на водните ресурси. Тя отчита много от проблемите, но ситуацията изисква ускорена работа и конкретни действия в съответствие с приоритетите на всяка държава членка“, подчерта Вигенин и допълни, че се надява управлението на водите във всичките му аспекти да бъде по-ясно изведено като приоритет в бъдещия дългосрочен европейски бюджет. „В същото време очаквам българското правителството да постави на преден план осигуряването на ресурс - национален и европейски - за ускорена подмяна на водопроводната мрежа и изграждане на нови източници за питейна вода. Една цялостна програма в този сектор, подкрепена от ЕС, трябва да гарантира, че в срок до 5 години няма да има нито едно населено място в България без осигурен целогодишен достъп до питейна вода“, заключи българският евродепутат.

Въпросът вече е внесен до Европейската комисия и настоява за ясни ангажименти в четири ключови направления: подкрепа за изграждане и рехабилитация на устойчива ВиК инфраструктура; ограничаване на загубите на питейна вода чрез модернизация и дигитализация; въвеждане на единни стандарти за минимални водни резерви и стратегическо планиране и създаване на кризисен механизъм за реакция при „сухи периоди“ на територията на ЕС.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Пенкова и Вигенин настояха за общоевропейска стратегия срещу водната криза


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове