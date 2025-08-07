Георги Ганев: Законът за еврото ще причини ценови шок

Промените в Закона за еврото са изключително вредни и ще причинят ценови шок върху българската икономика, заяви икономистът Георги Ганев в интервю за БНР. Бившият депутат от "Демократична България" предупреди, че заради законодателните промени цените ще са по-високи, отколкото биха били без тях.

"Не става дума за инфлация, а за ценови шок, еднократен ценови шок върху всички цени заради глупостта на държавата", обясни Ганев в предаването "12+3".

Според икономиста реакцията на търговците ще бъде да повишат цените превантивно. "Реакцията на търговците би bila такава, че до октомври да очакваме много по-бързи покачвания на цените, преди да влязат в сила драконовските мерки, предвидени с последните промени в закона", прогнозира той.

Ганев обясни, че търговците ще се презастраховат от страх да не нарушат новите разпоредби. "Защото ще искат да се презастраховат, че после, ако вземат да вдигнат някоя цена, ще им дойде някоя бухалка", посочи икономистът.

Той предупреди и за втора вълна от поскъпвания. "След една година, защото законът ще действа година, ще има нов ценови шок", каза Ганев.

По думите му икономически обоснована цена е тази, на която можеш да продаваш. "Няма пазарна логика в промените в Закона за еврото! Ако цените се качват, това е заради този закон, а не заради друго нещо", категоричен е икономистът.

В същото интервю Ганев коментира рязко и създаденото от правителството държавно дружество "Магазини за хората". "За 10 милиона лева е невъзможно да се направи дори едно дюкянче. Това е капиталът на тази компания", заяви той.

Според икономиста средствата ще бъдат похарчени само за заплати. "Този капитал ще служи да плати едни заплати за няколко години, докато се закрие, на едни хора, които бяха назначени вчера. Към това изглежда цялата история с този велик 'Магазин за хората'", посочи Ганев.

Миналата седмица правителството одобри създаването на едноличното акционерно дружество с държавно участие в капитала от 10 милиона лева. Седалището на "Магазин за хората" е в София, като собственик е Министерството на земеделието и храните.

Първият магазин от веригата се очаква да отвори врати през септември в област Пловдив. Целта е да се продават български продукти с минимална надценка.