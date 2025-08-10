Новини
Калин Стоянов нарече думите на президента Радев "популистка лъжа"

10 Август, 2025 15:08

"ДПС - Ново начало" няма да допусне държавни имоти да бъдат продавани на когото и да било

Калин Стоянов нарече думите на президента Радев "популистка лъжа" - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатът от "ДПС - Ново начало" Калин Стоянов нарече думите на президента Румен Радев "популистка лъжа". Според Стоянов, говоренето на държавния глава внушава неистини и разделя българското общество.

В позицията си, публикувана в профила му във Фейсбук, Стоянов допълва, че Радев коментира изкуствено създадено напрежение от ПП-ДБ и казва, че промените в Закона за държавната собственост не предвиждат разпродажба на държавни имоти, а прехвърлянето им към общините в страната.

Стоянов заявява още, че "ДПС - Ново начало" няма да допусне държавни имоти да бъдат продавани на когото и да било.


България
