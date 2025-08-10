Новини
България »
Правителството обяви Радев за злонамерен, отговори му за имотите

10 Август, 2025 14:04 1 827 77

За целта беше изискана информация, която и към настоящия момент е в процес

Правителството обяви Радев за злонамерен, отговори му за имотите - 1
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На вниманието на тези, които тепърва започват и онези които продължават политически да злоупотребяват с Програмата за упражняване на правата върху имоти – държавна собственост и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия, Правителствената информационна служба припомня, че същата е приета на 08.05.2025г. Основна задача на Програмата е да систематизира държавни имоти с отпаднала необходимост, при управлението на които се акумулират загуби, изразяваща се в ангажирането на средства за опазването иподдържането им, както и в липса на приходи. Поради злонамереност и желание за поредна атака срещу коалиционното правителство, Министерският съвет реши да предложи на Народното събрание да одобри Програмата. С цел да бъдат избегнати всякакви допълнителни спекулации публикуваме писмото, с което решението на МС от 07.08.2025г. е изпратено до Народното събрание. Това се казва в отговор на Министерски съвет по повод изказване на президента Румен Радев.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КИСЕЛОВА,На основание чл. 86, ал.1 от Конституцията на Република България, приложено изпращаме Решение № 536 на Министерския съвет от 2025 г., с което се предлага на Народното събрание (НС) да разгледа и одобри Програма за упражняване на правата върху имоти – държавна собственост и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия, приета с Решение № 289 на Министерския съвет от 8 май 2025 г. (Програмата), както и да приеме решение, с което до одобряването ѝ да не се извършват разпоредителни действия с държавни недвижими имоти в полза на трети лица, освен за нуждите на държавни органи, агенции и комисии, общини и публични предприятия.Предложението, приетата Програма да се разгледа от НС, цели постигане на политически консенсус за ефективно упражняване правото на собственост върху имоти – държавна собственост и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия в обществен интерес.

През последните десетилетия се наблюдава акумулиране на загуба при управлението на такива имоти, изразяваща се в ангажирането на средства за опазването и поддържането им, както и в липса на приходи. За голяма част от имотите и правата върху тях липсват актове за собственост и актуални идентификационни данни.

С приетата програма, МС си поставя задача тези процеси да бъдат оптимизирани, в т.ч. чрез изясняване на фактическото положение, правен режим и статут на притежаваните от държавата недвижими имоти.

За целта беше изискана информация, която и към настоящия момент е в процес на попълване и детайлизиране по вид, местонахождение, документна обезпеченост и други характеристики на имотите. Индикативният списък на имоти – държавна собственост, нуждата от които е отпаднала e базиран на подадена от ведомствата и областните управители първоначална информация, отразена в раздел „Изходни данни“ на Програмата.

Необходимо е да се уточни, че отпадналата необходимост е изходна информация от преценката на субекта, който я предoставя. Дали такъв имот или права върху него ще удовлетворят друга публична потребност е последващ процес, който ангажира общини, публични предприятия и ведомства.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 41 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    24 6 Отговор
    В сряда Румен Радев беше при нас на плаж Тополите до Созопол.

    Коментиран от #17, #28, #43, #54, #65

    14:04 10.08.2025

  • 2 бою циганина

    66 6 Отговор
    аз съм добронамерен престъпник и президента ми пречи да творя

    14:07 10.08.2025

  • 3 Хипотетично

    41 2 Отговор
    Преходът към пазарна икономика приключи, но приватизацията продължава да подхранва желанията за държавен пост.

    14:07 10.08.2025

  • 4 Да се

    28 1 Отговор
    дуелират с Боко и да мирясват ! Само хаос и димки , и за пискюл Кисельова с нейните интриги .

    14:10 10.08.2025

  • 5 Иван рилски

    60 4 Отговор
    Това правителство да започне да си върши работата защото цените в магазините растат като гъби след дъжд, всичко е плюс 20 процента и то за две седмици.

    Коментиран от #9, #25

    14:11 10.08.2025

  • 6 БКП

    19 2 Отговор
    срещу БКП ! Кой е заграбил , граби и ще заграбил повече и ще доошука България !

