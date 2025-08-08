Новини
България »
Прокуратурата разследва Миро Пашата и Емо Черния за участие в организирана престъпна група

Прокуратурата разследва Миро Пашата и Емо Черния за участие в организирана престъпна група

8 Август, 2025 11:22 740 15

Прокуратурата разследва Миро Пашата и Емо Черния за участие в организирана престъпна група - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

13 души са задържани при акцията на ГДБОП във Велико Търново. Разкрита е организирана престъпна група, информират от Окръжната прокуратура.

В четвъртък се проведе мащабна акция на ГДБОП по линия на наркоразпространението. По информация на NOVA сред задържаните са едни от най-известните фигури на местния ъндърграунд – Емил Йорданов, по-известен като Емо Черния, смятан за лидер на рокерската групировка „Хелс Ейнджълс“ в региона, както и Мирослав Пашов, познат още като Миро Пашата.

От държавното обвинение съобщиха, че разследват двамата за участие в организирана престъпна група. При проведени претърсвания на различни адреси и превозни средства са иззети пневматичен пистолет, метални палки, дървени бухалки, ножове, боксове, радиостанции, електронни устройства, документи и парични суми.


България
