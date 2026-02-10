Новини
Терзиев поиска оставката на директора на „Столичен автотранспорт“ ЕАД

10 Февруари, 2026 15:58 1 218 20

Паралелно с това Столичният кмет Васил Терзиев и заместник-кметът Виктор Чаушев внесоха доклад за възлагане на независим одит на общинските транспортни дружества

Кметът на Столичната община настоява за освобождаването на временно назначения изпълнителен директор на „Столичен автотранспорт“ ЕАД Стилиян Манолов и за незабавно стартиране на конкурс за професионално и устойчиво управление на дружеството. Искането е резултат от поредица управленски решения, които увеличават разходите на градския транспорт, без да подобряват услугата за гражданите, и обвързват системата с дългосрочни финансови ангажименти без достатъчен контрол.

Паралелно с това Столичният кмет Васил Терзиев и заместник-кметът Виктор Чаушев внесоха доклад за възлагане на независим одит на общинските транспортни дружества. За първи път градския транспорт ще бъде подложен на независима проверка, която да покаже не само колко харчи, а и какво предоставя като услуга в замяна – какви са реалните разходи, къде средствата се разпределят неефективно и какво качество на услуга получават гражданите срещу публичните средства.

Предложеният одит обхваща „Столичен автотранспорт“, „Столичен електротранспорт“, „Метрополитен“ и Центъра за градска мобилност и е задължителна стъпка към дългосрочна реформа на транспортния модел в София. Подкрепата на Столичния общински съвет за този доклад ще бъде ясен сигнал кой застава зад качествена промяна и кой продължава да поддържа модел, при който милиони се разходват без ясен контрол и измерим резултат.
Одитът не е заплаха за работещите в транспорта – той е тест за управлението и за готовността да се прекъсне порочният кръг „повече пари, без повече ефективност“.

“Необходимостта от тази стъпка стана още по-очевидна през последните месеци. Наред със системните проблеми в управлението на транспортните дружества, в „Столичен автотранспорт“ се натрупаха конкретни казуси – дългосрочни договори без предварителен контрол, скандални обществени поръчки и решения, които увеличават разходите, без да подобряват услугата. Това са симптоми на дълбока ерозия на модела на управление на градския транспорт в София, а не изолирани инциденти”, коментира кметът Терзиев.

Именно затова Столична община настоява не само за пълен одит, но и за поемане на ясна управленска отговорност, включително смяна на временното ръководство на „Столичен автотранспорт“ ЕАД и стартиране на конкурс за професионално и устойчиво управление.

Дългосрочни договори без контрол и без отговорност

Въпреки че „Столичен автотранспорт“ ЕАД разполага с лиценз за директна покупка на природен газ, дружеството е избрало да купува горивото чрез посредник – решение, което не подобрява доставките, но гарантира допълнителни комисионни, платени от бюджета на София.

В резултат дружеството има сключен договор за доставка на газ на стойност до 63 млн. лв. без ДДС, подписан на в края на 2025 г., с фиксирана надбавка от 7,80 евро за всеки мегаватчас. Само тази надбавка означава над 4 млн. евро разходи за посредничество – пари, които няма да отидат за по-добра услуга за пътниците.

Договорът ще действа до 1 януари 2029 г., надхвърляйки мандата на настоящия Столичен общински съвет. Така временно назначено ръководство обвързва не само сегашното, но и следващото управление с дългосрочен и скъп ангажимент, без предварителен контрол от принципала – Столичния общински съвет.

Скъпи решения с ниска стойност за гражданите

На 30 януари 2026 г. беше подписан и договор за доставка на 25 броя 18-годишни употребявани съчленени автобуси на обща стойност 2,37 млн. евро – или близо 95 хил. евро на автобус без ДДС. Данни от публично достъпни източници показват, че аналогични превозни средства със сходни характеристики и пробег се предлагат на европейския пазар на многократно по-ниски цени.

Това поставя под съмнение не само икономическата целесъобразност на решението, но и устойчивостта на поддръжката, която ще изисква допълнителни разходи в бъдеще. Вместо инвестиции в модернизация, системата се натоварва с нови текущи разходи за ремонти, резервни части и извънредна поддръжка.

