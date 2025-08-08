Детска игра с пиратки причини пожар в Шуменското плато

Пожар избухна в Шуменското плато в района на Фатмеджика, съобщиха от Природен парк "Шуменско плато".
Сигналът е подаден от очевидци, които са видели как деца хвърлят пиратки, след което избягват от мястото, посочи dariknews.bg.
Огънят вече е овладян, но гасенето е било трудно заради пресечения терен и сухите борове.
В акцията са участвали огнеборци от Шумен, Нови пазар и Велики Преслав, служители от горските структури, ДПП „Шуменско плато“ и доброволци.
Пожарът е застрашил електропреносната мрежа в района. Заради разрастването на пламъците около електрически стълбове, електроподаването в близкия квартал е било спряно.
Щетите от пожара предстои да се изясняват. Природен парк „Шуменско плато“ призовава родителите да разговарят с децата си за опасностите от подобни игри.
От началото на годината до момента екипи на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) - Шумен са ликвидирали 325 полски и горски пожари включително в сухи треви, стърнища, паднала листна маса и отпадъци.
1 щурецъ
07:25 08.08.2025
2 Коня Солтуклиева
07:32 08.08.2025
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..
5 КГ ПИРАТКИ С4 ДАЛИ ЩЕ КАЧАТ СЪРВЪРИТЕ
НА ПАТКИ БГ ВЪРХУ НДК ИЛИ НЕ ?
......
5-ТАТА КОЛОНА НА ФАШИЗМА ТРЯБВА ДА СЕ УНИЩОЖАВА :))
Коментиран от #11
07:33 08.08.2025
4 Питане
07:34 08.08.2025
5 Баш софиянец
07:36 08.08.2025
6 ООрана държава
07:38 08.08.2025
7 чорная пантера
07:40 08.08.2025
8 МИРО
08:04 08.08.2025
9 БОЙКО И ШИШО КАТО ВЛЯЗНАТ В ТЮРМАТА
08:06 08.08.2025
10 КОЙТО ПРОДАВА ПИРАТКИ
08:09 08.08.2025
11 Новичок
До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Кажи им резон медия и не ги обиждай по-вече.Пфу...
08:11 08.08.2025
12 ПИРАТКИ ИМА В МАГАЗИНА ЗА ХОРАТА НА ШИШО
08:13 08.08.2025