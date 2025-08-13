Жена загина при катастрофа на пътя Бургас - Слънчев бряг

Едното платно на пътя между Бургас и Слънчев бряг е затворен за движение заради тежка катастрофа с жертва.
До пътното произшествие се е стигнало след като автомобил е застигнал и блъснал мотопед, на който са се возили 77-годишни мъж и жена. При удара тя е починала, а той е настанен в болница.
На място има екипи на полицията, както и експерти на на "Криминалистична лаборатория".
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
И.З.Б.Я.Г.А.Л ❓🤔🤔🤔❓❓
09:44 13.08.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Сблъсъскът стана на пътя между Поморие и Несебър, в отсечката между кръговото на Ахелой и с.Равда.
Мотопед "Пежо", управляван от 77- годишен софиянец, с който се превозвала негова връстничка от София, е блъснат от неустановен до момента автомобил. Вследствие на зловещия удар пътничката е откарана в УМБАЛ – Бургас, където починала от нараняванията си. Водачът на мотопеда е настанен за лечение в болница "Сърце и мозък" - Бургас с четири счупени ребра и фрактура на таза.
Работата по установяване на другия участник в пътния инцидент продължава, което налага затварянето на пътната отсечка и пренасочване на трафика през Ахелой.
09:48 13.08.2025
3 Прилича на умишлени убийство
09:48 13.08.2025
4 това е тежко птп
09:49 13.08.2025
5 пенсионери отиват на море с мотопед
09:52 13.08.2025
6 Знаменосец
До коментар #4 от "това е тежко птп":Това дали е доктор или не е без значение. Най-малкото не трябваше да бяга. Ако беше откарал пострадалия до болницата даже можеше да мине по привилегирования състав. Сега ще си полежи.
09:53 13.08.2025
7 Първо всеки човек трябва да стигне 77
До коментар #4 от "това е тежко птп":Най лесно е да се критикува. Хората са отивали на едно последно море. Но шофьор на кола не харесва това. Удря ги смертелно . И бяга от произшествието без да помогне. Прилича ми на умишлено злодеяние .
10:00 13.08.2025
8 Прекалено късо име
10:05 13.08.2025
9 77-годишни мъж и жена
но поне че жертвата не е била на годините на сияна
че щеше да почне нов сериал сиана2 и процес отразяван по тв
10:09 13.08.2025
10 Може би го прикриват
До коментар #8 от "Прекалено късо име":Защото е ясно че това е арогантен тип.
10:10 13.08.2025
11 Пенсионери отиват на море с мотопед
10:13 13.08.2025
12 навремето студио Х
10:17 13.08.2025
13 Жалко
10:24 13.08.2025