Как семейство с три деца се справя с водния режим в Плевен?

Семейството на 9-годишният Любчо от Плевен, който в края на миналата година написа трогателно писмо до Дядо Коледа с молба да имат постоянно течаща вода, отново се изправя пред същия проблем. Четвърти ден подред водата в Плевен спира за близо 10 часа в денонощие, поставяйки жителите на града пред изпитание да се справят с водната криза в един от най-горещите месеци през годината.

"Написах писмо до Дядо Коледа да имаме вода и вече имаме вода и не са ни я спирали", разказва пред bTV Любчо, който тогава беше на 8 години. Днес семейството му се е увеличило - освен сестра, той има и братче на по-малко от година, но водата отново спира по график.

"Много е трудно, за всяко едно нещо ни трябва вода. За готвене, за миене, за чистене, за пране, всичко е свързано с вода и е много трудно. Институциите да се задействат, защото не е нормално в 21 век да няма вода за да си отглеждам аз нормално най-малкото дете и останалите две деца", казва Веселка Цветанова, майка на Любчо.

Семейството се справя с водната криза като пълни туби с вода и съобразява ежедневието си с въведения режим. "Туби сме налели и пред вратата, и в банята и навсякъде, защото те са деца, цапат се. Малкият не е определено на памперси кога, какво, що ще направи и трябва да се хигиенизира. Безкрайно неудобно е", обяснява Борислав Цветанов, баща на Любчо.

Борислав Цветанов е един от най-активните участници в протестите на жителите на Плевен за решаване на проблемите с водата. "Затваряхме пътища, ефектът е граничещ с нула. Явно трябва физически сблъсъци да имаме, че някой трябва да обърне внимание, че и ние сме хора в Плевен, и ние заслужаваме да имаме вода. Не може в други държави години не капва капка дъжд, или сняг и хората имат вода, а ние тука, как все при нас се случва това нещо не мога да си го обясня," заяви той.

"Най-лошото е, че от Общината все още пишат проекти. ВиК-то тръби само по аварии се сменят и не виждаме адекватно отношение, нито от местната власт, нито от държавата," добавя бащата на Любчо.

А малкият Любчо остава категоричен: "Тази година искам Дядо Коледа пак да ми донесе вода."

Семейството казва, че в подобна ситуация са много хора като тях и настоява за спешни мерки от държавата и общината, които да решат дългогодишните проблеми с водата в Плевен. От 7 август Плевен официално е въведен във воден режим, като водоснабдяването се прекратява от 23:00 до 05:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа всеки ден.