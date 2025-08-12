ДСБ: Русия иска да открие Генерално консулство във Варна

Партия "Демократи за силна България" настоява правителството да отхвърли категорично искането на Русия за откриване на генерално консулство във Варна, заради заплахата за националната сигурност. Според позиция на ДСБ Руската федерация е изпратила дипломатическа нота до Министерството на външните работи с искане за разрешение за откриване на консулство.

"Планът е то да бъде разположено в бизнес сграда на кръстовището на ул. 'Дунав' и ул. 'Козлодуй', едва на 200 метра от щаба на Военноморските сили на България", съобщават от ДСБ.

Партията припомня, че руското консулство във Варна беше затворено през октомври 2023 година, след като година по-рано правителството на Кирил Петков изгони 70 руски дипломати и служители, уличени в дейност, застрашаваща националната сигурност.

По информация на ДСБ, МВнР е изпратило искането за становище в Държавна агенция "Национална сигурност", но процесът се забавя подозрително, създавайки опасност от "мълчаливо съгласие".

"Считаме, че това искане представлява откровен опит за враждебно позициониране на оперативна база до стратегически военен обект от колективната система за сигурност на НАТО," заявяват от партията.

Според ДСБ, в условията на продължаваща агресия срещу Украйна и при обявяване на България за "вражеска държава" от Кремъл, връщането на подобна структура в близост до база на силите на НАТО е пряка заплаха за сигурността.

Консулствата във Варна и Русе останаха без персонал след масовото изгонване на руски дипломати през 2022 година. Тогава дипломатическите отношения между двете държави бяха тежко влошени.

ДСБ подчертават, че при доказани многократни опити на руските специални служби да използват дипломатическо прикритие за шпионаж и хибридна война, всяко друго решение освен отхвърляне на искането би представлявало "политическа капитулация пред враждебна сила".

"Това налага защитата на националната ни сигурност, както и ангажиментите към нашите съюзниците в рамките на алианса," настояват от партията.