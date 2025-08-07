Весела Караиванова: 5,2 милиона лева месечно и пада таванът на пенсиите

На този етап не е необходимо по-рязко нарастване на пенсионната възраст, особено за хората, работещи при условията на трета категория труд. Това заяви в интервю за БТА новият управител на Националния осигурителен институт Весела Караиванова.

Според нея, имайки предвид материалното положение на възрастните хора и очакваната продължителност на живота при навършване на 65-годишна възраст, която е значително по-ниска от тази в другите държави от Европейския съюз, подобна мярка не е оправдана в момента.

Караиванова припомни, че през 2015 година бяха направени промени в нормативната уредба, според които и изискуемата възраст, и изискуемият осигурителен стаж плавно нарастват. "Този процес все още не е завършил", подчерта тя.

Осигурителният стаж за жените трябва да достигне 37 години, а този за мъжете – 40 години през 2027 година. Възрастта и за жените, и за мъжете ще се изравни с тази на мъжете през 2037 година, достигайки до 65 години.

"След това е предвидено пенсионната възраст да се определя съобразно промените в продължителността на живота", обясни управителят на НОИ.

Относно максimalния размер на пенсиите, Караиванова посочи конкретни разчети. За пълно отпадане на тавана на пенсиите са необходими 5,2 милиона лева месечно. За увеличение на тавана от 3400 лева на 3600 лева са необходими 1,4 милиона лева месечно.

При такова повишение броят на пенсионерите с ограничени до тавана пенсии ще намалее от 8700 на 5700, а 3000 пенсионери ще получат действителните размери на пенсиите си.

"От такава гледна точка редовната актуализация на тавана би имала положително влияние върху системата, най-вече от гледна точка на повишаване общественото доверие в нея и мотивиране на хората с високи трудови възнаграждения да се осигуряват върху реалните си доходи", смята Караиванова.

Друга приоритетна тема касае смяната на лева с евро от догодина. Караиванова подчерта, че при въвеждане на еврото пенсионерите не е нужно да подават никакви заявления в НОИ.

"Пенсиите им ще бъдат служебно преизчислени при определяния фиксиран курс от 1,95583 лева за 1 евро. Закръгляването ще бъде изцяло в полза на пенсионерите", заяви управителят на осигурителния институт.

Караиванова разказа за развитието на Единният портал за електронни услуги на НОИ, внедрен през март тази година. Той консолидира всички съществуващи в института платформи за административни и справочни услуги.

"Необходимо е да се подобрят и разширят каналите за достъп до услугите, именно с мисъл за възрастните хора и живеещите в отдалечени места", подчерта тя.

Управителят насърчи ползвателите да се снабдят с Персонален идентификационен код на НОИ, което ще ги освободи от ангажимента да посещават приемните и ще им спести време.