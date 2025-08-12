Военен загина при катастрофа на пътя Бургас-Елхово

Капитан Николай Иванов Илиев е загиналият военнослужещ при тежката катастрофа на разклона за село Маломирово вчера следобед, съобщи Министерството на отбраната. Офицерът е починал при транспортирането към болницата в Ямбол.
Катастрофата стана около 16:50 часа на главния път Елхово – Бургас при сблъсък между военен автомобил УАЗ и лека кола. "При инцидента тежко са пострадали капитан Николай Иванов Илиев и шофьорът старши сержант Георги Димитров Георгиев от състава на Сухопътните войски", съобщиха от пресцентъра на МО.
Капитан Илиев е командир на взвод и е бил на служба в Българската армия от 23 януари 1995 година. Министерството на отбраната изказва съболезнования на близките на загиналия офицер.
Старши сержант Георги Димитров Георгиев е настанен за лечение в МБАЛ – Ямбол. Състоянието му не застрашава живота му, според медицинската информация. При катастрофата е пострадал и шофьорът на лекия автомобил.
Двамата военнослужещи са изпълнявали служебни задължения по време на инцидента. На мястото на произшествието е пристигнал екип на Спешна помощ, но капитан Илиев е починал в линейката по пътя към болницата.
По случая се извършват процесуално-следствени действия от органите на реда. Тестовете за алкохол и наркотици на шофьора на военния автомобил са отрицателни. Движението в участъка беше временно ограничено заради разследването.
Това е поредният тежък инцидент на този участък от пътната мрежа в Ямболско през последните месеци.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сандокан
08:14 12.08.2025
3 приятелски съвет
08:20 12.08.2025
4 Не ни
08:23 12.08.2025
5 Хер Флик от Гестапо
08:31 12.08.2025
6 Айзомби
Коментиран от #8
08:31 12.08.2025
7 ВОЕНЕН
КАТО СЕ ОБЪРНЕ КОЛАТА, ПЪТИЩА МНОГО....
НЕКА БЪДЕМ ВСИЧКИ ПО -ВНИМАТЕЛНИ И ОТГОВОРНИ НА ПЪТЯ!
08:38 12.08.2025
8 ВОЕНЕН
До коментар #6 от "Айзомби":Б О К Л У К, И бай га ньо в ц и много, КОЙ ЗНАЕ КОЛКО ПРО$ТОТИИ $и $ЪТВОРИЛ?!
08:40 12.08.2025
9 Пътя
08:52 12.08.2025
10 Перо
08:54 12.08.2025
11 да го направят генерал
08:58 12.08.2025
12 Боруна Лом
09:01 12.08.2025
13 Никакъв
09:13 12.08.2025