Новини
България
България призовава всички израелски заложници да бъдат освободени

9 Август, 2025 08:35 538 17

  • израел-
  • заложници-
  • хамас-
  • българия-
  • позиция

Хуманитарната помощ за Газа трябва да има незабавен и неограничен достъп до жителите на ивицата

България призовава всички израелски заложници да бъдат освободени - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

България призова за незабавното и безусловно освобождаване на всички израелски заложници, държани от "Хамас" в нечовешки условия, се посочва в публикация на страницата на Министерството на външните работи в социалната мрежа "Екс".

Хуманитарната помощ за Газа трябва да има незабавен и неограничен достъп до жителите на ивицата, които са в критично състояние, посочват от ведомството.

Необходимо е незабавно прекратяване на огъня, но при условия, които ще разоръжат "Хамас" и ще премахнат неговите военни и политически дейности, без да се променя демографският и териториален статут на ивицата Газа, пише в публикацията на министерството на външните работи.

Заедно със своите партньори от ЕС, България ще продължи да работи за трайно разрешаване на конфликта въз основа на принципа за две държави, се казва още в позицията.


България
Оценка 1.7 от 11 гласа.
Оценка 1.7 от 11 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    16 2 Отговор
    Какви са тези половинчати мерки ?! Веднага да изпращат фрегатата Дръзки и бой бой бой..... И на Израел , и на Хамаз , на попът един зад врата на Аятолаха да му хвръкне чалмата... Да се види кой е световен фактор...

    08:38 09.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    20 0 Отговор
    Искат пак някой атентат в Сарафово.Защо се бъркат където не им е мястото?

    08:40 09.08.2025

  • 3 Напомняне

    20 1 Отговор
    Нали България е признала държавата Палестина. Защо не призоват окупатора да напусне окупираните територии

    Коментиран от #8

    08:43 09.08.2025

  • 4 България

    12 0 Отговор
    Да си даде сметка коя е, какъв й е интересът и да спре да действа на принципа “Видяла жабата, че подковават коня и тя си вдигнала крака’!

    08:43 09.08.2025

  • 5 И кой пак говори

    12 0 Отговор
    От името на България?
    Тия с договорите с Ефките ли?
    Май снощи вповече им е дошло пиенето!???

    08:46 09.08.2025

  • 6 Хайо

    10 0 Отговор
    Не пишете от името на България.Пишете така ; една тиква ,една свиня и 238 крадци от България .

    08:47 09.08.2025

  • 7 Кресна

    11 0 Отговор
    Правителство избрано с по малко от 15% от българския народ няма правото да говори от името на България .Правителство избрано с по малко от 50% от гласовете на българския народ не представлява народа и няма право да говори от името на народа и от името на държавата-България .

    08:49 09.08.2025

  • 8 Хайо

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Напомняне":

    Защото се командва от тиква и прасе .

    08:50 09.08.2025

  • 9 Някой

    7 0 Отговор
    Като е почнала да призовава, нека призове и Израел да върне живота на над 60 000 цивилни палестинци.
    Иначе изглежда доста двулично.

    08:50 09.08.2025

  • 10 Ивелин Михайлов

    5 0 Отговор
    Ей сега хамас ще клекне на неква 🎃 🤣🤣🤣🤣

    08:50 09.08.2025

  • 11 Исторически парк

    4 0 Отговор
    Хах пак да взривят десетина евреи на слънчака 😆😅😂😂😂😂

    08:53 09.08.2025

  • 12 Бойко Българоубиец

    2 0 Отговор
    СПОКО БЕ ТУКА ИМАМЕ МНОГО ДЮНЕРИ ХЕХЕ ГЕРБ ПОБЕДА!

    08:53 09.08.2025

  • 13 Кирил петков

    3 0 Отговор
    Веднага да се изпрати военна помощ на агресора Израел!

    08:54 09.08.2025

  • 14 Луд

    4 0 Отговор
    Къде ги призова по радиоточката ли. Барабар Петко с мъжете.

    08:54 09.08.2025

  • 15 Хахаха

    3 0 Отговор
    Колко тъпо звучи коя е България че някой да се съобразява с нея

    08:55 09.08.2025

  • 16 ИВАН

    0 0 Отговор
    Тя, България се оправила - мутрите крадат и палят горите, премиерчето само се разхожда ... ама сме се загрижили за някакви си там, хахаха.

    08:59 09.08.2025

  • 17 Наивник на средна възраст

    0 0 Отговор
    Тц тц .....А защо не призовава да спре геноцидът срещу деца,жени,мирни жители???Това го направии цял свят,нищо,че нашите медии не го отразяват "спазвайки високата журналистическа етика". По подлизур.ко апелче скоро не бях чул...Срам....ние спасихме българските евреи от на.изма,сега кой ще спаси палестинците от техните наследници???

    09:00 09.08.2025

