Новини
България »
Гроздан Караджов: Ще сезирам Комисията за защита от дискриминация заради отказа на Ryanair

Гроздан Караджов: Ще сезирам Комисията за защита от дискриминация заради отказа на Ryanair

10 Август, 2025 18:04 463 12

  • ryanair-
  • инвалидна количка-
  • дете-
  • полет

Защо при два предишни полета на 24 юли със същата авиокомпания, със същото помощно средство, не е била застрашена безопасността, а сега се твърди обратното?

Гроздан Караджов: Ще сезирам Комисията за защита от дискриминация заради отказа на Ryanair - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов обяви, че ще сезира Комисията за защита от дискриминация заради отказа на авиокомпания да качи дете в инвалидна количка. Това обяви той във Фейсбук. Той определи опита на авиокомпанията да прехвърли вината като „неприемлив“ и настоя за конкретни отговори.

В социалната мрежа той заяви, че авиокомпанията дължи отговори, а не оправдания. Според него от компанията се опитва да прехвърли вината върху наземния оператор и повдига редица въпроси:

"1. Започнала ли е вътрешна проверка от страна на авиокомпанията за конкретния инцидент?
2. Защо при два предишни полета на 24 юли със същата авиокомпания, със същото помощно средство, не е била застрашена безопасността, а сега се твърди обратното?
3. Съществува ли документирана процедура от страна на Ryanair за качване на инвалидни колички на борда или само субективната преценка на пилота е достатъчна?
4. Защо помощното средство е прието от наземния оператор като годно да бъде качено на борда на самолета, а не е допуснато в самолета?
5. Кой определя критериите за „агресивен пътник“ в практиката на Ryanair? В предходен случай на софийското летище, плачеща жена беше определена като агресивна - какви критерии бяха приложени тогава? А в други сходни ситуации?
6. Какви конкретни действия и мерки са предприети от страна на Ryanair, преди да бъдат свалени пътниците? Съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2006 относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, свалянето на пътници от борда е крайна мярка, която може да се предприеме само след изчерпване на всички разумни алтернативи. Въздушният превозвач или неговият представител са задължени по регламент да положат всички разумни усилия и да предложат алтернативен вариант на семейството.", написа министърът на транспорта.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 г-н караджоф

    7 1 Отговор
    Ryanair ще го преместят в другия крачол след вашето сезиране

    18:13 10.08.2025

  • 2 Авеее

    2 4 Отговор
    Най-добре е специално тази компания да кацне на мушката на всякакви държавни институци и да им започнат постоянни и дългосрочни проверки за всичко, което се сетят. Райънеър са изключителни наглеци криещи се зад всякакви уж наредби, но опитайте се да се свържете с тях, когато си търсите правата за постоянните им безобразия?

    18:15 10.08.2025

  • 3 Нямаш

    6 1 Отговор
    никакъв шанс ! Има си правила за транспортиране на пътник в инвалидна количка с гелов акумулатор ! Ако персоналът беше компетентен , нямаше да се стигне до тази изключително неприятна ситуация и преживявания на семейството и щяха да си летят с детето безпроблемно ! Срамота за летище София , вече "Васил Левски " !

    18:15 10.08.2025

  • 4 ха ха

    1 0 Отговор
    прават си реклама , пълно лицемерие

    18:16 10.08.2025

  • 5 ужасТ

    2 0 Отговор
    Документ, уреждащ превоза на инвалидни колички с гелови акумулатори в самолет, е регламентът и правилата на авиокомпаниите и международните авиационни стандарти, изискващи при транспортиране на инвалидни колички с батерии (включително гел батерии) те да бъдат изолирани и да отговарят на специфични условия за безопасност.

    По-конкретно, геловите батерии трябва да бъдат изолирани (например с обвивка или предпазни капаци на клемите), за да бъдат приети за превоз. Ако това не е изпълнено, количката не може да бъде качена на борда на самолета по съображения за безопасност. Това беше категорично уточнено в казус с авиокомпания Ryanair, която дори свали пътник от самолет, защото геловата батерия на инвалидната количка не беше потвърдено изолирана и безопасна за въздушен транспорт.

    Също така, транспортът на инвалидни колички с акумулатори се урежда от процедурите, според които:

    Инвалидните колички с акумулаторни батерии без обслужване (като гелови батерии) могат да се приемат за полети, ако авиокомпанията е уведомена най-малко 24 часа предварително.

    Пътникът трябва да подаде заявление при резервация или при най-малко 48 часа преди полета да предостави технически спецификации за батерията.

    Батериите трябва да бъдат защитени от късо съединение, например чрез изолиране на клемите с лепенки или поставяне в отделни пликчета.

    Инвалидната количка се транспортира като чекиран багаж, като не влиза в нормалната норма за безплатен багаж.

    Тези изискван

    18:20 10.08.2025

  • 6 Боруна Лом

    5 1 Отговор
    ГРОЗДЬО, ГОЛЯМА МЪКА СТЕ!

    18:21 10.08.2025

  • 7 Баста

    5 2 Отговор
    Този се скъсва от популизъм. Използва случая с болното дете, за да отклони въпроса от неизгодните сделки с вагони, фалита на бдж, увеличените цени на превозите и ония 4400 имота за продан, маст от които са от неговото ведомство .

    Коментиран от #8

    18:21 10.08.2025

  • 8 Ддд

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Баста":

    Аман от глупави коментари.

    Коментиран от #11

    18:32 10.08.2025

  • 9 Караджата

    2 0 Отговор
    да ползва джипити за второ мнение преди да се излага публично

    18:37 10.08.2025

  • 10 Толуп на Орлин Алексиев

    3 0 Отговор
    Оставка!!!

    18:37 10.08.2025

  • 11 Боби Пешев

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ддд":

    Чиба е троляк пробит!

    18:40 10.08.2025

  • 12 Перо

    1 0 Отговор
    Работа на екипажа е да закрепи неподвижно количката, а не да се вживяват като служители по сигурността и да разсъждават за опасността от маркирана от производител стока, без знак за огнеопасност и пропусната от службата за сигурност, която единствено е оторизирана да отговаря за опасни товари и багажи! Пълно разследване и отговорност! Екипажите на копърките и обслужващия ги наземен персонал са много нагли!

    18:41 10.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове