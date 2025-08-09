България призовава всички израелски заложници да бъдат освободени

България призова за незабавното и безусловно освобождаване на всички израелски заложници, държани от "Хамас" в нечовешки условия, се посочва в публикация на страницата на Министерството на външните работи в социалната мрежа "Екс".
Хуманитарната помощ за Газа трябва да има незабавен и неограничен достъп до жителите на ивицата, които са в критично състояние, посочват от ведомството.
Необходимо е незабавно прекратяване на огъня, но при условия, които ще разоръжат "Хамас" и ще премахнат неговите военни и политически дейности, без да се променя демографският и териториален статут на ивицата Газа, пише в публикацията на министерството на външните работи.
Заедно със своите партньори от ЕС, България ще продължи да работи за трайно разрешаване на конфликта въз основа на принципа за две държави, се казва още в позицията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
08:38 09.08.2025
2 Последния Софиянец
08:40 09.08.2025
3 Напомняне
Коментиран от #8
08:43 09.08.2025
4 България
08:43 09.08.2025
5 И кой пак говори
Тия с договорите с Ефките ли?
Май снощи вповече им е дошло пиенето!???
08:46 09.08.2025
6 Хайо
08:47 09.08.2025
7 Кресна
08:49 09.08.2025
8 Хайо
До коментар #3 от "Напомняне":Защото се командва от тиква и прасе .
08:50 09.08.2025
9 Някой
Иначе изглежда доста двулично.
08:50 09.08.2025
10 Ивелин Михайлов
08:50 09.08.2025
11 Исторически парк
08:53 09.08.2025
12 Бойко Българоубиец
08:53 09.08.2025
13 Кирил петков
08:54 09.08.2025
14 Луд
08:54 09.08.2025
15 Хахаха
08:55 09.08.2025
16 ИВАН
08:59 09.08.2025
17 Наивник на средна възраст
09:00 09.08.2025