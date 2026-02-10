Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Филипински Върховен съд призна имуществени права на еднополови двойки

Филипински Върховен съд призна имуществени права на еднополови двойки

10 Февруари, 2026 15:54 579 2

Съсобственост на имот може да бъде доказана чрез финансов принос

Филипински Върховен съд призна имуществени права на еднополови двойки - 1
Снимка: БГНЕС
Еднополови двойки във Филипините, живеещи на семейни начала, могат да бъдат признати за съсобственици на имот по Семейния кодекс, ако докажат своя финансов принос, съобщава Филипинската новинарска агенция (ФНА), предава БТА.

Върховният съд разгледа жалба на жена срещу бившата ѝ партньорка и постанови, че тя притежава 50% от къща и прилежащия парцел, които двете са обитавали заедно. Съдът уточни, че всеки съсобственик има право по всяко време да поиска делба на общото имущество спрямо своя дял.

Двете жени са закупили имота по взаимно съгласие, като той е бил регистриран само на името на едната, за да се улеснят банковите процедури. След раздялата им, вписаната собственичка първоначално признава финансовия принос на другата партньорка, но по-късно отказва да продаде имота. Това доведе до съдебното дело.

С решението се признават имуществени права на еднополови двойки без брак, докато се изчаква приемането на по-ясна законодателна рамка. Върховният съд подчертава, че окончателните решения по темата следва да бъдат приети чрез закони от парламента, след обществени дебати и гражданска активност.

„Предвид политическите, моралните и културните въпроси, свързани с правата на еднополовите двойки, именно политическите институции трябва да търсят решения, които балансират интересите и зачитат основните свободи“, посочва Върховният съд на Филипините.


Филипини
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 горски

    3 0 Отговор
    Съда трябва да присъства на съвокупление,за прецени че брака е консумиран ...и тогава може да делят имоти....

    Коментиран от #2

    16:50 10.02.2026

  • 2 Извратеняк

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "горски":

    Аз имам юридическо образование. Ох, ах вундабах!

    17:25 10.02.2026