    14:13 10.08.2025

  • 7 Някой

    52 12 Отговор
    Правителството се състои от банда престъпници, назначени от други престъпници - Боко и Шиши. Не могат да стъпят на малкия пръст на Румен Радев. Колкото и да ги боли от този факт.

    14:16 10.08.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    51 4 Отговор
    Който не е съгласен с кражбите на властта...
    е ПУТИНОФИЛ‼️

    14:16 10.08.2025

  • 9 Някой

    41 6 Отговор

    До коментар #5 от "Иван рилски":

    Именно защото цените са скочили с 20% за 2 седмици, може да се каже че правителството си върши работата. Защото това е поело като ангажимент към разни субекти (Шиши, Боко и др.). А точно те са му работодателя, а не избирателите. Последните, оказва се, са само стадо за стригане, доене и даване на месо (ако се наложи да се праща някой в Украйна).

    14:18 10.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Шиши и Бацето

    38 1 Отговор
    Истината за пожарите в държавата на Боци и Шиши

    14:27 10.08.2025

  • 12 Мутри вън

    28 2 Отговор
    Всички сте мутри!

    14:28 10.08.2025

  • 13 Сатана Z

    30 0 Отговор
    Както казват умните Българи:
    "Гузен негонен бяга"

    14:28 10.08.2025

  • 14 Спрямо

    40 2 Отговор
    Продажно, корумпирано и нелегитимно атлантическо правителство аз мисля, че абсолютно всеки българин трябва да е злонамерен

    Коментиран от #39

    14:31 10.08.2025

  • 15 Бля,бля

    27 1 Отговор
    Правителството предложило НС да одобри проекта.Демек Шиши пак да подпре управляващата коалиция ГЕРБ, ИТН и БСП.Само не казват какво ще поиска Пеевски за " услугата"?

    14:32 10.08.2025

  • 16 Факти

    26 7 Отговор
    1945г. - 1989 г. са златните години в равитието на БЪЛГАРИЯ ! На 32-ро място в света по развитие ! Днес сме извън първите 100 ! В челото сме по смъртност , корупция , бедност ! Държава без перспектива , пред закриване ! Само съюз с РУСИЯ е спасението !!!

    14:32 10.08.2025

  • 17 Въпрос :

    3 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А ти осигури ли му химическо весе

    14:32 10.08.2025

  • 18 Майна

    5 3 Отговор
    Правителството си отива..
    Това не прави Радев по пробългарски
    Кога човекът с позивна" Мойсей" от дълбока държава ( обучаван в Максуел) е казал една дума за сътрудничество с Русия?!
    Той е за " западните , европейски партньори " - лондонсити
    За европейските ни партньори!
    Нали беше за " синергия дневна ред на САЩ"
    Или не си вече, щото Тръмп и Русия са срещу шефовете ти от дълбоките..

    14:32 10.08.2025

  • 19 дядото

    21 1 Отговор
    на евро предателите и бандитите много им липсват добронамерени президенти като плявата и стоянович

    14:33 10.08.2025

  • 20 Я да изчезвате бре...

    20 2 Отговор
    Кои точно имоти акумулират загуби ? А?

    14:33 10.08.2025

  • 21 Кремълският....... л....

    2 16 Отговор
    @й....... н..... мет продължава да хвърля във вентилатора.

    14:33 10.08.2025

  • 22 Първият Софиянец

    5 21 Отговор
    Тая прецедентска утайка трябва да бъде вкарана в затвора възможно най бързо.

    Коментиран от #30

    14:33 10.08.2025

  • 23 Град Симитли

    23 0 Отговор
    Бою да не си е счупил езика тиа дни?!

    14:34 10.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Да бе

    24 0 Отговор

    До коментар #5 от "Иван рилски":

    Нали уж сме 3% инфлация 😁

    14:34 10.08.2025

  • 26 акумулира загуби

    16 0 Отговор
    Ама основно МС !

