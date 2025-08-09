Новини
Нискотарифна авиокомпания се отнася към българските граждани като такива втора ръка

9 Август, 2025

Министърът на транспорта дава пилота, свалил дете в инвалидна количка от самолет, на комисията по дискриминация

"Случаят е безчовечен. Не е хуманно да свалиш дете с толкова тежко увреждане от борда на самолета, тъй като не можеш да обезопасиш неговата инвалидна количка". Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов по повод случая, в който нискотарифна авиокомпания свали от самолета си семейство с трудноподвижно дете на 9 години, припомня bTV.

Караджов обясни, че заради нечетлив почерк първо е сметнато, че пилотът е записал като причина невъзможност да се обезопаси батерията на количката. Оказва се, че количката няма батерия.

"Това, че екипажът не е положил грижата да я застопори, обезопаси, означава, че не е положена грижа за лицето с увреждане, което допълнително ме вбесява", заяви Караджов.

Добави, че е възложил извършването на детайлна проверка по случая от Гражданската въздухоплавателна администрация. Данните от нея ще се изпратят на Комисията по дискриминация, като ако има нарушение пилотът ще трябва да дава обяснения пред съответните органи.

Според предварителната информация на Караджов количката отговаря на изискванията на "Райънеър", а самият превозвач е имал задължението да я обезопаси. По думите му компанията се отнася към българските граждани като такива втора ръка и се закани да вземе мерки.

9-годишният Милко, който страда от спинална мускулна атрофия и се лекува в Тулуза, е бил в България за няколко дни със семейството си. На прибиране обаче следва неприятната случка.

"Дойдоха, взеха ни, качиха ни, сложихме си коланите и по едно време идва капитанът и казва: трябва да слизате от самолета. Ние попитахме каква е причината", разказва баща му.

Свалени са от борда по решение на пилота.

Впоследствие операторът на летището организира и покрива разходите за полет до Тулуза през Мюнхен с друга авиокомпания. Малко след 19 ч. вчера Милко и семейството му се качват на самолета.


  • 1 Браво на капитана! Отговорен човек

    17 17 Отговор
    Браво на капитана! Да напомня, че миналата седмица свалиха една сурия разлигавени деца в Испания. Това не е демокрация. Повечето пасажери не сте наясно, ако той прецени че сте опасен за полета има неограничени възможности да запази реда и безопасността.

    Коментиран от #6, #10, #48

    11:14 09.08.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    13 3 Отговор
    Капитанът има право да свали пътник. А при нискотарифните правилата са други. Както при всичко еФтино.

    11:15 09.08.2025

  • 3 Българите

    23 3 Отговор
    сме си втора ръка хора...
    мисля че го доказваме непрекъснато...
    Боко от 20 години... ни е цар...
    а Феномена от 5 ни управлява... на ръчно управление при това..
    всички са доволни кръчмите са пълни...
    важното е узото в Гърция да не свършва...
    ако това са първа ръка хора...
    силно съм се объркал...

    Коментиран от #41

    11:16 09.08.2025

  • 4 Гроздан

    15 5 Отговор
    Самолета не е кафетерия с крила. Джендъри и дембили да не взимат отношение там където не разбират. Народонаселението реши, че се вози на увеселително влакче, особено при нискотарифните полети.

    11:18 09.08.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    14 7 Отговор
    Капитанът отговаря за живота на 150 пътници. Цялата отговорност е негова. На кораб и самолет Капитанът е втори след Бога. Министърчето да прави като вятъра. Самолетът не е като градски автобус по време на соца, винаги има място за още един.

    11:19 09.08.2025

  • 6 Коментиращ

    9 9 Отговор

    До коментар #1 от "Браво на капитана! Отговорен човек":

    Ти беше там и прецени, че изборът на капитана е бил правилния, така ли да разбираме?!

    Значи децата и възрастните с увреждания биват приравнявани вече (от такива пилоти) като терористи, така ли?!

    Коментиран от #14, #15, #25, #30

    11:20 09.08.2025

  • 7 Красимир Петров

    12 8 Отговор
    По принцип,на нискотарифните полети се използват от цървули.

    Коментиран от #12, #73

    11:20 09.08.2025

  • 8 не е хуманно

    8 5 Отговор
    но ако въпросната инвалидна количка създава опасност за живота на останалите пътници, е правилно. Като не ми разбира главата от инвалидни колички и безопасност на полета, по-добре да си мълча. Съветвам Караджов да направи същото, вместо да си прави дърварски пиар. И е далеч по-добре да се занимава с конценсионера на летището, отколкото с пилотите.

    Коментиран от #11

    11:20 09.08.2025

  • 9 А50

    6 1 Отговор
    Е кажете коя е другата авиокомпания превозила детето. Защо да се крие нормалното, заради някакви правила за рекламата.

    Коментиран от #16

    11:21 09.08.2025

  • 10 И с какво

    10 6 Отговор

    До коментар #1 от "Браво на капитана! Отговорен човек":

    това дете е опасно за полета? Да не би да вземе да припка по пътеката!

    Коментиран от #22

    11:21 09.08.2025

  • 11 Коментиращ

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "не е хуманно":

    А какво ще кажеш за следващата част от статията, че семейството е било качено успешно на друг полет от друга компания?!

    Коментиран от #19, #20, #33

    11:23 09.08.2025

  • 12 Коментиращ

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Красимир Петров":

    По принцип крадецът вика, дръжте крадеца!

    11:25 09.08.2025

  • 13 Мнение

    9 4 Отговор
    Направо ми се плаче, когато чета такава новина. Горките хора, не стига, че са наказани от съдбата, Ами разните институции да ги унижават и тормозят.

    11:26 09.08.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    9 6 Отговор

    До коментар #6 от "Коментиращ":

    Инвалидна количка на акумулатори тежи колкото още един пътник. Освен това при ниско тарифките мястото е кът. За това са ниско тарифни. Слагат повече и по малки седалки. Не зная какво е имал в предвид Капитана. Негова отговорност, негова работа.

    Коментиран от #23

    11:27 09.08.2025

  • 15 Гледай си тебе

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Коментиращ":

    Капитанът е бил там и той е преценил. Той носи пълна персонална отговорност за сигурността на полета. Курсът е бил успешен. Друг полет ги е превозил, пак според преценката на капитана.

    Коментиран от #26

    11:27 09.08.2025

  • 16 Отговор

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "А50":

    Компанията е Луфтханза

    11:27 09.08.2025

  • 17 Красимир Петров

    7 1 Отговор
    Ниско тарифна сбирщина

    11:27 09.08.2025

  • 18 НОРМОЛНО

    4 5 Отговор
    Всички пътници на нискотарифните са втора ръка.

    Коментиран от #24

    11:29 09.08.2025

  • 19 Данко Харсъзина

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "Коментиращ":

    В другия самолет билета е 400 евро, а не 50 евро. И условията са други.

    Коментиран от #32

    11:29 09.08.2025

  • 20 кое не разбра

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "Коментиращ":

    Писах, че не мога да взема отношение, защото не разбирам нищо по същество на възникналия спор между родителите и пилота. Акцентът ми беше върху това, че министърът трябва да се занимава с далеч по-важния проблем с концесионера на летището, който отказва да плаща концесионна такса и не изпълнява добросъвестно задълженията си по договора. Проблемът с превоза на детето вече е решен, защо тогава Караджов продължава да се занимава с него, нима и останалите проблеми в транспорта вече са решени и няма с какво друго да се занимава?

    Коментиран от #35, #36

    11:30 09.08.2025

  • 21 Райнето ер

    7 2 Отговор
    Отдявно с тях не пътувам мерси

    11:30 09.08.2025

  • 22 Кой пита?

