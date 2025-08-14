21 дни огън в Пирин

21-ви ден продължава битката с пожара в Пирин. Засегнати са десетки хиляди декари, включително част от Националния парк. Активното огнище е само едно- горят дънери, но обстановката продължава да бъде изключително опасна.
Два хеликоптера „Кугар“ с екипажи от 24-та авиационна база извършват гасене от въздуха. Те са на терен от рано сутринта и действат в координация с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
И днес 20 военнослужещи от Трето бригадно командване Благоевград от състава на Сухопътните войски участват в гасенето на пожара.
В сряда към наземните екипи по гасенето се присъединиха двата шведски самолета, а при нужда днес отново ще се включи летателна техника.
Целта е огънят да остане низов, за да може да бъде овладян и окончателно потушен. Високите температури и силният вятър през последните дни силно затрудняват работата на огнеборците.
МВР следи пожарите в цялата страна чрез сателити, което позволява точното определяне на местоположението на пламъците.
В ефира на "Твоят ден" директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Александър Джартов съобщи, че пожарът в Пирин продължава да бъде критичен.
"Теренът е изключително тежък, успяваме да работим ограничен брой часове в рамките на денонощието. Това е най-проблемният пожар. Позитивно е, че не застрашава населени места, но е много близо до Природния парк. Днес ще работят два хеликоптера на ВВС, защото вчера имахме върхово горене. Изградихме широки противопожарни ивици", обясни Джартов.
По думите му в момента горят 20 пожара, предимно в сухи треви и храсти. "Тежките пожари възникват следобед, когато има по-високи температури и силен вятър. За изминалото денонощие пламнаха 150 пожара. Броят им е константен - около 150-200 на ден. Почти 20% повече са пожарите в горския и полския фонд през юли тази година", разкри още той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
ДваТА ние имаме само 2 изправни другите са донори за части що за армия е това иначе на хартия сигурно още имаме 2000 танка.
Коментиран от #2
12:44 14.08.2025
2 факт
До коментар #1 от "Гост":За какво са ти повече от два? Да не си мислиш все още, че сме държава, а не колония? Не разбра ли, че НАТО започва да строи голяма база в България между Безмер и Кабиле? Тук се подготвя военен полигон, а дали пушечното месо на територията ще даде фира заради пожари или бомбардировки, кой го интересува?
Коментиран от #3
12:48 14.08.2025
3 Хаха
До коментар #2 от "факт":Като сме колония да сложат някой западен цар да ни управлява, а не селска тиква и прасе.
12:50 14.08.2025
4 очевидец
Пожарни коли - няма!
Вертолети за гасене - няма!
Самолети за гасене - няма!
Села горят, хора губят домовете си, а държавата отговаря: "Няма пари!
12:52 14.08.2025