Детска игра с пиратки причини пожар в Шуменското плато

Пожар избухна в Шуменското плато в района на Фатмеджика, съобщиха от Природен парк "Шуменско плато".

Сигналът е подаден от очевидци, които са видели как деца хвърлят пиратки, след което избягват от мястото, посочи dariknews.bg.

Огънят вече е овладян, но гасенето е било трудно заради пресечения терен и сухите борове.

В акцията са участвали огнеборци от Шумен, Нови пазар и Велики Преслав, служители от горските структури, ДПП „Шуменско плато“ и доброволци.

Пожарът е застрашил електропреносната мрежа в района. Заради разрастването на пламъците около електрически стълбове, електроподаването в близкия квартал е било спряно.

Щетите от пожара предстои да се изясняват. Природен парк „Шуменско плато“ призовава родителите да разговарят с децата си за опасностите от подобни игри.

От началото на годината до момента екипи на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) - Шумен са ликвидирали 325 полски и горски пожари включително в сухи треви, стърнища, паднала листна маса и отпадъци.