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "И с какво":

    Като подкараш самолет, тогава ще слушаме твоето мнение. Дотогава можеш да вземеш отношение за младите лекари, за готварство, за тръмп и други несъществени неща.

    11:30 09.08.2025

  • 23 Коментиращ

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    Данко, гледам че се опитваш да мислиш самостоятелно, и това е много хубаво!
    НО, прочете ли частта от статията, в която се твърди, че въпросната инвалидна количка била уж без батерия?!

    11:31 09.08.2025

  • 24 Данко Харсъзина

    7 1 Отговор

    До коментар #18 от "НОРМОЛНО":

    Всички пътници на нискотарифните не са втора, а пета ръка. Иди на Терминал 1 да видиш какво слиза от нискотарифните полети. Такова няма и в автобусите Монтана - Лом.

    11:33 09.08.2025

  • 25 Пилот

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "Коментиращ":

    Ако детето не може да бъде настанено на пътническа седалка, то няма как да го вземе защото при турболенция може да пострада ! Самолета не е линейка и не може количката на детето да се застопори ! А министъра явно колко е грамотен ! Сори за момчето , но това са правилата наложени от ЕАСА !!!

    Коментиран от #40

    11:33 09.08.2025

  • 26 Коментиращ

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "Гледай си тебе":

    Аха, единия капитан преценя да те остави като куче да чакаш на летището, нищо че трябва да бързаш за лечение към болницата, а другия го е качил, щото е преценил, че може?!
    По същата логика може да преценят капитаните, че небръснати, цветнокожи, нисокообразовани и всякакви други, нямат право да се качат?!

    И след като капитана носи персонала отговорност, тогава да я поеме сега!
    Щото я си представи, че настъпят допълнителни увреждания в следствие на забавеното лечение?!

    Коментиран от #34

    11:34 09.08.2025

  • 27 зевзек

    3 0 Отговор
    този Милко, има ли изобщо българско гражданство, че да го грижим, французите да се занимават с него, и с правата му, Луфтханза не е нискотарифна компания, на снимката са самолетите на Райънер

    11:38 09.08.2025

  • 28 123456

    3 1 Отговор
    Втора ръка...ма вие чак сега след такъв случай ли го установявате? Сега сте прогледнали ли?
    Ама те от десетилетия европейците ви имат не за втора, а за десета ръка! По-зле даже и от африканците, понеже те имат смелост да отстояват позициите си и казват НЕ! Тука в Бг няма такова нещо...каквото ни кажат винаги е Да. Даже не трябва и да ни го казват, те нашите поемат инициативата за всичко.
    Няма да има никакви последствия за пилота и компанията. Бг държавата никога не е защитавала хората си, няма да го направи и сега. Нямаме никаква тежест никъде. Плюят ни в муцуните нон-стоп, а ние ги мислим за ""приятели" и партньори. И сега ще бъде същото.

    11:39 09.08.2025

  • 29 Фактите

    6 1 Отговор
    Мажитурката Гроздан да си наглежда концесионера. Самолетите да остави на професионалистите. Четете общите условия при купуване на билет. Това че сте платили 20 евро не означава, че сте си купили самолет. Повечето колеги внимават при качването на инвалиди, ако не са съвсем адекватни и стабилни се влошават по време на полет. Това не е дискриминация, а сигурност. По-големите самолети имат повече пространство и екипаж да се справят с потенциални усложнения. Няма връзка с достъпна социална среда и тн.

    11:40 09.08.2025

  • 30 Хохо Бохо

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Коментиращ":

    Поредният цър вул дето разбира от авиация. Никой с нищо не приравнява. Има строги регулации. Ако са приели максимум 6 инвалида/старци/трудноподвижни седми няма да качат въпреки крехката ти джендърска душица. В случай на евакуация кво прайм с количката/ инвалида/ неподвижният старец? Горят всички щото на джендю да му е драго? Тае у куата лейка разбирач

    Коментиран от #37

    11:40 09.08.2025

  • 31 358

    5 2 Отговор
    Според мен, пилота е прав. Такива превози се уточняват предварително с авокомпанията, да разчиташ на хорската състрадателност, е изнудване, особено към пилота.

