Новини
България »
Двойни цени и хаос на пазарите, а експертите успокояват за спекулата

Двойни цени и хаос на пазарите, а експертите успокояват за спекулата

8 Август, 2025 11:41 703 17

  • цени-
  • поскъпване-
  • храни-
  • зеленчуци-
  • пазар

Рискове от „скрито поскъпване“

Двойни цени и хаос на пазарите, а експертите успокояват за спекулата - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

От днес официално влезе в сила изискването за двойно обозначаване на цените на стоки и услуги в лева и в евро. Тази мярка е ключова стъпка в подготовката на България за приемане на единната валута, като целта е да се осигури прозрачност и да се предпазят потребителите от неоснователно завишаване на цените. Проверка на столичен пазар обаче показа, че докато големите търговски вериги са въвели промяната, при по-малките търговци и на пазарите все още има много пропуски. Докато някои търговци съвестно са поставили етикети с цени и в двете валути, при много други такава информация липсва.

Това коментира "Нова телевизия".

Според Пейо Майорски, председател на „Асоциация за защита на потребителите“, липсата на двойни етикети и некоректното им изписване крият рискове. „Най-голямото ни притеснение е възможността за нелоялно закръгляване на цените в полза на търговеца, което на практика е скрито поскъпване“, коментира той.

Майорски даде съвет на потребителите да бъдат изключително бдителни и сами да проверяват дали превалутирането е извършено по официалния курс. Той допълни, че много от търговците на пазарите, особено производителите, все още не са добре информирани за задълженията си, което налага по-активна разяснителна кампания от страна на държавата.

До 8 октомври контролните органи ще налагат само предупреждения, но след тази дата нарушителите ще бъдат глобявани. Пазарът е спокоен, цените се движат от сезона, а не от еврото

Въпреки притесненията от спекула, данните от тържищата на едро показват, че пазарът на основни хранителни стоки остава стабилен и се влияе основно от обичайните сезонни фактори.

„Няма никакви индикации, че въвеждането на еврото влияе на цените в момента. Пазарът работи по нормален пазарен механизъм, базиран на търсенето и предлагането“, заяви Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържища, в предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS.

Според данните на комисията за последните две седмици се наблюдава:

Поскъпване при доматите (10.17%), краставици (9.14%), лимоните (7.01%) и кайсиите (7.05%). Увеличението се дължи на по-слабо предлагане, породено от горещините и проблеми с реколтата.

Поевтиняване при дините (-2.90%) поради добра реколта и силно предлагане.

Стабилни цени при картофите, докато при основните хранителни продукти като захар и свинско месо дори се отчита лек спад спрямо миналата година.

„Всички тези изменения са резултат от климата, предлагането и логистиката. Това е нормална пазарна динамика, а не някакъв спекулативен процес, свързан с еврото“, категоричен е Иванов.

Какво предстои?

Експертите са единодушни, че потребителите трябва да останат активни участници в пазарния процес. Това означава да сравняват цените, да търсят най-изгодните оферти и да сигнализират за нередности. Докато властите имат отговорността да контролират некоректните търговци, най-силният регулатор остава потребителският избор. Ако дадена стока е с неоправдано висока цена, намаляването на търсенето е най-ефективният начин тя да бъде върната към нормалните си нива.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    8 1 Отговор
    Глупавите винаги ще са в хаоса.

    Коментиран от #5

    11:42 08.08.2025

  • 2 само

    3 1 Отговор
    грамажа е в евро

    11:45 08.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 голям смях

    7 0 Отговор
    в малка България има най голямо количесто на ЕКСПЕРТИ екеперт до експерта са наредени


    най много са диванните експерти те разбират от всичко

    Коментиран от #8

    11:47 08.08.2025

  • 5 Можеше

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Ако излизахте на протестите, можеше и по-добре да сте или поне да получим нещо в замяна, както Гърция. Сега ще се гаврят с вас както искат

    11:47 08.08.2025

  • 6 допитването до народа-забранено!

    6 1 Отговор
    на това овче племе за какво са му тия експерти?

    11:47 08.08.2025

  • 7 Честита цифромания и полет в небето на

    6 0 Отговор
    Цените, до като управляващата мафия сладко ни приспивна! Жалки лъжливи ненормалници!

    11:51 08.08.2025

  • 8 Бай Иван

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "голям смях":

    А, и аналлизаторите са бол. Да им е слдко!

    11:52 08.08.2025

  • 9 ГОСПОДИН МАЙОР,

    0 0 Отговор
    МОЛЯ ДА ПОПИТАМ..
    НА ЦИГАРИТЕ ЗАЩО НЯМА ДВЕ ЦЕНИ
    НА КАСОВАТА БЕЛЕЖКА ОТ
    МАГАЗИН СЪС СВ.МАКЕДОНСКИ СТОКИ
    НЯМА СРЕЩУ ПОКУПКАТА И € ЦЕНИ
    В ЕДНА ВЕРИГА ЗА АЛКОХОЛ И ЦИГАРИ


    НЯМА НИТО ЕДИН ЕТКЕТ В ЛВ./€ ...

    11:53 08.08.2025

  • 10 Кеефф

    0 0 Отговор
    Какво поскъпване? Автогаз на 1,03 ст!!!! Това не е било от 2012 г! Олио 2,45 ст това не е било от 2018 г!

    11:53 08.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Миме

    0 0 Отговор
    сичките таргаши,спекуланти и чорбаджий требе пак да се набутат у белене.9 септември е близо

    12:00 08.08.2025

  • 14 Какво Общо има Превалутирането ?

    1 0 Отговор
    Какво Общо има Превалутирането ?

    След като Разплащанията с в Български Ночинал !

    Цените !

    Също !

    От къде изписахте ?

    Толкова много ?!

    Малоумни !

    Идиоти ?

    12:00 08.08.2025

  • 15 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Голямото зануляване на българите вече е в ход.

    12:00 08.08.2025

  • 16 Фен

    1 0 Отговор
    На балканския полуостров има една държава наречена Абсурдистан

    ...управлявали я едно прасе и една тиква

    Имало много овчи душици

    12:01 08.08.2025

  • 17 Резил

    0 0 Отговор
    Ами ..." Не купувайте братя " Тъпанари , ама ние ги избираме . Или поне се правим , че вярваме в изборните резултати .

    12:02 08.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове