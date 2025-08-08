Новини
България »
Запрянов: Не можем да посочи дати за пристигането на F-16 заради сложното планиране на полети от САЩ

Запрянов: Не можем да посочи дати за пристигането на F-16 заради сложното планиране на полети от САЩ

8 Август, 2025 17:10 1 600 61

  • атанас запрянов-
  • пристигане-
  • ф-16

Някои от основните изисквания, които се отчитат при планиране на дати/периоди за полети, са необходимост от поддържане на определен постоянен запас от гориво по време на полета над океана и възможност да се формира група от самолети, които трябва да прелетят от САЩ до Европа

Запрянов: Не можем да посочи дати за пристигането на F-16 заради сложното планиране на полети от САЩ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната не е в състояние да предостави конкретни дати или периоди, в които останалите шест самолета F-16 Block 70 ще кацнат в България, защото планирането на полетите от САЩ е сложен и продължителен процес. Това обяснява ресорният министър Атанас Запрянов в отговор на въпрос на народния представител Ивайло Мирчев от "Продължаваме промяната - Демократична България". Отговорът е публикуван на сайта на Народното събрание.

Депутатът пита какви са точните времеви графици, съгласно които трябва да пристигнат останалите шест самолета до края на годината, както и какво е развитието по въпроса за изграждане на инфраструктурата и разполагане на нея на симулатор за подготовка на пилотите.

Планирането на полетите от САЩ до България на нашите самолети F-16 Block 70 е сложен и продължителен процес, в който участват различни структури от американските Военновъздушни сили (ВВС) и страни от НАТО. Някои от основните изисквания, които се отчитат при планиране на дати/периоди за полети, са необходимост от поддържане на определен постоянен запас от гориво по време на полета над океана и възможност да се формира група от самолети, които трябва да прелетят от САЩ до Европа, обяснява министърът.

Самолетите на ВВС на САЩ, годни да зареждат по време на полет, са ограничен брой и се използват много интензивно за осигуряване на полетите през океана. При необходимост за осигуряване на приоритетни задачи за американските ВВС всички планирани полети за съюзни или партньорски страни се променят или анулират, отговаря Атанас Запрянов.

България получи първите два изтребителя F-16 Block 70 през април и юни. До края на 2025 г. в изпълнение на договора от 2019 г. страната ни следва да получи общо осем такива самолета. Военновъздушните ни сили ще разполагат с една ескадрила F-16 Block 70 до края на 2027 г., когато се очаква да бъдат доставени още осем самолета по втория договор.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    71 3 Отговор
    Губят се в Бермудския триъгълник и излизат след години.

    17:11 08.08.2025

  • 2 пешо

    93 2 Отговор
    продажен нещастник

    17:12 08.08.2025

  • 3 Пич

    81 0 Отговор
    Що бе ?! Като ги качите на корабите и ще ги стоварите на Ротердам ! Колко е после да ги довлечете до България на теглич !?

    17:13 08.08.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    77 2 Отговор
    Втора ръка за по 160 милиона долара парчето.

    17:14 08.08.2025

  • 5 гошо

    70 1 Отговор
    Американски рекет и смех с нашите подлоги

    17:15 08.08.2025

  • 6 БОЖЕЕЕЕ КВА СТАНА

    52 1 Отговор
    А СЕ СМЕЕХМЕ НА БАИДЪН

    17:17 08.08.2025

  • 7 604

    35 0 Отговор
    Тоа до де доде времито да го дерем че пукне сам.....веке е на пампеерси то се види......

    17:18 08.08.2025

  • 8 горски

    65 1 Отговор
    Ако беше нормална държава, България се нуждаеше от поне 300 изтребителя. Нито имаме пари за тези самолети, нито имаме средства да ги поддържаме, пари за гориво и боеприпаси, личен състав и всичко друго. Това в момента е някаква бутафория в прекия смисъл на една псевдо държава преди да изчезне. Не знаели, сложно планиране, а ако е да разбомбят някоя "недемократична" страна, пристигат светкавично. Толкова път до БГ-то може да не им понесе и да пльоснат някъде по средата. Купувачът на стока , да не знае кога или дали ще я получи. Тя остаря тази стока. Саудитска Арабия купи по-евтино и с пълно оборудване модерните F35 за сведение. Ама от мишоци толкоз. Два стигат. Даже и счупени, те са нашата гордост. За другите по договора- друг път.

