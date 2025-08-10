Новини
Земетресение с магнитуд 6 по Рихтер разтресе Турция, усетено е и в България

10 Август, 2025 20:37 5 903 23

Трусът е регистриран в 19:53 часа

Земетресение с магнитуд 6 по Рихтер разтресе Турция, усетено е и в България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Земетресение с магнитуд 6.0 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на Балъкесир, Турция. Епицентърът е локализиран на около 50 километра от града, а трусът е бил усетен и в съседните държави – България и Гърция. Това става ясно от справка на сайта на Европейския-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е регистриран 48 км югоизточно от Балъкесир, Турция, на 17 км южно от Бигадич, Турция, на дълбочина 11 км.

Жители на югоизточна България съобщават, че са усетили леко разклащане на сгради и мебели, но засега няма данни за сериозни щети, нито за пострадали в страната.

Тръсът е регистриран в 19:53 часа местно време.


