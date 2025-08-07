Проверяват трите водохващания, подаващи вода за Кюстендил

Екип хидролози и лично кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов проверяват дебита и състоянието на трите водохващания, подаващи вода за града. При необходимите минимум 240 литра в секунда за града в пречиствателната станция при село Жиленци влизат не повече от 140 литра в секунда, казаха работещи в "Кюстендилска вода". От 10 дни три кюстендилски квартала - "Герена", "Белият камък" и "Изток", както и близките села Пиперков чифлик и Слокощица, са на воден режим, който не е отпаднал и при валежите преди два дни, съобщи БНР.

Основно водоподаването за Кюстендил се осигурява от три реки в Осоговския балкан - Лева, Мала река и Орловска. При продължителната суша и горещото време дебитът им е намалял, но са възможни и аварии или непочистени участъци да намаляват количеството вода. Градоначалникът инж. Атанасов:

"Просто искам да видя съществуващите водохващания какъв дебит имат, колко стига до първа шахта, където се обединяват, дали се губи вода по трасето или не се губи. Три са за града – Лева, Мала и Орлова".