    11:43 09.08.2025

  • 32 Коментиращ

    1 4 Отговор

    До коментар #19 от "Данко Харсъзина":

    Данко, явно опитваш, но очевидно не успяваш да влагаш достатъчно мисловна дейност, като изразяваш мнение на база представените данни от статията!

    Според теб, когато се запазват места за полет до съответната дестинация, дали има обявяване на брой пътници, тяхната възраст и здравословно състояние???
    Дали трябва да има и обявяване на превозно средство, при наличие на инвалидност?!

    Т.е. редно ли е според теб, съответната авиокомпания да обяви своите условия на страницата си, за да може хората да се информират предварително?!
    Или викаш за под 400 евро билет, трябва да отидеш на място, за да те върнат (понеже не са сигурни, дали ще могат да те транспортират, само с онлайн подадена информация)?!

    Коментиран от #39, #63

    11:44 09.08.2025

  • 33 Хохо Бохо

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Коментиращ":

    Кво да ти кажа бе цър вул? Друга компания ДРУГ САМОЛЕТ с други параметри и с ДРУГИ ОГРАНИЧЕНИЯ. А да ми покажеш на Лейт Ханза бойнгите 737 че не ги видях щото Райните са с 737. Поредният цър вул разбирач от авиация. И да командирът има право да откаже превоз на пияни, буйстващи и аутисти с неконтролируеми реакции, както и на болни, бременни в 7 месец. На-лесно е на ганьо да му поискаш разрешение от лекар, че може да лети-никога нямат

    11:46 09.08.2025

  • 34 Полетът е преминал нормално

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "Коментиращ":

    Курсът е бил успешен. Капитанът трябва да бъде награден. Не ни занимайте с изкривените се представи за лгбт или расова толерантност. Когато се върши работа, те нямат съществена тежест. Виж при раздаване на помощи всички сте равни и еднакви пред раздаващите.

    Коментиран от #45

    11:47 09.08.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Коментиращ

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "кое не разбра":

    Защото подигравката с българите, от страна на една конкретна авиокомпания, взе да става ежедневие!

    Министър трябва преди всичко да защитава интересите на българските граждани!
    Това включва не само концесията, но и всичко друго, което е важно за българите!
    А повярвай свалянето на пътници, на принципа "онче бонче" е наистина важна тема за хората!

    Коментиран от #44

    11:49 09.08.2025

  • 37 Ддд

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Хохо Бохо":

    Абе знам че има много пр%сти де%ли в тази малка държава. Ама поне не пишете за да се издавате.

    11:49 09.08.2025

  • 38 Ддд

    2 2 Отговор
    Харесва ми че Караджов взема нещата присърце, с влаковете, летищата и самолетните компании.

    Коментиран от #61

    11:50 09.08.2025

  • 39 Всичко е обявено и ясно

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Коментиращ":

    Обявени са ама никой не чете. Затова накрая решава капитанът по сигнал от кабинния екипаж. Щом се е стигнало до негова преценка е имало казус. Иначе капитанът не ходи между пътниците да ги преглежда или да гледа какъв багаж имат. Количка няма място в салона.

    Коментиран от #42

    11:53 09.08.2025

  • 40 Коментиращ

    4 3 Отговор

    До коментар #25 от "Пилот":

    Изобщо не ме интересува, дали като мина десетките условия по регистрация, заплащане и информиране на авиокомпанията за бр пътници и тяхното здравословно състояние, ще могат да ме настанят успешно, понеже нямали техническата възможност!

    АКО НЕ МОЖЕТЕ ДА ПРЕВОЗВАТЕ ОПРЕДЕЛЕНА ГРУПА ПЪТНИЦИ, ТРЯБВА ДА ГО ОБЯВИТЕ ПУБЛИЧНО, НА ВИДНО МЯСТО, ЗА ДА НЕ ПОДВЕЖДАТЕ ХОРАТА!!!

