Нискотарифна авиокомпания се отнася към българските граждани като такива втора ръка

"Случаят е безчовечен. Не е хуманно да свалиш дете с толкова тежко увреждане от борда на самолета, тъй като не можеш да обезопасиш неговата инвалидна количка". Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов по повод случая, в който нискотарифна авиокомпания свали от самолета си семейство с трудноподвижно дете на 9 години, припомня bTV.
Караджов обясни, че заради нечетлив почерк първо е сметнато, че пилотът е записал като причина невъзможност да се обезопаси батерията на количката. Оказва се, че количката няма батерия.
"Това, че екипажът не е положил грижата да я застопори, обезопаси, означава, че не е положена грижа за лицето с увреждане, което допълнително ме вбесява", заяви Караджов.
Добави, че е възложил извършването на детайлна проверка по случая от Гражданската въздухоплавателна администрация. Данните от нея ще се изпратят на Комисията по дискриминация, като ако има нарушение пилотът ще трябва да дава обяснения пред съответните органи.
Според предварителната информация на Караджов количката отговаря на изискванията на "Райънеър", а самият превозвач е имал задължението да я обезопаси. По думите му компанията се отнася към българските граждани като такива втора ръка и се закани да вземе мерки.
9-годишният Милко, който страда от спинална мускулна атрофия и се лекува в Тулуза, е бил в България за няколко дни със семейството си. На прибиране обаче следва неприятната случка.
"Дойдоха, взеха ни, качиха ни, сложихме си коланите и по едно време идва капитанът и казва: трябва да слизате от самолета. Ние попитахме каква е причината", разказва баща му.
Свалени са от борда по решение на пилота.
Впоследствие операторът на летището организира и покрива разходите за полет до Тулуза през Мюнхен с друга авиокомпания. Малко след 19 ч. вчера Милко и семейството му се качват на самолета.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво на капитана! Отговорен човек
Коментиран от #6, #10, #48
11:14 09.08.2025
2 Данко Харсъзина
11:15 09.08.2025
3 Българите
мисля че го доказваме непрекъснато...
Боко от 20 години... ни е цар...
а Феномена от 5 ни управлява... на ръчно управление при това..
всички са доволни кръчмите са пълни...
важното е узото в Гърция да не свършва...
ако това са първа ръка хора...
силно съм се объркал...
Коментиран от #41
11:16 09.08.2025
4 Гроздан
11:18 09.08.2025
5 Данко Харсъзина
11:19 09.08.2025
6 Коментиращ
До коментар #1 от "Браво на капитана! Отговорен човек":Ти беше там и прецени, че изборът на капитана е бил правилния, така ли да разбираме?!
Значи децата и възрастните с увреждания биват приравнявани вече (от такива пилоти) като терористи, така ли?!
Коментиран от #14, #15, #25, #30
11:20 09.08.2025
7 Красимир Петров
Коментиран от #12, #73
11:20 09.08.2025
8 не е хуманно
Коментиран от #11
11:20 09.08.2025
9 А50
Коментиран от #16
11:21 09.08.2025
10 И с какво
До коментар #1 от "Браво на капитана! Отговорен човек":това дете е опасно за полета? Да не би да вземе да припка по пътеката!
Коментиран от #22
11:21 09.08.2025
11 Коментиращ
До коментар #8 от "не е хуманно":А какво ще кажеш за следващата част от статията, че семейството е било качено успешно на друг полет от друга компания?!
Коментиран от #19, #20, #33
11:23 09.08.2025
12 Коментиращ
До коментар #7 от "Красимир Петров":По принцип крадецът вика, дръжте крадеца!
11:25 09.08.2025
13 Мнение
11:26 09.08.2025
14 Данко Харсъзина
До коментар #6 от "Коментиращ":Инвалидна количка на акумулатори тежи колкото още един пътник. Освен това при ниско тарифките мястото е кът. За това са ниско тарифни. Слагат повече и по малки седалки. Не зная какво е имал в предвид Капитана. Негова отговорност, негова работа.
Коментиран от #23
11:27 09.08.2025
15 Гледай си тебе
До коментар #6 от "Коментиращ":Капитанът е бил там и той е преценил. Той носи пълна персонална отговорност за сигурността на полета. Курсът е бил успешен. Друг полет ги е превозил, пак според преценката на капитана.
