България призовава всички израелски заложници да бъдат освободени

България призова за незабавното и безусловно освобождаване на всички израелски заложници, държани от "Хамас" в нечовешки условия, се посочва в публикация на страницата на Министерството на външните работи в социалната мрежа "Екс".

Хуманитарната помощ за Газа трябва да има незабавен и неограничен достъп до жителите на ивицата, които са в критично състояние, посочват от ведомството.

Необходимо е незабавно прекратяване на огъня, но при условия, които ще разоръжат "Хамас" и ще премахнат неговите военни и политически дейности, без да се променя демографският и териториален статут на ивицата Газа, пише в публикацията на министерството на външните работи.

Заедно със своите партньори от ЕС, България ще продължи да работи за трайно разрешаване на конфликта въз основа на принципа за две държави, се казва още в позицията.