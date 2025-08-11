Номинационната комисия за избор на членове на КПК се събира на второ заседание

Номинационната комисия, която ще изслушва и оценява кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), се събира на второ заседание. То ще се проведе в сградата на Народното събрание от 10:30 часа, се посочва на сайта на парламента.

Очаква се на заседанието си днес Номинационната комисия да реши за допустимостта на кандидатите за КПК. Кандидатите за членове на КПК са четирима - адвокат Аделина Натина-Зиколова, юристът Мария Даскалова, юристът Петър Коев и Стоян Петков.

Очаква се също да бъде определена и датата, на която кандидатите за КПК ще бъдат изслушани.

БТА припомня, че членове на Номинационната комисия са Венера Милова (главен секретар на Министерството на правосъдието), адв. Нина Седефова (член на Висшия адвокатски съвет), Калин Калпакчиев (член на Върховния касационен съд), Айсун Акджиев (главен секретар на омбудсмана), Силвия Къдрева (заместник председател на Сметната палата).

Първото си заседание Номинационната комисия проведе на 1 август. Председателят на комисията Силвия Къдрева каза тогава пред медиите, че се надява до края на август процедурата по избор на членове и ръководство на Комисията за противодействие на корупцията да е приключила.