Президентът Радев ще участва в церемония по присвояване на първо офицерско звание на курсанти

На Морската гара във Варна тази сутрин с почетен караул ще бъде посрещнат президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев.

Очаква се той да присъства на военния ритуал по присвояване на първо офицерско звание на випускниците на Висшето военноморско училище "Никола Вапцаров".

Държавният глава ще отправи приветствие към младите офицери и присъстващите на тържествения ритуал.