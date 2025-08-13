Новини
Окончателно: Забраниха отглеждането на американски норки в България

Окончателно: Забраниха отглеждането на американски норки в България

13 Август, 2025 04:08, обновена 13 Август, 2025 04:11 352 2

Решението е на върховния административен съд

Окончателно: Забраниха отглеждането на американски норки в България - 1
Снимка: КАЖИ/БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Забраната за отглеждане на американски норки в България беше окончателно потвърдена от Върховния административен съд, предаде БНР.

Заповед за забрана на вноса и развъждането на американска норка в България беше издадена от Министерство на околната среда и водите на 31 май 2022 г. В нея се посочваше, че "чрез своето разпространение видът причинява щети на местните екосистеми и оказва негативно влияние върху местната фауна". Поради силното си отрицателно въздействие върху биоразнообразието и екосистемите, както и върху икономиката в Европа, видът е включен под номер 19 в списъка на 100-те най-опасни инвазивни чужди видове в Европа, уточняваше текстът на заповедта.

Решението на министерството беше обжалвано от собствениците на единствената ферма за кожи от американска норка, която се намираше близо до село Маджерито, в района на Стара Загора. Функционирането на фермата спря в началото на годината, но решението на Върховния административен съд означава, че обектът няма да може да поднови дейност, нито ще бъде възможно отварянето на други подобни ферми на територията на страната.

Според съда с издадената от Министерство на околната среда и водите заповед "е предпочетен общественият интерес, свързан с правото на чиста и безопасна околна среда на населението".

Според сдружение КАЖИ ("Кампании и активизъм за животните в индустрията"), което също беше ответна страна по делото и подкрепяше министерската заповед, решението на ВАС е ключово.

"По този начин показахме не само на българските власти, но и на държавите от цяла Европа, че отглеждането на неместни инвазивни видове е свързано с много високи рискове за биоразнообразието и не може да бъде оправдано с развитието на която и да е индустрия. Повече от 130 хиляди животни на година вече няма да бъдат убивани само заради една прищявка, заради модни аксесоари", посочи за БНР Петя Алтимирска, председател на КАЖИ.


България
  • 1 Хубаво, а овцете?

    1 0 Отговор
    Нали са животни, принадлежащи на нашата еко система? Защо систематично унищожавате нашите овце? И как така, СЕГА имало някакви си "чуми" и други "опасни заболявания" по тях, а само преди 36-40 години ги нямаше? Тогава имахме милиони овце в страната и бяхме и силен износител та агнешко месо, както и на овчи кожи. Какво стана с тази димна крация, че ни "разболя" овцете и хората с разни "вируси"? И от къде се появиха? Май от Запада? При нас по време на соца, когато нямаше тука запад, не боледувахме от такива "западнали" болести!!!

    04:25 13.08.2025

  • 2 Никой

    0 0 Отговор
    Нали във ферма. Какво пречи пък това. Утре ще ни накарат моркови да ядем.

    04:26 13.08.2025

