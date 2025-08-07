Ивайло Мирчев: Пеевски затваря кръга на завладяната държава, а ГЕРБ и Борисов гледат безпомощно отвън

„С Кочани в сърцето – първа копка на подпорна стена на гробищен парк и курбан за здраве“, похвали се областният председател на Смолян в социалните мрежи. И пусна снимки на багер със знаме на новото начало. И не пропусна да благодари: „Проектът се реализира със съдействието на Делян Пеевски – председател на ДПС и ПГ на ДПС „Ново начало“, който откликна на нуждите на жителите и осигури необходимата подкрепа“. Този багер, окачен със знамето на „Ново начало“ е еманация на завладяната от Пеевски държава. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев.
“И докато все още има хора, които ни обвиняват, че не спираме да говорим за Пеевски, нека видят добре тази снимка, която илюстрира затворения кръг на завладяната държава - обществена поръчка за половин милион лева, спечелена от член на областния съвет на ДПС Ново начало и областен управител, който не пропуска да благодари на Пеевски. ГЕРБ и Борисов ги няма. Няма ги и другите коалиционни партньори,” отбеляза народният представител.
Мирчев е категоричен, че Пеевски иска да изяде колкото може повече със съгласието на Борисов. “През бюджета и репресивните органи, Пеевски завладява значителни парчета от местната власт и влачи кметове във фотостудиото си като истинска плячка за трофейни снимки. Завладяването на държавата в момента става през местната власт. Борисов приема това със страх, но не може да го спре и това е цената на гласовете на Пеевски. Така Борисов и партията му остават без физиономия. ГЕРБ се превръща в заложник на крайната амбиция на Пеевски.”
Според Ивайло Мирчев противодействието на завладяването на държавата от Пеевски и Борисов е работеща съдебна система. “Затова ние обявихме на последния протест, че през септември ще предложим на обществото нашия план за отпор на тези две големи тела, които са завладели всички институции.”
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 Наблюдател
Огромни пари за стари самолети? - има!
Огромни пари за закупуване на старо непотребно оръжие от другия край на света? - изведнъж се намериха!
5% от БВП за въоръжаване? - намагнитените казват Да!
Ще си подарявате златото! - марионетките казват Да!
Ще си закриете "Южен поток"! - yes!
Ще си закриете "Южен поток"! - yes!
Ще се откажете от лева, за да гепим борда и го вложим в оная бандеровска каца без дъно! - няма проблем, както заповядате!
Ще се откажете от лева, за да гепим борда и го вложим в оная бандеровска каца без дъно! - няма проблем, както заповядате!
А заемите ше ги плащат онези 70% от българите, които от инат и простотия не отидоха да гласуват.
А заемите ше ги плащат онези 70% от българите, които от инат и простотия не отидоха да гласуват.
Време е за Възраждане!!!
Време е за Възраждане!!!
Той иска и още и още та с 400
Коментиран от #25
14 намагнитени приятелки
До коментар #4 от "Наблюдател":Не са ни господари, а приятели. Ние сме свободни хора и имаме
избор.
Дорогая,500 рубли за пълна програма достатъчни ли са?
Едни и същи клоуни с една и съща циркова програма!
Добре е че имаш мнение по въпроса,лошото е че то е без значение.
Добре е че имаш мнение по въпроса,лошото е че то е без значение.
До коментар #27 от "праз голям":Добре е че имаш мнение по въпроса,лошото е че то е без значение.
