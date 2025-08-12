Тяло на полски гражданин е открито зад хипермаркет в Бургас

Тяло на полски гражданин е било намерено зад хипермаркет в Бургас.
То е открито от местни жители в бургаския квартал „Сарафово“, предава бТВ.
Починалият е намерен зад голям хранителен магазин. Идентифициран е.
Установено е, че тялото е на 57-годишен гражданин на Полша.
По първоначални данни по тялото няма следи от насилие.
