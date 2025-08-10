Новини
България »
Как семейство с три деца се справя с водния режим в Плевен?

Как семейство с три деца се справя с водния режим в Плевен?

10 Август, 2025 13:09 459 20

  • безводие-
  • плевен-
  • семейство-
  • три деца

Борислав Цветанов е един от най-активните участници в протестите на жителите на Плевен за решаване на проблемите с водата

Как семейство с три деца се справя с водния режим в Плевен? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Семейството на 9-годишният Любчо от Плевен, който в края на миналата година написа трогателно писмо до Дядо Коледа с молба да имат постоянно течаща вода, отново се изправя пред същия проблем. Четвърти ден подред водата в Плевен спира за близо 10 часа в денонощие, поставяйки жителите на града пред изпитание да се справят с водната криза в един от най-горещите месеци през годината.

"Написах писмо до Дядо Коледа да имаме вода и вече имаме вода и не са ни я спирали", разказва пред bTV Любчо, който тогава беше на 8 години. Днес семейството му се е увеличило - освен сестра, той има и братче на по-малко от година, но водата отново спира по график.

"Много е трудно, за всяко едно нещо ни трябва вода. За готвене, за миене, за чистене, за пране, всичко е свързано с вода и е много трудно. Институциите да се задействат, защото не е нормално в 21 век да няма вода за да си отглеждам аз нормално най-малкото дете и останалите две деца", казва Веселка Цветанова, майка на Любчо.

Семейството се справя с водната криза като пълни туби с вода и съобразява ежедневието си с въведения режим. "Туби сме налели и пред вратата, и в банята и навсякъде, защото те са деца, цапат се. Малкият не е определено на памперси кога, какво, що ще направи и трябва да се хигиенизира. Безкрайно неудобно е", обяснява Борислав Цветанов, баща на Любчо.

Борислав Цветанов е един от най-активните участници в протестите на жителите на Плевен за решаване на проблемите с водата. "Затваряхме пътища, ефектът е граничещ с нула. Явно трябва физически сблъсъци да имаме, че някой трябва да обърне внимание, че и ние сме хора в Плевен, и ние заслужаваме да имаме вода. Не може в други държави години не капва капка дъжд, или сняг и хората имат вода, а ние тука, как все при нас се случва това нещо не мога да си го обясня," заяви той.

"Най-лошото е, че от Общината все още пишат проекти. ВиК-то тръби само по аварии се сменят и не виждаме адекватно отношение, нито от местната власт, нито от държавата," добавя бащата на Любчо.

А малкият Любчо остава категоричен: "Тази година искам Дядо Коледа пак да ми донесе вода."

Семейството казва, че в подобна ситуация са много хора като тях и настоява за спешни мерки от държавата и общината, които да решат дългогодишните проблеми с водата в Плевен. От 7 август Плевен официално е въведен във воден режим, като водоснабдяването се прекратява от 23:00 до 05:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа всеки ден.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Пак да гласувате за герп, по 12 часа няма вода, а като ви я пуснат и тя е кална

    13:11 10.08.2025

  • 2 оня с коня

    1 0 Отговор
    е как? ами къпят се като едно време, само във неделя и то не всяка неделя

    то и така си беше и преди

    13:16 10.08.2025

  • 3 Мицкоски

    1 3 Отговор
    Бг мизерни кенефи сте е циганската ви държавица населена само с цигани и турци

    Коментиран от #6

    13:16 10.08.2025

  • 4 дано поскъпне тая вода

    3 0 Отговор
    важното е да стане 5 евто кубик вода , другото не ми пука

    13:16 10.08.2025

  • 5 Все тая

    3 1 Отговор
    .. за кого ще гласуваш. Важното е да живее човек в центъра и да купи не един ми десет апартамента. Ама че нямало вода... Няма къде да паркираш..... Няма доктори.... Пълно е с наркомани и престъпността във всичките и форми се вихри ли вихри поощрявана от ония на власт..... Файдаааа.

    Коментиран от #7

    13:17 10.08.2025

  • 6 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мицкоски":

    имаме и помаци бе, оня джамбазов си е пумак , ама нещо го разкараха от редаакцията и не му пущат смешните статиийки

    13:17 10.08.2025

  • 7 що ривеш? нали има банани

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Все тая":

    стига рева, ходи да си купиш кило банани и яж, нали затова скачахте по площадите и не искахте тато?

    сега си яж бананите и недей рева

    Коментиран от #19

    13:19 10.08.2025

  • 8 паметник на ТАТО във всеки град

    2 2 Отговор
    35 години демокрация не можете да боядисате язовирите дето ТОДОР ЖИВКОВ ви е построил в лошия социализъм
    не можете да изкърпите пътищата дето ви направи ТАТО ама скачахте по площадите! сега ще търпите ! и няма да ревете

    Коментиран от #13

    13:20 10.08.2025

  • 9 Българин

    2 1 Отговор
    На следващите избори пак да пием бира и да сме на почивка! За Тиквата и Шопаря по-хубаво от това няма!!! После няма вода, няма училища, няма болници, няма лекари, няма пътища!

    Коментиран от #11

    13:21 10.08.2025

  • 10 оня с коня

    1 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    13:22 10.08.2025

  • 11 леле-мале

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    то държава няма той за какви екстри пише

    13:22 10.08.2025

  • 12 Търновец

    0 0 Отговор
    Има населени места в България от години имат сериозни водни проблеми, смятам че за около 3 години може да се поправят много неща но просто няма хора - а тъй като липсата на питейна вода застрашава живота трябва прокуратурата да влезе в общински и държавни ведомства

    13:28 10.08.2025

  • 13 Мюлюзите комуняги

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "паметник на ТАТО във всеки град":

    Комунягите една лопата не са хванали през живота си и нищо не са построили! Само лапаха на готово. Трудовите бригади възпитани на труд още от царско време построиха всичко. Омръзна ни от вашите лъжи. Нямате свършване.

    13:28 10.08.2025

  • 14 Вината е на бай Тошо, че не

    2 1 Отговор
    направи водопроводите от титан да издъжат по 200 години.

    13:34 10.08.2025

  • 15 Коко

    3 0 Отговор
    Любчо вместо писма до дядо мраз да беше казал на родителите си да не гласуват за ГЕРБ сега щеше да има вода.

    13:34 10.08.2025

  • 16 Рамбо

    0 0 Отговор
    Да, не е лесно, но техните баби и дядовци сигурно са гледали не по 3, а по 5-6 деца без течаща вода... Научихме се всичко да ни е лесно последните години и сега всичко им се струва тежко. В края на краищата могат да отидат в някое село, там не случайно във всеки двор хората са имали кладенци едно време..

    13:35 10.08.2025

  • 17 банкер

    1 0 Отговор
    колко е заплатата на шефа на ВиК ,нали са публични дружества,защо я крие, на всички шефове на публични държавни предприятия заплатите трябва да се показват ,както на депутатите,на ВиК шефовете са едни от най-високите в България

    13:37 10.08.2025

  • 18 Хахахаха

    0 0 Отговор
    Да се учат от асвабадените от руския мир в Донецк! Там събират дъждовната вода от улицата.

    13:37 10.08.2025

  • 19 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "що ривеш? нали има банани":

    Той народа не свали Тодор Живков, защото нярода нямаше глас. Комунизма падна, защото мощния Съветски съюз се разпадна.

    13:40 10.08.2025

  • 20 бгполитик

    0 0 Отговор
    краднене краднене краднене!

    13:44 10.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове