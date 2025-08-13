Асфалтира се затворения 320-метров участък на Дунав мост при Русе СНИМКИ

Асфалтира се затвореният за основен ремонт участък с дължина 320 метра на Дунав мост при Русе, в посока България. Положен е долен и износващ асфалтов пласт, хидроизолацията по пътната плоча в цялата отсечка. Произведени са 20 стоманобетонни пътни панели или общо 621 бр. от началото на ремонтните дейности през м. г., изброи АПИ.
През следващата седмица ще стартира монтирането на реставрирания пешеходен парапет и стълбовете за осветление. Парапетът на съоръжението, който е с обща дължина около 2,1 км, както и стълбовете за осветление, са с художествена стойност и трябва да бъдат запазени и възстановени след приключване на строително-монтажните дейности по съоръжението.
Очаква се основният ремонт на 320-метровия участък в посока България на Дунав мост да завърши в началото на септември. След което работата по съоръжението ще продължи в 320-метрова отсечка в платното в посока Румъния, успоредна на трасето, по което в момента се работи.
Дейностите на Дунав мост се извършват ежедневно през светлата част от денонощието и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.
Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.
Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция „Информация за ремонта на Дунав мост“ на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“.
1 паметник на ТАТО във всеки град
13:43 13.08.2025
2 И като са готови ,
Коментиран от #5
13:43 13.08.2025
3 паметник на ТАТО във всеки град
13:43 13.08.2025
4 Сладка работа за кражби!
Коментиран от #6
13:43 13.08.2025
5 след месец
До коментар #2 от "И като са готови ,":след месец задължително ремонт на ремонта и пак ремонт ха ха ха
13:44 13.08.2025
6 как без АПИ тодор ни направи пътищата?
До коментар #4 от "Сладка работа за кражби!":кои ще чака една година, до зимата поне още два ремонта ще има преди да е издаден обекта
едва вечна хранилка ще е тоя мост
13:45 13.08.2025
7 Стар Български Обичай
13:45 13.08.2025
8 123
13:49 13.08.2025