Калин Стоянов нарече думите на президента Радев "популистка лъжа"

Депутатът от "ДПС - Ново начало" Калин Стоянов нарече думите на президента Румен Радев "популистка лъжа". Според Стоянов, говоренето на държавния глава внушава неистини и разделя българското общество.
В позицията си, публикувана в профила му във Фейсбук, Стоянов допълва, че Радев коментира изкуствено създадено напрежение от ПП-ДБ и казва, че промените в Закона за държавната собственост не предвиждат разпродажба на държавни имоти, а прехвърлянето им към общините в страната.
Стоянов заявява още, че "ДПС - Ново начало" няма да допусне държавни имоти да бъдат продавани на когото и да било.
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 9 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Е такива
15:10 10.08.2025
2 Аийде да сърба
15:11 10.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 наркос
15:12 10.08.2025
5 Ново ще да е
15:12 10.08.2025
6 Няма задна
15:12 10.08.2025
7 Ама да е
До коментар #3 от "оня с коня":По-Бързо
15:12 10.08.2025
8 Пореден мафиот с поредни лъжи калинчо
15:15 10.08.2025
9 Смешник
15:15 10.08.2025
10 КАЛИНКАТА
15:16 10.08.2025
11 Никой
15:18 10.08.2025
12 Само
15:21 10.08.2025
13 Мафията ГЕРБ ДПС
15:21 10.08.2025