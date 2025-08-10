Новини
Президентът Радев ще участва в церемония по присвояване на първо офицерско звание на курсанти

Президентът Радев ще участва в церемония по присвояване на първо офицерско звание на курсанти

10 Август, 2025 09:06

Тя ще се проведе във Варна

Президентът Радев ще участва в церемония по присвояване на първо офицерско звание на курсанти - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На Морската гара във Варна тази сутрин с почетен караул ще бъде посрещнат президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев.

Очаква се той да присъства на военния ритуал по присвояване на първо офицерско звание на випускниците на Висшето военноморско училище "Никола Вапцаров".

Държавният глава ще отправи приветствие към младите офицери и присъстващите на тържествения ритуал.


Варна / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Промяна

    4 5 Отговор
    ИМПИЙЧМЪНТ НАПЕЧЕ СЕ НА ПЛАЖОВЕТЕ ПОКАЗА СИ СЕЛЯНИЯТА ИМПИЙЧМЪНТ

    Коментиран от #3, #10

    09:08 10.08.2025

  • 2 Браво!

    4 5 Отговор
    За разлика от простата и крадлива герберска Тиква Борисов, Радев е умен и начетен човек. Това е нашият президент. Умен, отговорен и достоен!

    09:09 10.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Промяна

    5 2 Отговор
    ИМПИЙЧМЪНТ ЗА ТЕБ 5 ГОДИНИ РАЗРУХА 5 ГОДИНИ ГРАБЕЖИ 5 ГОДИНИ ЗАСТОЙ

    Коментиран от #8

    09:11 10.08.2025

  • 5 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ще те допълня":

    А ТИ СИ ПЛАТЕН АНТИБЪЛГАРСКИ ДРАСКАЧ ОТ ТЪМНАТА ДЪРЖАВА ЗА ПАРИ ПРОДАВАШ БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #9

    09:12 10.08.2025

  • 6 Колко

    4 2 Отговор
    струва разходката на българските граждани ?

    09:12 10.08.2025

  • 7 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    В сряда Румен Радев с приятели беше при нас на къмпинг Градина,плаж Тополите.Пи само безалкохолно.

    09:13 10.08.2025

  • 8 Успокой се!

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Промяна":

    Рано или късно Бойчето Борисов ще търка наровете в затвора. Със сигурност ще празнуваш и ти човече.

    Коментиран от #12

    09:13 10.08.2025

  • 9 Прав си!

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Промяна":

    Все неграмотни герберски драскачи са се събрали тука. Но пък са крадливи, нали?!

    09:15 10.08.2025

  • 10 радев

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Промяна":

    във Великобритания им дават по 10 години затвор на руските шпиони в България 10 години в президентството....

    Коментиран от #11, #13

    09:16 10.08.2025

  • 11 Така е, но

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "радев":

    Борисов разгради държавността в България, а герберските му калинки окрадоха българския народ.

    Коментиран от #16, #20

    09:19 10.08.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Последния Софиянец

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "радев":

    Не правиш разлика между русофили и шпиони.Шпиони може да са Соломон Паси или Плевнелиев.

    Коментиран от #15, #17, #24

    09:20 10.08.2025

  • 14 Радев

    4 2 Отговор
    И аз имам юмрук, стегнат и добре свит. На виж! И от него се изправя гордо един среден пръст. За теб Радев, за теб. И за тези около теб!

    09:21 10.08.2025

  • 15 Медуня

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    правя разлика и лично знам за радев!

    09:21 10.08.2025

  • 16 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Така е, но":

    Кога такива платени тук ще ги разследват и кога за такива ще се приложат европейските закони То не бяха простотии то не бяха обиди то не бяха заплахи то постоянни едни антита срещу България тук ТУК български европейски закони за тезиабонираните не важат ли Барековци

    Коментиран от #31

    09:22 10.08.2025

  • 17 Защото ти ли казваш

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Шпиони може да са Нинова, Овчаров, Костадинов, Пеевски, Борисов, Михайлов! Затова България е малко вероятно да постигне това което Полша! Защото е разграден двор за мерзавци и нисши шпиони! В това число и собствените ни генерали безродници които станаха корумпирани политици и бизнесмени!

    09:24 10.08.2025

  • 18 Безпристрастен

    1 3 Отговор
    Бъдещ Премиер на България.От подобен сценарий, треперят всички.Това е водещия фактор ,да се държат един за друг ,в сегашната сглобка.Едни предсрочни избори, изпреварващи Президентските ,с месеци, ще ги разкове окончателно.Прекрасно осъзнават,че догодина, еврозоната ще докара мизерията в милион български домакинства.Съчетано, с появата на Радев,като нов политически проект,ще ги помете от сцената.Знаят го,знаят го и техните мозъчни центрове.Това ги принуждава, да искат пълен мандат,като " безалтернативен " за държавата...Без нас,без нашето Управление,държавата ще рухне!

    Коментиран от #22, #25, #29

    09:24 10.08.2025

  • 19 На Морската гара във Варна

    2 0 Отговор
    Ще е цирк. Дано видим освен адмирали и контраадмирали и всички 38 випускниците на Висшето военноморско училище "Никола Вапцаров и целият велик български флот от има няма 50 матроса и ловци на пингвини и пимпири

    09:24 10.08.2025

  • 20 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Така е, но":

    5 ГОДИНИ КРАЖБИ ЗА БЪЛГАРИЯ И ЕДНИ ИЗВЪН ЗАКОНИТЕ 5 ГОДИНИ ШАРЛАТАНИЯ 5 ГОДИНИ САБОТАЖИ 5 ГОДИНИ СЛУЖЕБНИ 5 ГОДИНИ ЕДНИ АНТИТА И НЕ ГИ ЛОВИ ЗАКОНЪТ

    Коментиран от #30

    09:26 10.08.2025

  • 21 Тръгнем в очакване

    2 0 Отговор
    Да видим тържествения ритуал на Морската гара .... и да се посмеем

    09:26 10.08.2025

  • 22 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Безпристрастен":

    ХАХАХАХАХАХАХА КОГО ЛЪЖЕШ ОСТАНАХА ЛИ ГЛУПАЦИ ДА ГИ ЛЪЖЕШ КОЛКО ТИ ПЛАЩАТ ЗА ТАЗИ ЛЪЖА ИЗВИНЯВАЙ НО ТУК Е ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ А ТИ ВЪРВИ ПРИ ПУТИН АЗ ОСТАМ ТУК ВЗЕМИ И РАДЕВ

    09:28 10.08.2025

  • 23 Чи как, много ясно че

    2 0 Отговор
    На Морската гара във Варна тази сутрин с почетен караул ще бъде посрещнат президентът. Естествено че гвардейците ще ги разходят от София до Варна с духовният оркестър

    09:29 10.08.2025

  • 24 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    А ТИ КАКЪВ ШПИОНИН СИ ЩОМ ОЧЕРНЯШ БЕЗНАКАЗАНО ЕДНИ ПОЛИТИЦИ ПО САЙТОВЕТЕ И НЕ СИ САМО ТИ ИМА НЯКОЛКО ПЛАТЕНИ НЕДОСЕГАЕВИ ТУК ПОСТОЯННИ ОЧЕРНЯТ ЛЪЖАТ РАЗДАВАТ ПРИСЪДИ ДОКОГА ИСКАМ ЕВРОПЕЙСКИ ЗАКОНИ ДА ВАЖАТ ЗА ВСИЧКИ

    Коментиран от #32

    09:31 10.08.2025

  • 25 Лъжецо

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Безпристрастен":

    Мизерията в докарайте всичко мизерници където укривахте доходи, печалби, осигуровки, данъци и какво ли още не. Всички вие които крадяхте и корумпираните и подхвърляхме евтини заплати. За къщи, джипове, хотели, басейни. Всички вие които въртите сиви пари! Вие хвърлихте държавата в мизерия. Не е еврото. Това е само една хартия! Въпросът е кой е имотите и банковите сметки за милиони? Кой? Еврото му било виновно. Спекулантите сте виновни също! Радев е виновен също!

    09:31 10.08.2025

  • 26 шири

    0 0 Отговор
    Ура,другари! И Да живей!

    09:32 10.08.2025

  • 27 Абе оууууу, я по сериозно

    1 0 Отговор
    От година и повече отмениха даже гребният поход защото две лодки матроси не могат да съберат даже. А толупите с болтовете на пирса ако се качат направо ще я потопят на момента и ще трябва спасители да викат. Къв флот, кви пет лева бре?

    09:33 10.08.2025

  • 28 Адмирал Пимпира

    1 0 Отговор
    С бойният пингвиноловен кораб ще участва ли?

    09:35 10.08.2025

  • 29 Калинке

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Безпристрастен":

    Защо не питаш БСП за плоския данък? Радев ще има електората на един посредствен политически лидер, от рода на величие и възраждане, или бсп. Това сте неговите гласове на излъганите.

    09:47 10.08.2025

  • 30 Виж сега,

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Промяна":

    Простата и крадлива Тиква Борисов си е запазил в затвора килия номер 3. На теб се пада честта да избереш килиите за герберските крадливи министри и депутати.

    09:54 10.08.2025

  • 31 Ще стане и това

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Промяна":

    Ще се намери истински прокурор и Борисов ще бъде окован във вериги и ще го гледаш по всички медии.

    09:56 10.08.2025

  • 32 Съгласен съм

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Промяна":

    Видиш ли герберските крадци начело с Тиквата Борисов да крачат към следствието, значи България е поела по своя правилен път на развитие.

    09:58 10.08.2025

  • 33 Левски

    1 0 Отговор
    Факти, звание се дава, не се присвоява.

    10:07 10.08.2025