    14:34 10.08.2025

  • 27 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    18 2 Отговор
    ЩОМ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ТИКВАТО И СВИНЯТА Е КАЗАЛО ЧЕ БЯЛОТО Е ЧЕРНО ,ЗНАЧИ Е ЧЕРНО .ПРОУМЕЙТЕ ГО НАЙ ПОСЛЕ.

    14:35 10.08.2025

  • 28 И ти........

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    лиза ли му г....... за..???????

    14:35 10.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Презвитер Козма

    6 0 Отговор

    До коментар #22 от "Първият Софиянец":

    За кво?!
    Той не краде никове--както ти!

    14:35 10.08.2025

  • 31 И какви да сме

    10 0 Отговор
    Ако не сме злонамерени към вас?

    14:36 10.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Правителството е на мафията от герб, бсп

    22 3 Отговор
    И итн, а забравих детето шиши! Вие сте едни ненормални, нагли крадци!

    14:36 10.08.2025

  • 34 Промяна

    4 19 Отговор
    РАДЕВ КРАДЕЦ ОГРАБИЛ БЪЛГАРИЯ БОТАШ ПРОРУСКИ АГЕНТ ИМПИЙЧМЪНТ СЪД ЗАТВОР ЗА ДЪРЖАВНА ИЗМЯНА

    Коментиран от #36, #44, #68

    14:36 10.08.2025

  • 35 И кой е този експерт

    19 1 Отговор
    Който решава, че нуждата от тези имоти е "отпаднала"? дЖилезку ли?

    14:38 10.08.2025

  • 36 Идиотино!!!

    11 1 Отговор

    До коментар #34 от "Промяна":

    Престани да викаш, че изневиделица ще ти падне керемида на ТИКВАТА!!!!

    14:39 10.08.2025

  • 37 Кво кво?

    4 0 Отговор
    Полуострова на Червенка ли акумулира загуби ?

    14:40 10.08.2025

  • 38 Абе,

    16 0 Отговор
    35 години крадат и още има от "лошият" социализъм...

    Коментиран от #40

    14:41 10.08.2025

  • 39 Това е лъжа

    2 7 Отговор

    До коментар #14 от "Спрямо":

    Правителството е напълно русистко! Тези които ви навират в лицето постоянно Русия и са с особено руски наклонности те държат властта и парите в България! Замислете се поне малко бе!

    14:42 10.08.2025

  • 40 Та нали едни от най-големите комсомолски

    4 3 Отговор

    До коментар #38 от "Абе,":

    Та нали едни от най-големите комсомолски безродници пионери и чавдарчета са от това време? Нали точно тези отровени и обезбългарени хора разпродаваха и изнасяха от държавата! Включително генерали, офицери и полковници! Които уж са били учени на родолюбие и патриотизъм? Друг път. Тези където станаха корумпирани политици и бизнесмени са от това време. Които уж би трябвало да са българското национално ядро. Друг път. Съвестско-руски примати, селяндури и интернационалисти. Знаеш ли! В Турция и Гърция забраняваха партиите на няколко пъти. Там военни са до народа! Тук военните предадоха народа и застанаха на страната на джоба си, зад личните си интереси!

    Коментиран от #51

    14:43 10.08.2025

  • 41 Тея чуват ли се въобще

    8 1 Отговор
    Искат да ни кажат, че правният режим и статут на притежаваните от държавата недвижими имоти не бил ясен. Така ли? Майко мила, майко мила и тези хора държава управляват. Вместо да прекратят разграбването "по давност" плющят глупости и се правят на интересни. Не знам какво заслужават, ама от известно време едни мисли ми минават през главата....

    Коментиран от #45

    14:45 10.08.2025

  • 42 Идея си нямате даже

    10 0 Отговор
    Народа колко е злонамерен към вас....още малко...

