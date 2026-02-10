Терзиев поиска оставката на директора на „Столичен автотранспорт“ ЕАД

Кметът на Столичната община настоява за освобождаването на временно назначения изпълнителен директор на „Столичен автотранспорт“ ЕАД Стилиян Манолов и за незабавно стартиране на конкурс за професионално и устойчиво управление на дружеството. Искането е резултат от поредица управленски решения, които увеличават разходите на градския транспорт, без да подобряват услугата за гражданите, и обвързват системата с дългосрочни финансови ангажименти без достатъчен контрол.

Паралелно с това Столичният кмет Васил Терзиев и заместник-кметът Виктор Чаушев внесоха доклад за възлагане на независим одит на общинските транспортни дружества. За първи път градския транспорт ще бъде подложен на независима проверка, която да покаже не само колко харчи, а и какво предоставя като услуга в замяна – какви са реалните разходи, къде средствата се разпределят неефективно и какво качество на услуга получават гражданите срещу публичните средства.

Предложеният одит обхваща „Столичен автотранспорт“, „Столичен електротранспорт“, „Метрополитен“ и Центъра за градска мобилност и е задължителна стъпка към дългосрочна реформа на транспортния модел в София. Подкрепата на Столичния общински съвет за този доклад ще бъде ясен сигнал кой застава зад качествена промяна и кой продължава да поддържа модел, при който милиони се разходват без ясен контрол и измерим резултат.

Одитът не е заплаха за работещите в транспорта – той е тест за управлението и за готовността да се прекъсне порочният кръг „повече пари, без повече ефективност“.

“Необходимостта от тази стъпка стана още по-очевидна през последните месеци. Наред със системните проблеми в управлението на транспортните дружества, в „Столичен автотранспорт“ се натрупаха конкретни казуси – дългосрочни договори без предварителен контрол, скандални обществени поръчки и решения, които увеличават разходите, без да подобряват услугата. Това са симптоми на дълбока ерозия на модела на управление на градския транспорт в София, а не изолирани инциденти”, коментира кметът Терзиев.

Именно затова Столична община настоява не само за пълен одит, но и за поемане на ясна управленска отговорност, включително смяна на временното ръководство на „Столичен автотранспорт“ ЕАД и стартиране на конкурс за професионално и устойчиво управление.

Дългосрочни договори без контрол и без отговорност

Въпреки че „Столичен автотранспорт“ ЕАД разполага с лиценз за директна покупка на природен газ, дружеството е избрало да купува горивото чрез посредник – решение, което не подобрява доставките, но гарантира допълнителни комисионни, платени от бюджета на София.

В резултат дружеството има сключен договор за доставка на газ на стойност до 63 млн. лв. без ДДС, подписан на в края на 2025 г., с фиксирана надбавка от 7,80 евро за всеки мегаватчас. Само тази надбавка означава над 4 млн. евро разходи за посредничество – пари, които няма да отидат за по-добра услуга за пътниците.

Договорът ще действа до 1 януари 2029 г., надхвърляйки мандата на настоящия Столичен общински съвет. Така временно назначено ръководство обвързва не само сегашното, но и следващото управление с дългосрочен и скъп ангажимент, без предварителен контрол от принципала – Столичния общински съвет.

Скъпи решения с ниска стойност за гражданите

На 30 януари 2026 г. беше подписан и договор за доставка на 25 броя 18-годишни употребявани съчленени автобуси на обща стойност 2,37 млн. евро – или близо 95 хил. евро на автобус без ДДС. Данни от публично достъпни източници показват, че аналогични превозни средства със сходни характеристики и пробег се предлагат на европейския пазар на многократно по-ниски цени.

Това поставя под съмнение не само икономическата целесъобразност на решението, но и устойчивостта на поддръжката, която ще изисква допълнителни разходи в бъдеще. Вместо инвестиции в модернизация, системата се натоварва с нови текущи разходи за ремонти, резервни части и извънредна поддръжка.

Защо одитът е необходим

В момента градският транспорт се управлява без необходимите прозрачност и предвидимост за разходите и резултатите. Публичните средства за системата нарастват всяка година, но липсва отговор на базови управленски въпроси – колко реално струва един километър транспортна услуга, кои дейности са ефективни и къде се натрупват структурни разходи, които не водят до по-добро обслужване.

Предложеният одит цели да даде яснота за реалната себестойност на услугата и да свърже публичното финансиране с конкретни резултати за гражданите.

Дупката в бюджета – резултат от краткосрочни решения

Транспортната криза през 2025 г. беше решена с бързи финансови инжекции без дългосрочен анализ. Резултатът е структурна дупка от около 45 млн. лв. годишно в бюджета на София – сума, сравнима с годишните инвестиции за обновяване на подвижния състав. Това означава по-малко средства за нови автобуси, трамваи и инфраструктура.

От Столичната община подчертават, че винаги са се стремяли към по-добро заплащане на работещите в транспорта, но е важно да се отбележи също така, че устойчивото управление изисква баланс между текущи разходи и инвестиции.