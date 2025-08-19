Новини
България »
Николай Вълканов за „Магазините за хората”: Нека видим как се работи с 10% разлика между покупна и продажна цена

Николай Вълканов за „Магазините за хората”: Нека видим как се работи с 10% разлика между покупна и продажна цена

19 Август, 2025 08:51 559 13

  • николай вълканов-
  • магазини за хората-
  • цени

Винаги при ритейлъра са най-ниските печалбите. Това е така в цял свят и България не прави изключение

Николай Вълканов за „Магазините за хората”: Нека видим как се работи с 10% разлика между покупна и продажна цена - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Край на промоциите или контрол и по-ниски цени? До какво ще доведе Законът за веригата на доставките? Министерството на земеделието смята, че с него ще се подобри ситуацията и с цените, и с производителите, които пък се оплакват, че продукцията им се изкупува на ниски цени, а след това се реализират големи печалби в търговските вериги.

„Винаги при ритейлъра са най-ниските печалбите. Това е така в цял свят и България не прави изключение”, заяви в предаването „Здравей, България” Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия.

„В търговията на дребно печалбите са между 2 и 5 процента максимум, в преработката са – 6-10%, а в селското стопанство – 25-30%”, каза Вълканов.

„Законопроектът цели да донесе още по-големи печалби на първичните производители на земеделска продукция. Ако нормативно ви определят печалба или разходи, няма как да е добре за никого. Земеделският производител ще стане още по-неконкурентно способен. А в момента голяма част от българските производители, за съжаление, не са много конкурентоспособни. Причините за това са много - производителност, инвестиции и много неща, трупани през годините. Ако съпоставите брутната добавена стойност на единица площ в България, на която се произвежда, ще видите, че спрямо други европейски държави, с които се конкурираме, тук е най-ниска”, каза Вълканов.

Според него при плодове и зеленчуци маржът може да стига и 0, тоест да продават на загуба.

„В една продуктова група, дори надценката да стига до 80%, каквито твърдения се хвърлят, това означава, че такива са разходите по реализацията на съответната стока – това зависи от стокооборота,транспортните разходи, необходимостта или не от хладилно съхранение. Безкрайно много фактори са”, каза Вълканов. „Конкуренцията е доста голяма в търговията на дребно. Не говорим само за големите търговски вериги, които имат пазарен дял не повече от 50%. Дори да искате да продадете нещо скъпо, пазарът ви натиска надолу”, каза Вълканов.

По отношение на „Магазините за хората”, Вълканов каза: „Нека първо да го отворят, да го зареди някой, да ценообразуват, да видим колко бързо ще се похарчи тази стока на щанда… Изобщо ще го има ли този магазин. Всички чакаме, нека го направят. Нека видим как се работи с 10% разлика между покупна и продажна цена”.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    2 2 Отговор
    Богатите още по-богати, бедните още по-бедни....

    Коментиран от #9

    08:53 19.08.2025

  • 2 ООрана държава

    2 1 Отговор
    Това се прави с цел печалба беРъб

    08:54 19.08.2025

  • 3 И все пак

    4 0 Отговор
    Този не ми вдъхва доверие!

    Коментиран от #4

    08:56 19.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ВЪЛКАНОВ Е СЛУГА НА ВЕРИГИТЕ

    1 0 Отговор
    КАТО ТАКЪВ ДА ОБЯСНИ КАК ТЕ ИМАТ ЗАКОНОВО ДА ПРАВЯТ 50 ПРОЦЕНТНИ НАМАЛЕНИЯ КОЕТО ЗНАЧИ ЧЕ ВСЪЩНОСТ НАДЦЕНКИТЕ ИМ СА ДОСТА НАД 50 ПРОЦЕНТА ДА НЕ КАЖЕМ 100...... В ТАКЪВ СЛУЧАЙ ЗА КАЙВИ 5 ПРОЦЕНТНИ НАДЦЕНКИ НИ ГОВОРИ ТУК......

    09:05 19.08.2025

  • 6 123

    2 0 Отговор
    Тоя га че беше дрогиран ...
    На зададени въпроси абсолютно оптекаеми отговори

    09:06 19.08.2025

  • 7 Сталин

    2 0 Отговор
    Още един негодник ,значи ритейлърите как големите ретъйлъри правят милиони само с 5% надценка ,а производителите с 25% надценка едва свързват двата края ,някои хора трябва да бъдат разстреляни само за това че говорят глупости,и как всички ретъйлъри работели с 5% надценка ,а после казва че дори 10% надценка не била достатъчна

    Коментиран от #12

    09:06 19.08.2025

  • 8 ВЪЛКАНОВ Е СЛУГА НА ВЕРИГИТЕ

    1 0 Отговор
    КАТО ТАКЪВ ДА ОБЯСНИ КАК ТЕ ИМАТ ЗАКОНОВО ДА ПРАВЯТ 50 ПРОЦЕНТНИ НАМАЛЕНИЯ КОЕТО ЗНАЧИ ЧЕ ВСЪЩНОСТ НАДЦЕНКИТЕ ИМ СА ДОСТА НАД 50 ПРОЦЕНТА ДА НЕ КАЖЕМ 100...... В ТАКЪВ СЛУЧАЙ ЗА КАЙВИ 5 ПРОЦЕНТНИ НАДЦЕНКИ НИ ГОВОРИ ТУК......

    09:06 19.08.2025

  • 9 Така

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    И трябва да бъде! Ние сме богати защото сме умни, вие сте бедни защото не сте!

    09:08 19.08.2025

  • 10 Магазинер

    1 0 Отговор
    Този наглец лъже и трябва да бъде подведен под отговорност! Всички вериги са акционерни дружества и не може да убедят НИКОЙ да инвестира в тях ако нямат 8-10% минимум дивидент годишно. Под "печалба" мошеника от снимката има предвид какво остава за разпределяне като бонуси след дивидентите, амортизациите и една камара "разходи" към собствени фирми

    09:10 19.08.2025

  • 11 Промяна

    1 0 Отговор
    Тоя не спря да лъже Представлява големите вериги магазини защива лесните пари от огромните надценки

    09:10 19.08.2025

  • 12 Шоп

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Принципно си прав, но бъркаш надценка с печалба

    09:12 19.08.2025

  • 13 Въпрос

    0 0 Отговор
    Щом е така,зашо не направят държавен мобилен оператор с 10% печалба,държавна банка с 10% печалба,държавни ресторанти с 10% печалба,държавни пунктове за ГТП с 10% печалба,държавно застрахователно дружество с 10% печалба,държавен магазин за дрехи с 10% печалба,да строят апартаненти с 10% печалба и т.н.

    09:13 19.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове