Новини
България »
Тежка катастрофа край Бачково, има пострадали
  Тема: Войната на пътя

Тежка катастрофа край Бачково, има пострадали

10 Август, 2025 19:12 736 5

  • тежка катастрофа-
  • бачково-
  • пострадали

Обходният маршрут е през Девин

Тежка катастрофа край Бачково, има пострадали - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За тежка катастрофа е станала на пътя между Бачково и Юговското ханче, сигнализират шофьори.

Сблъсъкът станал преди около два часа, в посока Смолян. Към момента пътят е затворен. По първоначални данни има пострадали. На място има полиция и линейка.

Тепърва ще се установява причината за тежката катастрофа. Пътят ще остане затворен до отработване на произшествието, съобщава "Марица".

От полицията съобщават, че по предварителни данни два автомобила са се ударили след втория тунел в посока Нареченски бани, като има общо четирима пострадали.

Обходният маршрут е през Девин.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    6 0 Отговор
    Браво на МВР новите глоби дават резултат.

    Коментиран от #2

    19:15 10.08.2025

  • 2 Град Козлодуй

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Повече камери повече катастрофи тази корекация е очевидна.

    Коментиран от #3

    19:17 10.08.2025

  • 3 Вие

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Град Козлодуй":

    Двамата с "Шопо" сте от една семка !.
    И на двама ви IQ-то е под морското равнище

    19:26 10.08.2025

  • 4 От Работа !

    3 0 Отговор
    От Работа !

    Чак му се е !

    Остъргала !

    Палката !

    Коментиран от #5

    19:33 10.08.2025

  • 5 Дали има !Мазоли

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "От Работа !":

    Дали има !

    Мазоли ?

    И на Ръцете ?

    Или само на Задника !

    19:36 10.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове