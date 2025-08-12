Новини
Военен загина при катастрофа на пътя Бургас-Елхово

Военен загина при катастрофа на пътя Бургас-Елхово

12 Август, 2025 08:04

Капитан Илиев е командир на взвод

Военен загина при катастрофа на пътя Бургас-Елхово - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Капитан Николай Иванов Илиев е загиналият военнослужещ при тежката катастрофа на разклона за село Маломирово вчера следобед, съобщи Министерството на отбраната. Офицерът е починал при транспортирането към болницата в Ямбол.

Катастрофата стана около 16:50 часа на главния път Елхово – Бургас при сблъсък между военен автомобил УАЗ и лека кола. "При инцидента тежко са пострадали капитан Николай Иванов Илиев и шофьорът старши сержант Георги Димитров Георгиев от състава на Сухопътните войски", съобщиха от пресцентъра на МО.

Капитан Илиев е командир на взвод и е бил на служба в Българската армия от 23 януари 1995 година. Министерството на отбраната изказва съболезнования на близките на загиналия офицер.

Старши сержант Георги Димитров Георгиев е настанен за лечение в МБАЛ – Ямбол. Състоянието му не застрашава живота му, според медицинската информация. При катастрофата е пострадал и шофьорът на лекия автомобил.

Двамата военнослужещи са изпълнявали служебни задължения по време на инцидента. На мястото на произшествието е пристигнал екип на Спешна помощ, но капитан Илиев е починал в линейката по пътя към болницата.

По случая се извършват процесуално-следствени действия от органите на реда. Тестовете за алкохол и наркотици на шофьора на военния автомобил са отрицателни. Движението в участъка беше временно ограничено заради разследването.

Това е поредният тежък инцидент на този участък от пътната мрежа в Ямболско през последните месеци.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сандокан

    8 11 Отговор
    Кой го знае от коя кръчма се е връщал,със служебната кола и на колко ракии са били. Ама за стадото пишат, че били по служебна работа, за да не пискат хората срещу увеличените им заплати. Както се казва,стани военен и взимай една шапка пари,дорде разберат че си идиот,ще си майор,а дорде се начудят какво да те правят, ще си пенсионер.

    08:14 12.08.2025

  • 3 приятелски съвет

    9 10 Отговор
    Не обиждай военните,заради собственните си грешки! Хайде,моля! Не знаеш с какви големи проблеми в страната се сблъскват.Нямаш представа.Затова,че ТИХО!

    08:20 12.08.2025

  • 4 Не ни

    5 0 Отговор
    трябва война....

    08:23 12.08.2025

  • 5 Хер Флик от Гестапо

    7 2 Отговор
    Абе, тия УАЗ-ки имаха ли колани, как беше ,че нещо съм забравил. 2025г. част от най-силният военен алианс в света..

    08:31 12.08.2025

  • 6 Айзомби

    5 9 Отговор
    Чудо голямо военни има бол.Кой знае на колко ракии е бил.Все пак те са айляци и цял ден се чудят кво да правят,тия заплати трябва да се изпиват.

    Коментиран от #8

    08:31 12.08.2025

  • 7 ВОЕНЕН

    9 0 Отговор
    ЛЕКА ИМ ПРЪСТ НА ЗАГИНАЛИТЕ КОЛЕГИ....
    КАТО СЕ ОБЪРНЕ КОЛАТА, ПЪТИЩА МНОГО....
    НЕКА БЪДЕМ ВСИЧКИ ПО -ВНИМАТЕЛНИ И ОТГОВОРНИ НА ПЪТЯ!

    08:38 12.08.2025

  • 8 ВОЕНЕН

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Айзомби":

    Б О К Л У К, И бай га ньо в ц и много, КОЙ ЗНАЕ КОЛКО ПРО$ТОТИИ $и $ЪТВОРИЛ?!

    08:40 12.08.2025

  • 9 Пътя

    4 0 Отговор
    от ПТП до болницата е 4-5 бала и дори здрав човек може да си отиде, докато го транспортират до Пантелеймон в Ямбол!

    08:52 12.08.2025

  • 10 Перо

    5 1 Отговор
    След безбройните ПТП-та по този път, какво прави АПИ и областните управители в Бургас и Ямбол? Има ли държавност?

    08:54 12.08.2025

  • 11 да го направят генерал

    0 3 Отговор
    геройски управлявал уазката, но катастрофирал . другия е жив поне . можеше и той да си отиде . откъде бензин . нали е криза бе . всеки ден на учения . пропиха си се .

    08:58 12.08.2025

  • 12 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    КЪДЕ СА ФОРДОВЕТЕ?

    09:01 12.08.2025

  • 13 Никакъв

    3 0 Отговор
    Бургас! Елхово е на 5 км от мястото, Бургас на 95! Преди разклона за това село има лек завой, който от страна на Елхово пада и по ниско, видимост, значи, някой е сякал завоя и стана белята! Вероятно мерцедеса но това са подробности, които не променят нищо! Уаз 469 - 17 литра на асфалт, 21 черен път, над 23 литра в кал! 2025 г. - НАТО, Европейска България! Гранична ги засипаха с возила и на 5 години прибавят нови! Армията не е приоритет отдавна! Държат няколко подразделения, наречени военни формирования, колкото да има протокло да се изписват и усвояват пари от мастити политици и генерали!

    09:13 12.08.2025

