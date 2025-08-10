Как семейство с три деца се справя с водния режим в Плевен?

Семейството на 9-годишният Любчо от Плевен, който в края на миналата година написа трогателно писмо до Дядо Коледа с молба да имат постоянно течаща вода, отново се изправя пред същия проблем. Четвърти ден подред водата в Плевен спира за близо 10 часа в денонощие, поставяйки жителите на града пред изпитание да се справят с водната криза в един от най-горещите месеци през годината.
"Написах писмо до Дядо Коледа да имаме вода и вече имаме вода и не са ни я спирали", разказва пред bTV Любчо, който тогава беше на 8 години. Днес семейството му се е увеличило - освен сестра, той има и братче на по-малко от година, но водата отново спира по график.
"Много е трудно, за всяко едно нещо ни трябва вода. За готвене, за миене, за чистене, за пране, всичко е свързано с вода и е много трудно. Институциите да се задействат, защото не е нормално в 21 век да няма вода за да си отглеждам аз нормално най-малкото дете и останалите две деца", казва Веселка Цветанова, майка на Любчо.
Семейството се справя с водната криза като пълни туби с вода и съобразява ежедневието си с въведения режим. "Туби сме налели и пред вратата, и в банята и навсякъде, защото те са деца, цапат се. Малкият не е определено на памперси кога, какво, що ще направи и трябва да се хигиенизира. Безкрайно неудобно е", обяснява Борислав Цветанов, баща на Любчо.
Борислав Цветанов е един от най-активните участници в протестите на жителите на Плевен за решаване на проблемите с водата. "Затваряхме пътища, ефектът е граничещ с нула. Явно трябва физически сблъсъци да имаме, че някой трябва да обърне внимание, че и ние сме хора в Плевен, и ние заслужаваме да имаме вода. Не може в други държави години не капва капка дъжд, или сняг и хората имат вода, а ние тука, как все при нас се случва това нещо не мога да си го обясня," заяви той.
"Най-лошото е, че от Общината все още пишат проекти. ВиК-то тръби само по аварии се сменят и не виждаме адекватно отношение, нито от местната власт, нито от държавата," добавя бащата на Любчо.
А малкият Любчо остава категоричен: "Тази година искам Дядо Коледа пак да ми донесе вода."
Семейството казва, че в подобна ситуация са много хора като тях и настоява за спешни мерки от държавата и общината, които да решат дългогодишните проблеми с водата в Плевен. От 7 август Плевен официално е въведен във воден режим, като водоснабдяването се прекратява от 23:00 до 05:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа всеки ден.
1 ООрана държава
13:11 10.08.2025
2 оня с коня
то и така си беше и преди
13:16 10.08.2025
3 Мицкоски
Коментиран от #6
13:16 10.08.2025
4 дано поскъпне тая вода
13:16 10.08.2025
5 Все тая
Коментиран от #7
13:17 10.08.2025
6 оня с коня
До коментар #3 от "Мицкоски":имаме и помаци бе, оня джамбазов си е пумак , ама нещо го разкараха от редаакцията и не му пущат смешните статиийки
13:17 10.08.2025
7 що ривеш? нали има банани
До коментар #5 от "Все тая":стига рева, ходи да си купиш кило банани и яж, нали затова скачахте по площадите и не искахте тато?
сега си яж бананите и недей рева
Коментиран от #19
13:19 10.08.2025
8 паметник на ТАТО във всеки град
не можете да изкърпите пътищата дето ви направи ТАТО ама скачахте по площадите! сега ще търпите ! и няма да ревете
Коментиран от #13
13:20 10.08.2025
9 Българин
Коментиран от #11
13:21 10.08.2025
10 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
13:22 10.08.2025
11 леле-мале
До коментар #9 от "Българин":то държава няма той за какви екстри пише
13:22 10.08.2025
12 Търновец
13:28 10.08.2025
13 Мюлюзите комуняги
До коментар #8 от "паметник на ТАТО във всеки град":Комунягите една лопата не са хванали през живота си и нищо не са построили! Само лапаха на готово. Трудовите бригади възпитани на труд още от царско време построиха всичко. Омръзна ни от вашите лъжи. Нямате свършване.
13:28 10.08.2025
14 Вината е на бай Тошо, че не
13:34 10.08.2025
15 Коко
13:34 10.08.2025
16 Рамбо
13:35 10.08.2025
17 банкер
13:37 10.08.2025
18 Хахахаха
13:37 10.08.2025
19 Хахахаха
До коментар #7 от "що ривеш? нали има банани":Той народа не свали Тодор Живков, защото нярода нямаше глас. Комунизма падна, защото мощния Съветски съюз се разпадна.
13:40 10.08.2025
20 бгполитик
13:44 10.08.2025