    ТОВА, КОЕТО ПИСАХТЕ ИЗОБЩО НЕ Е ОПРАВДАНИЕ, ДОРИ НАПРОТИВ!
    ЗАСТРАШАВА ПРЯКО ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА!
    ПРЕДСТАВЕТЕ СИ, ЧЕ ВЪПРОСНОТО ДЕТЕ ТРЯБВАШЕ ДА ПРЕМИНЕ ОПЕРАЦИЯ В РАМКИТЕ НА СЕДМИЦА, ДВЕ, И ВИЕ С ВАШЕТО РЕШЕНИЕ НАМАЛИТЕ ШАНСОВЕТЕ МУ ЗА УСПЕШНА ОПЕРАЦИЯ???
    ДА, НЕ Е ЖИВОТОЗАСТРАШАВАЩА, НО ПАК Е ОТ ОГРОМНО ЗНАЧЕНИЕ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА НАВРЕМЕ!

    И ТАКИВА ПИЛОТИ, ОСВЕН ПРИ ФОСРМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА (НЕПРЕДВИДЕНИ ОТ КОМПАНИЯТА), НЯМАТ ПРАВОТО ДА ОСТАВЯТ НИКОГО!!!

    Коментиран от #53, #69

    11:54 09.08.2025

  • 41 оня с коня

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Българите":

    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    11:54 09.08.2025

  • 42 Коментиращ

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "Всичко е обявено и ясно":

    Всичко било обявено и ясно и накрая те гони капитана по лична преценка???

    Страхотна логика!
    Браво!

    Коментиран от #46

    11:56 09.08.2025

  • 43 Баба Гошка

    1 1 Отговор
    Никой не е отказал да превози детето. Проблемът е батерията на количката. Ако я бяха оставили на земята, щяха да ги превозят.

    11:59 09.08.2025

  • 44 Браво на капитана! Отговорен човек

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Коментиращ":

    Въпросната компания свали 20 френски деца от еврейски произход от курс от Испания. Макрон се опита да кряка, но заглъхна точно след два часа, защото няма връзка с расова, религиозна, малцинствена принадлежност. Ако капитанът няма увереност в сигурността и реда на полета, ако не сигурен, че той управлява самолета и неговата преценка не решаваща, той няма да излети и отговорността ще лежи на някой чиновник, приел някаква наредба. Аз не бих се качил в такъв самолет. Нискотарифните бяха занижили много от стандартите, радвам се че нещата се връщат към нормалното.

    Коментиран от #51

    12:00 09.08.2025

  • 45 Коментиращ

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Полетът е преминал нормално":

    Едно си баба знае и това си бае?!

    Бил полетът успешен?!
    Нищо, че оставихме едно семейство, което бърза за лечение?!

    И накрая за лгбт, отново доказахте поговорката:
    "Крадецът вика, дръжте крадеца"!!!

    Коментиран от #47

    12:00 09.08.2025

  • 46 Да, обявено е

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Коментиращ":

    Обявено, е че компанията има право едностранно да промени условията и да откаже превоз. Има и други клаузи, които не си чел, включващи предварителен отказ от компенсации, дори при насилие над личността или фатален край за теб.

    Коментиран от #57

    12:05 09.08.2025

  • 47 Данко Харсъзина

    0 3 Отговор

    До коментар #45 от "Коментиращ":

    Когато транспортираш тежко болно дете, не купуваш билети за конска каруца по 50-100 евро за да спестите пари, а вземаш нормален полет. Ако искаш да спестяваш кинти, майката заминава с автобуса, а бащата и детето с нормален самолет. Операторът е купил билети за Луфтханза за своя сметка и са пътували на аванта. Ганювска работа. Бай Ганю с дисагите пасти да яде.

