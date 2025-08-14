Новини
21 дни огън в Пирин

14 Август, 2025 12:34 347 4

  • пожар-
  • пирин-
  • хеликоптери

Борбата със стихията продължава

21 дни огън в Пирин - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

21-ви ден продължава битката с пожара в Пирин. Засегнати са десетки хиляди декари, включително част от Националния парк. Активното огнище е само едно- горят дънери, но обстановката продължава да бъде изключително опасна.

Два хеликоптера „Кугар“ с екипажи от 24-та авиационна база извършват гасене от въздуха. Те са на терен от рано сутринта и действат в координация с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

И днес 20 военнослужещи от Трето бригадно командване Благоевград от състава на Сухопътните войски участват в гасенето на пожара.

В сряда към наземните екипи по гасенето се присъединиха двата шведски самолета, а при нужда днес отново ще се включи летателна техника.

Целта е огънят да остане низов, за да може да бъде овладян и окончателно потушен. Високите температури и силният вятър през последните дни силно затрудняват работата на огнеборците.

МВР следи пожарите в цялата страна чрез сателити, което позволява точното определяне на местоположението на пламъците.

В ефира на "Твоят ден" директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Александър Джартов съобщи, че пожарът в Пирин продължава да бъде критичен.

"Теренът е изключително тежък, успяваме да работим ограничен брой часове в рамките на денонощието. Това е най-проблемният пожар. Позитивно е, че не застрашава населени места, но е много близо до Природния парк. Днес ще работят два хеликоптера на ВВС, защото вчера имахме върхово горене. Изградихме широки противопожарни ивици", обясни Джартов.

По думите му в момента горят 20 пожара, предимно в сухи треви и храсти. "Тежките пожари възникват следобед, когато има по-високи температури и силен вятър. За изминалото денонощие пламнаха 150 пожара. Броят им е константен - около 150-200 на ден. Почти 20% повече са пожарите в горския и полския фонд през юли тази година", разкри още той.


  • 1 Гост

    2 0 Отговор
    “ Два хеликоптера „Кугар“ с екипажи от 24-та авиационна база извършват гасене от въздуха. ”

    ДваТА ние имаме само 2 изправни другите са донори за части що за армия е това иначе на хартия сигурно още имаме 2000 танка.

    Коментиран от #2

    12:44 14.08.2025

  • 2 факт

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    За какво са ти повече от два? Да не си мислиш все още, че сме държава, а не колония? Не разбра ли, че НАТО започва да строи голяма база в България между Безмер и Кабиле? Тук се подготвя военен полигон, а дали пушечното месо на територията ще даде фира заради пожари или бомбардировки, кой го интересува?

    Коментиран от #3

    12:48 14.08.2025

  • 3 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "факт":

    Като сме колония да сложат някой западен цар да ни управлява, а не селска тиква и прасе.

    12:50 14.08.2025

  • 4 очевидец

    0 0 Отговор
    България ще тегли заем за да въоръжава чужда държава, докато собствената ѝ изгаря!
    Пожарни коли - няма!
    Вертолети за гасене - няма!
    Самолети за гасене - няма!
    Села горят, хора губят домовете си, а държавата отговаря: "Няма пари!

    12:52 14.08.2025

