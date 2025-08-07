Новини
Проверяват трите водохващания, подаващи вода за Кюстендил

7 Август, 2025 19:08 314 2

  • чешма-
  • вода-
  • суша-
  • воден режим-
  • кюстендил

От 10 дни три кюстендилски квартала - "Герена", "Белият камък" и "Изток", както и близките села Пиперков чифлик и Слокощица, са на воден режим, който не е отпаднал и при валежите преди два дни

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Екип хидролози и лично кметът на Кюстендил инж. Огнян Атанасов проверяват дебита и състоянието на трите водохващания, подаващи вода за града. При необходимите минимум 240 литра в секунда за града в пречиствателната станция при село Жиленци влизат не повече от 140 литра в секунда, казаха работещи в "Кюстендилска вода". От 10 дни три кюстендилски квартала - "Герена", "Белият камък" и "Изток", както и близките села Пиперков чифлик и Слокощица, са на воден режим, който не е отпаднал и при валежите преди два дни, съобщи БНР.

Основно водоподаването за Кюстендил се осигурява от три реки в Осоговския балкан - Лева, Мала река и Орловска. При продължителната суша и горещото време дебитът им е намалял, но са възможни и аварии или непочистени участъци да намаляват количеството вода. Градоначалникът инж. Атанасов:

"Просто искам да видя съществуващите водохващания какъв дебит имат, колко стига до първа шахта, където се обединяват, дали се губи вода по трасето или не се губи. Три са за града – Лева, Мала и Орлова".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тикви и свини

    1 0 Отговор
    Територията ни е с 30 г назад от другите нормални държави ,и с 50 г на пред под мафиотското ръководство на

    19:25 07.08.2025

  • 2 по зле и от кучешка история

    1 0 Отговор
    Тия направо в Кюстендил са отличници, в Трънско около 30 села са оставени без вода , други на режим , без вода хората гледаха как им изгарят къщите, изгориха цяло село , а тия 10 дни без вода и леле мале. Идете в Трънско да видите как без вода народа оцелява някак, като дивите животни - и това не било работа на кметицата на община Трън.Нямала правомощия. Проверка, подръжка, грижа за вода, тръбопроводи, водохващания , качество на водата - НИЩО, не са и чували. Отговорни там няма. Чакат дъжд да завали щото било суша. Пълен одит на общината няма. Циганска трагедия, даже кучешка и комична. Уникум некадърност и простотия цари в общината завзета от местни ГЕРБ дерибеи.. Все едно като у Перник с младежкото в и к на ГЕРБ. Вода гази жаден ходи.

    19:27 07.08.2025

