Украински журналист за акцията с оръжия у нас: Явно някъде и вашите служби са продънени

Полицейска акция и обиски в офиси на оръжейни фирми у нас по искане на службите в Киев. На това станахме свидетели във вторник. Така и не излезе информация за задържани или обвинени. Как обаче изглежда казусът от украинска гледна точка?
„Службата за безопасност на Украйна непрекъснато работи по такива въпроси – търсене на агенти на Русия. Ние ги намираме при нас, как да се учудваме, че има и при вас? Болно ми е, че България може да е замесена. Въпреки, че става въпрос за отделни фирми, тази схема не може да мине без държавата. Явно някъде и българските служби са продънени, което е ужасно”, каза в ефира на „Здравей, България” украинският журналист Тетяна Станева.
По думите ѝ новината за акцията у нас не е взривила медиите във воюващата страна, а само спорадични издания проявили интерес.
Ожесточена полемика и протести в Украйна предизвикаха действия на президента Володимир Зеленски, който първоначално прокара законни текстове, с които подчини две от правителствените антикорупционни агенции - Специализираната антикорупционна прокуратура и Националното бюро за борба с корупцията. Спорът се разрази и сред европейските лидери, след което правомощията на двете структури се следят от държавата.
