21 дни огън в Пирин

21-ви ден продължава битката с пожара в Пирин. Засегнати са десетки хиляди декари, включително част от Националния парк. Активното огнище е само едно- горят дънери, но обстановката продължава да бъде изключително опасна.

Два хеликоптера „Кугар“ с екипажи от 24-та авиационна база извършват гасене от въздуха. Те са на терен от рано сутринта и действат в координация с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.



И днес 20 военнослужещи от Трето бригадно командване Благоевград от състава на Сухопътните войски участват в гасенето на пожара.

В сряда към наземните екипи по гасенето се присъединиха двата шведски самолета, а при нужда днес отново ще се включи летателна техника.

Целта е огънят да остане низов, за да може да бъде овладян и окончателно потушен. Високите температури и силният вятър през последните дни силно затрудняват работата на огнеборците.

МВР следи пожарите в цялата страна чрез сателити, което позволява точното определяне на местоположението на пламъците.

В ефира на "Твоят ден" директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Александър Джартов съобщи, че пожарът в Пирин продължава да бъде критичен.

"Теренът е изключително тежък, успяваме да работим ограничен брой часове в рамките на денонощието. Това е най-проблемният пожар. Позитивно е, че не застрашава населени места, но е много близо до Природния парк. Днес ще работят два хеликоптера на ВВС, защото вчера имахме върхово горене. Изградихме широки противопожарни ивици", обясни Джартов.

По думите му в момента горят 20 пожара, предимно в сухи треви и храсти. "Тежките пожари възникват следобед, когато има по-високи температури и силен вятър. За изминалото денонощие пламнаха 150 пожара. Броят им е константен - около 150-200 на ден. Почти 20% повече са пожарите в горския и полския фонд през юли тази година", разкри още той.