Прокуратурата разследва Миро Пашата и Емо Черния за участие в организирана престъпна група

13 души са задържани при акцията на ГДБОП във Велико Търново. Разкрита е организирана престъпна група, информират от Окръжната прокуратура.

В четвъртък се проведе мащабна акция на ГДБОП по линия на наркоразпространението. По информация на NOVA сред задържаните са едни от най-известните фигури на местния ъндърграунд – Емил Йорданов, по-известен като Емо Черния, смятан за лидер на рокерската групировка „Хелс Ейнджълс“ в региона, както и Мирослав Пашов, познат още като Миро Пашата.

От държавното обвинение съобщиха, че разследват двамата за участие в организирана престъпна група. При проведени претърсвания на различни адреси и превозни средства са иззети пневматичен пистолет, метални палки, дървени бухалки, ножове, боксове, радиостанции, електронни устройства, документи и парични суми.