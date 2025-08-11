Новини
Гроздан Караджов сезира Комисията за защита от дискриминация за свалено от самолет дете

11 Август, 2025 08:24 479 8

Авиокомпанията излезе с позиция

Гроздан Караджов сезира Комисията за защита от дискриминация за свалено от самолет дете - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов ще сезира още в понеделник Комисията за защита от дискриминация във връзка случая на българско семейство с трудноподвижно дете на 9 години, свалено от борда на самолет заради батерията на инвалидната му количка.

„Министерството на транспорта и съобщенията остава твърдо ангажирано с опазването на правата и достойнството на всички пътници и с премахването на всякакви неоправдани бариери пред мобилността на хората с увреждания“, се казва още в нея.

По думите на министъра опитът на Ryanair да прехвърли вината върху наземния оператор е неприемлив, защото не дава отговор на най-важните въпроси:

1. Започнала ли е вътрешна проверка от страна на авиокомпанията за конкретния инцидент?

2. Защо при два предишни полета на 24 юли със същата авиокомпания, със същото помощно средство, не е била застрашена безопасността, а сега се твърди обратното?

3. Съществува ли документирана процедура от страна на Ryanair за качване на инвалидни колички на борда или само субективната преценка на пилота е достатъчна?

4. Защо помощното средство е прието от наземния оператор като годно да бъде качено на борда на самолета, а не е допуснато в самолета?

5. Кой определя критериите за „агресивен пътник“ в практиката на Ryanair? В предходен случай на софийското летище, плачеща жена беше определена като агресивна - какви критерии бяха приложени тогава? А в други сходни ситуации?

6. Какви конкретни действия и мерки са предприети от страна на Ryanair, преди да бъдат свалени пътниците? Съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2006 относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, свалянето на пътници от борда е крайна мярка, която може да се предприеме само след изчерпване на всички разумни алтернативи. Въздушният превозвач или неговият представител са задължени по регламент да положат всички разумни усилия и да предложат алтернативен вариант на семейството.

Това са въпросите, на които Ryanair трябва да даде ясни, конкретни и документално подкрепени отговори, преди да се опитва да се оневини и да избяга от отговорност. Кой носи вина в този случай ще решат компетентните български органи – не авиокомпанията.

Поради това е разпоредена незабавна проверка от ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“, която вече тече. Всички факти и обстоятелства ще бъдат изяснени, а в петък следващата седмица ще бъде оповестено официалното решение на компетентния орган.

По-рано авиокомпания Ryanair изпрати позиция.

„Тези пътници бяха резервирали пътуване с този полет от София до Милано Бергамо (8 август) с инвалидна количка, задвижвана от гелова батерия. По съображения за безопасност, геловите батерии на инвалидните колички трябва да бъдат изолирани, за да бъде количката приета за въздушен превоз. Тъй като наземните служители на летище София – които отговаряха за товаренето на количката в самолета – не успяха да установят дали батерията е изолирана, те не можаха да натоварят количката на самолета. Когато пътниците били уведомени, че наземните служители на летище София не могат да натоварят инвалидната количка, те са станали агресивни в самолета и са били свалени от местната полиция“, се казва в позицията на авиокомпанията.


  • 1 майстор

    1 1 Отговор
    Правилно е постъпил господин министърът на транспорта и съобщенията- Гроздан Караджов.

    08:30 11.08.2025

  • 2 е ми

    1 0 Отговор
    Толкова си може министЕра

    08:40 11.08.2025

  • 3 Грого

    1 0 Отговор
    Документ, уреждащ превоза на инвалидни колички с гелови акумулатори в самолет, е регламентът и правилата на авиокомпаниите и международните авиационни стандарти, изискващи при транспортиране на инвалидни колички с батерии (включително гел батерии) те да бъдат изолирани и да отговарят на специфични условия за безопасност.

    По-конкретно, геловите батерии трябва да бъдат изолирани (например с обвивка или предпазни капаци на клемите), за да бъдат приети за превоз. Ако това не е изпълнено, количката не може да бъде качена на борда на самолета по съображения за безопасност. Това беше категорично уточнено в казус с авиокомпания Ryanair, която дори свали пътник от самолет, защото геловата батерия на инвалидната количка не беше потвърдено изолирана и безопасна за въздушен транспорт.

    Също така, транспортът на инвалидни колички с акумулатори се урежда от процедурите, според които:

    Инвалидните колички с акумулаторни батерии без обслужване (като гелови батерии) могат да се приемат за полети, ако авиокомпанията е уведомена най-малко 24 часа предварително.

    Пътникът трябва да подаде заявление при резервация или при най-малко 48 часа преди полета да предостави технически спецификации за батерията.

    Батериите трябва да бъдат защитени от късо съединение, например чрез изолиране на клемите с лепенки или поставяне в отделни пликчета.

    Инвалидната количка се транспортира като чекиран багаж, като не влиза в нормалната норма за безплатен багаж.

    08:42 11.08.2025

  • 4 Явно

    1 0 Отговор
    Си няма друга работа.

    08:43 11.08.2025

  • 5 Нерегистриран

    2 0 Отговор
    Той добре е сезирал въпросната комисия, да сезира и комисия за защита на потребителите :) и тогава да се убеди самия той като човек а не като длъжностно лице, че въпросните комисии са нищо друго освен хранилка-заплати за мързеливи роднини и връзкари с нисък умствен капацитет!!!

    08:43 11.08.2025

  • 6 така е

    0 0 Отговор
    Някой има интерес да изгони нискотарифните компании от България и да истане само на тимаджиите Националния превозвач.

    08:46 11.08.2025

  • 7 факуса

    0 0 Отговор
    а сезира ли ги за липсата на 10млн за лечение на 500деца,и осигуряването на 80 млн помощ на осрайна,как за оръжие на некои си има а за български деца няма

    08:51 11.08.2025

  • 8 Той

    0 0 Отговор
    Самият гроздан е такова дете ама голямо

    08:55 11.08.2025

