Росен Желязков: Кабинетът ни осъществява политики, не се занимава със сплетни

„Имаме много задачи, които трябва да решим през следващите дни и седмици. В контекста на нашето начало (бел. ред.: представяне на младежи, помагали на огнеборци и доброволци) не бих искал да влизам в политическа полемика или реакция на акциите на политически сили и институции през последните дни“ – това заяви в началото на днешното заседание на МС премиерът Росен Желязков.
„Това правителство в неговия коалиционен формат, подкрепено от стабилно мнозинство в момента си е поставило определени амбициозни цели, но те не са амбициозни за правителството, а за повишаване жизнения стандарт на българите, не гледайки в нашия политически пъп, а гледайки много напред и много отвъд хоризонта на това управление и на неговия мандат“, заяви премиерът.
Той добави, че „всички атаки срещу кабинета, които подгряват есенната политическа ситуация“, не би следвало да срещат реакцията на правителството. „Защото нашият поглед е отвъд дребнотемието и отвъд злободневието. Ние следваме нашата ясна програма за управление, защото осъществяваме политики, а не се занимаваме със сплетни“, категоричен бе Желязков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
Коментиран от #8
11:13 13.08.2025
2 Последния Софиянец
11:14 13.08.2025
3 Брей,
Коментиран от #14
11:15 13.08.2025
4 Делю Хайдутин
11:16 13.08.2025
5 Какви политики бе?
Кога ще върнете Камчия?
120 000 фирми на руските шпиони не развиват никаква дейност в територията!
Коментиран от #6
11:18 13.08.2025
6 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Какви политики бе?":Има една фирма на Шиши кандидат за Лукойл.
11:20 13.08.2025
7 Човекът бюлетина
Най- некадърното правителство!
Желязков, каква е разликата между “ обреди” и “ одежди”? Приликата е, че и двете започват буквата”О”, а ти се изложи на Копривщица!
Ама толкова ти е попето
11:21 13.08.2025
8 Ще те допълня
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Бандит от класа е. А в главата, на какво ти прилича Желязков, а?!
11:23 13.08.2025
9 Горуня
11:24 13.08.2025
10 Политики ?
11:32 13.08.2025
11 гробар:Кабинетът ни осъществява политики
11:33 13.08.2025
12 Мунчо
11:33 13.08.2025
13 Марш ,
11:34 13.08.2025
14 ПОЛИТИКА
До коментар #3 от "Брей,":НА ПОЖАРИ - И БАШ ПОЖАРНИКАРЯ ТАМ
11:37 13.08.2025
15 Друго мнение
11:39 13.08.2025
16 Василеску
11:44 13.08.2025
17 Кокошкар на хранилка
11:45 13.08.2025
18 СЪВЕТНИК
11:47 13.08.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 И ТОЯ СИ Е ПОСТАВИЛ ЦЕЛИ
11:58 13.08.2025
21 дяавс
12:10 13.08.2025
22 3.14К
12:16 13.08.2025