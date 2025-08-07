Новини
Съдът в Дупница потвърди санкцията от 200 хил. лв. за ТЕЦ „Бобов дол”

Съдът в Дупница потвърди санкцията от 200 хил. лв. за ТЕЦ „Бобов дол”

7 Август, 2025 15:10 402 4

Установено било, че от частта на площадката, на която е разположен открит въглищен склад, се разпространяват неорганизирани прахообразни емисии в кафяв цвят, в резултат на разтоварни дейности (разтоварване на въглища) от тежкотоварна техника

Мария Атанасова

Със свое решение от 5 август, Районният съд в Дупница е потвърдил наказателно постановление от 16 април т.г., издадено от директора на РИОСВ-София, с което е наложена имуществена санкция в размер на 200 000 лв. на "ТЕЦ-Бобов дол", пише в съдебното решение, публикувано на страницата на съда. Решението на съда подлежи на обжалване.

На 21 октомври 2024 г. по повод постъпили сигнали за "силно запрашаване на въздуха в с. Големо село", била извършена извънредна проверка на електроцентралата, при която било установено видимо запрашаване на въздуха на територията на производствената площадка.

Установено било, че от частта на площадката, на която е разположен открит въглищен склад, се разпространяват неорганизирани прахообразни емисии в кафяв цвят, в резултат на разтоварни дейности (разтоварване на въглища) от тежкотоварна техника.

Въглищата били изсипвани от гондолите на камионите на територията на въглищния склад и прибутвани с багери, като при извършване на тази дейност не е работела оросителна система и не са били предприети мерки за ограничаване на емисиите на прахообразните вещества, чрез намаляване на височината при разтоварване, използване на улеи или друг подходящ начин, съобразно изискванията, е записано още в решението на съда.

Там се посочва, че за тези констатации бил съставен констативен протокол и с писмо представител на дружеството бил поканен за съставяне на акт за установяване на административно нарушение. Въз основа на съставения акт е издадено атакуваното наказателно постановление, с което е наложена имуществената санкция.

В неделя в с. Големо село, община Бобов дол, се състоя граждански протест се състоя пред сградата на кметството в селото. Местните жители се оплакаха от постоянно замърсяване и задушлива миризма, въпреки че резултатите от измерванията показват, че качеството на въздуха е в норма.


  • 1 РИОЦВ

    5 0 Отговор
    Няма да платят, както не са плащали и до сега, а пушека си е полезен за асматиците

    15:16 07.08.2025

  • 2 Комунистът Ковачки

    6 0 Отговор
    отрови цяла Югозападна България!

    15:17 07.08.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    6 0 Отговор
    Изнасяме злато без пари, внасяме боклук за горене!

    15:18 07.08.2025

  • 4 попара

    0 1 Отговор
    КЛЕЦ „Грахов дол”

    15:57 07.08.2025