Защо одитът е необходим

В момента градският транспорт се управлява без необходимите прозрачност и предвидимост за разходите и резултатите. Публичните средства за системата нарастват всяка година, но липсва отговор на базови управленски въпроси – колко реално струва един километър транспортна услуга, кои дейности са ефективни и къде се натрупват структурни разходи, които не водят до по-добро обслужване.

Предложеният одит цели да даде яснота за реалната себестойност на услугата и да свърже публичното финансиране с конкретни резултати за гражданите.

Дупката в бюджета – резултат от краткосрочни решения

Транспортната криза през 2025 г. беше решена с бързи финансови инжекции без дългосрочен анализ. Резултатът е структурна дупка от около 45 млн. лв. годишно в бюджета на София – сума, сравнима с годишните инвестиции за обновяване на подвижния състав. Това означава по-малко средства за нови автобуси, трамваи и инфраструктура.

От Столичната община подчертават, че винаги са се стремяли към по-добро заплащане на работещите в транспорта, но е важно да се отбележи също така, че устойчивото управление изисква баланс между текущи разходи и инвестиции.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Невероятно красив

    17 6 Отговор
    и ,, умен , спонсор на Петроханци и също толкова голям наглец

    16:01 10.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    18 8 Отговор
    Терзиев се забавлявал в хижата и после се откупил с 60 000 лв

    Коментиран от #18

    16:01 10.02.2026

  • 4 пожелание

    17 1 Отговор
    Съд и затвор на крадците и мошенниците , а не само уволнение !!! И един шеф на високо ниво няма вкаран в затвора в нашата коччина !!

    16:02 10.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    16 5 Отговор
    Гнус ме е да го гледам

    16:02 10.02.2026

  • 6 ДС Терзията

    16 4 Отговор
    кога ще подаде неговата?

    16:03 10.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 спонсори на нпо-та не щем

    16 3 Отговор
    а твоята оставка кога ще дадеш розов пе..л???

    Коментиран от #9

    16:07 10.02.2026

  • 9 Последния Софиянец

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "спонсори на нпо-та не щем":

    Терзиев е много стиснат.Изнудвали са го.

    Коментиран от #20

    16:08 10.02.2026

  • 10 Пролетариат

    7 1 Отговор
    какво ли ще завари следващия

    16:11 10.02.2026

  • 11 А СОФИАНЦИ ИСКАТ ОСТАВКАТА

    13 2 Отговор
    ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ КМЕТЧЕТО КОЙТО СИ ПРОСПА МАНДАТА, НАЙ МРЪСНАТА СТОЛИЦАТА В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ.

    16:17 10.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 срам и позор

    9 1 Отговор
    Градския транспорт в София, без метрото е адски. Има доста линии с по два рейса на час и 40 годишни полусчупени коли. Европейска столица сме били - друг път!!!

    16:19 10.02.2026

  • 14 Терзиев,

    9 2 Отговор
    подавай оставка , заради участието ти в групата гей- педофили в хижа Петрохан, убили дете!

    16:26 10.02.2026

  • 15 Всички в ППДБ

    7 2 Отговор
    са толкова нагли!

    Това им се предава по наследство, като комунизма на предците им.

    Като СПИН!

    16:28 10.02.2026

  • 16 Хаха

    8 1 Отговор
    Вася Вася, язък, че ДС роднините ти са пръснали пари да те изучат! Резил Василев ходил ли си на Петрохан?

    16:36 10.02.2026

  • 17 Пълна ревизия на неможачите в СО

    4 0 Отговор
    Трябва пълна ревизия на Столична община с всички 20 зам.кметчета , директори , разни измислени началници и ще има пари за години напред.

    17:30 10.02.2026

  • 18 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Със мунченца, значи, а?

    19:50 10.02.2026

  • 19 Смърфиета

    1 0 Отговор
    На а....н с....кс с мунчета ли ги учат в АУБ – Благоевград?
    Обаче скъпият наследник нещо не се справя на поста.....

    19:52 10.02.2026

  • 20 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Аз го вярвам това, защото идва от човек, близък до сектата и споделящ в голяма степен ценностните й вкусове.

    19:54 10.02.2026

