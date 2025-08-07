Новини
Как ще работи новата държавна верига „Магазини за хората“?

Как ще работи новата държавна верига „Магазини за хората“?

7 Август, 2025 10:35 818 19

Идеята е да се продават български продукти и такива с минимална надценка

Как ще работи новата държавна верига „Магазини за хората“? - 1
Мария Атанасова

От есента на тази година ще заработи първият магазин от веригата „Магазин за хората“, реши правителството вчера.

Мрежата ще се управлява от дружество към Министерството на земеделието и храните.

Идеята е да се продават български продукти и такива с минимална надценка.

Как ще бъде изпълнена концепцията и какъв ще е ефектът коментира в предаването „Тази сутрин“ Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна икономика, и Мирослав Севлиевски, бивш министър на енергетиката.

„Кога е допустимо държавата да се намесва в една свободна пазарна икономика? Когато има т. нар. пазарен провал, или когато пазарът се проваля. Кога се проваля пазарът? Когато има естествени монополи, когато има голяма информационна асиметрия, когато има неблагоприятни големи външни ефекти от дадени действия“, обяви Лъчезар Богданов.

По думите му подобни изкривявания на пазара на храни в България няма, защото има 27 000 предприятия или фирми, които се занимават с търговия с храни и 42 000 търговски обекти.

Според Мирослав Свиленски обаче идеята за т. нар. „народни магазини“ е добра и те стават популярни по цял свят, дори в Ню Йорк, САЩ.

„Този опит на правителството да направи нещо за 10 млн. лв. не е лош и трябва да бъде подкрепен. 10 млн. лв. са нищо. Всички министерства вероятно са отпечатали тефтери за 10 млн. лв., пък няма кой да ги ползва“, смята Свиленски.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 скъпо ли е евтино ли е , промоция има ли

    2 2 Отговор
    ами магазините са много светли ама няма никой в тях защо така?

    Коментиран от #4

    10:36 07.08.2025

  • 2 Шиши

    17 1 Отговор
    На едното гише в пощата взимате пенсии на второто гише си плащате сметката и на третото гише давате остатъка от пенсията за хляб и мляко.Удобно!

    10:37 07.08.2025

  • 3 Не как

    4 0 Отговор
    А за кого?
    То ясно! За този, който ги налага

    10:37 07.08.2025

  • 4 Последния Софиянец

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "скъпо ли е евтино ли е , промоция има ли":

    БИЛА та е като музей.Тук там по някой и само разглежда.

    10:38 07.08.2025

  • 6 Джеф Песос

    13 1 Отговор
    Айде честито на новата стара Лафка! Между другото има някой по-малки населени места, където Лафка не са си вдигнали павилионите, явно идеята е тези павилиончета отново да заработят.
    Аз друго се чудя. Лотарийни билетчета ще има ли? Пирамиди, фараони, големият джакпот? По 2, 5, 10 и 50 евро билетчето. Да търкаме, да търкаме.

    Коментиран от #15

    10:39 07.08.2025

  • 7 прав е

    8 1 Отговор
    Севлиевския - "10 млн. лв. са нищо". Изпиват се и "сал споменът за тях остава", както се пееше в една стара песен.

    10:39 07.08.2025

  • 8 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Делян Пеевски е сключил договори със своите борси.

    10:39 07.08.2025

  • 9 Гост

    8 0 Отговор
    Шарденът пеефски, господаря на всички хора и земи, ще има какво да фалира, че отдавна не е фалирал нищо

    10:41 07.08.2025

  • 10 Георги

    2 0 Отговор
    те тея 10,000,000лв само за рушвети няма да стигнат

    10:45 07.08.2025

  • 11 Боко и ШиШи ООД

    5 1 Отговор
    Първо Магазини за хората, после Аптеки за хората, Банки за хората...?

    Коментиран от #14

    10:48 07.08.2025

  • 13 Гост

    5 0 Отговор
    Колкото проработи проекта за държавни бензиностанции и Национална детска болница.

    10:49 07.08.2025

  • 14 Георги

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Боко и ШиШи ООД":

    не си прав. Първо бяха бензиностанции за хората, но след 2 години и изхарпени 1,893,000лв и нито един продаден литър бензин бяха закрити.

    10:50 07.08.2025

  • 16 Сър Джон

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Какъв":

    Голямата награда ще е снимка с Шиши пред герба!

    10:51 07.08.2025

  • 17 Пепа

    2 0 Отговор
    Ако разкриват магазини за хора, сегашните за какво са предназначени, за маймуни?????

    10:51 07.08.2025

  • 18 Станев

    0 0 Отговор
    За някои са нищо ,но все пак правят всичко възможно да окрадат и " Нищото" . Поредната имитация на загриженост от държава на мафията. Алчността на едни около 400 политико мафиотски фамилии е безгранична. не 10 мил , а 10 стотинки да са ще Ви ги приберат за да има с какво да плащат по време на избори.

    10:57 07.08.2025