Коментиран от #26
11:27 09.08.2025
16 Отговор
До коментар #9 от "А50":Компанията е Луфтханза
11:27 09.08.2025
17 Красимир Петров
11:27 09.08.2025
18 НОРМОЛНО
Коментиран от #24
11:29 09.08.2025
19 Данко Харсъзина
До коментар #11 от "Коментиращ":В другия самолет билета е 400 евро, а не 50 евро. И условията са други.
Коментиран от #32
11:29 09.08.2025
20 кое не разбра
До коментар #11 от "Коментиращ":Писах, че не мога да взема отношение, защото не разбирам нищо по същество на възникналия спор между родителите и пилота. Акцентът ми беше върху това, че министърът трябва да се занимава с далеч по-важния проблем с концесионера на летището, който отказва да плаща концесионна такса и не изпълнява добросъвестно задълженията си по договора. Проблемът с превоза на детето вече е решен, защо тогава Караджов продължава да се занимава с него, нима и останалите проблеми в транспорта вече са решени и няма с какво друго да се занимава?
Коментиран от #35, #36
11:30 09.08.2025
21 Райнето ер
11:30 09.08.2025
22 Кой пита?
До коментар #10 от "И с какво":Като подкараш самолет, тогава ще слушаме твоето мнение. Дотогава можеш да вземеш отношение за младите лекари, за готварство, за тръмп и други несъществени неща.
11:30 09.08.2025
23 Коментиращ
До коментар #14 от "Данко Харсъзина":Данко, гледам че се опитваш да мислиш самостоятелно, и това е много хубаво!
НО, прочете ли частта от статията, в която се твърди, че въпросната инвалидна количка била уж без батерия?!
11:31 09.08.2025
24 Данко Харсъзина
До коментар #18 от "НОРМОЛНО":Всички пътници на нискотарифните не са втора, а пета ръка. Иди на Терминал 1 да видиш какво слиза от нискотарифните полети. Такова няма и в автобусите Монтана - Лом.
11:33 09.08.2025
25 Пилот
До коментар #6 от "Коментиращ":Ако детето не може да бъде настанено на пътническа седалка, то няма как да го вземе защото при турболенция може да пострада ! Самолета не е линейка и не може количката на детето да се застопори ! А министъра явно колко е грамотен ! Сори за момчето , но това са правилата наложени от ЕАСА !!!
Коментиран от #40
11:33 09.08.2025
26 Коментиращ
До коментар #15 от "Гледай си тебе":Аха, единия капитан преценя да те остави като куче да чакаш на летището, нищо че трябва да бързаш за лечение към болницата, а другия го е качил, щото е преценил, че може?!
По същата логика може да преценят капитаните, че небръснати, цветнокожи, нисокообразовани и всякакви други, нямат право да се качат?!
И след като капитана носи персонала отговорност, тогава да я поеме сега!
Щото я си представи, че настъпят допълнителни увреждания в следствие на забавеното лечение?!
Коментиран от #34
11:34 09.08.2025
27 зевзек
11:38 09.08.2025
28 123456
Ама те от десетилетия европейците ви имат не за втора, а за десета ръка! По-зле даже и от африканците, понеже те имат смелост да отстояват позициите си и казват НЕ! Тука в Бг няма такова нещо...каквото ни кажат винаги е Да. Даже не трябва и да ни го казват, те нашите поемат инициативата за всичко.
Няма да има никакви последствия за пилота и компанията. Бг държавата никога не е защитавала хората си, няма да го направи и сега. Нямаме никаква тежест никъде. Плюят ни в муцуните нон-стоп, а ние ги мислим за ""приятели" и партньори. И сега ще бъде същото.
11:39 09.08.2025
29 Фактите
11:40 09.08.2025
30 Хохо Бохо
До коментар #6 от "Коментиращ":Поредният цър вул дето разбира от авиация. Никой с нищо не приравнява. Има строги регулации. Ако са приели максимум 6 инвалида/старци/трудноподвижни седми няма да качат въпреки крехката ти джендърска душица. В случай на евакуация кво прайм с количката/ инвалида/ неподвижният старец? Горят всички щото на джендю да му е драго? Тае у куата лейка разбирач
Коментиран от #37
11:40 09.08.2025
31 358
11:43 09.08.2025
32 Коментиращ
До коментар #19 от "Данко Харсъзина":Данко, явно опитваш, но очевидно не успяваш да влагаш достатъчно мисловна дейност, като изразяваш мнение на база представените данни от статията!
Според теб, когато се запазват места за полет до съответната дестинация, дали има обявяване на брой пътници, тяхната възраст и здравословно състояние???
Дали трябва да има и обявяване на превозно средство, при наличие на инвалидност?!
Т.е. редно ли е според теб, съответната авиокомпания да обяви своите условия на страницата си, за да може хората да се информират предварително?!
Или викаш за под 400 евро билет, трябва да отидеш на място, за да те върнат (понеже не са сигурни, дали ще могат да те транспортират, само с онлайн подадена информация)?!
Коментиран от #39, #63
11:44 09.08.2025
33 Хохо Бохо
До коментар #11 от "Коментиращ":Кво да ти кажа бе цър вул? Друга компания ДРУГ САМОЛЕТ с други параметри и с ДРУГИ ОГРАНИЧЕНИЯ. А да ми покажеш на Лейт Ханза бойнгите 737 че не ги видях щото Райните са с 737. Поредният цър вул разбирач от авиация. И да командирът има право да откаже превоз на пияни, буйстващи и аутисти с неконтролируеми реакции, както и на болни, бременни в 7 месец. На-лесно е на ганьо да му поискаш разрешение от лекар, че може да лети-никога нямат
11:46 09.08.2025
34 Полетът е преминал нормално
До коментар #26 от "Коментиращ":Курсът е бил успешен. Капитанът трябва да бъде награден. Не ни занимайте с изкривените се представи за лгбт или расова толерантност. Когато се върши работа, те нямат съществена тежест. Виж при раздаване на помощи всички сте равни и еднакви пред раздаващите.
Коментиран от #45
11:47 09.08.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Коментиращ
До коментар #20 от "кое не разбра":Защото подигравката с българите, от страна на една конкретна авиокомпания, взе да става ежедневие!
Министър трябва преди всичко да защитава интересите на българските граждани!
Това включва не само концесията, но и всичко друго, което е важно за българите!
А повярвай свалянето на пътници, на принципа "онче бонче" е наистина важна тема за хората!
Коментиран от #44
11:49 09.08.2025
37 Ддд
До коментар #30 от "Хохо Бохо":Абе знам че има много пр%сти де%ли в тази малка държава. Ама поне не пишете за да се издавате.
11:49 09.08.2025
38 Ддд
Коментиран от #61
11:50 09.08.2025
39 Всичко е обявено и ясно
До коментар #32 от "Коментиращ":Обявени са ама никой не чете. Затова накрая решава капитанът по сигнал от кабинния екипаж. Щом се е стигнало до негова преценка е имало казус. Иначе капитанът не ходи между пътниците да ги преглежда или да гледа какъв багаж имат. Количка няма място в салона.
Коментиран от #42
11:53 09.08.2025
40 Коментиращ
До коментар #25 от "Пилот":Изобщо не ме интересува, дали като мина десетките условия по регистрация, заплащане и информиране на авиокомпанията за бр пътници и тяхното здравословно състояние, ще могат да ме настанят успешно, понеже нямали техническата възможност!
АКО НЕ МОЖЕТЕ ДА ПРЕВОЗВАТЕ ОПРЕДЕЛЕНА ГРУПА ПЪТНИЦИ, ТРЯБВА ДА ГО ОБЯВИТЕ ПУБЛИЧНО, НА ВИДНО МЯСТО, ЗА ДА НЕ ПОДВЕЖДАТЕ ХОРАТА!!!
ТОВА, КОЕТО ПИСАХТЕ ИЗОБЩО НЕ Е ОПРАВДАНИЕ, ДОРИ НАПРОТИВ!
ЗАСТРАШАВА ПРЯКО ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА!
ПРЕДСТАВЕТЕ СИ, ЧЕ ВЪПРОСНОТО ДЕТЕ ТРЯБВАШЕ ДА ПРЕМИНЕ ОПЕРАЦИЯ В РАМКИТЕ НА СЕДМИЦА, ДВЕ, И ВИЕ С ВАШЕТО РЕШЕНИЕ НАМАЛИТЕ ШАНСОВЕТЕ МУ ЗА УСПЕШНА ОПЕРАЦИЯ???
ДА, НЕ Е ЖИВОТОЗАСТРАШАВАЩА, НО ПАК Е ОТ ОГРОМНО ЗНАЧЕНИЕ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА НАВРЕМЕ!
И ТАКИВА ПИЛОТИ, ОСВЕН ПРИ ФОСРМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА (НЕПРЕДВИДЕНИ ОТ КОМПАНИЯТА), НЯМАТ ПРАВОТО ДА ОСТАВЯТ НИКОГО!!!
