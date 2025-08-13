Новини
Откриха ранен турист, изгубил се в района на Рилския манастир

13 Август, 2025 16:11 642 3

Местоположението на мъжа е определено чрез локализиране на мобилния му телефон

Откриха ранен турист, изгубил се в района на Рилския манастир - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Откриха 38-годишен турист в района на Рилския манастир при спасителна акция, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

Сутринта в 5:45 часа е постъпил сигнал на телефон 112, че мъжът е тръгнал към Рилския манастир, но семейството му няма връзка с него.

Местоположението на туриста е определено чрез локализиране на мобилния му телефон. По думите ѝ мъжът е открит в района на Кирилова поляна, недалеч от автомобила, с който е пътувал. Оказана му е помощ за наранявания и е настанен в болнично заведение в Благоевград.

В спасителната акция са участвали екипи на полицията и пожарната в Рила, планински спасители и от Центъра за спешна медицинска помощ Благоевград.


България
  • 1 Без име

    4 2 Отговор
    Ама хората откачиха и само щъкат по планини и пътеки и после оле мале,пострадах!

    16:16 13.08.2025

  • 2 Аман от такива

    1 0 Отговор
    Надрусал се е скъсаняка.

    16:59 13.08.2025

  • 3 Това

    1 0 Отговор
    е идиотия...да се загуби край манастира, на двайсетина минути път от него по широка като булевард пътека. Тоя е бил пиян.

    17:00 13.08.2025

