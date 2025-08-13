Новини
Украински журналист за акцията с оръжия у нас: Явно някъде и вашите служби са продънени
  Тема: Украйна

Украински журналист за акцията с оръжия у нас: Явно някъде и вашите служби са продънени

13 Август, 2025 08:38

  • украински журналист-
  • тетяна станева-
  • оръжия-
  • украйна

Спорът се разрази и сред европейските лидери

Украински журналист за акцията с оръжия у нас: Явно някъде и вашите служби са продънени - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Полицейска акция и обиски в офиси на оръжейни фирми у нас по искане на службите в Киев. На това станахме свидетели във вторник. Така и не излезе информация за задържани или обвинени. Как обаче изглежда казусът от украинска гледна точка?

„Службата за безопасност на Украйна непрекъснато работи по такива въпроси – търсене на агенти на Русия. Ние ги намираме при нас, как да се учудваме, че има и при вас? Болно ми е, че България може да е замесена. Въпреки, че става въпрос за отделни фирми, тази схема не може да мине без държавата. Явно някъде и българските служби са продънени, което е ужасно”, каза в ефира на „Здравей, България” украинският журналист Тетяна Станева.

Още новини от Украйна

По думите ѝ новината за акцията у нас не е взривила медиите във воюващата страна, а само спорадични издания проявили интерес.

Ожесточена полемика и протести в Украйна предизвикаха действия на президента Володимир Зеленски, който първоначално прокара законни текстове, с които подчини две от правителствените антикорупционни агенции - Специализираната антикорупционна прокуратура и Националното бюро за борба с корупцията. Спорът се разрази и сред европейските лидери, след което правомощията на двете структури се следят от държавата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 нано

    41 5 Отговор
    Тя цялата ни държава е издънена!

    08:40 13.08.2025

  • 2 Сила

    30 5 Отговор
    Не някъде , НАВСЯКЪДЕ СА ПРОДЪНЕНИ !!!

    Коментиран от #46

    08:42 13.08.2025

  • 3 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    72 4 Отговор
    Украйна няма право да иска подобно съдействие!
    Антикорупционната украинска агенция проверява в България?!
    Ами да започне с подържниците си, Желязков, Тагаренко, Паси и жълтопаветния умнокрасивитет!

    08:43 13.08.2025

  • 4 Донко

    75 4 Отговор
    Не е нормално едно престъпно управление на чужда Държава да се меси във вътрешните работи на нашата Държава! Нашите управници са плужеци!

    08:43 13.08.2025

  • 5 Тома

    26 1 Отговор
    Не како тук при нас краденето с г.за си е национален спорт

    08:43 13.08.2025

  • 6 Храни

    34 5 Отговор
    куче да те лае.

    08:43 13.08.2025

  • 7 Журналиста

    28 3 Отговор
    Прилича като да не е чалдисван поне от две години. И мъже да чалдисват не останаха в Украйна.

    08:43 13.08.2025

  • 8 Тая Татянка

    16 4 Отговор
    Може ли да я ?
    😁
    //\😲
    /\ 》/\

    08:44 13.08.2025

  • 9 ХРАНИ КУЧЕ ДА ТЕ ЛАЕ

    43 2 Отговор
    Така е при бандерите. Мръсници и неблагодарници.

    08:44 13.08.2025

  • 10 МНЕНИЕТО НА

    28 3 Отговор
    УКРОДИПЛОМАТИЧНАТА СЕКСОЛОЖКА

    08:45 13.08.2025

  • 11 Аххх

    17 3 Отговор
    Моме момеее....та тя държавата дъно нема ти викаш службите ни продънени!

    08:47 13.08.2025

  • 12 Тиква

    32 3 Отговор
    Помияри бандеровските,Вън , отивайте при ляхите,нагло цинично изчадия.

    08:47 13.08.2025

  • 13 Уркомисиринформ

    16 2 Отговор
    И "украинските" са продънени, обаче не личи през памперса.

    08:48 13.08.2025

  • 14 ако не е бил сигнала то откъде да

    6 5 Отговор
    разберат . с флашки и клюки неможе . а имота че е скъп не ознчачва че е купен с изпрани пари . има и институции . няма осъдени .

    08:48 13.08.2025

  • 15 Историк

    6 32 Отговор
    Путинолизците са навсякъде у нас. Наскоро българин бе задържан в Германия за търговия с руския търговец на смърт Виктор Бут. Лошото е че в България няма нито един задържан и осъден българин руски съдружник. Във Великобритания осъдиха 6 такива хубавци. В Гърция също осъдиха такъв. Плъзнали са навсякъде и ги ловят,защото света се бори срещу престъпна Русия, само тука спокойно я обслужват българските престъпници. Пълна трагедия.

    Коментиран от #19, #31, #42

    08:49 13.08.2025

  • 16 лиз ач евроатлантик

    10 3 Отговор
    На вниманието на всички коментиращи,къде точно виждате държава на територията България?

    08:51 13.08.2025

  • 17 Някой

    16 0 Отговор
    Нашите служби са изцяло продънени. От над 35 години. Няма нищо свястно останало там. Само ченгета, жадни за пари и власт. Но пък силно некадърни.

    Коментиран от #22

    08:52 13.08.2025

  • 18 Неподписан

    4 1 Отговор
    Тетяна,не само обиски а и аноскопии биха правили само да спрете да купувате от Сърбия САЩ....

    08:52 13.08.2025

  • 20 гост

    16 2 Отговор
    Боже, боже, до къде стигнахме саръмбозови украинки с "безупречна" репутация да ни управляват и дават акъл!!!!!

    08:53 13.08.2025

  • 21 Ve6тица

    15 2 Отговор
    Украински боклук

    08:55 13.08.2025

  • 22 Неподписан

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "Някой":

    Демек след 89 год. кални задници започнаха да ближат,английски?

    08:56 13.08.2025

  • 23 Путинофилската кочина

    4 6 Отговор
    е яко продънена!
    35 години няма никакви реформи!

    09:00 13.08.2025

  • 24 Укромисирката

    3 2 Отговор
    Да хваща по здраво микрофона и да работи!

    09:02 13.08.2025

  • 25 Ганя Путинофила

    1 1 Отговор
    путен каза, че украинци и руснаци са един народ!

    09:02 13.08.2025

  • 26 А гайтанджийката

    1 1 Отговор
    кога?

    09:04 13.08.2025

  • 27 Кой полезен идиот от Брюксел

    2 3 Отговор
    взе това путинофилско племе в ЕС и НАТО?

    09:06 13.08.2025

  • 28 Сандо

    10 1 Отговор
    За нанесено оскърбление и за намеса във вътрешните ни работи тая овца трябва незабавно да бъде изпратена на фронта в родината и,където се изпраща оглупялото от евроатлантичски ценности стадо.А там е истинският живот във всичките си проявления.

    09:07 13.08.2025

  • 29 глоги

    4 2 Отговор
    украинската журналистка Тетяна Станева.ТАТЯНА Станева БИ ТРЯБВАЛО ДА Е ИМЕТО Й. Тя си е типична българка.

    09:16 13.08.2025

  • 30 Факт

    3 1 Отговор
    А за Брендо какво казахте

    09:19 13.08.2025

  • 31 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Историк":

    Що България дане продава и дарява живот

    09:21 13.08.2025

  • 32 Факт

    1 1 Отговор
    Мръсна конкуренция

    09:22 13.08.2025

  • 35 Метресата от Барселона

    6 0 Отговор
    Ние станахме провинция на Украйна. В никоя друга страна не би станало такова нещо . украинските власти да поискат масови проверки в търсене на "руски шпиони". Но така е когато всъщност тук нямаме български министри, а министри на Украйна.

    09:23 13.08.2025

  • 36 Факт

    1 1 Отговор
    Защо не си гледат техните служби?

    09:33 13.08.2025

  • 37 Гост

    2 0 Отговор
    С двата шардена отпред цялата държава е продънена. Българинът спи и накрая ще го изяде. Няма начин

    09:34 13.08.2025

  • 38 Механик

    2 0 Отговор
    Тва на снимката е грозен трарверстит или е мъж от другия пол???

    09:45 13.08.2025

  • 39 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Тази е българка, има и български паспорт, до скоро се подвизаваше в БНТ. Преди два месеца си би камшика, тъй като българите били негативно настроени към Украйна и позитивно към Русия. Загуба никаква. Украинци в България бол

    10:05 13.08.2025

  • 40 Гал

    1 0 Отговор
    Тия скоро няма да ги има, а ние им играем по свирката.

    10:09 13.08.2025

  • 41 Смешник

    0 0 Отговор
    България не трябва да изпълнява прищевките на тая измислена държава ръководена от фашиско правителство и нелегитимен президент Да не се окаже накрая че след разговорите между Тръмп и Путин сме на страната на булката

    10:11 13.08.2025

  • 42 Смешник

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Историк":

    Приятел защо не заминеш в Украйна да защитаваш любимия ти Зеленски вместо да ни облъчваш с фашиска пропаганда

    10:15 13.08.2025

  • 43 Историк

    1 0 Отговор
    10:18 13.08.2025

  • 44 Историк

    1 0 Отговор
    От коментарите за пореден път става ясно,че в България има много сбъркани неуки хора, които измерват думата патриот според клетвата за вярност на Кремъл. Поне малко география да научат и да разберат, че Москва не е столица на България и Кремъл е в Москва, а не в София. Това е нивото на най-кресливите и лъжливи национални предатели и за съжаление така е вече 100 години.

    10:19 13.08.2025

  • 45 Украинизация тече повсемесна

    0 0 Отговор
    Отхвърлихте "зависимостта" от Русия но получихте зависимост от украйна което е сто пъти по позорно. Те ни тормозят на всяка крачка. Просто мразят българите а вие тръгнахте да им помагате , странно е.

    10:20 13.08.2025

  • 46 Лайковете са ти жестоко фалшиви

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Това се вижда без очила. Манипулация.

    10:22 13.08.2025