Коментиран от #53, #69
11:54 09.08.2025
41 оня с коня
До коментар #3 от "Българите":БГ-то Ще се оправи само и единственно
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
11:54 09.08.2025
42 Коментиращ
До коментар #39 от "Всичко е обявено и ясно":Всичко било обявено и ясно и накрая те гони капитана по лична преценка???
Страхотна логика!
Браво!
Коментиран от #46
11:56 09.08.2025
43 Баба Гошка
11:59 09.08.2025
44 Браво на капитана! Отговорен човек
До коментар #36 от "Коментиращ":Въпросната компания свали 20 френски деца от еврейски произход от курс от Испания. Макрон се опита да кряка, но заглъхна точно след два часа, защото няма връзка с расова, религиозна, малцинствена принадлежност. Ако капитанът няма увереност в сигурността и реда на полета, ако не сигурен, че той управлява самолета и неговата преценка не решаваща, той няма да излети и отговорността ще лежи на някой чиновник, приел някаква наредба. Аз не бих се качил в такъв самолет. Нискотарифните бяха занижили много от стандартите, радвам се че нещата се връщат към нормалното.
Коментиран от #51
12:00 09.08.2025
45 Коментиращ
До коментар #34 от "Полетът е преминал нормално":Едно си баба знае и това си бае?!
Бил полетът успешен?!
Нищо, че оставихме едно семейство, което бърза за лечение?!
И накрая за лгбт, отново доказахте поговорката:
"Крадецът вика, дръжте крадеца"!!!
Коментиран от #47
12:00 09.08.2025
46 Да, обявено е
До коментар #42 от "Коментиращ":Обявено, е че компанията има право едностранно да промени условията и да откаже превоз. Има и други клаузи, които не си чел, включващи предварителен отказ от компенсации, дори при насилие над личността или фатален край за теб.
Коментиран от #57
12:05 09.08.2025
47 Данко Харсъзина
До коментар #45 от "Коментиращ":Когато транспортираш тежко болно дете, не купуваш билети за конска каруца по 50-100 евро за да спестите пари, а вземаш нормален полет. Ако искаш да спестяваш кинти, майката заминава с автобуса, а бащата и детето с нормален самолет. Операторът е купил билети за Луфтханза за своя сметка и са пътували на аванта. Ганювска работа. Бай Ганю с дисагите пасти да яде.
Коментиран от #59
12:06 09.08.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Истината
Иначе са много загрижени за потребителите. Три-четири компании си правят каквото искат и правят всички на маймуни.
Коментиран от #52
12:08 09.08.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Коментиращ
До коментар #44 от "Браво на капитана! Отговорен човек":Я да видим, дали съм те разбрал правилно:
Значи, ако капитана те види и те прецени, че може да застрашиш полета, те сваля без никакво обяснение и обезщетение?! Така ли?!
Т.е. въпросната авиокомпания реално работи на принципа "онче бонче", за това кой да пътува и кой не?!
А да сте чували нещо за международни стандарти?!
Знаете ли, че във всяка една индустрия има ясно, точно и конкретно разписани правила, чрез съответните стандарти?!
Та в тия стандарти са предвидени ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ СИТУАЦИИ, на база на които капитана може да вземе решение!
Ако все пак възникне ситуация, която не е добре регламентирана във въпросните стандарти, тогава тя се счита за форсмажор и капитана преценя на място!
Но да връщаш хора от самолета, щото тъй ти се е сторило редно, на база чувство, е меко казано пълна глупост, за която трябва да се носи и съдебна отговорност!!!
Не е нормално когато си попълниш въпросника с всички подробности в сайта на съответната авиокомпания, тя да те върне от борда на самолета!
Просто НЕ е нормално!!!
Коментиран от #56, #60, #71
12:09 09.08.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Авиокомпания
До коментар #40 от "Коментиращ":Имаш право на обезщетение до стойността на билета. Какво ще се случи после, какво ще изтървеш или пропуснеш е изцяло твой проблем. Понеже всякакви хора допълзяха до министерствата и до клавиатурите положението стигна до тук. Това че някъде пише декларативно, че имате някакви права, не поражда неограничени задължения за друг.
12:12 09.08.2025
54 Пес
Коментиран от #58
12:13 09.08.2025
55 Заслужаваме си го
12:14 09.08.2025
56 Авиокомпания
До коментар #51 от "Коментиращ":Правилно сте разбрали. Стандартите са спазени. Обезщетение можете да потърсите от авиокомпанията до стойността на билета по съдебен ред.
Коментиран от #64
12:16 09.08.2025
57 Коментиращ
До коментар #46 от "Да, обявено е":То и мобилните оператори и банките си правят каквото си искат със своите клиенти (понеже им се разрешава в България), щото го имало обявено със ситен шрифт, НО като тръгнат да правят нещо против волята ти, най-малкото те информират своевременно!!!
А тук говорим, че семейството е било настанено на борда и след това изгонено?!
Толкова ли не можаха да им се обадят по телефона и да им кажат:
"Поради нискотарифното естествено на нашата компания, няма кой да поеме грижите за детето ви, особено в случай на нужда от грижи, та затова отменяме вашата резервация"!
Или викаш, тая компания работи па принципа:
Качваме добитъка на борда и после ще му мислим?!
Коментиран от #62
12:17 09.08.2025
58 Абе вие май верно сте
До коментар #54 от "Пес":Някоя от екипажа пита капитана, в такъв случай той почти винаги отказва. Всичко се записва и при проблем става, че имало сигнал за опасност, но той го е игнорирал. Как да ти го обясня по-лесно. Да не мислиш, че ходиш и гледаш количка, джойстик, батерии, табелки.
12:20 09.08.2025
59 Коментиращ
До коментар #47 от "Данко Харсъзина":Сериозно?!
А ти милионер ли се роди, че съдиш за другите по тоя начин?!
Успя ли да прокараш през съзнанието си, че хората най-вероятно нямат финансовата възможност да си позволят първа класа за транспортиране на болно дете?!
Или до там не си го мислил?!
Коментиран от #65, #66
12:22 09.08.2025
60 Данко Харсъзина
До коментар #51 от "Коментиращ":В самолетите на нискотарифните компании, само в тоалетните дето няма седалки. Натъпкани са до дупка. Освен това седалки са по малки и по леки, за да може самолета да побере повече пътници и цената да е по ниска. Не зная какъв е проблема, но щом капитана така е преценил, това е правилното. Не бива да се рискува живота на 200 човека, заради една количка. Цялата отговорност за полета е на Капитана.
Коментиран от #68
12:22 09.08.2025
61 уйко калеко
До коментар #38 от "Ддд":Наистина браво на КАРАДЖОВ ,че взима присърце този случай.Обаче има едно НО.Като министър нека да се извърши проверката,за да се ,,ВИДИ,, кой крив ,кой прав и тогава да се вземе решение по случая.Да давш оценки и квалификации като държавно лице е недопустимо без да е проверено.
12:22 09.08.2025
62 Ох, леле
До коментар #57 от "Коментиращ":Слушай детенце, стюардесата вижда възможен проблем, иска разрешение от пилота и той казва свалете количката. Какво не ти е ясно?
Коментиран от #72
12:23 09.08.2025
63 Хохо Бохо
До коментар #32 от "Коментиращ":Казах ти, куа лейка си. Има и като пътник си длъжен да ги обявиш, това, че никога не си пътувал или си пропуснал да се запознаеш с условията само потвърждава, че си куа лейка
12:24 09.08.2025
64 Коментиращ
До коментар #56 от "Авиокомпания":Т.е., аз съм хирург, идвате при мен, лягате на масата и секунди преди анестезиологът да ви постави упойка, се сещам като ви гледам, че ми напомняте на някого, когото не харесвам, отпращам ви с думите:
"Ами по преценка на доктора, ви отпращаме, може да си вземете кинтите от рецепцията"?!
А времето изгубено, а стреса, а отложеното лечение?!
Такива авиокомпании, трябва да получат точно такова отношение от другите сфери на живота!
Коментиран от #67
12:26 09.08.2025
65 Данко Харсъзина
До коментар #59 от "Коментиращ":Нещо сбъркахте социалните служби или болно дете е някакъв пропуск за всичко?
12:27 09.08.2025
66 Данко Харсъзина
До коментар #59 от "Коментиращ":Ако не могат да си позволят безопасен въздушен транспорт, ще ползват друг транспорт, който е безопасен и няма да застрашава живота на детето и на други хора. Или ще вземат кредит за два билета. Не са кой знае колко пари.
12:28 09.08.2025
67 Данко Харсъзина
До коментар #64 от "Коментиращ":Вижте вие сте с много детински представи за живота. Хирурга също има право на преценка и отказ да извърши операция. Хирурга не се запознава с пациента на масата и той не е сервитьор. Никой не ви е длъжен, както ще разбереш след като свършиш училище.
Коментиран от #70
12:30 09.08.2025
68 Коментиращ
До коментар #60 от "Данко Харсъзина":Не знаеш къв бил проблема, но щом капитана бил преценил по тоя начин, значи било правилно?!
А какво ще кажеш, ако утре това се случи на теб?!
Или ти си на принципа, сития на гладния не вярва?!
ВСЯКА ЕДНА КОМПАНИЯ, РАБОТЕЩА С ХОРА (НЕЗАВИСИМО ПРЕВОЗ, ИЛИ ДРУГО), НОСИ ПРЯКА ОТГОВОРНОСТ ЗА ТЕХНИЯ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ!
АКО ВЪПРОСНАТА КОМПАНИЯ НЕ МОЖЕ ДА СЕ СПРАВИ СЪС СЪОТВЕТНАТА СИТУАЦИЯ, ТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА СЛЕД РАЗСЛЕДВАНЕ, ДА БЪДЕ ОБЯВЕНО, ЧЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ПЪТНИЦИ И ТЕХНИТЕ ЛИЧНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, НЕ СЕ ДОПУСКАТ НА БОРДА!
ТОГАВА ХОРАТА ЩЕ БЪДАТ ИНФОРМИРАНИ ПРЕДВАРИТЕЛНО, А НЕ СЛЕД КАТО СЕ КАЧАТ И НАСТАНЯТ!!!
Коментиран от #74
12:32 09.08.2025
69 Хохо Бохо
До коментар #40 от "Коментиращ":Въх ма колко си ми компетентен, напрао лъаш на иксперт. Ма си далече от истината, направо в страни от истината си . Кат имаш спешна, неотложна, животозастрашаваща операция летиш със специален медицински самолет, полетът е обявен като медицински, не летиш с лоу кост, като пропускаш да информираш за количката и състоянието си. Ма ти си иксперт и ги разбираш самолетните дела. Има цял раздел в оперейшън менюал парт А кога отказваш превоз и никой командир не взема решение на изуст. Отваря менюала, чете, мотовира се и ОТКАЗВА. Министърчето ненужник е длъжно да се извини на командира, на екипажа и на компанията
12:33 09.08.2025
70 Коментиращ
До коментар #67 от "Данко Харсъзина":Детинските представи за живота, отново доказвате оная поговорка за крадеца!
Примера с хирурга ви го дадох, не защото той няма право да прецени да ви отпрати, а защото няма да го направи когато легнете на операционната маса пред него, както са направили със семейството, което ВЕЧЕ Е БИЛО НАСТАНЕНО НА БОРДА НА САМОЛЕТА!!!
Как обаче да успеете да погледнете по-далеч от върха на носа си, като явно не Ви се отдава?!
12:37 09.08.2025
71 Хохо Бохо
До коментар #51 от "Коментиращ":Тотал щета ди. Въпросните компании строго спазват всички регулации, ясно ти е упоменато, че полетът ти не е гарантиран, ясно ти е упоменато, че нямаш право на искове. Редовно овърбукват места, от 180 места продават 200 и последните 20 без запазени срещу заплащане места горят като им връщат 50-те евро. Личи ти, че имаш опит и си иксперт, ма мбогобти личи. Ако искаш можеш и да ги съдиш, че без обяснения са ти отказали превоз. Ма пробвай бе иксперт
12:42 09.08.2025
72 Коментиращ
До коментар #62 от "Ох, леле":Слушай радио,
То и един мустакат чичко е обявил милиони хора от определен етнос за заличаване, НО това не значи, че е правилно!!!
Следователно трябва да има разследване за неоправдани своеволия на когото и да било, не само за пилоти и капитани!!!
12:42 09.08.2025
73 Ти помниш ли оня,на Лукашенко писача?
До коментар #7 от "Красимир Петров":Май на RYANAIR беше самолета,летящ от Атина за Рига,или Вилнюс беше,дето го отклониха белоруски изстребители да кацне в Минск и един от пътниците му-журнал там някакъв,откаран немедленна в затвора,понеже много критикувал Лукашенка?Иначе RYANAIR?Не става за пътуване Райъна.Кофти им е персонала.Изисквания идиотски и нищо насреща и т.н.
12:44 09.08.2025
74 Данко Харсъзина
До коментар #68 от "Коментиращ":Това вече е направено. Случаят е изцяло в тези рамки. Разбира се, това са големи новости за вас и се радвам, че се учите. По-притеснителното, е че министъра е някъде на вашето ниво, а това е много тревожно.
12:44 09.08.2025