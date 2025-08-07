Новини
България »
Георги Ганев: Законът за еврото ще причини ценови шок

Георги Ганев: Законът за еврото ще причини ценови шок

7 Август, 2025 16:06 381 2

  • георги ганев-
  • закон за еврото-
  • евро-
  • еврозона-
  • инфлация-
  • спекула

Търговците ще се презастраховат от страх да не нарушат новите разпоредби

Георги Ганев: Законът за еврото ще причини ценови шок - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Промените в Закона за еврото са изключително вредни и ще причинят ценови шок върху българската икономика, заяви икономистът Георги Ганев в интервю за БНР. Бившият депутат от "Демократична България" предупреди, че заради законодателните промени цените ще са по-високи, отколкото биха били без тях.

"Не става дума за инфлация, а за ценови шок, еднократен ценови шок върху всички цени заради глупостта на държавата", обясни Ганев в предаването "12+3".

Според икономиста реакцията на търговците ще бъде да повишат цените превантивно. "Реакцията на търговците би bila такава, че до октомври да очакваме много по-бързи покачвания на цените, преди да влязат в сила драконовските мерки, предвидени с последните промени в закона", прогнозира той.

Ганев обясни, че търговците ще се презастраховат от страх да не нарушат новите разпоредби. "Защото ще искат да се презастраховат, че после, ако вземат да вдигнат някоя цена, ще им дойде някоя бухалка", посочи икономистът.

Той предупреди и за втора вълна от поскъпвания. "След една година, защото законът ще действа година, ще има нов ценови шок", каза Ганев.

По думите му икономически обоснована цена е тази, на която можеш да продаваш. "Няма пазарна логика в промените в Закона за еврото! Ако цените се качват, това е заради този закон, а не заради друго нещо", категоричен е икономистът.

В същото интервю Ганев коментира рязко и създаденото от правителството държавно дружество "Магазини за хората". "За 10 милиона лева е невъзможно да се направи дори едно дюкянче. Това е капиталът на тази компания", заяви той.

Според икономиста средствата ще бъдат похарчени само за заплати. "Този капитал ще служи да плати едни заплати за няколко години, докато се закрие, на едни хора, които бяха назначени вчера. Към това изглежда цялата история с този велик 'Магазин за хората'", посочи Ганев.

Миналата седмица правителството одобри създаването на едноличното акционерно дружество с държавно участие в капитала от 10 милиона лева. Седалището на "Магазин за хората" е в София, като собственик е Министерството на земеделието и храните.

Първият магазин от веригата се очаква да отвори врати през септември в област Пловдив. Целта е да се продават български продукти с минимална надценка.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лозенград

    0 0 Отговор
    Със или без закон, всички големи Западни вериги ще надуят цените. Да живее Запада и да лапа...

    16:09 07.08.2025

  • 2 000

    0 0 Отговор
    Ще плащате, няма къде да отиде. Така е в клуба на богатите.

    16:10 07.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове