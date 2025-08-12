Новини
България »
50 000 лв. гаранция за обвиняемия за подземната фабрика за цигари в Момково

12 Август, 2025 23:10 832 14

  • николай перчемлиев-
  • фабрика-
  • цигари

Собственикът на кравефермата призна, че е построил подземието, но отрече да е знаел, че е фабрика за цигари

50 000 лв. гаранция за обвиняемия за подземната фабрика за цигари в Момково - 1
Снимка: Нова тв
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хасковският окръжен съд увеличи паричната гаранция на Николай Перчемлиев на 50 000 лв. заради тежестта на обвинението по делото за нелегалната фабрика за цигари, разбита преди месец в свиленградското село Момково.

Съдът определи гаранция от 40 000 лв. и за друг обвиняем – Христо Мотов. Решението е окончателно.

В съда Перчемлиев заяви, че сам е изградил помещенията под кравефермата, които първоначално били предназначени за торохранилище, без да знае, че впоследствие са превърнати във фабрика. Той е съсобственик на стопанството с баща си, а съпругата му също работи там.

Под легалната кравеферма в подземен етаж бяха открити машини и над 102 млн. къса цигари на стойност около 30 млн. лв. Според разследващите фабриката е действала от 2–3 години. Другите обвиняеми – Димитър и Росица Перчемлиеви, са на свобода срещу гаранция от по 6 000 лв.

Николай Перчемлиев беше обявен за общодържавно издирване, след което сам се предаде. Той е бил в Гърция, откъдето се е върнал и е влязъл в болница. Според прокуратурата Мотов също е съпричастен към незаконната дейност, но неговата защита твърди, че няма доказателства за пряко участие. И двамата обвиняеми са с чисто съдебно минало.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На мафиотският съд

    7 0 Отговор
    Милиони ще плати и в затвор няма да лежи

    23:13 12.08.2025

  • 2 Алекс

    2 4 Отговор
    Пуснете го човека,дори и да е бил той е произвеждал само нелегални цигари а не наркотици!!
    Загубата от акциз за държавата е несъразмерно малък отколкото от кокаина амфетанина,защото тази дрога убива бързо и сигурно,разрушава съдби!!
    И нанася по големи вреди в човешки план!!

    23:18 12.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Умно момче

    4 0 Отговор
    Харесва ми как мисли.

    23:22 12.08.2025

  • 5 пешо

    2 2 Отговор
    откога и българските поговорки са забранени при вас , а тя е кой се изходи в гащите ми

    23:23 12.08.2025

  • 6 50 бона

    7 0 Отговор
    Голям праз.

    23:23 12.08.2025

  • 7 НеутраленЗрител

    2 0 Отговор
    шиши ще му плати гаранцията ........

    23:52 12.08.2025

  • 8 НЯКОЙ

    2 0 Отговор
    Ало ! На кой е фабриката? Само наличните цигари за 30 милиона, а работила 2-3 години. Пак трябва да се правим на индианци. Жената на шефа - дъщеря на Петър Грозев - дългогодишен митничар през който минаваха всички канали за цигари. Ако следствието и прокуратурата нищо не знаят, да поразпитат по кафенетата на Свиленград - може и да научат нещо.

    23:57 12.08.2025

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ИНТЕРЕСНО КАКВИ МЕТОДИ ПОЛЗВАТ ФСБ РФ
    ТА ВСИЧКИ ПОЧВАТ ДА ПЕЯТ КАТО СЛАВЕЙЧЕТА
    ....
    И ДАЖЕ ДА СИ ПРИЗНАВАТ ЗА НЕЩА ЗА КОИТО НЕ ГИ ПИТАТ
    . ..
    ОВО Е РУСКИ СПЕЦИАЛИСТИ :))

    23:58 12.08.2025

  • 10 Трайчо

    2 0 Отговор
    Собсвеника Перчемлиев всичко знае, но той е подставено лице. Полицията също всичко знае. И следствието знае и прокуратурата знае. Само съда нищо не знае и затова всички са на свобода.

    00:02 13.08.2025

  • 11 Пенчо

    1 0 Отговор
    Момчето не е от Момково, където е фабриката, но от селото, ще съберат 50 бона, да не търка нара човека.

    00:07 13.08.2025

  • 12 висш пЕлотаж

    0 0 Отговор
    Този е гений.

    00:08 13.08.2025

  • 13 Евгений Онанегин

    0 0 Отговор
    И у вас как у нас.

    00:10 13.08.2025

  • 14 оня с коня

    0 0 Отговор
    Пък Русофилите язвително казаха че сме можели да правим само Чушкопеци и сме били най-бедните в ЕС

    00:19 13.08.2025

Новини по градове:
