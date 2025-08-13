Новини
Жена загина при катастрофа на пътя Бургас - Слънчев бряг

13 Август, 2025 09:40

До пътното произшествие се е стигнало след като автомобил е застигнал и блъснал мотопед, на който са се возили 77-годишни мъж и жена

Жена загина при катастрофа на пътя Бургас - Слънчев бряг - 1
Едното платно на пътя между Бургас и Слънчев бряг е затворен за движение заради тежка катастрофа с жертва.

До пътното произшествие се е стигнало след като автомобил е застигнал и блъснал мотопед, на който са се возили 77-годишни мъж и жена. При удара тя е починала, а той е настанен в болница.

На място има екипи на полицията, както и експерти на на "Криминалистична лаборатория".


  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 0 Отговор
    ЗАЩО СКРИ , ЧЕ ВИНОВНИКЪТ
    И.З.Б.Я.Г.А.Л ❓🤔🤔🤔❓❓

    09:44 13.08.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 0 Отговор
    🚔🚔ФИТКА пак с 1/2 истина🚔🚔
    Сблъсъскът стана на пътя между Поморие и Несебър, в отсечката между кръговото на Ахелой и с.Равда.

    Мотопед "Пежо", управляван от 77- годишен софиянец, с който се превозвала негова връстничка от София, е блъснат от неустановен до момента автомобил. Вследствие на зловещия удар пътничката е откарана в УМБАЛ – Бургас, където починала от нараняванията си. Водачът на мотопеда е настанен за лечение в болница "Сърце и мозък" - Бургас с четири счупени ребра и фрактура на таза.

    Работата по установяване на другия участник в пътния инцидент продължава, което налага затварянето на пътната отсечка и пренасочване на трафика през Ахелой.

    09:48 13.08.2025

  • 3 Прилича на умишлени убийство

    8 1 Отговор
    Просто шофьорите са арогантни и агресивни .

    09:48 13.08.2025

  • 4 това е тежко птп

    5 0 Отговор
    странно 2:30 ч карат на път нощем . ферарио така загуби животеца си . а колата е с щети и ще се види на камерите . но защо не е указал помощ . сигурно не е доктор . често има дупка и 2 коли тръгват в ляво и така се стига до сблъсък . има модерни скутери . може 2-3 да се возят . денем, нощем, в дъжд и сняг . по добре е от тротонетка . ще станем на 77 г и ще видим как се живее .

    Коментиран от #6, #7

    09:49 13.08.2025

  • 5 пенсионери отиват на море с мотопед

    6 0 Отговор
    Обаче шофьор на кола не харесва това. ...

    09:52 13.08.2025

  • 6 Знаменосец

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "това е тежко птп":

    Това дали е доктор или не е без значение. Най-малкото не трябваше да бяга. Ако беше откарал пострадалия до болницата даже можеше да мине по привилегирования състав. Сега ще си полежи.

    09:53 13.08.2025

  • 7 Първо всеки човек трябва да стигне 77

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "това е тежко птп":

    Най лесно е да се критикува. Хората са отивали на едно последно море. Но шофьор на кола не харесва това. Удря ги смертелно . И бяга от произшествието без да помогне. Прилича ми на умишлено злодеяние .

    10:00 13.08.2025

  • 8 Прекалено късо име

    2 0 Отговор
    Камерите са го снимали . Около Равда е бъкано с камери ...

    Коментиран от #10

    10:05 13.08.2025

  • 9 77-годишни мъж и жена

    1 1 Отговор
    жалкото за жената
    но поне че жертвата не е била на годините на сияна
    че щеше да почне нов сериал сиана2 и процес отразяван по тв

    10:09 13.08.2025

  • 10 Може би го прикриват

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Прекалено късо име":

    Защото е ясно че това е арогантен тип.

    10:10 13.08.2025

  • 11 Пенсионери отиват на море с мотопед

    2 0 Отговор
    Обаче видиш ли има недорасляци които не им харесва това. Жената загинала. Мъжа потрошен. Няма кой да му помогне. Тя му е била упора. Боже има мъка на тоя свят.....

    10:13 13.08.2025

  • 12 навремето студио Х

    0 0 Отговор
    започваше с един голям черен мерцедес , с мъж с тъмни очила . ЕС 200 . пак един с двуколесно си кара . и нарочно го прегази . в 22:00 ч в петък .

    10:17 13.08.2025

  • 13 Жалко

    0 0 Отговор
    Тоя път е ужасен , трябвало е да минат по стария път !

    10:24 13.08.2025

