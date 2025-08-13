Жена загина при катастрофа на пътя Бургас - Слънчев бряг

Едното платно на пътя между Бургас и Слънчев бряг е затворен за движение заради тежка катастрофа с жертва.

До пътното произшествие се е стигнало след като автомобил е застигнал и блъснал мотопед, на който са се возили 77-годишни мъж и жена. При удара тя е починала, а той е настанен в болница.

На място има екипи на полицията, както и експерти на на "Криминалистична лаборатория".