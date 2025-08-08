Запрянов: Не можем да посочи дати за пристигането на F-16 заради сложното планиране на полети от САЩ

Министерството на отбраната не е в състояние да предостави конкретни дати или периоди, в които останалите шест самолета F-16 Block 70 ще кацнат в България, защото планирането на полетите от САЩ е сложен и продължителен процес. Това обяснява ресорният министър Атанас Запрянов в отговор на въпрос на народния представител Ивайло Мирчев от "Продължаваме промяната - Демократична България". Отговорът е публикуван на сайта на Народното събрание.
Депутатът пита какви са точните времеви графици, съгласно които трябва да пристигнат останалите шест самолета до края на годината, както и какво е развитието по въпроса за изграждане на инфраструктурата и разполагане на нея на симулатор за подготовка на пилотите.
Планирането на полетите от САЩ до България на нашите самолети F-16 Block 70 е сложен и продължителен процес, в който участват различни структури от американските Военновъздушни сили (ВВС) и страни от НАТО. Някои от основните изисквания, които се отчитат при планиране на дати/периоди за полети, са необходимост от поддържане на определен постоянен запас от гориво по време на полета над океана и възможност да се формира група от самолети, които трябва да прелетят от САЩ до Европа, обяснява министърът.
Самолетите на ВВС на САЩ, годни да зареждат по време на полет, са ограничен брой и се използват много интензивно за осигуряване на полетите през океана. При необходимост за осигуряване на приоритетни задачи за американските ВВС всички планирани полети за съюзни или партньорски страни се променят или анулират, отговаря Атанас Запрянов.
България получи първите два изтребителя F-16 Block 70 през април и юни. До края на 2025 г. в изпълнение на договора от 2019 г. страната ни следва да получи общо осем такива самолета. Военновъздушните ни сили ще разполагат с една ескадрила F-16 Block 70 до края на 2027 г., когато се очаква да бъдат доставени още осем самолета по втория договор.
