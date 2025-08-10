Гроздан Караджов: Ще сезирам Комисията за защита от дискриминация заради отказа на Ryanair

Министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов обяви, че ще сезира Комисията за защита от дискриминация заради отказа на авиокомпания да качи дете в инвалидна количка. Това обяви той във Фейсбук. Той определи опита на авиокомпанията да прехвърли вината като „неприемлив“ и настоя за конкретни отговори.

В социалната мрежа той заяви, че авиокомпанията дължи отговори, а не оправдания. Според него от компанията се опитва да прехвърли вината върху наземния оператор и повдига редица въпроси:

"1. Започнала ли е вътрешна проверка от страна на авиокомпанията за конкретния инцидент?

2. Защо при два предишни полета на 24 юли със същата авиокомпания, със същото помощно средство, не е била застрашена безопасността, а сега се твърди обратното?

3. Съществува ли документирана процедура от страна на Ryanair за качване на инвалидни колички на борда или само субективната преценка на пилота е достатъчна?

4. Защо помощното средство е прието от наземния оператор като годно да бъде качено на борда на самолета, а не е допуснато в самолета?

5. Кой определя критериите за „агресивен пътник“ в практиката на Ryanair? В предходен случай на софийското летище, плачеща жена беше определена като агресивна - какви критерии бяха приложени тогава? А в други сходни ситуации?

6. Какви конкретни действия и мерки са предприети от страна на Ryanair, преди да бъдат свалени пътниците? Съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2006 относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, свалянето на пътници от борда е крайна мярка, която може да се предприеме само след изчерпване на всички разумни алтернативи. Въздушният превозвач или неговият представител са задължени по регламент да положат всички разумни усилия и да предложат алтернативен вариант на семейството.", написа министърът на транспорта.