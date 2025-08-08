Прокуратурата разследва Миро Пашата и Емо Черния за участие в организирана престъпна група

13 души са задържани при акцията на ГДБОП във Велико Търново. Разкрита е организирана престъпна група, информират от Окръжната прокуратура.
В четвъртък се проведе мащабна акция на ГДБОП по линия на наркоразпространението. По информация на NOVA сред задържаните са едни от най-известните фигури на местния ъндърграунд – Емил Йорданов, по-известен като Емо Черния, смятан за лидер на рокерската групировка „Хелс Ейнджълс“ в региона, както и Мирослав Пашов, познат още като Миро Пашата.
От държавното обвинение съобщиха, че разследват двамата за участие в организирана престъпна група. При проведени претърсвания на различни адреси и превозни средства са иззети пневматичен пистолет, метални палки, дървени бухалки, ножове, боксове, радиостанции, електронни устройства, документи и парични суми.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Е и?Е и?
11:25 08.08.2025
2 Всъщност
Коментиран от #15
11:27 08.08.2025
3 Иван Грозни
11:29 08.08.2025
4 минувач
11:30 08.08.2025
5 Милиционерите
11:33 08.08.2025
6 Иван
11:35 08.08.2025
7 Коста
11:38 08.08.2025
8 Иван
11:41 08.08.2025
9 Мильо
11:42 08.08.2025
10 хайде сега пак нов цирк предсказуем
и накрая ги пускате срещу 5хиляди да жънат
подобни изпълнени пиески досега бол
11:43 08.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Гpух 🐷
11:46 08.08.2025
14 Новак
11:52 08.08.2025
15 Сила
До коментар #2 от "Всъщност":Забранено е да ходят с анцузи и джапанки Хелс Ейнджълс , това със сигурност го знам .....но тия провинциални чобани имат точно такъв стайлинг !!! Минали са покрай Хелс Ейнджълс , това са" Кърски шафиори "от Северозападналите ....
11:59 08.08.2025