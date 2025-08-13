Откриха ранен турист, изгубил се в района на Рилския манастир

Откриха 38-годишен турист в района на Рилския манастир при спасителна акция, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

Сутринта в 5:45 часа е постъпил сигнал на телефон 112, че мъжът е тръгнал към Рилския манастир, но семейството му няма връзка с него.

Местоположението на туриста е определено чрез локализиране на мобилния му телефон. По думите ѝ мъжът е открит в района на Кирилова поляна, недалеч от автомобила, с който е пътувал. Оказана му е помощ за наранявания и е настанен в болнично заведение в Благоевград.

В спасителната акция са участвали екипи на полицията и пожарната в Рила, планински спасители и от Центъра за спешна медицинска помощ Благоевград.