Ивайло Мирчев: Пеевски носи най-голямата отговорност за разграбването на Булгартабак и за обедняването на много хора

„Пеевски да спре с кухите лозунги, той носи най-голямата отговорност за приватизацията на Булгартабак, разграбването на дружеството, обедняването на много хора и за щетите за държавата. Позицията му днес е продиктувана само от едно – Пеевски иска цялата държава, не иска по никакъв начин тя да се приватизира на парче.“ Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев, във връзка с позицията на Делян Пеевски относно обявената от Министерския съвет Програма за упражняване правата върху имоти – държавна собственост, и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия.
Ивайло Мирчев акцентира върху публикуваната днес позицията на „Демократична България“ по темата. „Ние винаги сме били за по-малка роля на държавата в бизнеса и икономиката. Това обаче трябва да става по прозрачен начин, дигитализиран, с ясна проследимост, без възможност определени имоти да остават за „наши хора“. Готови сме да участваме с предложения за реализирането на такава програма“, заяви народният представител.
Депутатът отбеляза, че ролята на общините и останалите държавни институции трябва да бъде отчетена при преценката на необходимостта за публични нужди на определените имоти. Мирчев допълни, че целта на програмата не трябва да е „просто едни имоти да бъдат изкарани, за да може, например, амфитеатърът в София да мине конкретни частни ръце или апетитен имот в Созопол да мине в едни хора близки до управляващите”.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #1 от "Срамота":А къде е баш демократа Христо Иванов?! Той знаеше ли това, когато заедно с Пеевски, променяха конституцията и "изграждаха нова" съдебна система?!
До коментар #11 от "Промяна":Ще ти мине, когато видиш Тиквето Борисов зад решетките. Много голям бандит е.
До коментар #17 от "Притеснен ми се виждаш":17 БОЛЕН ШАРЛАТАНСКИ МОЗЪК СИ ГЛЕДАЙ СЕБЕ СИ ВРЕМЕ Е ТАКИВА КАТО ТЕБ ПЛАТЕНИ ШАРЛАТАНСКИ ДА СЕ ПРИЛОЖАТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗАКОНИ 17
Така и не намери смелост да идеш доброволец на Източния фронт, за да сразиш руснаците!
Лъжеевроатлантик!
🤣🤣🤣
КОИ СЕДЯ В СКУТА НА ПЕЕВСКИ
Мирчев, ако не искаш съдбата ти да е същата като на Атанас Атансов, си задай един въпрос: Защо над 55% от българите не отиват да гласуват? Защо не гласуват за вас Мирчев? Не отиват да гласуват защото еднакво не харасват Пеевски, Борисов и вас Мирчев не ви харесват над 55% от българите.
За 55% от българите, които не гласуват, Мирчев всички вие в парламента сте едни и същи кардливи, корумпирани, необразован и най-вече НЕКАДЪРНИ. Да некадърни сте да разделите 92 млрд лева държавни приходи справедливо между всички 6,444 млн българи.
Мирчив най-важната работата на политика не е да гласува закони и да раздава пари на ляво и на дясно. Най-важната работа на политика е да образова хората какво в държавата не е наред и да ги образова как това което не е наред може да стане наред. Най-важната работа на политика е да спечели изборите, но не за да преяжда с власт и да краде чрез комисионни. А за да направи живота на всички български граждани по-добър и българската държавата по-справедлива за всички нейни граждани.
А не като сега държавата да дава привилегии на депутати, чиниовници, милиционери и мизерия на останалите 4,5 млн български граждани.
