Как ще работи новата държавна верига „Магазини за хората“?

От есента на тази година ще заработи първият магазин от веригата „Магазин за хората“, реши правителството вчера.
Мрежата ще се управлява от дружество към Министерството на земеделието и храните.
Идеята е да се продават български продукти и такива с минимална надценка.
Как ще бъде изпълнена концепцията и какъв ще е ефектът коментира в предаването „Тази сутрин“ Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна икономика, и Мирослав Севлиевски, бивш министър на енергетиката.
„Кога е допустимо държавата да се намесва в една свободна пазарна икономика? Когато има т. нар. пазарен провал, или когато пазарът се проваля. Кога се проваля пазарът? Когато има естествени монополи, когато има голяма информационна асиметрия, когато има неблагоприятни големи външни ефекти от дадени действия“, обяви Лъчезар Богданов.
По думите му подобни изкривявания на пазара на храни в България няма, защото има 27 000 предприятия или фирми, които се занимават с търговия с храни и 42 000 търговски обекти.
Според Мирослав Свиленски обаче идеята за т. нар. „народни магазини“ е добра и те стават популярни по цял свят, дори в Ню Йорк, САЩ.
„Този опит на правителството да направи нещо за 10 млн. лв. не е лош и трябва да бъде подкрепен. 10 млн. лв. са нищо. Всички министерства вероятно са отпечатали тефтери за 10 млн. лв., пък няма кой да ги ползва“, смята Свиленски.
скъпо ли е евтино ли е , промоция има ли
БИЛА та е като музей.Тук там по някой и само разглежда.
Аз друго се чудя. Лотарийни билетчета ще има ли? Пирамиди, фараони, големият джакпот? По 2, 5, 10 и 50 евро билетчето. Да търкаме, да търкаме.
не си прав. Първо бяха бензиностанции за хората, но след 2 години и изхарпени 1,893,000лв и нито един продаден литър бензин бяха закрити.
Голямата награда ще е снимка с Шиши пред герба!
