Важните новини във ФАКТИ на 14.08.2025 г.

14 Август, 2025 23:16 573 1

Всеки умишлен пожар си има име и адрес. Има си и мотив, заявява той

Важните новини във ФАКТИ на 14.08.2025 г. - 1
Снимка: НБ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Калоян Методиев: Много от пожарите са причинени от мафиотски структури

Пожарите в страната не спират. Много станаха умишлените - парка и Военното училище в Търново, Русе, Тетевен, Хасково, Тервел.... През ден някой пали нещо. Има и много възрастни, които си мислят, че така чистят. Тях не можем да съдим. Но другите са опасни. В страната вече се налага мнението, че много от пожарите са причинени от мафиотски структури, които използват сезона и естествени пожари като димна завеса за схеми в поне три направления. Това пише Калоян Методиев във фейсбук и допълва:

Глобиха цяла улица в Кюстендил за неразрешено паркиране

Над 20 автомобила, паркирани на ул. "Патриарх Евтимий" в центъра на Кюстендил, са санкционирани за нарушение на знака "Забранено паркирането", казаха за БНР потърпевши водачи.

Мъж изчезна в бурното море на Слънчев бряг

Мащабна издирвателна акция се проведе днес в морето край Слънчев бряг заради изчезнал турист. Мъжът потъна в бурните води при силно вълнение и червен флаг, а спасителите го търсиха с катер и джетове, но така и не го откриха.

Шофьор загина при челен сблъсък в Пловдивско

Шофьор загина при челен сблъсък между два автомобила на пътя Пловдив-Брезово. Сигналът за произшествието в участъка между квартал „Парчевич“ в Раковски и село Стряма е получен около 15:40 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Да бъде изготвена карта на всички водоизточници в столицата, поиска кметът Васил Терзиев

Възложих на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ да изготви карта на всички водоизточници – хидранти, кранове и резервоари, които могат да се ползват при пожари, и да има ясен протокол за работа. Започваме от район „Нови Искър“ заедно със „Софийска вода“, съобщи кметът на София Васил Терзиев във "Фейсбук".

Христо Гаджев: Системата за гасене на пожари от Спартан е като завода за електроавтомобили на Кирил Петков-без резултат

Системата за гасене на пожари от Спартан е като завода за електроавтомобили на Кирил Петков - без резултат и с усещане за държавно разхищение.

Колко са работни младите българи през лятната ваканция?

През последните години все повече млади хора в България използват дългата ваканция, за да поспечелят лични средства с труд. От началото на 2025 г. Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ИАГИТ) е издала 14 547 разрешения за започване на работа на непълнолетни лица. За същото време на през 2024 г. разрешителните са били 13 052, а през 2023 г. - 11 286.

КЕВР започва проверки на ВиК дружества заради липсата на вода

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) започва проверка на ВиК дружествата заради сигнали относно системното нарушаване на достъпа до питейна вода, в резултат на зачестилите проблеми с безводието в страната, съобщават от пресцентъра на регулатора.

Пожар в хижа „Момина скала”

Пожар избухна в хижа „Момина скала”. Сигналът е получен в 15.13 ч.

18-годишен с АТВ блъсна петима, включително три деца в Слънчев бряг

Младеж с АТВ блъсна петима души, включително три деца в Слънчев бряг, предаде "Нова телевизия".

Водна криза: В Плевенско ще имат вода тази вечер, но само за няколко часа

Във водопроводната система на Плевенска област започнаха да постъпват водни количества от магистрален водопровод "Черни Осъм".

Отменено е бедственото положение в сунгурларското село Скала (ОБНОВЕНА)

Няма действащи нови огнища от 23:00 часа снощи в сунгурларското село Скала. Това съобщиха за Общественото радио от Областната администрация в Бургас.

От този следобед е отменено бедственото положение в село Скала, каза за БНР Бургас кметът на община Сунгурларе Димитър Гавазов. То бе въведено на 8 август, заради пожара, възникнал първоначално в землището на село Сливово и обхванал след това землищата на сунгурларските села Синьо Камене и Гранитец.

Васил Терзиев: Над 6100 столичани са изразили недоволство от разделното сметосъбиране

"Крайно неподходящи", "неудобни" и "нефелни" - така софиянци определят цветните контейнери, които се управляват от организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки в Столичната община.

Още гасят пожара, обхванал 850 дка в защитена местност край Тутракан

От два дни гори пожар на територията на защитената местност "Калимок – Бръшлен" край Тутракан.

В жестока катастрофа дрогиран водач причини смъртта на баща с три деца. Институциите мълчат оглушително

Пореден ужасяващ сигнал получихме в редакцията на SafeNews свързан с жестока катастрофа, отнела живот, но оставила безучастни органите на реда. Бездействието на отговорните институции или по-скоро избирателното действие в частен интерес на институциите, притеснява не само опечалените близки, коментират от safenews.bg.

Горящ камион блокира движението на „Тракия”

Тежкотоварен камион гори на 155-ия километър от автомагистрала "Тракия". Инцидентът доведе до образуването на задръстване в посока София, съобщи Нова тв.

Над 6000 столичани: Системата за разделно събиране на отпадъците е неефективна

"Крайно неподходящи", "неудобни" и "нефелни" - така софиянци определят цветните контейнери, които се управляват от организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки в Столична община. Изводите са от проведена от администрацията на Васил Терзиев анкета сред столичани в периода май-юли тази година, в която са взели участие 6128 души.

Атанас Радев пред ФАКТИ: Интересно е поведението на Пеевски

Интересно е поведението на Делян Пеевски в ситуацията с държавните имоти. Предстои да видим дали ще бъде преодоляно ветото. Тук особено е как ще гласуват т. нар. лидерски партии. Това заяви пред Лили Маринкова в студиото на "ФАКТИ" и предаването "Разговор" социологът Атанас Радев.

Подкрепата с топъл обяд за 70 000 нуждаещи се ще продължи и след 30 септември

Около 70 000 души, живеещи в лишения, ще продължат да получават безплатен топъл обяд и след 30 септември 2025 г. след осигурено финансиране по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ (ПХОМП) на Министерството на труда и социалната политика. Така една от най-очакваните от хората мярка за подкрепа се удължава до 31 януари 2026 г. и няма да бъде прекъсната през най-тежките зимни месеци.

Пожарникари спасиха дете, заклещило се на площадка в Плевен

Служители от Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Плевен са освободили 8-годишно дете, заклещено при игра на детска площадка в парк „Кайлъка“.

Явор Кумюджиев: Бензинът ще поскъпне с минимум 10 стотинки

Недостигът на биоетанол е не само български, а и общоевропейски проблем. Създаде се дефицит, защото няма достатъчно голямо производство. Горивата ще поскъпнат с минимум 10 стотинки. Това каза енергийният експерт и бивш заместник-министър на енергетиката Явор Куюмджиев в интервю за "Фокус".

Откриха тялото на издирвана жена в Кюстендил

Доброволци са намерили трупа на 46-годишната Соня Георгиева Попова, която бе обявена за издирване, снощи в местността Дервен в землището на с. Вратца, община Кюстендил. Това съобщиха от полицията в Кюстендил.


  • 1 Банкзи

    0 0 Отговор
    Оня автобус, дето удари кола на орион?? Какво стана, потулваме ли нещо??

    23:44 14.08.2025

