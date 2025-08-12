ДСБ: Русия иска да открие Генерално консулство във Варна

Партия "Демократи за силна България" настоява правителството да отхвърли категорично искането на Русия за откриване на генерално консулство във Варна, заради заплахата за националната сигурност. Според позиция на ДСБ Руската федерация е изпратила дипломатическа нота до Министерството на външните работи с искане за разрешение за откриване на консулство.
"Планът е то да бъде разположено в бизнес сграда на кръстовището на ул. 'Дунав' и ул. 'Козлодуй', едва на 200 метра от щаба на Военноморските сили на България", съобщават от ДСБ.
Партията припомня, че руското консулство във Варна беше затворено през октомври 2023 година, след като година по-рано правителството на Кирил Петков изгони 70 руски дипломати и служители, уличени в дейност, застрашаваща националната сигурност.
По информация на ДСБ, МВнР е изпратило искането за становище в Държавна агенция "Национална сигурност", но процесът се забавя подозрително, създавайки опасност от "мълчаливо съгласие".
"Считаме, че това искане представлява откровен опит за враждебно позициониране на оперативна база до стратегически военен обект от колективната система за сигурност на НАТО," заявяват от партията.
Според ДСБ, в условията на продължаваща агресия срещу Украйна и при обявяване на България за "вражеска държава" от Кремъл, връщането на подобна структура в близост до база на силите на НАТО е пряка заплаха за сигурността.
Консулствата във Варна и Русе останаха без персонал след масовото изгонване на руски дипломати през 2022 година. Тогава дипломатическите отношения между двете държави бяха тежко влошени.
ДСБ подчертават, че при доказани многократни опити на руските специални служби да използват дипломатическо прикритие за шпионаж и хибридна война, всяко друго решение освен отхвърляне на искането би представлявало "политическа капитулация пред враждебна сила".
"Това налага защитата на националната ни сигурност, както и ангажиментите към нашите съюзниците в рамките на алианса," настояват от партията.
1 Тома
14:53 12.08.2025
2 Сатана Z
Коментиран от #25
14:53 12.08.2025
3 Варна
14:54 12.08.2025
4 Копейкин
Коментиран от #30
14:55 12.08.2025
5 Зоро
14:55 12.08.2025
6 Трол
Коментиран от #21
14:56 12.08.2025
7 Да питам
14:57 12.08.2025
8 Възpожденец 🇧🇬
Хайде да видим кой от контраразузнаването ще подпише под носа на щаба на натовска държава да има щаб на ГРУ!
Веднага трябва да се откажем от едно консулство в кочината - и така и така вече няма да имаме отношения.
В ПРЕДВОЕННА ОБСТАНОВКА НЕ СЕ ПОЗВОЛЯВА НА ВРАГ ДА ТИ ДИША ВЪВ ВРАТА.
Ясно ли е, скрити проруски въшки в правителството?
Коментиран от #12, #22
14:58 12.08.2025
9 Дзегун
14:58 12.08.2025
10 Жалки продажни копейки 🤪🤡
Коментиран от #15, #17
14:59 12.08.2025
11 Гномче
14:59 12.08.2025
12 Дзегун
До коментар #8 от "Възpожденец 🇧🇬":Здравствуй, Бастунчик!
14:59 12.08.2025
13 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #31
14:59 12.08.2025
14 Е заради
П.П. какво стана с тримата рибари на язовира/Искъ
/ Или вече те обла...,добре ощасривиха откъм гърба?
15:00 12.08.2025
15 Имаш вънгалки
До коментар #10 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":и миришеш,дигни патурете
Коментиран от #34
15:00 12.08.2025
16 айде бе бръмбар спаружен
не вие търтеи кърлежи на народен гръб
и като клекнат зелковците
ще клекнете и вие въртиопашки
15:00 12.08.2025
17 Дзегун
До коментар #10 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":И това твоето не е живот!
15:01 12.08.2025
18 Арена Арменец
Т.И.М държат Собственост на ТАТжеър национален превозвач Татарстан и ТАТ Банк.За да въртиш търговия с Русия трябва даьси доверен лице и агент КГБ /ГРУ каквито явно са ТИМаджиите бивши тюлени от под.Техана
Явно е че инструктори в под.Теханацса били от КГБ Татарстан и КГБ Краснодар
15:04 12.08.2025
19 Този малчо
15:04 12.08.2025
20 Опс
15:05 12.08.2025
21 Трол си
До коментар #6 от "Трол":Косолсто и Посолство са две различни неща! Толкоз за косолството на кравария.
15:06 12.08.2025
22 Хайде по-леко
До коментар #8 от "Възpожденец 🇧🇬":с логореята......пий си хапчетата гмомче 2....
15:06 12.08.2025
23 Ганя Путинофила
Имаме си 8 путинофилски партии.
Имаме си рускиня Председател на НС.
Какво може да иска още човек?
Коментиран от #41
15:06 12.08.2025
24 Мнение
15:06 12.08.2025
25 Нека да пиша
До коментар #2 от "Сатана Z":А,Митрофанова кога ще е гонят!?
15:07 12.08.2025
26 Луганск
В ранна детска възраст многократно посещава съветското консулство във Варна! Бях на концерти, гледах филми там ("Хотел при починалия алпинист"), Срещнах се с актьори (Соломин)!
Всички замесени в закриването на това консулство, както и в доставката на оръжие за укрофашистите, ще бъдат намерени, доставени в Москва и обесени на Червения площад!
БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ-ПРИЯТЕЛСТВО ЗАВИНАГИ!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ
Коментиран от #36
15:07 12.08.2025
27 Да бе , да !? 😜
15:07 12.08.2025
28 Варна отдавна е руска губерния
Коментиран от #35
15:07 12.08.2025
29 120 000 руски фирми в България,
Путинофилското НС се ослушва като пръднал заек в люцерна!
Коментиран от #45
15:09 12.08.2025
30 И кво ?!
До коментар #4 от "Копейкин":Дай Боже ! 35 години управление на турци и англосаксонци Стига !
15:09 12.08.2025
31 Марина Кейп Ахелой
До коментар #13 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Щаб квартира на КГБ е хотел "Eмералд" Равда 4 собственост е на пенсиониран КГБ генерал и бивш зам.военв
ен министър тиловак от Руската Армия
Други явочни ГРУ квартири има в курорта ПРИМОРСКО няколко хотела на ГЕРБаджийската строителна фирма БИЛДНИКС зад които наричат КГБ капитали на агенти Еолкодаев и Филипов и няколко вили дачи в кв.Галата Варна ,хотели в Св.Константин и Елена к-с Иглика Златни Пясъци Варна
Коментиран от #43, #46
15:11 12.08.2025
32 Напомня за себе си
15:11 12.08.2025
33 Факт
15:11 12.08.2025
34 Нека да пиша
До коментар #15 от "Имаш вънгалки":Пак ли си душил кюлотите на майка си, сиренце папка ли .
15:11 12.08.2025
35 В Поморие има огромен надпис
До коментар #28 от "Варна отдавна е руска губерния":" М А Л А Я Р О С С И Я"
Коментиран от #44
15:13 12.08.2025
36 Аз да пиша
До коментар #26 от "Луганск":Пак си прикалил с водката блатни ми орко, що не отиваш в Русия..
15:14 12.08.2025
37 Още един неграмотен русофил
Атанасов говори за нова сграда.
15:14 12.08.2025
38 Гай Турий
15:17 12.08.2025
39 руzкo = боклук
15:17 12.08.2025
40 Гавра българско национално самосъзнание
15:18 12.08.2025
41 И кво ?!
До коментар #23 от "Ганя Путинофила":Мюсли като теб не е ли доволно от ДПС - та ? Ставаш нагъл !
15:20 12.08.2025
42 Каква
15:23 12.08.2025
43 Половината хотели на Златните
До коментар #31 от "Марина Кейп Ахелой":са на руски генерали!
15:23 12.08.2025
44 В Парламента
До коментар #35 от "В Поморие има огромен надпис":В софийското народно събрание трябва надпис "Малък минджилис" (турски парламент) !
15:24 12.08.2025
45 Моше Честния с "Чесна 208 В"
До коментар #29 от "120 000 руски фирми в България,":Наследство на товриш ПУТИН 334.000 ИМОТА апартаменти,къщи и 170 хотела са собственост на РУСКИ граждани
Към това прибавете МОЛ Парадайс София и Стокова борса Илиенци собственост наьРуско-Грузинскитецевреи КГБ Полковници
Паата Гамганашвили(На иврит Паата-Възможенн Гам- на иврит Чудна и Ган-Гна иврит Градина)
Роланд ИСАКев(Ицхак Исак -на иврит Мощен,Силен)
Давид Коблианидзе
Към РУСКАТА собственост прибавете НАЙ-голямата Фирма за Износ на БГ ЗЪРНО фирма СЕВАН Бургас собственост на 2ма братя КГБ Полковници с фамилия Агопян които контролират от 30 години износ на 3 МИЛИОНА годишно тона БГ Зърно
Собствеността на и концесията на Минерална ВОДА "Горна Баня" също е ПОД контрол на КГБ арменски граждани с руски паспорти и руско КГБ контакти
и разбира се НАЙ-ЕДРИТЕ собственицинна Българска ЗЕМЯ
това са завършилите МГУ МОСКВА Тенчо Шиков и неговия колега Гошо щатни агенти на КГБ ФСБ Москва които с ПАРИТЕ на ФСБ Москва над 500 милиона лева изкупиха 2,5 МИЛИОНА декара ЗЕМИ в Северно Западнала България -Плевнско,Ловешко,Монтана и Видин през РУСКИЯ Фармацевтичен фонд"РОМФАРМА"
КГБееца Тенчо Шиков е СИН на шефа на Арсенал Казанлък(произвеждащи по Руски Лозенец оръжия с подкрепа на КГБ)
15:26 12.08.2025
46 Вярно е
До коментар #31 от "Марина Кейп Ахелой":През хотелиерските мафиотизирани среди нахлува много вредно руско влияние! И българските служби не правят нищо. Защото там са децата на част от тези мафиотизирани структури. България е завладяна държава с национална сигурност поставена на колене.
15:26 12.08.2025