    Коментиран от #20, #25, #49

    17:19 08.08.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    47 1 Отговор
    Сега ги пребоядисват. Че първите два пристигнаха небоядисани и се вдигна шум.

    17:19 08.08.2025

  • 10 Кеефф

    4 19 Отговор
    Самолетите ще дойдат, но кога ще обучим пилотите? Пилот на МИГ не става за Ф-16.

    Коментиран от #30, #33

    17:20 08.08.2025

  • 11 хъхъ

    44 2 Отговор
    Уникална държава. А какво пише в договора? Или и там няма краен срок за доставка? Защо Каракачанов не е на разпит във военна прокуратура?

    Коментиран от #61

    17:20 08.08.2025

  • 12 "Проф," Тодор Тагаревия

    37 0 Отговор
    С волски каруци през Беринговия проток не може ли?...

    17:21 08.08.2025

  • 13 реалистъ

    44 0 Отговор
    Срамен договор. Предплатихме ги, а пристигнаха само два, които не летят.

    17:21 08.08.2025

  • 14 Мария

    44 1 Отговор
    Какво значи: Не можем да посочи дати…
    Голяма неграмотност

    17:22 08.08.2025

  • 15 Йокин

    4 24 Отговор
    Баш пилота,на републиката,а и още двама,трима льотчика,да се командироват,в САЩ,да ги докарат!!!Да свършат нещо на ползу роду!!!

    17:24 08.08.2025

  • 16 генерал Наско

    35 0 Отговор
    Свиквам шефовете на службите. Получих информация, че Путин саботира доставката на великите Фъ16 от ФАЩ до българската територия.

    17:25 08.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ЦИРК

    23 0 Отговор
    Срамота, този министър няма никаква представа и дори не се е поинтересувал преди парламентарния контрол. Дрънка глупости на килограм...

    Със сигурност САЩ имат планирани регулярни полети на бойни самолети над океана, които изискват съпровода на летяща цистерна. Ама министъра е толкова зает (с какво ли?) с други работи, че не му остава време да се информира по стратегически важни решения в неговия ресор.

    17:26 08.08.2025

  • 19 Агент

    25 0 Отговор
    Иван и агент Буда какво са подписвали , това са милиарди ! В договора няма ли срокове и неустойки , това са държавни милиарди !

    17:29 08.08.2025

  • 20 И Полша също

    31 0 Отговор

    До коментар #8 от "горски":

    Само ние, без конкурс, с казаното от САЩ, без коментар, веднага със съгласие купихме стари бръкми на супер цена.

    Коментиран от #28

    17:29 08.08.2025

  • 21 Дзегун

    27 0 Отговор
    По-добре да си поръчаме и самолетоносач! Ще доплатим да доставят други ефки дето са за самолетоносач. След това ще поръчаме още поне десет. И после няколко ядрени подводници. Ще ги изплащаме в следващите 10 000 години! Като ги изплатим ще има известно забавяне но ще дойдат!

    17:31 08.08.2025

  • 22 Запрянов да не се е побъркал?

    14 2 Отговор
    Не сложно, а е невъзможно F-16 полет от Виржиния-САЩ до България да извърши.

    17:32 08.08.2025

  • 23 Ъхъъъъъ, ще дофърчи

    21 0 Отговор
    Планирането на полетите от САЩ до България на нашите самолети F-16 Block 70 е сложен и продължителен процес......

    17:34 08.08.2025

  • 24 Г Р У

    3 0 Отговор
    д€ душ ка -ата на$ко-Г€РБ€РА$ТКО -П € Д € Р А $ Т К О НАШ $ТА РЫЙ ДВОЙ НОЙ АГ€ НТ И В$€ Н€М€ДЛ€НО
    ДОЛОЖИТ КУДА НАДО...!

    17:35 08.08.2025

  • 25 Наивник на средна възраст

    26 0 Отговор

    До коментар #8 от "горски":

    Упадък (1989 – 2004):" След края на Студената война Българските военновъздушни сили са ограничени до 226 самолета. Голям брой ранни модификации на МиГ-21 са снети от въоръжение. През 1998 4 авиобази са затворени: Габровница, Балчик, Узунджово и Щръклево (след това е новобрански център на ВВС за наборни войници). След 2 години е затворена и авиобазата в Стара Загора. Следващата година са закрити още 3 бази: в Добрич, Равнец и Чешнегирово. През 2003 г. е закрита авиобаза Доброславци и 2-те модификации на МиГ-23 (МЛД и МФ) са изведени от експлоатация."След ,което упадъка става уникален.В договора за доставка на самолети няма условие засягащо твърдяното от този индивид и основа за разсписание за доставка.Би трябвало да търсим неустойки,но нашите подвити коленца не смеят и да помислят за това - ще им разкрият офшорните сметки и ще ги пенсионирст без очести.Затова - е.али са ма.кат. на България и на нас....Видя се ква техника врмейска имаме на парада - пълен смях....

    17:35 08.08.2025

  • 26 Левски

    28 0 Отговор
    По време на соца само в Безмер имаше 200 самолета. И това през 1959г. Баща ми е служил там.

    17:35 08.08.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Наивник на средна възраст

    13 0 Отговор

    До коментар #20 от "И Полша също":

    Мда,ама не се казва комисиончето дет са лапнали.....няма да е малко.

    17:38 08.08.2025

  • 29 Дън Бай

    12 0 Отговор
    Смешник

    17:41 08.08.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Цървул

    10 0 Отговор
    Трай бабо за хубост . Ши чакати .

    17:41 08.08.2025

  • 32 бл70вхГ

    19 0 Отговор
    Ще пристигнат точно навреме, след края на войната между НАТО и РФ. Запрянката може и да не ги дочака даже.

    17:42 08.08.2025

  • 33 ДрБр

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кеефф":

    И как разбра, че пилот на Миг не става за Фъък16?

    Коментиран от #53

    17:46 08.08.2025

  • 34 факуса

    9 0 Отговор
    що бе свършиха ли на испания счупените ефки

    17:48 08.08.2025

  • 35 Търновец

    14 0 Отговор
    Народен съд за тези дето изгониха Грипен и платиха огромни суми за Ф 16. Вижте как Швеция ни прати два самолета за гасене на пожари. Сега е осми месец и сме получили два самолета за четири месеца няма да докарат останалите 6.

    Коментиран от #38

    17:49 08.08.2025

  • 36 Запрянка

    16 0 Отговор
    Айде Путин да ви пребира, че много започнахте да се излагате!
    А къде е Главанака? Да не е отишъл пеша до САЩ да докара фефките, по вода. Той е шампион на катерите.

    17:50 08.08.2025

  • 37 стоян георгиев

    18 0 Отговор
    Ееее, за къде да бързаме? Така или иначе тия кенеФ16 са набори на Запрянката 😂

    Коментиран от #42

    17:51 08.08.2025

  • 38 Говедарите се гепиха

    13 0 Отговор

    До коментар #35 от "Търновец":

    За Боташ, от която сделка нищо не разбират, а забравиха милиардите, които източиха и за които ще плащаме!

    17:53 08.08.2025

  • 39 Тиквата съм

    15 0 Отговор
    Боли ме Х...... кога ще дойдат фърчилата ......нали дойде комисионната във шкафа !!!!!!