    Коментиран от #59

    12:06 09.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Истината

    2 0 Отговор
    Тази авиокомпания е с отвратително отношение, винаги. Гледат задължително да таксуват допълнително пътниците. Нямат никакво отношение към пътуващите, все едно на сила возят хората, а не си плащаме. Всичко това е защото иначе много загрижените бюрократи в Брюксел, не ги подпукат сериозно, не изравнят условията за багаж и други, да са еднакви за пътуващите в Евросъюза, явно яко гушкат парички, за да се правят на неразбрали.
    Иначе са много загрижени за потребителите. Три-четири компании си правят каквото искат и правят всички на маймуни.

    Коментиран от #52

    12:08 09.08.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Коментиращ

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Браво на капитана! Отговорен човек":

    Я да видим, дали съм те разбрал правилно:

    Значи, ако капитана те види и те прецени, че може да застрашиш полета, те сваля без никакво обяснение и обезщетение?! Така ли?!
    Т.е. въпросната авиокомпания реално работи на принципа "онче бонче", за това кой да пътува и кой не?!

    А да сте чували нещо за международни стандарти?!
    Знаете ли, че във всяка една индустрия има ясно, точно и конкретно разписани правила, чрез съответните стандарти?!

    Та в тия стандарти са предвидени ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ СИТУАЦИИ, на база на които капитана може да вземе решение!
    Ако все пак възникне ситуация, която не е добре регламентирана във въпросните стандарти, тогава тя се счита за форсмажор и капитана преценя на място!
    Но да връщаш хора от самолета, щото тъй ти се е сторило редно, на база чувство, е меко казано пълна глупост, за която трябва да се носи и съдебна отговорност!!!

    Не е нормално когато си попълниш въпросника с всички подробности в сайта на съответната авиокомпания, тя да те върне от борда на самолета!
    Просто НЕ е нормално!!!

    Коментиран от #56, #60, #71

    12:09 09.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Авиокомпания

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Коментиращ":

    Имаш право на обезщетение до стойността на билета. Какво ще се случи после, какво ще изтървеш или пропуснеш е изцяло твой проблем. Понеже всякакви хора допълзяха до министерствата и до клавиатурите положението стигна до тук. Това че някъде пише декларативно, че имате някакви права, не поражда неограничени задължения за друг.

    12:12 09.08.2025

  • 54 Пес

    0 0 Отговор
    Интересно как са го чекирали, не са го спрели, вече на борда става проблем! Има джойстик, електричка е количката

    Коментиран от #58

    12:13 09.08.2025

  • 55 Заслужаваме си го

    1 0 Отговор
    С тия доказани престъпници, които си купиха властта и са лежали по затворите за криминални престъпления, какво да мислят за нас?

    12:14 09.08.2025

  • 56 Авиокомпания

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Коментиращ":

    Правилно сте разбрали. Стандартите са спазени. Обезщетение можете да потърсите от авиокомпанията до стойността на билета по съдебен ред.

    Коментиран от #64

    12:16 09.08.2025

  • 57 Коментиращ

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Да, обявено е":

    То и мобилните оператори и банките си правят каквото си искат със своите клиенти (понеже им се разрешава в България), щото го имало обявено със ситен шрифт, НО като тръгнат да правят нещо против волята ти, най-малкото те информират своевременно!!!

    А тук говорим, че семейството е било настанено на борда и след това изгонено?!
    Толкова ли не можаха да им се обадят по телефона и да им кажат:

    "Поради нискотарифното естествено на нашата компания, няма кой да поеме грижите за детето ви, особено в случай на нужда от грижи, та затова отменяме вашата резервация"!

    Или викаш, тая компания работи па принципа:
    Качваме добитъка на борда и после ще му мислим?!

    Коментиран от #62

    12:17 09.08.2025

  • 58 Абе вие май верно сте

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Пес":

    Някоя от екипажа пита капитана, в такъв случай той почти винаги отказва. Всичко се записва и при проблем става, че имало сигнал за опасност, но той го е игнорирал. Как да ти го обясня по-лесно. Да не мислиш, че ходиш и гледаш количка, джойстик, батерии, табелки.

