Военен загина при катастрофа на пътя Бургас-Елхово

Капитан Николай Иванов Илиев е загиналият военнослужещ при тежката катастрофа на разклона за село Маломирово вчера следобед, съобщи Министерството на отбраната. Офицерът е починал при транспортирането към болницата в Ямбол.

Катастрофата стана около 16:50 часа на главния път Елхово – Бургас при сблъсък между военен автомобил УАЗ и лека кола. "При инцидента тежко са пострадали капитан Николай Иванов Илиев и шофьорът старши сержант Георги Димитров Георгиев от състава на Сухопътните войски", съобщиха от пресцентъра на МО.

Капитан Илиев е командир на взвод и е бил на служба в Българската армия от 23 януари 1995 година. Министерството на отбраната изказва съболезнования на близките на загиналия офицер.

Старши сержант Георги Димитров Георгиев е настанен за лечение в МБАЛ – Ямбол. Състоянието му не застрашава живота му, според медицинската информация. При катастрофата е пострадал и шофьорът на лекия автомобил.

Двамата военнослужещи са изпълнявали служебни задължения по време на инцидента. На мястото на произшествието е пристигнал екип на Спешна помощ, но капитан Илиев е починал в линейката по пътя към болницата.

По случая се извършват процесуално-следствени действия от органите на реда. Тестовете за алкохол и наркотици на шофьора на военния автомобил са отрицателни. Движението в участъка беше временно ограничено заради разследването.

Това е поредният тежък инцидент на този участък от пътната мрежа в Ямболско през последните месеци.