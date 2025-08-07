Новини
Ивайло Мирчев: Пеевски затваря кръга на завладяната държава, а ГЕРБ и Борисов гледат безпомощно отвън

Ивайло Мирчев: Пеевски затваря кръга на завладяната държава, а ГЕРБ и Борисов гледат безпомощно отвън

7 Август, 2025

И докато все още има хора, които ни обвиняват, че не спираме да говорим за Пеевски, нека видят добре тази снимка

„С Кочани в сърцето – първа копка на подпорна стена на гробищен парк и курбан за здраве“, похвали се областният председател на Смолян в социалните мрежи. И пусна снимки на багер със знаме на новото начало. И не пропусна да благодари: „Проектът се реализира със съдействието на Делян Пеевски – председател на ДПС и ПГ на ДПС „Ново начало“, който откликна на нуждите на жителите и осигури необходимата подкрепа“. Този багер, окачен със знамето на „Ново начало“ е еманация на завладяната от Пеевски държава. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев.

“И докато все още има хора, които ни обвиняват, че не спираме да говорим за Пеевски, нека видят добре тази снимка, която илюстрира затворения кръг на завладяната държава - обществена поръчка за половин милион лева, спечелена от член на областния съвет на ДПС Ново начало и областен управител, който не пропуска да благодари на Пеевски. ГЕРБ и Борисов ги няма. Няма ги и другите коалиционни партньори,” отбеляза народният представител.

Мирчев е категоричен, че Пеевски иска да изяде колкото може повече със съгласието на Борисов. “През бюджета и репресивните органи, Пеевски завладява значителни парчета от местната власт и влачи кметове във фотостудиото си като истинска плячка за трофейни снимки. Завладяването на държавата в момента става през местната власт. Борисов приема това със страх, но не може да го спре и това е цената на гласовете на Пеевски. Така Борисов и партията му остават без физиономия. ГЕРБ се превръща в заложник на крайната амбиция на Пеевски.”

Според Ивайло Мирчев противодействието на завладяването на държавата от Пеевски и Борисов е работеща съдебна система. “Затова ние обявихме на последния протест, че през септември ще предложим на обществото нашия план за отпор на тези две големи тела, които са завладели всички институции.”


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    10 12 Отговор
    Завладяната територия е руска губерния!

    15:30 07.08.2025

  • 2 Гост

    22 4 Отговор
    бойко го таковат с 200

    Коментиран от #5

    15:30 07.08.2025

  • 3 ЯВНО НА ПОВЕЧЕТО ИМ ХАРЕСВА

    8 8 Отговор
    ЩОМ ГЕРБ И ДПС СА 1-И И 2-И.И ГЛАСУВАТ ПАК И ПАК И ПАК ЗА ТЯХ.А МИРЧЕВ И СИЕ СА САМО НАБЛЮДАТЕЛИ И КОМЕНТАТОРИ ЩОМ МНОЗИНСТВОТО НЕ ГИ ИСКАТ

    15:33 07.08.2025

  • 4 Наблюдател

    12 11 Отговор
    Огледало на намагнитения, продажен политик и неговите слуги.

    Огромни пари за стари самолети? - има!

    Няма да купувате евтин газ от Русия, за да им накривите на шапката!-вашите помисли са заповед за нас!

    Огромни пари за закупуване на старо непотребно оръжие от другия край на света? - изведнъж се намериха!

    5% от БВП за въоръжаване? - намагнитените казват Да!

    Ще си подарявате златото! - марионетките казват Да!

    Ще си закриете "Южен поток"! - yes!

    Ще купите 2 нови реактора на десет пъти по-скъпа цена! - на господарите не се отказва!

    Ще се откажете от лева, за да гепим борда и го вложим в оная бандеровска каца без дъно! - няма проблем, както заповядате!

    За награда ви разрешаваме да теглите 6 милиарда заем и си го раздадете помежду си, между Тикви и Прасета, Фараони, Перфектни Продажници, Циркови шоу мени, ЛГБТ демократи и фалшиви комунисти.
    А заемите ше ги плащат онези 70% от българите, които от инат и простотия не отидоха да гласуват.


    Живееха по тези географски места навремето смели хора, които воюваха на 3 фронта и побеждаваха. Сегашните марионетки? - на трима господари лъскат бастуня и им благодарят с мазна усмивка, че им е разрешено да го докоснат!

    Време е за Възраждане!!!

    Коментиран от #14, #18

    15:33 07.08.2025

  • 5 Рускиня

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Той иска и още и още та с 400

    Коментиран от #25

    15:34 07.08.2025

  • 6 Боко

    13 2 Отговор
    гневен , злобен , бълва змии и гущери и не знае на кой свят е !

    15:34 07.08.2025

  • 7 Гост

    12 3 Отговор
    На областното председателче на Смолян да му кажем, че господаря му пеефски краде от мене, за да даде на него. Това е схемата на шардена пеефски. Нищо не е извадил от себе си

    15:34 07.08.2025

  • 8 бою циганина

    4 2 Отговор
    не гледам а играя с шишиту бе ивайла, делкаме...

    15:34 07.08.2025

  • 9 Рускиня

    3 14 Отговор
    Пеевски Президент!

    15:35 07.08.2025

  • 10 Сакар 66

    7 2 Отговор
    Време е тази " мафия" да облече раирани ризи! Промяната Продължава!

    15:42 07.08.2025

  • 11 щъркел

    1 1 Отговор
    Ново огледало.Дай Пет,Смок!

    15:48 07.08.2025

  • 12 Мирчев е прав!

    4 5 Отговор
    Хората в смесените райони твърдят, че Пеевски изпълнява всичко, което обещае! Думата му на две не става! Завладява всички за със своята енергия и решителност. Де да имаше повече такива политици! Борисов е другият, който мисли за обещаното! И следи как се изпълнява. Киро, Денков и Кокорчо са юноши бледи в сравнение с тях.

    15:53 07.08.2025

  • 13 Борисов - президент,

    4 5 Отговор
    Пеевски - премиер! ГЕРБ СДС + ДПС трябва да управляват.

    15:54 07.08.2025

  • 14 намагнитени приятелки

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Наблюдател":

    Не са ни господари, а приятели. Ние сме свободни хора и имаме
    избор.

    15:54 07.08.2025

  • 15 баи хасан

    1 1 Отговор
    продължаваме промяната продължава с нови лица боико рашков -комунистически следовател танасчу танасов комунистически прокурор със синовете дъщерите и внуците на агентите на ДС ком номеклатура и партизани това е промяната нищо ново под слънцето облякъл се илия пак в тия

    15:56 07.08.2025

  • 16 кок

    3 2 Отговор
    Пеевски ще направи България нормална страна защото не е продажник .Народът правилно казва - "Пази Боже беден българин да те управлява".

    15:56 07.08.2025

  • 17 оня с коня

    4 3 Отговор
    И ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ питам Ивайло М. и нито ще получа Отг.,нито пък го искам:ЗАЩО бе Аланколу непрекъснато обсъждаш ГЕРБ и Борисов - НЯМАШ ЛИ СИ Партия и няма ли тя цял Самосвал Проблеми за решаване?А Защо Борисов не обсъжда вашата Партия и Лидера й,който вече не се знае кой е?Ами защото НЕ Борисов гледа безпомощно,а БАШ Вие с Електорат на Санитарния минимум!И ви протегна ръка бат Бойко,а вие се ИЗПЛЮХТЕ в нея!Сега обаче злобеете когато Борисов ползва подкрепата на Пеевски за да поддържа Читаво и РАБОТЕЩО Правителство БЕЗ ВАШЕ Участие?А как не се сетихте като отказвахте на ББ подкрепа че "И без Петел ще съмне" ааа?А иначе Концепцията ви е ясна:Да изкарате Пеевски по-черен от Дявола,като заклеймите и цялото Правителство ползващо се с Подкрепата му на принципа "С какъвто се събереш,такъв ставаш"...Ама НЕ МОЖЕ вие с Белите Канадски Якички да скачате на бат Бойко - заслужил Пожарникар ,горял и Гасил пожари в годините за които и Хабер си нямате?!!

    Коментиран от #27

    15:56 07.08.2025

  • 18 Касиер

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Наблюдател":

    Още колко рубли да ти изпратя? Или искаш евро?

    15:58 07.08.2025

  • 19 Буха ха

    2 2 Отговор
    Нека Прасчо стане президент, да видим дали овцете ще се събудят когато вълка стане техен овчар

    15:59 07.08.2025

  • 20 тиририрам

    3 0 Отговор
    Пеевски е ученик на Борисов, а Иво Мирчев е новата Шехерезада.🤭

    16:01 07.08.2025

  • 21 az СВО Победа80

    3 0 Отговор
    Мирчев, ти още ли се криеш от Източния фронт? 🤣🤣🤣

    16:02 07.08.2025

  • 22 Започнахте да

    3 0 Отговор
    Ставате досадно смешни!
    Едни и същи клоуни с една и съща циркова програма!

    16:03 07.08.2025

  • 23 Марио

    2 0 Отговор
    Отслабна Тъпимирчев и мозъкът му изчезна!

    16:04 07.08.2025

  • 24 Майора

    2 0 Отговор
    Ало Мирчев , докога ще оправдавате собственият си провал и некадърност с Пеевски и Борисов?Те ли са виновни че искахте овладяване на службите и цялата власт в страната , че се прочухте с разни афери и станахте Партия на кеша и пудела с пачките! Стига оправдания , гледайте си собственото канче , с не в канчето на другите!

    16:05 07.08.2025

  • 25 Чукчо

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Рускиня":

    Дорогая,500 рубли за пълна програма достатъчни ли са?

    16:05 07.08.2025

  • 26 Петър Мирчев - Халиското

    0 0 Отговор
    Мирчев е евреин и племето му доставя Фентанил в България.

    16:07 07.08.2025

  • 27 праз голям

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "оня с коня":

    Този парламент е нелегитимен, а двете коалиции на ДПС на парламентарните избори бяха регистрирани в нарушение на Изборния кодекс! ВАС и ЦИК се подиграха с избирателите и правото, заради което трябваше отдавна да са си подали оставките!

    Коментиран от #28

    16:08 07.08.2025

  • 28 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "праз голям":

    Добре е че имаш мнение по въпроса,лошото е че то е без значение.

    16:12 07.08.2025