    12:20 09.08.2025

  • 59 Коментиращ

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Данко Харсъзина":

    Сериозно?!
    А ти милионер ли се роди, че съдиш за другите по тоя начин?!

    Успя ли да прокараш през съзнанието си, че хората най-вероятно нямат финансовата възможност да си позволят първа класа за транспортиране на болно дете?!

    Или до там не си го мислил?!

    Коментиран от #65, #66

    12:22 09.08.2025

  • 60 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "Коментиращ":

    В самолетите на нискотарифните компании, само в тоалетните дето няма седалки. Натъпкани са до дупка. Освен това седалки са по малки и по леки, за да може самолета да побере повече пътници и цената да е по ниска. Не зная какъв е проблема, но щом капитана така е преценил, това е правилното. Не бива да се рискува живота на 200 човека, заради една количка. Цялата отговорност за полета е на Капитана.

    Коментиран от #68

    12:22 09.08.2025

  • 61 уйко калеко

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ддд":

    Наистина браво на КАРАДЖОВ ,че взима присърце този случай.Обаче има едно НО.Като министър нека да се извърши проверката,за да се ,,ВИДИ,, кой крив ,кой прав и тогава да се вземе решение по случая.Да давш оценки и квалификации като държавно лице е недопустимо без да е проверено.

    12:22 09.08.2025

  • 62 Ох, леле

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Коментиращ":

    Слушай детенце, стюардесата вижда възможен проблем, иска разрешение от пилота и той казва свалете количката. Какво не ти е ясно?

    Коментиран от #72

    12:23 09.08.2025

  • 63 Хохо Бохо

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Коментиращ":

    Казах ти, куа лейка си. Има и като пътник си длъжен да ги обявиш, това, че никога не си пътувал или си пропуснал да се запознаеш с условията само потвърждава, че си куа лейка

    12:24 09.08.2025

  • 64 Коментиращ

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Авиокомпания":

    Т.е., аз съм хирург, идвате при мен, лягате на масата и секунди преди анестезиологът да ви постави упойка, се сещам като ви гледам, че ми напомняте на някого, когото не харесвам, отпращам ви с думите:
    "Ами по преценка на доктора, ви отпращаме, може да си вземете кинтите от рецепцията"?!

    А времето изгубено, а стреса, а отложеното лечение?!

    Такива авиокомпании, трябва да получат точно такова отношение от другите сфери на живота!

    Коментиран от #67

    12:26 09.08.2025

  • 65 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Коментиращ":

    Нещо сбъркахте социалните служби или болно дете е някакъв пропуск за всичко?

    12:27 09.08.2025

  • 66 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Коментиращ":

    Ако не могат да си позволят безопасен въздушен транспорт, ще ползват друг транспорт, който е безопасен и няма да застрашава живота на детето и на други хора. Или ще вземат кредит за два билета. Не са кой знае колко пари.

    12:28 09.08.2025

  • 67 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Коментиращ":

    Вижте вие сте с много детински представи за живота. Хирурга също има право на преценка и отказ да извърши операция. Хирурга не се запознава с пациента на масата и той не е сервитьор. Никой не ви е длъжен, както ще разбереш след като свършиш училище.

    Коментиран от #70

    12:30 09.08.2025

  • 68 Коментиращ

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Данко Харсъзина":

    Не знаеш къв бил проблема, но щом капитана бил преценил по тоя начин, значи било правилно?!

    А какво ще кажеш, ако утре това се случи на теб?!
    Или ти си на принципа, сития на гладния не вярва?!

