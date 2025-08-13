Новини
България »
Асфалтира се затворения 320-метров участък на Дунав мост при Русе СНИМКИ

Асфалтира се затворения 320-метров участък на Дунав мост при Русе СНИМКИ

13 Август, 2025 13:39 410 8

  • асфалт-
  • дунав мост-
  • русе-
  • апи-
  • асфалтират

През следващата седмица ще стартира монтирането на реставрирания пешеходен парапет и стълбовете за осветление.

Асфалтира се затворения 320-метров участък на Дунав мост при Русе СНИМКИ - 1
Снимка: АПИ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Асфалтира се затвореният за основен ремонт участък с дължина 320 метра на Дунав мост при Русе, в посока България. Положен е долен и износващ асфалтов пласт, хидроизолацията по пътната плоча в цялата отсечка. Произведени са 20 стоманобетонни пътни панели или общо 621 бр. от началото на ремонтните дейности през м. г., изброи АПИ.

През следващата седмица ще стартира монтирането на реставрирания пешеходен парапет и стълбовете за осветление. Парапетът на съоръжението, който е с обща дължина около 2,1 км, както и стълбовете за осветление, са с художествена стойност и трябва да бъдат запазени и възстановени след приключване на строително-монтажните дейности по съоръжението.

Асфалтира се затворения 320-метров участък на Дунав мост при Русе СНИМКИ
Снимка: АПИ

Очаква се основният ремонт на 320-метровия участък в посока България на Дунав мост да завърши в началото на септември. След което работата по съоръжението ще продължи в 320-метрова отсечка в платното в посока Румъния, успоредна на трасето, по което в момента се работи.

Дейностите на Дунав мост се извършват ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Асфалтира се затворения 320-метров участък на Дунав мост при Русе СНИМКИ
Снимка: АПИ

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция „Информация за ремонта на Дунав мост“ на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Асфалтира се затворения 320-метров участък на Дунав мост при Русе СНИМКИ
Снимка: АПИ


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 паметник на ТАТО във всеки град

    1 1 Отговор
    добре че бяха руските инженери пост над дунава да ни направят, ние сега не можем да го закърпим

    13:43 13.08.2025

  • 2 И като са готови ,

    1 0 Отговор
    започва ремонта !?.

    Коментиран от #5

    13:43 13.08.2025

  • 3 паметник на ТАТО във всеки град

    2 1 Отговор
    добре че бяха руските инженери Мост над дунава да ни направят, ние сега не можем да го закърпим

    13:43 13.08.2025

  • 4 Сладка работа за кражби!

    1 0 Отговор
    До година пак ремонт!

    Коментиран от #6

    13:43 13.08.2025

  • 5 след месец

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "И като са готови ,":

    след месец задължително ремонт на ремонта и пак ремонт ха ха ха

    13:44 13.08.2025

  • 6 как без АПИ тодор ни направи пътищата?

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сладка работа за кражби!":

    кои ще чака една година, до зимата поне още два ремонта ще има преди да е издаден обекта

    едва вечна хранилка ще е тоя мост

    13:45 13.08.2025

  • 7 Стар Български Обичай

    0 0 Отговор
    Асфалта се полага ден преди да почнат пак ремонти те😂👋

    13:45 13.08.2025

  • 8 123

    0 0 Отговор
    Не съм от тук и съм за малко, и да питам: Защо Дунав Мост 3 до 2030-та ще бъде изграден пак в Русе? Аз предлагам да направим АМ Хемус 2 и тунелите й да са точно до сегашните на Хемус 1, както и самата магистрала. Що не ?

    13:49 13.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове