50 000 лв. гаранция за обвиняемия за подземната фабрика за цигари в Момково

Хасковският окръжен съд увеличи паричната гаранция на Николай Перчемлиев на 50 000 лв. заради тежестта на обвинението по делото за нелегалната фабрика за цигари, разбита преди месец в свиленградското село Момково.
Съдът определи гаранция от 40 000 лв. и за друг обвиняем – Христо Мотов. Решението е окончателно.
В съда Перчемлиев заяви, че сам е изградил помещенията под кравефермата, които първоначално били предназначени за торохранилище, без да знае, че впоследствие са превърнати във фабрика. Той е съсобственик на стопанството с баща си, а съпругата му също работи там.
Под легалната кравеферма в подземен етаж бяха открити машини и над 102 млн. къса цигари на стойност около 30 млн. лв. Според разследващите фабриката е действала от 2–3 години. Другите обвиняеми – Димитър и Росица Перчемлиеви, са на свобода срещу гаранция от по 6 000 лв.
Николай Перчемлиев беше обявен за общодържавно издирване, след което сам се предаде. Той е бил в Гърция, откъдето се е върнал и е влязъл в болница. Според прокуратурата Мотов също е съпричастен към незаконната дейност, но неговата защита твърди, че няма доказателства за пряко участие. И двамата обвиняеми са с чисто съдебно минало.
Загубата от акциз за държавата е несъразмерно малък отколкото от кокаина амфетанина,защото тази дрога убива бързо и сигурно,разрушава съдби!!
И нанася по големи вреди в човешки план!!
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ТА ВСИЧКИ ПОЧВАТ ДА ПЕЯТ КАТО СЛАВЕЙЧЕТА
....
И ДАЖЕ ДА СИ ПРИЗНАВАТ ЗА НЕЩА ЗА КОИТО НЕ ГИ ПИТАТ
. ..
ОВО Е РУСКИ СПЕЦИАЛИСТИ :))
23:58 12.08.2025