    ВСЯКА ЕДНА КОМПАНИЯ, РАБОТЕЩА С ХОРА (НЕЗАВИСИМО ПРЕВОЗ, ИЛИ ДРУГО), НОСИ ПРЯКА ОТГОВОРНОСТ ЗА ТЕХНИЯ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ!
    АКО ВЪПРОСНАТА КОМПАНИЯ НЕ МОЖЕ ДА СЕ СПРАВИ СЪС СЪОТВЕТНАТА СИТУАЦИЯ, ТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА СЛЕД РАЗСЛЕДВАНЕ, ДА БЪДЕ ОБЯВЕНО, ЧЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ПЪТНИЦИ И ТЕХНИТЕ ЛИЧНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, НЕ СЕ ДОПУСКАТ НА БОРДА!
    ТОГАВА ХОРАТА ЩЕ БЪДАТ ИНФОРМИРАНИ ПРЕДВАРИТЕЛНО, А НЕ СЛЕД КАТО СЕ КАЧАТ И НАСТАНЯТ!!!

    Коментиран от #74

    12:32 09.08.2025

  • 69 Хохо Бохо

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Коментиращ":

    Въх ма колко си ми компетентен, напрао лъаш на иксперт. Ма си далече от истината, направо в страни от истината си . Кат имаш спешна, неотложна, животозастрашаваща операция летиш със специален медицински самолет, полетът е обявен като медицински, не летиш с лоу кост, като пропускаш да информираш за количката и състоянието си. Ма ти си иксперт и ги разбираш самолетните дела. Има цял раздел в оперейшън менюал парт А кога отказваш превоз и никой командир не взема решение на изуст. Отваря менюала, чете, мотовира се и ОТКАЗВА. Министърчето ненужник е длъжно да се извини на командира, на екипажа и на компанията

    12:33 09.08.2025

  • 70 Коментиращ

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Данко Харсъзина":

    Детинските представи за живота, отново доказвате оная поговорка за крадеца!

    Примера с хирурга ви го дадох, не защото той няма право да прецени да ви отпрати, а защото няма да го направи когато легнете на операционната маса пред него, както са направили със семейството, което ВЕЧЕ Е БИЛО НАСТАНЕНО НА БОРДА НА САМОЛЕТА!!!

    Как обаче да успеете да погледнете по-далеч от върха на носа си, като явно не Ви се отдава?!

    12:37 09.08.2025

  • 71 Хохо Бохо

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Коментиращ":

    Тотал щета ди. Въпросните компании строго спазват всички регулации, ясно ти е упоменато, че полетът ти не е гарантиран, ясно ти е упоменато, че нямаш право на искове. Редовно овърбукват места, от 180 места продават 200 и последните 20 без запазени срещу заплащане места горят като им връщат 50-те евро. Личи ти, че имаш опит и си иксперт, ма мбогобти личи. Ако искаш можеш и да ги съдиш, че без обяснения са ти отказали превоз. Ма пробвай бе иксперт

    12:42 09.08.2025

  • 72 Коментиращ

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Ох, леле":

    Слушай радио,
    То и един мустакат чичко е обявил милиони хора от определен етнос за заличаване, НО това не значи, че е правилно!!!
    Следователно трябва да има разследване за неоправдани своеволия на когото и да било, не само за пилоти и капитани!!!

    12:42 09.08.2025

  • 73 Ти помниш ли оня,на Лукашенко писача?

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Красимир Петров":

    Май на RYANAIR беше самолета,летящ от Атина за Рига,или Вилнюс беше,дето го отклониха белоруски изстребители да кацне в Минск и един от пътниците му-журнал там някакъв,откаран немедленна в затвора,понеже много критикувал Лукашенка?Иначе RYANAIR?Не става за пътуване Райъна.Кофти им е персонала.Изисквания идиотски и нищо насреща и т.н.

    12:44 09.08.2025

  • 74 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Коментиращ":

    Това вече е направено. Случаят е изцяло в тези рамки. Разбира се, това са големи новости за вас и се радвам, че се учите. По-притеснителното, е че министъра е някъде на вашето ниво, а това е много тревожно.

    12:44 09.08.2025

