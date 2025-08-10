Тежка катастрофа край Бачково, има пострадали

За тежка катастрофа е станала на пътя между Бачково и Юговското ханче, сигнализират шофьори.
Сблъсъкът станал преди около два часа, в посока Смолян. Към момента пътят е затворен. По първоначални данни има пострадали. На място има полиция и линейка.
Тепърва ще се установява причината за тежката катастрофа. Пътят ще остане затворен до отработване на произшествието, съобщава "Марица".
От полицията съобщават, че по предварителни данни два автомобила са се ударили след втория тунел в посока Нареченски бани, като има общо четирима пострадали.
Обходният маршрут е през Девин.
1 Шопо
Коментиран от #2
19:15 10.08.2025
2 Град Козлодуй
До коментар #1 от "Шопо":Повече камери повече катастрофи тази корекация е очевидна.
Коментиран от #3
19:17 10.08.2025
3 Вие
До коментар #2 от "Град Козлодуй":Двамата с "Шопо" сте от една семка !.
И на двама ви IQ-то е под морското равнище
19:26 10.08.2025
4 От Работа !
Чак му се е !
Остъргала !
Палката !
Коментиран от #5
19:33 10.08.2025
5 Дали има !Мазоли
До коментар #4 от "От Работа !":Дали има !
Мазоли ?
И на Ръцете ?
Или само на Задника !
19:36 10.08.2025