Президентът Радев ще участва в церемония по присвояване на първо офицерско звание на курсанти

На Морската гара във Варна тази сутрин с почетен караул ще бъде посрещнат президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев.
Очаква се той да присъства на военния ритуал по присвояване на първо офицерско звание на випускниците на Висшето военноморско училище "Никола Вапцаров".
Държавният глава ще отправи приветствие към младите офицери и присъстващите на тържествения ритуал.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Промяна
Коментиран от #3, #10
09:08 10.08.2025
2 Браво!
09:09 10.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Промяна
Коментиран от #8
09:11 10.08.2025
5 Промяна
До коментар #3 от "Ще те допълня":А ТИ СИ ПЛАТЕН АНТИБЪЛГАРСКИ ДРАСКАЧ ОТ ТЪМНАТА ДЪРЖАВА ЗА ПАРИ ПРОДАВАШ БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #9
09:12 10.08.2025
6 Колко
09:12 10.08.2025
7 Последния Софиянец
09:13 10.08.2025
8 Успокой се!
До коментар #4 от "Промяна":Рано или късно Бойчето Борисов ще търка наровете в затвора. Със сигурност ще празнуваш и ти човече.
Коментиран от #12
09:13 10.08.2025
9 Прав си!
До коментар #5 от "Промяна":Все неграмотни герберски драскачи са се събрали тука. Но пък са крадливи, нали?!
09:15 10.08.2025
10 радев
До коментар #1 от "Промяна":във Великобритания им дават по 10 години затвор на руските шпиони в България 10 години в президентството....
Коментиран от #11, #13
09:16 10.08.2025
11 Така е, но
До коментар #10 от "радев":Борисов разгради държавността в България, а герберските му калинки окрадоха българския народ.
Коментиран от #16, #20
09:19 10.08.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Последния Софиянец
До коментар #10 от "радев":Не правиш разлика между русофили и шпиони.Шпиони може да са Соломон Паси или Плевнелиев.
Коментиран от #15, #17, #24
09:20 10.08.2025
14 Радев
09:21 10.08.2025
15 Медуня
До коментар #13 от "Последния Софиянец":правя разлика и лично знам за радев!
09:21 10.08.2025
16 Промяна
До коментар #11 от "Така е, но":Кога такива платени тук ще ги разследват и кога за такива ще се приложат европейските закони То не бяха простотии то не бяха обиди то не бяха заплахи то постоянни едни антита срещу България тук ТУК български европейски закони за тезиабонираните не важат ли Барековци
Коментиран от #31
09:22 10.08.2025
17 Защото ти ли казваш
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Шпиони може да са Нинова, Овчаров, Костадинов, Пеевски, Борисов, Михайлов! Затова България е малко вероятно да постигне това което Полша! Защото е разграден двор за мерзавци и нисши шпиони! В това число и собствените ни генерали безродници които станаха корумпирани политици и бизнесмени!
09:24 10.08.2025
18 Безпристрастен
Коментиран от #22, #25, #29
09:24 10.08.2025
19 На Морската гара във Варна
09:24 10.08.2025
20 Промяна
До коментар #11 от "Така е, но":5 ГОДИНИ КРАЖБИ ЗА БЪЛГАРИЯ И ЕДНИ ИЗВЪН ЗАКОНИТЕ 5 ГОДИНИ ШАРЛАТАНИЯ 5 ГОДИНИ САБОТАЖИ 5 ГОДИНИ СЛУЖЕБНИ 5 ГОДИНИ ЕДНИ АНТИТА И НЕ ГИ ЛОВИ ЗАКОНЪТ
Коментиран от #30
09:26 10.08.2025
21 Тръгнем в очакване
09:26 10.08.2025
22 Промяна
До коментар #18 от "Безпристрастен":ХАХАХАХАХАХАХА КОГО ЛЪЖЕШ ОСТАНАХА ЛИ ГЛУПАЦИ ДА ГИ ЛЪЖЕШ КОЛКО ТИ ПЛАЩАТ ЗА ТАЗИ ЛЪЖА ИЗВИНЯВАЙ НО ТУК Е ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ А ТИ ВЪРВИ ПРИ ПУТИН АЗ ОСТАМ ТУК ВЗЕМИ И РАДЕВ
09:28 10.08.2025
23 Чи как, много ясно че
09:29 10.08.2025
24 Промяна
До коментар #13 от "Последния Софиянец":А ТИ КАКЪВ ШПИОНИН СИ ЩОМ ОЧЕРНЯШ БЕЗНАКАЗАНО ЕДНИ ПОЛИТИЦИ ПО САЙТОВЕТЕ И НЕ СИ САМО ТИ ИМА НЯКОЛКО ПЛАТЕНИ НЕДОСЕГАЕВИ ТУК ПОСТОЯННИ ОЧЕРНЯТ ЛЪЖАТ РАЗДАВАТ ПРИСЪДИ ДОКОГА ИСКАМ ЕВРОПЕЙСКИ ЗАКОНИ ДА ВАЖАТ ЗА ВСИЧКИ
Коментиран от #32
09:31 10.08.2025
25 Лъжецо
До коментар #18 от "Безпристрастен":Мизерията в докарайте всичко мизерници където укривахте доходи, печалби, осигуровки, данъци и какво ли още не. Всички вие които крадяхте и корумпираните и подхвърляхме евтини заплати. За къщи, джипове, хотели, басейни. Всички вие които въртите сиви пари! Вие хвърлихте държавата в мизерия. Не е еврото. Това е само една хартия! Въпросът е кой е имотите и банковите сметки за милиони? Кой? Еврото му било виновно. Спекулантите сте виновни също! Радев е виновен също!
09:31 10.08.2025
26 шири
09:32 10.08.2025
27 Абе оууууу, я по сериозно
09:33 10.08.2025
28 Адмирал Пимпира
09:35 10.08.2025
29 Калинке
До коментар #18 от "Безпристрастен":Защо не питаш БСП за плоския данък? Радев ще има електората на един посредствен политически лидер, от рода на величие и възраждане, или бсп. Това сте неговите гласове на излъганите.
09:47 10.08.2025
30 Виж сега,
До коментар #20 от "Промяна":Простата и крадлива Тиква Борисов си е запазил в затвора килия номер 3. На теб се пада честта да избереш килиите за герберските крадливи министри и депутати.
09:54 10.08.2025
31 Ще стане и това
До коментар #16 от "Промяна":Ще се намери истински прокурор и Борисов ще бъде окован във вериги и ще го гледаш по всички медии.
09:56 10.08.2025
32 Съгласен съм
До коментар #24 от "Промяна":Видиш ли герберските крадци начело с Тиквата Борисов да крачат към следствието, значи България е поела по своя правилен път на развитие.
09:58 10.08.2025
33 Левски
10:07 10.08.2025