Правосъдният министър: Вписани са 30% повече сделки с недвижими имоти спрямо миналата година

13 Август, 2025 07:11 661 10

В последните два месеца, въпреки летния сезон, обемът на сделките не спада, като са вписани над 21 хиляди акта само за месеците юни и юли

Снимка: БНТ
Мария Атанасова

Агенцията по вписванията е вписала 66 803 сделки с недвижими имоти за първите шест месеца на 2025 г., което е с 30% повече спрямо същия период на миналата година. Това посочи министърът на правосъдието Георги Георгиев в публикация на Фейсбук страницата си, цитиран от dariknews.bg.

"В последните два месеца, въпреки летния сезон, обемът на сделките не спада, като са вписани над 21 хиляди акта само за месеците юни и юли", пише още министърът. Той добавя, че ръст на сделките се отчита само в София, като в останалите големи градове се запазва обичайният им обем.

Георгиев посочва също, че очакванията са до края на 2025 г. да бъде поставен рекорд на вписани сделки за последните 20 години от съществуването на Агенцията по вписванията. И още: че днес е проверил организацията на работния процес, целяща да се обезпечи дейността с оптимизация на работното време и разпределяне на задачи към по-слабо натоварените служби по вписванията в страната.

До края на седмицата Агенцията по вписванията ще предостави пълен достъп в реално време до информационната система на Имотния регистър (ИИСКИР) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, допълва правосъдният министър.

Той пише, че заради зачестилите случаи на вписвания на права на собственост в кадастралния регистър въз основа на неистински документи се предоставя достъп до всички справки, включително и до актовете за собствеността на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. "Това е поредната стъпка от последователните ни усилия по предотвратяване на имотни измами", коментира Георгиев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пенчо

    8 1 Отговор
    Да му мислят цървулите с пари! Чудят се къде да си ги заврат!?

    07:19 13.08.2025

  • 2 ха ха

    13 0 Отговор
    "узаконяване" на измами , даже министъра се гордее с това , все пак сме държавата бандит

    07:20 13.08.2025

  • 3 Гецата

    6 5 Отговор
    А тук едни умни професори убеждаваха хората да не купуват че балона щял да се спука. Добре че се реших и преди седем години си взех още един приличен апартамент. За чакащите балона не се спука а направо отлетя.Трудно беше но при всички положения си е струвало.

    07:21 13.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Селянин

    4 1 Отговор
    Я мислете малко. Повечето от тези вписвания са на завършени строежи започнати на зелено преди 2 години. Нищо общо с положението на новите сделки.

    07:37 13.08.2025

  • 6 Непоносим

    3 0 Отговор
    мазник и селяндурски хитрец , на даскалицата по руски и кметица помощник в далавери за милиарди - и двамата наградени с имунитети и депутатски места , тоя за капак го изтипосаха министър !

    07:45 13.08.2025

  • 7 Уйтую

    3 0 Отговор
    Някой брокери намазха.Купиха си лимузини по над 150 бона.

    Коментиран от #9

    07:51 13.08.2025

  • 8 Пловдивчанин

    2 0 Отговор
    Добре, че купих още един апартамент през 2017-та, от тогава насам цените скочиха 5 пъти ! Ако сега го продам съм 100 хилки на печалба, но ще изчакам още малко, цените продължават да скачат.

    07:55 13.08.2025

  • 9 Голем смех

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Уйтую":

    А чий чучур крепи та не завъртя далаверата и ти ? :) хахахаха

    07:56 13.08.2025

  • 10 Защо ?

    2 0 Отговор
    Защо ?

    Този Правосъден Министър !

    Не си Оправи Законите и Регламентите ?

    Вместо да ми съобщава !

    Къде какво станало !

    08:05 13.08.2025