    17:54 08.08.2025

  • 40 Силиций

    7 0 Отговор
    Да погледне господина планирането на полети на силиконовите джуки с частни реактивни лимузини от САЩ към "топлите страни" и да спре да ни плиска с хладка вода по въпроса.Просто никой от "съюзния" САЩ не го отбелязва като пита "Абе,кога ще дойде.." и той дава лице приятен за платилите предварително българи отговор.

    17:54 08.08.2025

  • 41 Николай

    14 0 Отговор
    Не министър, а нещастие!

    Коментиран от #45

    17:54 08.08.2025

  • 42 12340

    4 0 Отговор

    До коментар #37 от "стоян георгиев":

    Запрянката е по-млад, не го гледай, че е спардушен, то е от дертове!

    17:55 08.08.2025

  • 43 Обучен пилот

    6 0 Отговор
    Да готвят букети цветя и шампанско за тях след десет години !

    17:56 08.08.2025

  • 44 На мен ли само този ми изглежда като

    15 0 Отговор
    Ненормален! Дъртия защо не си гледаш старините и пенсията даваш заето от всякъде!

    17:59 08.08.2025

  • 45 "ВРАГ НА НАРОДА"

    6 0 Отговор

    До коментар #41 от "Николай":

    ТАКА Е, ПЪЛ€Н ПРО ДАЖ НИК- Н€ЩА$ТНИК..., $ ДВ€ $ЪВ€Т$КИ АКАД€МИИ И €вроатлантик-Л А И К!
    р€зид€нтът рум€н Крад€в € ПОЧТИ $ЪЩАТА РАБОТА, НО € МА $ОН-ГАЛ ФОН И ТРОЙНОЙ А Г € Н Т
    (ру$$кий, нато-БКП И НА който ПАРИ ДАД€)!

    18:00 08.08.2025

  • 46 az СВО Победа80

    12 0 Отговор
    Физономията на тоя комик казва всичко!

    🤣🤣🤣

    18:01 08.08.2025

  • 47 дъртак

    12 0 Отговор
    дрън дрън дрън! просто чертежите още не са станали самолети!

    18:02 08.08.2025

  • 48 Госあ

    10 0 Отговор
    хахахаха карикатури

    18:03 08.08.2025

  • 49 Пацифист

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "горски":

    А защо за Бога трябва да имаме въобще самолети, танкове, бтр-и, ракети и въобще оръжия и армия. Кой ни заплашва, а и кой ще се бие?

    18:08 08.08.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Няма да си призная

    6 1 Отговор

    До коментар #33 от "ДрБр":

    Един льотчок на су, се качи въф фащ на ф15 за първи път, направи учебни боеве с краварски асове и ги .... победи....

    18:17 08.08.2025

  • 54 Ужас

    5 0 Отговор
    Егати министъра Запрянов!
    Какъвто е министъра, такива са и самолетите!
    Министъра е Книжен тигър и
    самолетите са на Хартия!

    Коментиран от #56

    18:19 08.08.2025

  • 55 Психо

    4 0 Отговор
    Министър нацисткоИзчадие

    18:20 08.08.2025

  • 56 Трамп

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "Ужас":

    ТоА запрянуф е Набеден за министър,
    защото е Много, ама Много удобен и послушен!

    18:21 08.08.2025

  • 57 Майстора

    2 0 Отговор
    Мушморок.

    18:22 08.08.2025

  • 58 Фър Фър Щъркел

    2 0 Отговор
    Трябва да има попътен вятър, иначе нема да могат да долетят.

    18:25 08.08.2025

  • 59 Дельо

    2 0 Отговор
    Значи,за Украйна която е във война не е сложен процес да и се доставя всякакъв вид оръжие(безплатно),а на България която е предплатила тези ковчези е!?!

    18:25 08.08.2025

  • 60 Ачността е тежък грях

    0 0 Отговор
    Какво са парите в сравнение със земното притегляне? Милиардите са просто книги, хартия...

    18:29 08.08.2025

  • 61 Хасковски каунь

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "хъхъ":

    Бочко, Бочкооо. Жив майтап си.

    18:40 08.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове