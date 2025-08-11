Новини
Номинационната комисия за избор на членове на КПК се събира на второ заседание

11 Август, 2025 07:21 502 4

Първото си заседание Номинационната комисия проведе на 1 август

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Номинационната комисия, която ще изслушва и оценява кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), се събира на второ заседание. То ще се проведе в сградата на Народното събрание от 10:30 часа, се посочва на сайта на парламента.

Очаква се на заседанието си днес Номинационната комисия да реши за допустимостта на кандидатите за КПК. Кандидатите за членове на КПК са четирима - адвокат Аделина Натина-Зиколова, юристът Мария Даскалова, юристът Петър Коев и Стоян Петков.

Очаква се също да бъде определена и датата, на която кандидатите за КПК ще бъдат изслушани.

БТА припомня, че членове на Номинационната комисия са Венера Милова (главен секретар на Министерството на правосъдието), адв. Нина Седефова (член на Висшия адвокатски съвет), Калин Калпакчиев (член на Върховния касационен съд), Айсун Акджиев (главен секретар на омбудсмана), Силвия Къдрева (заместник председател на Сметната палата).

Първото си заседание Номинационната комисия проведе на 1 август. Председателят на комисията Силвия Къдрева каза тогава пред медиите, че се надява до края на август процедурата по избор на членове и ръководство на Комисията за противодействие на корупцията да е приключила.


  • 1 ПРАЗНИ НАДЕЖДИ

    2 0 Отговор
    Какво се събирате бе?? Пеевски си е в Дубай, като си дойде ще ви каже кои са новите членове.

    07:29 11.08.2025

  • 2 факт

    2 0 Отговор
    Една година ще се учредяват, а след това една година ще си приемат вътрешните правила за работа. И през цялото време ще се карат и обиждат по най-долен начин. Няма да свършат работа за пет стотинки. А хората напразно ще чакат помощ от тях. Надявай се куме на пияни жени.

    07:38 11.08.2025

  • 3 Компир

    2 0 Отговор
    Комисията по развитие на корупцията и легализиране на незаконно придобитото имущество, досега се справяше чудесно. Какво стана пак?

    07:43 11.08.2025

  • 4 хараре

    0 0 Отговор
    Събират се,за да си кажат "Мараба!" и да си обсъдят заплатките космични.

    08:40 11.08.2025

