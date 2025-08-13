Новини
България »
Росен Желязков: Кабинетът ни осъществява политики, не се занимава със сплетни

Росен Желязков: Кабинетът ни осъществява политики, не се занимава със сплетни

13 Август, 2025 11:11 576 22

  • росен желязков-
  • правителство

Това правителство в неговия коалиционен формат, подкрепено от стабилно мнозинство в момента си е поставило определени амбициозни цели, но те не са амбициозни за правителството, а за повишаване жизнения стандарт на българите

Росен Желязков: Кабинетът ни осъществява политики, не се занимава със сплетни - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Имаме много задачи, които трябва да решим през следващите дни и седмици. В контекста на нашето начало (бел. ред.: представяне на младежи, помагали на огнеборци и доброволци) не бих искал да влизам в политическа полемика или реакция на акциите на политически сили и институции през последните дни“ – това заяви в началото на днешното заседание на МС премиерът Росен Желязков.

„Това правителство в неговия коалиционен формат, подкрепено от стабилно мнозинство в момента си е поставило определени амбициозни цели, но те не са амбициозни за правителството, а за повишаване жизнения стандарт на българите, не гледайки в нашия политически пъп, а гледайки много напред и много отвъд хоризонта на това управление и на неговия мандат“, заяви премиерът.

Той добави, че „всички атаки срещу кабинета, които подгряват есенната политическа ситуация“, не би следвало да срещат реакцията на правителството. „Защото нашият поглед е отвъд дребнотемието и отвъд злободневието. Ние следваме нашата ясна програма за управление, защото осъществяваме политики, а не се занимаваме със сплетни“, категоричен бе Желязков.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    1 22 Отговор
    Един твърде добър Премиер.

    Коментиран от #8

    11:13 13.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    19 1 Отговор
    Без разрешение от парламента Росен Желязков тегли 14 млрд заем за Украйна и отпуска 1 млрд на Райнметал да строи завод за снаряди в Сопот.

    11:14 13.08.2025

  • 3 Брей,

    18 0 Отговор
    Костинбродският е като фея. Осъществява нещо, дето никой не го вижда, чува или докосва. Явно е магьосник, почти вълшебник, да не кажа лъж...ц.

    Коментиран от #14

    11:15 13.08.2025

  • 4 Делю Хайдутин

    17 0 Отговор
    Какво СТАБИЛНО МНОЗИНСТВО бе?Нали уж сте правителство на малцинството?

    11:16 13.08.2025

  • 5 Какви политики бе?

    6 12 Отговор
    Кога ще изгоните Лукойл?
    Кога ще върнете Камчия?
    120 000 фирми на руските шпиони не развиват никаква дейност в територията!

    Коментиран от #6

    11:18 13.08.2025

  • 6 Последния Софиянец

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "Какви политики бе?":

    Има една фирма на Шиши кандидат за Лукойл.

    11:20 13.08.2025

  • 7 Човекът бюлетина

    18 0 Отговор
    Изплю поредната глупотевина!
    Най- некадърното правителство!
    Желязков, каква е разликата между “ обреди” и “ одежди”? Приликата е, че и двете започват буквата”О”, а ти се изложи на Копривщица!
    Ама толкова ти е попето

    11:21 13.08.2025

  • 8 Ще те допълня

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Бандит от класа е. А в главата, на какво ти прилича Желязков, а?!

    11:23 13.08.2025

  • 9 Горуня

    10 0 Отговор
    Вървете по дяволите

    11:24 13.08.2025

  • 10 Политики ?

    9 0 Отговор
    Наглост и безсрамие ! Грабежи , далавери , перманентни шашми и пълнене на джобовете и офшорки ! Използване на всяка възможност за лична облага , без значение как и на каква цена ! Оставка на криминалния колектив !

    11:32 13.08.2025

  • 11 гробар:Кабинетът ни осъществява политики

    7 0 Отговор
    по производство на нови чекмеджета

    11:33 13.08.2025

  • 12 Мунчо

    7 0 Отговор
    Какви политики може да провеждате след като сте квалифицирани крадци?

    11:33 13.08.2025

  • 13 Марш ,

    7 0 Отговор
    от дето сте излезли !

    11:34 13.08.2025

  • 14 ПОЛИТИКА

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Брей,":

    НА ПОЖАРИ - И БАШ ПОЖАРНИКАРЯ ТАМ

    11:37 13.08.2025

  • 15 Друго мнение

    2 0 Отговор
    И желязото хваща ръжда, когато е сред ръждиви. Тук ситуацията прилича на такава.

    11:39 13.08.2025

  • 16 Василеску

    1 0 Отговор
    Интересно защо Факти не отбелязват изявлението на Шиши да се спрат продажбите на държавните имоти/активи? Което иска кабинетът на Желязков. Защо?

    11:44 13.08.2025

  • 17 Кокошкар на хранилка

    4 0 Отговор
    В зайчарнико. Палячо на Тиквун.

    11:45 13.08.2025

  • 18 СЪВЕТНИК

    4 0 Отговор
    Розовата кожа да излезе от бункера на зеленото и ДА СПРЕ ДА РАЗГРАБВА БЪЛГАРИЯ. Фашист.

    11:47 13.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 И ТОЯ СИ Е ПОСТАВИЛ ЦЕЛИ

    4 0 Отговор
    Чрез кражба от българите да повиши стандарта на българите. БРАВО Роско, ти си истински вълшебник (от оня виц)

    11:58 13.08.2025

  • 21 дяавс

    3 0 Отговор
    Цяла България ви вижда как "работите" вие некадърници ГЕРБ и другарчета дето искат да крадат с тях. Всички българи ви виждат Слава на Господ Иисус Христос, и се чудим кога точно ще се махате или искате да ви изритат българите??? В резултат на вашата некадърност и заради мръсния лъжлив и крадлив циганин от ГЕРБ банкя, половин България няма вода за пиене и миене, а другата половина изгоря в пожарите. И само се чудите какъв заем да вземете на гърба на всички, и какви имоти да разпродадете на вашите айдуци. Така лесно се вижда как точно "работите". САми ли ще се махате или искате помощ да ви изритат българите??? Оставка некадърници, оставка.

    12:10 13.08.2025

  • 22 3.14К

    0 0 Отговор
    Костинбродският измамник води държавата към катастрофа!

    12:16 13.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове