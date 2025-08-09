Нискотарифна авиокомпания се отнася към българските граждани като такива втора ръка

"Случаят е безчовечен. Не е хуманно да свалиш дете с толкова тежко увреждане от борда на самолета, тъй като не можеш да обезопасиш неговата инвалидна количка". Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов по повод случая, в който нискотарифна авиокомпания свали от самолета си семейство с трудноподвижно дете на 9 години, припомня bTV.

Караджов обясни, че заради нечетлив почерк първо е сметнато, че пилотът е записал като причина невъзможност да се обезопаси батерията на количката. Оказва се, че количката няма батерия.

"Това, че екипажът не е положил грижата да я застопори, обезопаси, означава, че не е положена грижа за лицето с увреждане, което допълнително ме вбесява", заяви Караджов.

Добави, че е възложил извършването на детайлна проверка по случая от Гражданската въздухоплавателна администрация. Данните от нея ще се изпратят на Комисията по дискриминация, като ако има нарушение пилотът ще трябва да дава обяснения пред съответните органи.

Според предварителната информация на Караджов количката отговаря на изискванията на "Райънеър", а самият превозвач е имал задължението да я обезопаси. По думите му компанията се отнася към българските граждани като такива втора ръка и се закани да вземе мерки.

9-годишният Милко, който страда от спинална мускулна атрофия и се лекува в Тулуза, е бил в България за няколко дни със семейството си. На прибиране обаче следва неприятната случка.

"Дойдоха, взеха ни, качиха ни, сложихме си коланите и по едно време идва капитанът и казва: трябва да слизате от самолета. Ние попитахме каква е причината", разказва баща му.

Свалени са от борда по решение на пилота.

Впоследствие операторът на летището организира и покрива разходите за полет до Тулуза през Мюнхен с друга авиокомпания. Малко след 19 ч. вчера Милко и семейството му се качват на самолета.