Двойни цени и хаос на пазарите, а експертите успокояват за спекулата

От днес официално влезе в сила изискването за двойно обозначаване на цените на стоки и услуги в лева и в евро. Тази мярка е ключова стъпка в подготовката на България за приемане на единната валута, като целта е да се осигури прозрачност и да се предпазят потребителите от неоснователно завишаване на цените. Проверка на столичен пазар обаче показа, че докато големите търговски вериги са въвели промяната, при по-малките търговци и на пазарите все още има много пропуски. Докато някои търговци съвестно са поставили етикети с цени и в двете валути, при много други такава информация липсва.
Според Пейо Майорски, председател на „Асоциация за защита на потребителите“, липсата на двойни етикети и некоректното им изписване крият рискове. „Най-голямото ни притеснение е възможността за нелоялно закръгляване на цените в полза на търговеца, което на практика е скрито поскъпване“, коментира той.
Майорски даде съвет на потребителите да бъдат изключително бдителни и сами да проверяват дали превалутирането е извършено по официалния курс. Той допълни, че много от търговците на пазарите, особено производителите, все още не са добре информирани за задълженията си, което налага по-активна разяснителна кампания от страна на държавата.
До 8 октомври контролните органи ще налагат само предупреждения, но след тази дата нарушителите ще бъдат глобявани. Пазарът е спокоен, цените се движат от сезона, а не от еврото
Въпреки притесненията от спекула, данните от тържищата на едро показват, че пазарът на основни хранителни стоки остава стабилен и се влияе основно от обичайните сезонни фактори.
„Няма никакви индикации, че въвеждането на еврото влияе на цените в момента. Пазарът работи по нормален пазарен механизъм, базиран на търсенето и предлагането“, заяви Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържища, в предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS.
Според данните на комисията за последните две седмици се наблюдава:
Поскъпване при доматите (10.17%), краставици (9.14%), лимоните (7.01%) и кайсиите (7.05%). Увеличението се дължи на по-слабо предлагане, породено от горещините и проблеми с реколтата.
Поевтиняване при дините (-2.90%) поради добра реколта и силно предлагане.
Стабилни цени при картофите, докато при основните хранителни продукти като захар и свинско месо дори се отчита лек спад спрямо миналата година.
„Всички тези изменения са резултат от климата, предлагането и логистиката. Това е нормална пазарна динамика, а не някакъв спекулативен процес, свързан с еврото“, категоричен е Иванов.
Какво предстои?
Експертите са единодушни, че потребителите трябва да останат активни участници в пазарния процес. Това означава да сравняват цените, да търсят най-изгодните оферти и да сигнализират за нередности. Докато властите имат отговорността да контролират некоректните търговци, най-силният регулатор остава потребителският избор. Ако дадена стока е с неоправдано висока цена, намаляването на търсенето е най-ефективният начин тя да бъде върната към нормалните си нива.
1 Факт
Коментиран от #5
11:42 08.08.2025
2 само
11:45 08.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 голям смях
най много са диванните експерти те разбират от всичко
Коментиран от #8
11:47 08.08.2025
5 Можеше
До коментар #1 от "Факт":Ако излизахте на протестите, можеше и по-добре да сте или поне да получим нещо в замяна, както Гърция. Сега ще се гаврят с вас както искат
11:47 08.08.2025
6 допитването до народа-забранено!
11:47 08.08.2025
7 Честита цифромания и полет в небето на
11:51 08.08.2025
8 Бай Иван
До коментар #4 от "голям смях":А, и аналлизаторите са бол. Да им е слдко!
11:52 08.08.2025
9 ГОСПОДИН МАЙОР,
НА ЦИГАРИТЕ ЗАЩО НЯМА ДВЕ ЦЕНИ
НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА ОТ
МАГАЗИН СЪС СВ.МАКЕДОНСКИ СТОКИ
НЯМА СРЕЩУ ПОКУПКАТА И € ЦЕНИ
В ЕДНА ВЕРИГА ЗА АЛКОХОЛ И ЦИГАРИ
НЯМА НИТО ЕДИН ЕТКЕТ В ЛВ./€ ...
11:53 08.08.2025
10 Кеефф
11:53 08.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Миме
12:00 08.08.2025
14 Какво Общо има Превалутирането ?
След като Разплащанията с в Български Ночинал !
Цените !
Също !
От къде изписахте ?
Толкова много ?!
Малоумни !
Идиоти ?
12:00 08.08.2025
15 Сатана Z
12:00 08.08.2025
16 Фен
...управлявали я едно прасе и една тиква
Имало много овчи душици
12:01 08.08.2025
17 Резил
12:02 08.08.2025