    14:47 10.08.2025

  • 43 Не беше ли

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    в къмпинг Градина? А ти вчера не беше ли в хотел Кубан? Ама много лъжеш, беее🤭

    14:48 10.08.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ловджия

    8 0 Отговор

    До коментар #41 от "Тея чуват ли се въобще":

    И на мен ми минават същите

    14:50 10.08.2025

  • 46 Развитие

    2 7 Отговор
    Най после България има правителство и саботажниците правят и невъзможното да пречат на държавата

    Коментиран от #59

    14:51 10.08.2025

  • 47 хбртф

    9 3 Отговор
    Правителството на Костинбродския измамник, съставено от разбойници ГЕРБ и другарчета дето искат да крадат с тях, не са построили и един кен еф, но искат да продават. ГЕРБ от 2009 г до сега освен че разпродадоха държавата и взеха заеми за над 40 милиарда евро на гърба на всички българи. И парите ги няма, и имуществото го няма и само на крадливия и лъжлив циганин от ГЕРБ банкя, всяка от любовниците му има по един дворец от българите. И чекмеджетата си напълниха тези мръсници и още искат да разпродават. И не им харесва критиката на Президента??? Искат без да им се кара никои да си крадат??? А за нас българите е по евтино да ги изгоним от властта. Ще ни излезе по евтино. Тази измет когато и да ги изритат все ще е късно. Слава на Господ Иисус Христос, поне Президента се опитва да им спре грабежите. А 9-то джудже е за лимонада, и от ДАНС са за гъби и разузнаването и контраразузнаването и милицията искат само по големи заплати, и не виждат как и кой ограбва България. Българи???!

    14:52 10.08.2025

  • 48 Демократ

    2 0 Отговор
    Натуралният акт на България е във Бруксел.

    Коментиран от #53, #75

    14:53 10.08.2025

  • 49 Милите ми те приватизаторчета

    7 1 Отговор
    злонамереност били виждали. А че ни разпродават паркинзите пред блоковете и се гаврят с нас тва всич не било злонамереност и корупция нали. Ах ващу маааами ..

    14:54 10.08.2025

  • 50 Хахо

    2 3 Отговор
    Дяволът е в детайлите.
    Например: ако имам парцел, който съм купил преди 20 г. за 5 хил.лв, то днес би струвал 30 хил.лв. Не го отдавам под наем.
    20 години му плащам данъка и наистина съм на счетоводна загуба.
    Е, това причина ли е да го продавам, а не да го задържа докато цените се покачат още?

    14:56 10.08.2025

  • 51 Не разбираш нищо

    4 2 Отговор

    До коментар #40 от "Та нали едни от най-големите комсомолски":

    90-те години, умишлено пенсионираха всичкото генерал и полковник в армията, които бяха родолюбци и на тяхно място, назначиха службаши и нагаждачи. Причината е, че Наведените тогава се притесняваха точно от преврат

    Коментиран от #60

    14:56 10.08.2025

  • 52 Милите ми те приватизаторчета

    5 1 Отговор
    Но иначе тайничко "наредбата за реда за определяне на цени на частни имоти, които държавата иска за свои нужди" нали? Ах ващу маааами ..

    14:57 10.08.2025

  • 53 Казва се

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Демократ":

    нотариален, ако нарочно не си го написал грешно.Иначе си прав.

    14:57 10.08.2025

  • 54 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ама много много лъжеш абониран си тук

    14:59 10.08.2025

  • 55 Артилерист

    5 1 Отговор
    Правителството на Борисов и Пеевски лъжат като за последно. Това "имаме Програма" е като вица, дето кучето взело салама от багажника на колелото, но собственика го му се присмял, че бележката ("Програмата"!) как се приготвя останала в него...

    15:00 10.08.2025

  • 56 Аква

    7 4 Отговор
    Радев не ви е виновен! Вие сте пълен провал! Стройте язовири, нови водни пътища, водопроводна мрежа! ВОДА!!! Тръгнахме да продавате българщина! Да не ви е бащиния, бе! Гьонсурати!

    Коментиран от #67

    15:02 10.08.2025

  • 57 пеев

    4 7 Отговор
    РАДЕВ НАЙ НЕДОСТОЙНИЯ И ПОШЪЛ ПРЕЗИДЕНТ.

    15:04 10.08.2025

  • 58 Аре бре

    5 0 Отговор
    Верно ли инициативата е тръгнала от областните управители? А някаква друга глупост дали ще можете да измислите? Някак вика рязко и едновременно всички до един областни управители проявиха инициатива да се продава ..
    .

    15:04 10.08.2025

  • 59 Език мой, враг мой

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Развитие":

    Какво е това саботажник? За пръв път чувам за такава дума в бг език. Нещо като монтажник ли? Много тролски изглежда.

    15:05 10.08.2025

  • 60 Хайде пак оправдания

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "Не разбираш нищо":

    Все някой друг ви е виновен че нищо не направихте! Генералите и други военни станаха бизнес мафията на България! Обслужиха властта за да си мъчат и да уредят себе си и своите деца! Те си останаха незасегнати! Мрежите им, целият апарат остана цялостен и незасегнат от външно влияние! Запазиха си властта и парите. И днес са отново те, същите, в парламента и президентството.

    15:06 10.08.2025

  • 61 Лелеееее.....

    5 1 Отговор
    Разпродажбата видиш ли била "ефективно упражняване правото на собственост върху имоти"....

    15:07 10.08.2025

  • 62 Смешник

    4 2 Отговор
    Ами за какъв да го обяват Тиквата и Шиши след като искат да се нагушят отново

    15:08 10.08.2025

  • 63 Никой

    4 1 Отговор
    Крадене. Под форма - загриженост.

    Разтревожени са за нашето благополучие.

    15:10 10.08.2025

  • 64 Мустафа

    4 2 Отговор
    Прасето има голям апетит, сега иска да налапа и имотите с отпаднала необходимост и такива акумолиращи загуби.

    15:11 10.08.2025

  • 65 Смешник

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ами защото да не отиде на плаж човека Нито краде нито лъже за разлика от някои други като Тиквата и Шиши

    15:11 10.08.2025

  • 66 Паркинга пред блока ми в Хиподрума

    5 2 Отговор
    Е обявен за продажба ! Кой реши че нуждата от този имот е "отпаднала"? дЖилезку ли? Кой? Знаете ли, от коло време го търся и го крият. Ама аз искам да знам кой е?

    Коментиран от #72

    15:11 10.08.2025

  • 67 здрасти

    2 3 Отговор

    До коментар #56 от "Аква":

    Милион и пеесе хиляди всеки ден на руснаците, радев от джоба си ли ги плаща?

    Коментиран от #69

    15:12 10.08.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Че той

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "здрасти":

    Какво общо има? Питай Брюксел. Бали за там драпаше.

    Коментиран от #77

    15:17 10.08.2025

  • 70 Томата

    5 1 Отговор
    Радев "злонамерен", а Пеевски и Борисов какви са? Най-омразните, най-крадливите боКлуци. Подариха и окрадоха държавата.

    Коментиран от #73

    15:17 10.08.2025

  • 71 Категорично

    3 1 Отговор
    Аз съм злонамерен към правителството. За вас не знам. Особенно към ционистчето проклето Гйорг ГЕЙргиев, премиерчето малоумно дЖилезку и побърканата подла Теменужка ...абе към цялото без изключение

    15:17 10.08.2025

  • 72 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #66 от "Паркинга пред блока ми в Хиподрума":

    Този паркинг лично твой ли е Блокът лично твой ли е имаш ли земя или само въздух

    Коментиран от #76

    15:18 10.08.2025

  • 73 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #70 от "Томата":

    А вие платените вечните драскачи тук сте недосегаеми Защо

    15:19 10.08.2025

  • 74 Експерти

    1 1 Отговор
    По "отпаднала необходимост" по света се наричат ликвидатори. Тоест това правителство са държавни ликвидатори

    15:20 10.08.2025

  • 75 😁.........

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Демократ":

    Е как "натурален" акт бе демократе? 😁, до кой клас си ходил на училище?

    15:22 10.08.2025

  • 76 В интерес на истината

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "Промяна":

    По старата документация паркинга е включен към блока в комплексно застрояване както и повечето паркинги в София пич. И това че община и държава върши самоуправство е най гнусното. Чисти престъпници са

    15:24 10.08.2025

  • 77 здрасти

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Че той":

    а ти отговори, моля.

    15:25 10.08.2025

Новини по градове:
