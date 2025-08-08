Новини
България »
Детска игра с пиратки причини пожар в Шуменското плато

Детска игра с пиратки причини пожар в Шуменското плато

8 Август, 2025 07:23 623 12

  • пожар-
  • шумен плато-
  • плато-
  • шумен

Огънят вече е овладян, но гасенето е било трудно заради пресечения терен и сухите борове

Детска игра с пиратки причини пожар в Шуменското плато - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пожар избухна в Шуменското плато в района на Фатмеджика, съобщиха от Природен парк "Шуменско плато".

Сигналът е подаден от очевидци, които са видели как деца хвърлят пиратки, след което избягват от мястото, посочи dariknews.bg.

Огънят вече е овладян, но гасенето е било трудно заради пресечения терен и сухите борове.

В акцията са участвали огнеборци от Шумен, Нови пазар и Велики Преслав, служители от горските структури, ДПП „Шуменско плато“ и доброволци.

Пожарът е застрашил електропреносната мрежа в района. Заради разрастването на пламъците около електрически стълбове, електроподаването в близкия квартал е било спряно.

Щетите от пожара предстои да се изясняват. Природен парк „Шуменско плато“ призовава родителите да разговарят с децата си за опасностите от подобни игри.

От началото на годината до момента екипи на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) - Шумен са ликвидирали 325 полски и горски пожари включително в сухи треви, стърнища, паднала листна маса и отпадъци.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 щурецъ

    9 0 Отговор
    Това не е детска играчка,а простотия!Детските играчки не изхвърлят огън.

    07:25 08.08.2025

  • 2 Коня Солтуклиева

    7 0 Отговор
    Пумата си правила барбекю....

    07:32 08.08.2025

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    А ПРИ МЕН ВЪПРОСА Е
    ..
    5 КГ ПИРАТКИ С4 ДАЛИ ЩЕ КАЧАТ СЪРВЪРИТЕ
    НА ПАТКИ БГ ВЪРХУ НДК ИЛИ НЕ ?
    ......
    5-ТАТА КОЛОНА НА ФАШИЗМА ТРЯБВА ДА СЕ УНИЩОЖАВА :))

    Коментиран от #11

    07:33 08.08.2025

  • 4 Питане

    6 0 Отговор
    Защо ли за ДЕЦАТА "пресечения терен" не е бил труден ?

    07:34 08.08.2025

  • 5 Баш софиянец

    4 0 Отговор
    Сигурно ли е, че децата (не се казва на каква възраст са) са си играли или някой не ги е подтикнал да свършат тая работа? Родителите им да поемат разходите за гасенето. Освен това за децата също трябва да има наказание, за да се научат, че има последствия от т.нар."игри".

    07:36 08.08.2025

  • 6 ООрана държава

    4 1 Отговор
    Всички родители да плащат граждандка отговорност за всяко от децата си

    07:38 08.08.2025

  • 7 чорная пантера

    5 0 Отговор
    Нали има камери там. Защо не са видяли пожара, а е трябвало очевидци да сигнализират. Май ще се окаже, че пантерата е само за отклоняване на вниманието от наболелите въпроси в обществото. В Румъния също започнаха да говорят за пантера, а там също цените са се развилнели. Работата с тази пантера започна много да смъ-рди.

    07:40 08.08.2025

  • 8 МИРО

    1 0 Отговор
    Р. Р. ПИРАТКАТА

    08:04 08.08.2025

  • 9 БОЙКО И ШИШО КАТО ВЛЯЗНАТ В ТЮРМАТА

    1 0 Отговор
    ЩЕ ИМА МНОГО ПИРАТКИ И ЗАРЯ - ПОЖАРНАТА ДА НЕ СЕ БЕЗПОКОИ !

    08:06 08.08.2025

  • 10 КОЙТО ПРОДАВА ПИРАТКИ

    0 0 Отговор
    ОТ 5 - 20 ГОДИНИ ЗАТВОР , А КОЙТО ГИ КУПУВА И ПОЛЗВА - ПО ДВЕ !

    08:09 08.08.2025

  • 11 Новичок

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Кажи им резон медия и не ги обиждай по-вече.Пфу...

    08:11 08.08.2025

  • 12 ПИРАТКИ ИМА В МАГАЗИНА ЗА ХОРАТА НА ШИШО

    0 0 Отговор
    И БОКО ТИКВОЧА ! ДОЛУ ЛЕИВСКИ !

    08:13 08.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове