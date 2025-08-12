Новини
България »
ДСБ: Русия иска да открие Генерално консулство във Варна

ДСБ: Русия иска да открие Генерално консулство във Варна

12 Август, 2025 14:51 701 46

  • дсб-
  • русия-
  • генерално консулство-
  • варна

Планът е то да бъде разположено в бизнес сграда на кръстовището на ул. 'Дунав' и ул. 'Козлодуй', едва на 200 метра от щаба на Военноморските сили на България

ДСБ: Русия иска да открие Генерално консулство във Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Партия "Демократи за силна България" настоява правителството да отхвърли категорично искането на Русия за откриване на генерално консулство във Варна, заради заплахата за националната сигурност. Според позиция на ДСБ Руската федерация е изпратила дипломатическа нота до Министерството на външните работи с искане за разрешение за откриване на консулство.

"Планът е то да бъде разположено в бизнес сграда на кръстовището на ул. 'Дунав' и ул. 'Козлодуй', едва на 200 метра от щаба на Военноморските сили на България", съобщават от ДСБ.

Партията припомня, че руското консулство във Варна беше затворено през октомври 2023 година, след като година по-рано правителството на Кирил Петков изгони 70 руски дипломати и служители, уличени в дейност, застрашаваща националната сигурност.

По информация на ДСБ, МВнР е изпратило искането за становище в Държавна агенция "Национална сигурност", но процесът се забавя подозрително, създавайки опасност от "мълчаливо съгласие".

"Считаме, че това искане представлява откровен опит за враждебно позициониране на оперативна база до стратегически военен обект от колективната система за сигурност на НАТО," заявяват от партията.

Според ДСБ, в условията на продължаваща агресия срещу Украйна и при обявяване на България за "вражеска държава" от Кремъл, връщането на подобна структура в близост до база на силите на НАТО е пряка заплаха за сигурността.

Консулствата във Варна и Русе останаха без персонал след масовото изгонване на руски дипломати през 2022 година. Тогава дипломатическите отношения между двете държави бяха тежко влошени.

ДСБ подчертават, че при доказани многократни опити на руските специални служби да използват дипломатическо прикритие за шпионаж и хибридна война, всяко друго решение освен отхвърляне на искането би представлявало "политическа капитулация пред враждебна сила".

"Това налага защитата на националната ни сигурност, както и ангажиментите към нашите съюзниците в рамките на алианса," настояват от партията.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    28 7 Отговор
    Генерал наско май не му понасят горещините

    14:53 12.08.2025

  • 2 Сатана Z

    29 6 Отговор
    Редакцията,моля не показвайте снимката на тоя гном ,че ми се драйфа

    Коментиран от #25

    14:53 12.08.2025

  • 3 Варна

    24 6 Отговор
    Руската федерация ТРЯБВА да открие консулство във Вана,какво по-нормално от това

    14:54 12.08.2025

  • 4 Копейкин

    10 5 Отговор
    Русия ще сложи генерал -губернатор във Варненската Народна Република.

    Коментиран от #30

    14:55 12.08.2025

  • 5 Зоро

    23 4 Отговор
    Гнома пак се е размандахерцал и твори нови дивотии

    14:55 12.08.2025

  • 6 Трол

    16 1 Отговор
    Консулството трябва да е в София, за да може лично г-н Атанасов да го инспектира.

    Коментиран от #21

    14:56 12.08.2025

  • 7 Да питам

    17 4 Отговор
    нив имаме ли вмс,или имаме три лодки от кофланд,гнома пак се е наакал

    14:57 12.08.2025

  • 8 Възpожденец 🇧🇬

    5 16 Отговор
    Тази сган няма да миряса! Подсказването за отваряне на руско консулство е дошло от България, русия да поиска отново отваряна на шпионския си център във Варна, скрит като консулство, тъй като всичко е уредено да се получи съгласие от българска страна на ГЕРБ и Пеевски!
    Хайде да видим кой от контраразузнаването ще подпише под носа на щаба на натовска държава да има щаб на ГРУ!
    Веднага трябва да се откажем от едно консулство в кочината - и така и така вече няма да имаме отношения.
    В ПРЕДВОЕННА ОБСТАНОВКА НЕ СЕ ПОЗВОЛЯВА НА ВРАГ ДА ТИ ДИША ВЪВ ВРАТА.
    Ясно ли е, скрити проруски въшки в правителството?

    Коментиран от #12, #22

    14:58 12.08.2025

  • 9 Дзегун

    15 3 Отговор
    Тоя има ли жена? Трябва хич да не е гнуслива!

    14:58 12.08.2025

  • 10 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    4 14 Отговор
    Поне на всички им светна, че трябва да има прочистване от руZки агенти на най- високо ниво. Дори и министерсвото на образованието се е превърнало в техен филиал покрай кгб-фсб матрьошката Данаил и неговия убеден слуга министър. В момента са се заели да унищожават училищата и академиите по изкуствата с поредната тъпоумна реформа под общ знак и религиозно- идеологически епитафии на доказано работещи училищни планове. "Няма такива идиоти, сър!"

    Коментиран от #15, #17

    14:59 12.08.2025

  • 11 Гномче

    0 0 Отговор
    Русия да се предава за кеф на страните от Европейския съюз, каквато според стечение на обстоятелствата е и България, и на мъдрите и лидери.

    14:59 12.08.2025

  • 12 Дзегун

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Здравствуй, Бастунчик!

    14:59 12.08.2025

  • 13 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 9 Отговор
    КГБ ИСКА ДА ВКАРА ОЩЕ ШПИОНИ В БЪЛГАРИЯ ...................... МАЛКО ИМ Е ШПИОНСКОТО КОТИЛО ОКОЛО ................... МАФИОТА "ЕЛ МУНЧО" ................... ФАКТ !

    Коментиран от #31

    14:59 12.08.2025

  • 14 Е заради

    1 3 Отговор
    Такива индивиди българите все повече Не долюбват колективните.
    П.П. какво стана с тримата рибари на язовира/Искъ
    / Или вече те обла...,добре ощасривиха откъм гърба?

    15:00 12.08.2025

  • 15 Имаш вънгалки

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    и миришеш,дигни патурете

    Коментиран от #34

    15:00 12.08.2025

  • 16 айде бе бръмбар спаружен

    8 4 Отговор
    народа да гласува за посолство на Русия
    не вие търтеи кърлежи на народен гръб

    и като клекнат зелковците
    ще клекнете и вие въртиопашки

    15:00 12.08.2025

  • 17 Дзегун

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    И това твоето не е живот!

    15:01 12.08.2025

  • 18 Арена Арменец

    7 3 Отговор
    Ми да иска все пак ВАРНА от 1958 до1962 година се казвала град СТАЛИН и днес във ВРНА живеят 29.000 арменски,чеченски,грузински и руски граждани и гражданки с КГБ закалка и подготовка а Варна /СТАЛИН/се управлява от проРуската групировка Т.И.М която търгува и върти слъш вериш в Руската Автономна Област ТАТАРСТАН роднината на другарката товришка руска посланичка Елеонора Митрофанова.
    Т.И.М държат Собственост на ТАТжеър национален превозвач Татарстан и ТАТ Банк.За да въртиш търговия с Русия трябва даьси доверен лице и агент КГБ /ГРУ каквито явно са ТИМаджиите бивши тюлени от под.Техана
    Явно е че инструктори в под.Теханацса били от КГБ Татарстан и КГБ Краснодар

    15:04 12.08.2025

  • 19 Този малчо

    9 4 Отговор
    Започва да заприличва все повече и повече на сгазен охлюв в главата.....такъв си и по душа мъникът....

    15:04 12.08.2025

  • 20 Опс

    8 3 Отговор
    Преди да качвате снимка на това оцъкленото нещо трябва да предупреждавате с няколко челвени точки !!!!!

    15:05 12.08.2025

  • 21 Трол си

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Трол":

    Косолсто и Посолство са две различни неща! Толкоз за косолството на кравария.

    15:06 12.08.2025

  • 22 Хайде по-леко

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Възpожденец 🇧🇬":

    с логореята......пий си хапчетата гмомче 2....

    15:06 12.08.2025

  • 23 Ганя Путинофила

    4 4 Отговор
    Имаме си Резидент путинофил.
    Имаме си 8 путинофилски партии.
    Имаме си рускиня Председател на НС.
    Какво може да иска още човек?

    Коментиран от #41

    15:06 12.08.2025

  • 24 Мнение

    8 2 Отговор
    В Посолството на Русия в София има още над 100 "дипломата", да не говорим за Камчия.

    15:06 12.08.2025

  • 25 Нека да пиша

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    А,Митрофанова кога ще е гонят!?

    15:07 12.08.2025

  • 26 Луганск

    4 3 Отговор
    ОТВОРЕТЕ КОНСУЛСТВОТО ПО ДОБЪР НАЧИН!

    В ранна детска възраст многократно посещава съветското консулство във Варна! Бях на концерти, гледах филми там ("Хотел при починалия алпинист"), Срещнах се с актьори (Соломин)!

    Всички замесени в закриването на това консулство, както и в доставката на оръжие за укрофашистите, ще бъдат намерени, доставени в Москва и обесени на Червения площад!

    БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ-ПРИЯТЕЛСТВО ЗАВИНАГИ!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    Коментиран от #36

    15:07 12.08.2025

  • 27 Да бе , да !? 😜

    4 3 Отговор
    Че защо питат България ? От 35 години сме колония на Турция и САЩ : Москва да пита Вашингтон и Анадола разрешават ли !

    15:07 12.08.2025

  • 28 Варна отдавна е руска губерния

    5 4 Отговор
    Затова Коце от Възраждане е от там!

    Коментиран от #35

    15:07 12.08.2025

  • 29 120 000 руски фирми в България,

    5 3 Отговор
    които не развиват никаква дейност!
    Путинофилското НС се ослушва като пръднал заек в люцерна!

    Коментиран от #45

    15:09 12.08.2025

  • 30 И кво ?!

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Копейкин":

    Дай Боже ! 35 години управление на турци и англосаксонци Стига !

    15:09 12.08.2025

  • 31 Марина Кейп Ахелой

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Щаб квартира на КГБ е хотел "Eмералд" Равда 4 собственост е на пенсиониран КГБ генерал и бивш зам.военв
    ен министър тиловак от Руската Армия
    Други явочни ГРУ квартири има в курорта ПРИМОРСКО няколко хотела на ГЕРБаджийската строителна фирма БИЛДНИКС зад които наричат КГБ капитали на агенти Еолкодаев и Филипов и няколко вили дачи в кв.Галата Варна ,хотели в Св.Константин и Елена к-с Иглика Златни Пясъци Варна

    Коментиран от #43, #46

    15:11 12.08.2025

  • 32 Напомня за себе си

    2 2 Отговор
    На този от време на време му влизат бръмбари в главата.

    15:11 12.08.2025

  • 33 Факт

    3 1 Отговор
    Глупости. Защо щабът е в центъра, а не някъде при пристанището.

    15:11 12.08.2025

  • 34 Нека да пиша

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Имаш вънгалки":

    Пак ли си душил кюлотите на майка си, сиренце папка ли .

    15:11 12.08.2025

  • 35 В Поморие има огромен надпис

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Варна отдавна е руска губерния":

    " М А Л А Я Р О С С И Я"

    Коментиран от #44

    15:13 12.08.2025

  • 36 Аз да пиша

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Луганск":

    Пак си прикалил с водката блатни ми орко, що не отиваш в Русия..

    15:14 12.08.2025

  • 37 Още един неграмотен русофил

    3 0 Отговор
    Руското консулство във Варна работи без прекъсване от много години.
    Атанасов говори за нова сграда.

    15:14 12.08.2025

  • 38 Гай Турий

    2 0 Отговор
    Гном, защо да иска, че нали имаше такова?! А България да си открие свое някъде в Крим или Новоросийск. Ако му стиска на потенциала на жалкия джендър соросоид Джорг. Въобще нашето недоразумение, каквито криваци винаги са ни били външните министри от епохата на Алексей Подлесни насам, няма мозък и смелост да саже и гък и мък без инструктаж от ционисткия център.

    15:17 12.08.2025

  • 39 руzкo = боклук

    1 2 Отговор
    руzия ще бъде бомбена нищо няма да открива

    15:17 12.08.2025

  • 40 Гавра българско национално самосъзнание

    3 3 Отговор
    Ако ме вярвате, днес България има едно корумпирано русистко правителство, което ви ограбва. Цялата задкулисна мафия на прехода се е събрала заедно, тези които прогониха децата ви! Вие ги върнахте на власт отново. Ревяхте че ПП били изгонили много руски шпиони! Пак не е като Азербайджан! Ревахте ама ревахте и се оставихте да ви манипулират. Всъщност може и ПП да участват в някаква инсценировка с изгонването, кой знае. Всички са навързани. Трябват ни хора с българско национално самосъзнание които да прогонят руските шпиони, всичките! И да вземат властта от корумпираните.

    15:18 12.08.2025

  • 41 И кво ?!

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ганя Путинофила":

    Мюсли като теб не е ли доволно от ДПС - та ? Ставаш нагъл !

    15:20 12.08.2025

  • 42 Каква

    2 0 Отговор
    Е тая настъпвана жаба на фотото , май. Й се ходи до толетната

    15:23 12.08.2025

  • 43 Половината хотели на Златните

    1 2 Отговор

    До коментар #31 от "Марина Кейп Ахелой":

    са на руски генерали!

    15:23 12.08.2025

  • 44 В Парламента

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "В Поморие има огромен надпис":

    В софийското народно събрание трябва надпис "Малък минджилис" (турски парламент) !

    15:24 12.08.2025

  • 45 Моше Честния с "Чесна 208 В"

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "120 000 руски фирми в България,":

    Наследство на товриш ПУТИН 334.000 ИМОТА апартаменти,къщи и 170 хотела са собственост на РУСКИ граждани
    Към това прибавете МОЛ Парадайс София и Стокова борса Илиенци собственост наьРуско-Грузинскитецевреи КГБ Полковници
    Паата Гамганашвили(На иврит Паата-Възможенн Гам- на иврит Чудна и Ган-Гна иврит Градина)
    Роланд ИСАКев(Ицхак Исак -на иврит Мощен,Силен)
    Давид Коблианидзе
    Към РУСКАТА собственост прибавете НАЙ-голямата Фирма за Износ на БГ ЗЪРНО фирма СЕВАН Бургас собственост на 2ма братя КГБ Полковници с фамилия Агопян които контролират от 30 години износ на 3 МИЛИОНА годишно тона БГ Зърно

    Собствеността на и концесията на Минерална ВОДА "Горна Баня" също е ПОД контрол на КГБ арменски граждани с руски паспорти и руско КГБ контакти
    и разбира се НАЙ-ЕДРИТЕ собственицинна Българска ЗЕМЯ
    това са завършилите МГУ МОСКВА Тенчо Шиков и неговия колега Гошо щатни агенти на КГБ ФСБ Москва които с ПАРИТЕ на ФСБ Москва над 500 милиона лева изкупиха 2,5 МИЛИОНА декара ЗЕМИ в Северно Западнала България -Плевнско,Ловешко,Монтана и Видин през РУСКИЯ Фармацевтичен фонд"РОМФАРМА"
    КГБееца Тенчо Шиков е СИН на шефа на Арсенал Казанлък(произвеждащи по Руски Лозенец оръжия с подкрепа на КГБ)

    15:26 12.08.2025

  • 46 Вярно е

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Марина Кейп Ахелой":

    През хотелиерските мафиотизирани среди нахлува много вредно руско влияние! И българските служби не правят нищо. Защото там са децата на част от тези мафиотизирани структури. България е завладяна държава с национална сигурност поставена на колене.

    15:26 12.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове