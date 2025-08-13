Новини
Ивайло Мирчев: Пеевски носи най-голямата отговорност за разграбването на Булгартабак и за обедняването на много хора

Ивайло Мирчев: Пеевски носи най-голямата отговорност за разграбването на Булгартабак и за обедняването на много хора

13 Август, 2025 16:18 1 087 38

  • ивайло мирчев-
  • делян пеевски-
  • булгартабак

Депутатът отбеляза, че ролята на общините и останалите държавни институции трябва да бъде отчетена при преценката на необходимостта за публични нужди на определените имоти

Ивайло Мирчев: Пеевски носи най-голямата отговорност за разграбването на Булгартабак и за обедняването на много хора - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Пеевски да спре с кухите лозунги, той носи най-голямата отговорност за приватизацията на Булгартабак, разграбването на дружеството, обедняването на много хора и за щетите за държавата. Позицията му днес е продиктувана само от едно – Пеевски иска цялата държава, не иска по никакъв начин тя да се приватизира на парче.“ Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, във връзка с позицията на Делян Пеевски относно обявената от Министерския съвет Програма за упражняване правата върху имоти – държавна собственост, и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия.

Ивайло Мирчев акцентира върху публикуваната днес позицията на „Демократична България“ по темата. „Ние винаги сме били за по-малка роля на държавата в бизнеса и икономиката. Това обаче трябва да става по прозрачен начин, дигитализиран, с ясна проследимост, без възможност определени имоти да остават за „наши хора“. Готови сме да участваме с предложения за реализирането на такава програма“, заяви народният представител.

Депутатът отбеляза, че ролята на общините и останалите държавни институции трябва да бъде отчетена при преценката на необходимостта за публични нужди на определените имоти. Мирчев допълни, че целта на програмата не трябва да е „просто едни имоти да бъдат изкарани, за да може, например, амфитеатърът в София да мине конкретни частни ръце или апетитен имот в Созопол да мине в едни хора близки до управляващите”.


  • 1 Срамота

    19 10 Отговор
    А бе ей, предател, Борисов е основният виновник за всичко, ПО НЕГОВО ВРЕМЕ се роди и порасна Пеевски !!!
    Защо не го казваш това ?

    Коментиран от #7

    16:20 13.08.2025

  • 2 Абе,

    29 7 Отговор
    най голяма вина носи мургавела Костов ! Разграби България и разби земеделието и животновъдството !

    16:21 13.08.2025

  • 3 Мда

    17 4 Отговор
    А ти и Ристю щото не се продадохте за заплатки, Спецов и Лорер да заблажите по някое милионче комисионни.

    16:23 13.08.2025

  • 4 омуртак

    9 1 Отговор
    ако небеше ДОГАН

    16:24 13.08.2025

  • 5 Айде сега

    19 8 Отговор
    Мекотело. До вчера му бе в скута и пи мазно кайве.

    16:26 13.08.2025

  • 6 Всичко това

    19 1 Отговор
    го знаят и децата.Вие обаче като партия какво правите за да го озъптите. Констатирате Беззъби и безпомощни наблюдатели.

    16:26 13.08.2025

  • 7 Късопаметен е

    28 0 Отговор

    До коментар #1 от "Срамота":

    А къде е баш демократа Христо Иванов?! Той знаеше ли това, когато заедно с Пеевски, променяха конституцията и "изграждаха нова" съдебна система?!

    16:28 13.08.2025

  • 8 Тогава

    16 1 Отговор
    Що управлявахте с него ,бе БКП отроче ,та го и изпрахте ,ПУ да ви ........ И измамниците .и сега пак ла на баламосване с вашите глупости,некадърници алчни

    16:35 13.08.2025

  • 9 Гаргамел

    5 3 Отговор
    Не е вярно ,протестирам ,аз бях по добър

    16:39 13.08.2025

  • 10 Държавен рекет

    4 2 Отговор
    Оказва се ,че с Австрия не ни иска в евросъюза , но имаме правна спогодба за освобождаване на документи от легализация ,а с Германия нямаме спогодба. Гражданите кихат луди пари на институции като МВР И МОН за апостил и легализация . На времето немска фондация даде право на Борисов да управлява ,а сега той ни заробва с такси точно за Германия, защото това е апетитна дестинация. С най-големите европейски държави - Англия и Германия нямаме споразумения . Защо ли ?

    16:43 13.08.2025

  • 11 Промяна

    7 3 Отговор
    Мирчев къде ти е лодката Мирчев саботажник срещу държавата си Ако не е Пеевски да го хулиш ти си НИКОЙ НИЩОПРАВЕЩ СИ ЦИНИК ЛЕЖИШ В ПАРЛАМЕНТА И ПОЛУЧАВАШ ВЕЧЕ 20К ЗА ЛЪЖИТЕ СИ

    Коментиран от #17

    16:44 13.08.2025

  • 12 Боруна Лом

    7 3 Отговор
    Е ВКАРАЙТЕ ГО В КОНЧИНАТА! ОТДАВНА Е ВРЕМЕ!

    16:44 13.08.2025

  • 13 ах, какви претоплени манджи

    8 2 Отговор
    цял ден тези подават, по -скоро за турските кафета в скута му, разкажете и онзи розов дебел Панев, дето си счупи крачетата за снимка да направи и похвали , и това беше края на напъна му, стига се хабихте, не ви се връзва никой НЕМОЖАЧИ

    16:45 13.08.2025

  • 14 Държавен рекет

    1 0 Отговор
    Оказва се ,че с Австрия не ни иска в евросъюза , но имаме правна спогодба за освобождаване на документи от легализация ,а с Германия нямаме спогодба. Гражданите кихат луди пари на институции като МВР И МОН за апостил и легализация . На времето немска фондация даде право на Борисов да управлява ,а сега той ни заробва с такси точно за Германия, защото това е апетитна дестинация. С най-големите европейски държави - Англия и Германия нямаме споразумения . Защо ли ?

    16:45 13.08.2025

  • 15 тома реални

    11 1 Отговор
    тоа, що не ходи да се лекува, барабар с пасмината нарекла себе си ДБ?

    16:47 13.08.2025

  • 16 Доктор

    15 0 Отговор
    Нали заедно управлявахте, боклук нещастен.

    16:49 13.08.2025

  • 17 Притеснен ми се виждаш

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "Промяна":

    Ще ти мине, когато видиш Тиквето Борисов зад решетките. Много голям бандит е.

    Коментиран от #20

    16:51 13.08.2025

  • 18 Требе

    6 0 Отговор
    Национализация в скоро време и адекватни мерки срещу унищожителите на държавата за последните 35 г.

    16:51 13.08.2025

  • 19 Тома

    4 0 Отговор
    И някой да му е направил нещо на мамута освен че в Дубай яде дървото за откраднатите пари от газовия поток

    16:53 13.08.2025

  • 20 Промяна

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Притеснен ми се виждаш":

    17 БОЛЕН ШАРЛАТАНСКИ МОЗЪК СИ ГЛЕДАЙ СЕБЕ СИ ВРЕМЕ Е ТАКИВА КАТО ТЕБ ПЛАТЕНИ ШАРЛАТАНСКИ ДА СЕ ПРИЛОЖАТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗАКОНИ 17

    16:53 13.08.2025

  • 21 Промяна

    9 0 Отговор
    МИРЧЕВ А с кой приехте глупавите неадекватни промени в конституцията МИРЧЕВ ЦИНИК ЖАЛЪК СИ ЗА 20 К

    16:55 13.08.2025

  • 22 Панев пък щял да става

    8 0 Отговор
    заместник кмет на София, няма свършване на тези неможачи -нагли, ужасно изглеждащи, безхаберни продажници-ще ни довършат, татините деца ще ни довършат!

    16:56 13.08.2025

  • 23 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 24 Промяна

    4 1 Отговор
    МИРЧЕВ А с кой приехте глупавите неадекватни промени в конституцията МИРЧЕВ ЦИНИК ЖАЛЪК СИ ЗА 20 К И Мирчев изобщо нямаш никаква представа как се разпродаде Булгартабак и дружествата СПРИ ДА ЛЪЖЕШ МИРЧЕВ

    16:57 13.08.2025

  • 25 az СВО Победа80

    7 0 Отговор
    Мирчев, Украйна загива, а ти се занимаваш с глупости!

    Така и не намери смелост да идеш доброволец на Източния фронт, за да сразиш руснаците!

    Лъжеевроатлантик!

    🤣🤣🤣

    17:00 13.08.2025

  • 26 МИРЧЕВ ТИ О РЕД

    6 0 Отговор
    ЛИ СИ.НИЕ НА ТЕБ ЛИ ДА ВЯРВАМЕ ИЛИ НА ОНАЯ СИ РАБОТА.ТОЛКОВА ГЛУПОСТИ ГОВОРИТЕ ОТ ВАШАТА КОАЛИЦИЯ,ЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ИМА ГЛУПАК КОЙТО ДА ВИ ВЯРВА.ПРЕЗ ТИЯ ТРИ ГОДИНИ ПП/ДБ ОГЛОЗГАХТЕ БГ.ТАКИВА ТАРМЪЦИ КАТО ПП/ДБ НЯМА НА СВЕТА

    17:03 13.08.2025

  • 27 хаха

    4 0 Отговор
    А ти лицемер и комунист си като капка сълза.
    КОИ СЕДЯ В СКУТА НА ПЕЕВСКИ

    17:03 13.08.2025

  • 28 Либерал на Химикал

    1 0 Отговор
    Пичагата от снимката да не е някакъв не чак толкова далечен роднина на семейство Адамс или се заблуждавам?

    17:05 13.08.2025

  • 29 Неподписан

    2 0 Отговор
    Ивайло,когато се ходи в църква свещ се забожда долу,където е за мъртвите.Баща му е бивш началник на ДАНС,разбираш нали....

    17:06 13.08.2025

  • 30 Ченгеджия

    3 0 Отговор
    Все пак е унук на голямо ченге от ДС.

    17:08 13.08.2025

  • 31 Даа!

    1 0 Отговор
    Никой не ни е виновен.Ние си ги избрахме,с нашенското кръчмарско поведение.Един за Пешо,друг за Тошо,а третия за Драган,защото не харесва на другите двама,прическата! Набутват ни насила в стоманен капан,от който няма измъкване,масово мълчание и инертност.Излизат една шепа на протест,останалите или мълчат,или вярват,че ще забогатеят.Както вярваха,че ще забогатеят през 90- те.С приватизация, връщане на дедовата нива,или дюкянче,или три овце от ТКЗС..Който след десет години,продадоха за грош пара,на онези, който ги излъгаха.Ей,л,м пенско пл еме.Ще ви превръщат в клошари,само за няколко години.Тогава,ако щете ,спете и с месеци по площадите.Мандалото хлопна!

    17:09 13.08.2025

  • 32 Весело

    2 0 Отговор
    А пък Атанас Атансов, Кирил Петков и Асен Василев носят най-голямата отговорност за това, че Пеевски+Бойко Борисов+Слави Трифоно+"червените на Гуцанов и сие" сечелиха изборите за парламент през 2024 г. и отново взеха ВЛАСТА, по-точно Борисов от 2014 г до сега никога не е губил власта, че да му се налага да я взима.

    Мирчев, ако не искаш съдбата ти да е същата като на Атанас Атансов, си задай един въпрос: Защо над 55% от българите не отиват да гласуват? Защо не гласуват за вас Мирчев? Не отиват да гласуват защото еднакво не харасват Пеевски, Борисов и вас Мирчев не ви харесват над 55% от българите.

    За 55% от българите, които не гласуват, Мирчев всички вие в парламента сте едни и същи кардливи, корумпирани, необразован и най-вече НЕКАДЪРНИ. Да некадърни сте да разделите 92 млрд лева държавни приходи справедливо между всички 6,444 млн българи.

    Мирчив най-важната работата на политика не е да гласува закони и да раздава пари на ляво и на дясно. Най-важната работа на политика е да образова хората какво в държавата не е наред и да ги образова как това което не е наред може да стане наред. Най-важната работа на политика е да спечели изборите, но не за да преяжда с власт и да краде чрез комисионни. А за да направи живота на всички български граждани по-добър и българската държавата по-справедлива за всички нейни граждани.
    А не като сега държавата да дава привилегии на депутати, чиниовници, милиционери и мизерия на останалите 4,5 млн български граждани.

    17:09 13.08.2025

  • 33 Казуар

    3 2 Отговор
    Защо Бойко забрани да се наеме външна фирма която да проследи откраднатите пари от КТБ.

    17:10 13.08.2025

  • 35 Късно е либе

    3 0 Отговор
    Кога му седя в скута и рупа чушката, не мрънка.... всички сте за ешафода.....

    17:14 13.08.2025

  • 36 овчи мозъци

    1 0 Отговор
    Мирчо мирчо ,неграмотно лъжливо и функционално невежество за случващото се и опитите хем сърби ,хем боли Искате кпк да се закрие ,искате имотите държавна собственост хем да се продава и хем дане се продава . За това пеевски радикално решава нещата .Закриваме всичко което не е в полза на хората и кпк и продажбата на държавата .Тука го подкрепям не само аз но и ппи 80 процента от дби дсб.Пладзнешкия грабеж няа сдс костов на безценица разпродаде държавата на свои хора и сега береме му плодовете .Вие мирчев сте бита карта ПП ще подкрепи замисъла и предложението на Пеевски не от това че го харесват ,а защото предложението му е в полза на хората в полза родину

    17:18 13.08.2025

  • 37 Змея

    0 1 Отговор
    Бар и ръбел омръзна ни да ти слушаме глупости те. Айде вземи си почивка

    17:18 13.08.2025

  • 38 ЕДГАР КЕЙСИ

    0 1 Отговор
    НАЙ ГОЛЯМАТА ВИНА Е ..................... ЧЕ ПОДКРЕПИХТЕ РЕZИДЕНТА И КРЪСТНИК НА МАФИЯТА "ЕЛ МУНЧО" (ТОВА Е НАШИЯ ПРЕZИДЕНТ) ........................ КОЙТО НИ ZAPOБИ С "БОТАШ" ................. ФАКТ. !

    17:19 13.08.2025

