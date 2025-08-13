Новини
11-годишно момиче от Кула е бито, защото последвало профил в социална мрежа

13 Август, 2025 13:21 766 4

Отдел „Закрила на детето“ се зае със случая

11-годишно момиче от Кула е бито, защото последвало профил в социална мрежа - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

11-годишното момиче, което беше пребито от ученичка на 13 години, е нападнато, защото последвало конкретен профил в социална мрежа. Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ в Кула се зае със случая. Клип с упражнената агресия беше разпространен в интернет.

Проведена е среща на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случай на деца, жертви на насилие, с участие на прокурор от Районна прокуратура – Видин. Установени са децата от съдържанието на видеоклипа – 13-годишно момиче от Вълчедръм и 11-годишно момиче от Кула, както и родителите им.

След постъпването на сигнала социални работници снели сведения от запознати със случая лица. Проведен бил и видеоразговор с пострадалото дете. Проверка е извършена и в РУ на МВР Кула и Районна прокуратура - Видин.

Припомняме, че на 8 август в центъра на Кула едното от малолетните момичета нападнало другото, като го хванало за косата, съборило го на земята, наредило му да му се моли, ритало го, удряло го и го скубало.

След извършената проверка по случая и с оглед компетентността на Районна прокуратура – Видин е взето решение за прилагане на възпитателни мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и преписката е изпратена по компетентност на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, която е компетентна да реши каква възпитателна мярка да бъде взета по отношение на 13-годишното момиче.

Тъй като считаната за нападателка е малолетна, тя не е наказателноотговорна, поради което спрямо нея следва да бъдат приложени възпитателни мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните от МКБППМН.


