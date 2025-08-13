Военни и пожарникари в битка с големите пожари у нас

Пореден ден продължава борбата с големите пожари у нас. Най-тежка и през изминалия ден беше ситуацията около Сунгурларе, където се наложи евакуация на жителите на село Скала.
Това обобщи Нова телевизия.
Вчера в битката с огнената стихия се включиха и военни от Ямбол. Работата на пожарните екипи е силно затруднена от силния вятър и високите температури.
Продължава борбата и с пожарите над Сандански и Илинденци. Стихията в Пирин навлезе в териториите и на природния парк, но благодарение на летателна техника беше спряно, поне временно, развитието на огъня.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Здрасти
08:06 13.08.2025
2 Безводие поради безотговорност
08:25 13.08.2025